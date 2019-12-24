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Все про:арешт (1046) Гримчак (96) Антикорупційний суд (518)

 Антикорупційний суд продовжив термін арешту колишньому заступнику голови МінТОТ Гримчаку до 14 лютого

Вищий антикорупційний суд продовжив термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрію Гримчаку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

Так, підозрюваному продовжено строк тримання під вартою на 53 дні (до 14 лютого 2020 року включно) із альтернативою внесення застави у сумі 1,9 млн грн ($81 тис).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд зменшив з 6 до 2 млн грн заставу ексзаступнику голови МінТОТ Гримчаку, підозрюваному в отриманні хабаря

Антикорупційний суд продовжив термін арешту колишньому заступнику голови МінТОТ Гримчаку до 14 лютого 01

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".

Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

Читайте також: Арешт Гримчака: суд виправив в ухвалі одні помилки і відразу ж допустив інші, - адвокат

Зрештою Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн грн. Однак виявилося, що суд заарештував не того Гримчака, допустивши 5 помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167218
 
   
 Топ коментарі
 
Этому сейчас даже шоколад не лезет в глотку в СИЗО, а патрон Петя на залог зажлобил.
С другой стороны, пора уже переводить дело в судебное рассмотрение и заканчивать приговором.
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Прийшли вчониє з трускавецькими дипломами, фулє.
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Andrei 25‏ @24JDI 11 ч.11 часов назад

Антикоррупционный суд продлил срок ареста бывшему замглавы МинВОТ Гримчаку до 14 февраля - Цензор.НЕТ 1113

1) Бюджет недоотримав 50 млрд гривень.
Це величезна сума, але важко уявити наскільки. Давайте спробуємо.
Військова техніка: 417 танків "Оплот"
9 корветів проекту 58250 (Володимир Великий)
138 ударних вертольотів AH-64 Apache
22 винищувачі F 35 або 60 F 16
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Andrei 25‏ @24JDI 11 ч.11 часов назад

Антикоррупционный суд продлил срок ареста бывшему замглавы МинВОТ Гримчаку до 14 февраля - Цензор.НЕТ 1113

1) Бюджет недоотримав 50 млрд гривень.
Це величезна сума, але важко уявити наскільки. Давайте спробуємо.
Військова техніка: 417 танків "Оплот"
9 корветів проекту 58250 (Володимир Великий)
138 ударних вертольотів AH-64 Apache
22 винищувачі F 35 або 60 F 16
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Прийшли вчониє з трускавецькими дипломами, фулє.
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Та ні.

Не самі вони прийшли.
Їх привели ті 73,22%, що: «Кто угодно, только не Порошенко !!!».
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Этому сейчас даже шоколад не лезет в глотку в СИЗО, а патрон Петя на залог зажлобил.
С другой стороны, пора уже переводить дело в судебное рассмотрение и заканчивать приговором.
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Суды в Украине превратились в непонятно что - действо может длиться многими годами и приговора так и не будет (обвинительного или оправдательного).
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Какой патрон Петя?У кого?
Ю́рій Микола́йович Гримча́к-заступник голови партії «Народна самооборона».
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Лилия Стацкая - но топил за порошенко изо всех сил...

Я по ТВ видел несколько его выступлений...
и да.., по ходу он не сильно воровал раз денег на залог нет...
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На счет Пороха не волнуйся,ты проверь бюджет который зеля опустошил за полгода.
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А я волнуюсь за порошенко....
Так сильно волнуюсь. Антикорупційний суд продовжив термін арешту колишньому заступнику голови МінТОТ Гримчаку до 14 лютого - Цензор.НЕТ 8931
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Интересно, если Грымчак окажется не виновен, сядет в тюрягу прокурор и следователь за ложное обвинение?
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Это так мило !
На день Святого Валентина сокамерники вручат ему валентинку !
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Я настолько стар , что могу вспомнить и Саманту Смит .
На всякий случай - свободу Саманте !
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а вот почему порошенко не внесет за него залог?
Он же агитировал за него, и бился за него на всех ТВ каналах куда его приглашали?

В сообщении отмечается, что срок продлен на 53 дня (до 14 февраля 2020 года включительно) с альтернативой внесения залога в сумме 1,9 млн грн ($81 тыс).Источник: https://censor.net.ua/n3167218
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«24 декабря 2019Российские евреи поддержали Путина за слова о польском после в Третьем рейхе.

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода прокомментировал слова Владимира Путина, назвавшего «сволочью и антисемитской свиньей» польского дипломата Юзефа Липски. Свою позицию он рассказал агентству РИА Новости.
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ЗЕбильное правительство хочет решить проблему с дефицитом бюджета - выжимают из Грымчака 1,9 млн. грн
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Если Украину выдумал граф Потоцкий , то Расею выдумал Дубровский , занимаясь сексом с берёзовым дуплом .
Так вот в процессе и выдумал ...
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