 Орієнтовний дохід України за п'ять років транзиту російського газу - $15 млрд, - Оржель

Таку інформацію оприлюднив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Орієнтовний прибуток, з яким Україна вийшла з цієї зустрічі (зустрічі в Мінську 20 грудня, за підсумками якої Україна-РФ-ЄК підписали міжурядовий протокол - Ред.), це понад $3 млрд з арбітражу + орієнтовно $3 млрд за транзит на рік протягом п'яти років", - написав міністр у своїй колонці для видання "Економічна правда" у вівторок.
"Отже, в п’ятирічній перспективі ми отримаємо близько 18 млрд доларів, з них 3 - живими грошима – вже до нового року. І це – без жодних кабальних умов щодо придбання російського газу", - наголосив Оржель.
При цьому глава Мінекоенерго зазначив, що на зустрічі в Мінську сторони досягли суттєвого прогресу, проте наразі ризик неукладення нового контракту все ще є.
"Протокол - це ще не угода. Останній тиждень грудня наші компанії будуть розробляти драфт тексту. Але поки сама угода не підписана – транзиту немає. Чи може друга сторона "зістрибнути" в останній момент? Так. Чи готові ми до цього? Так. Але якщо це відбудеться, то всі іміджеві втрати понесе "Газпром", - додав міністр.
За 2018г Украина заработала 3 млрд при транзите 81 млрд кубов.
И, если в 2022г прибыль будет по словам оржеля тоже 3 млрд при транзите всего 40 млрд в год, то это означает что стоимость транзита увеличится в два раза.
Разве можно так откровенно врать?