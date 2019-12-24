 Антикорупційний суд продовжив термін арешту колишньому заступнику голови МінТОТ Гримчаку до 14 лютого

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

Так, підозрюваному продовжено строк тримання під вартою на 53 дні (до 14 лютого 2020 року включно) із альтернативою внесення застави у сумі 1,9 млн грн ($81 тис).

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Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".

Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

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Зрештою Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн грн. Однак виявилося, що суд заарештував не того Гримчака, допустивши 5 помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака.