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Все про:транзит газу (143) Олексій Оржель (42)

 Орієнтовний дохід України за п'ять років транзиту російського газу - $15 млрд, - Оржель

Україна отримає від РФ понад $3 млрд з арбітражу, а за п'ять років транзиту російського природного газу - $15 млрд.

Таку інформацію оприлюднив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, пише Цензор.НЕТ  із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Орієнтовний прибуток, з яким Україна вийшла з цієї зустрічі (зустрічі в Мінську 20 грудня, за підсумками якої Україна-РФ-ЄК підписали міжурядовий протокол - Ред.), це понад $3 млрд з арбітражу + орієнтовно $3 млрд за транзит на рік протягом п'яти років", - написав міністр у своїй колонці для видання "Економічна правда" у вівторок.

"Отже, в п’ятирічній перспективі ми отримаємо близько 18 млрд доларів, з них 3 - живими грошима – вже до нового року. І це – без жодних кабальних умов щодо придбання російського газу", - наголосив Оржель.

При цьому глава Мінекоенерго зазначив, що на зустрічі в Мінську сторони досягли суттєвого прогресу, проте наразі ризик неукладення нового контракту все ще є.

"Протокол - це ще не угода. Останній тиждень грудня наші компанії будуть розробляти драфт тексту. Але поки сама угода не підписана – транзиту немає. Чи може друга сторона "зістрибнути" в останній момент? Так. Чи готові ми до цього? Так. Але якщо це відбудеться, то всі іміджеві втрати понесе "Газпром", - додав міністр.

Також читайте: Контракти з транзиту газу між "Нафтогазом" і "Газпромом" продовжать погоджувати 26 грудня, - Вітренко

Нагадаємо, 20 грудня Україна і Росія підписали документ про транзит газу. Договір між "Оператором ГТС України" і "Газпромом" підписано на п'ять років з можливістю пролонгації ще на 10 років. Водночас, сторони досягли домовленості, що "Нафтогаз" отримає від "Газпрому" майже $3 млрд і відкличе позов на $12,25 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167217
 
   
 Топ коментарі
 
посчитаем?
за пять лет планируется прокачать 60+40+40+40+40=220 млрд кубов
доход 15 млрд долларов
выходит 1000 кубов мы готовы прокачать за 68 долларов?
что то мне кажется кто то пиз..ит.. или я неправильно считаю?
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нє Украіни, а оцих от п'ятьох

Усі ми гідранти‏ @kcsfMOfC78vkFqk

1\Пінчук 2\Фірташ 3\Медведчук 4\Коломойський 5\Тарута
думаю вони вже домовились з Хуйлом за дшевий газ та дешеву Україну
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прямо про сегодняшнее время...
про 73% тоже есть...





Ronin

@ligovs

·3 ч

Це написав поет, що безмежно любив Україну....

Орієнтовний дохід України за п'ять років транзиту російського газу - $15 млрд, - Оржель - Цензор.НЕТ 7478
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Опять враньё.
За 2018г Украина заработала 3 млрд при транзите 81 млрд кубов.
И, если в 2022г прибыль будет по словам оржеля тоже 3 млрд при транзите всего 40 млрд в год, то это означает что стоимость транзита увеличится в два раза.
Разве можно так откровенно врать?
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