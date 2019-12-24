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 Політика України, Події
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Все про:Зеленський (3966) пожежа (1967) наказ (209)

 Посилення покарання за порушення, сучасна техніка для ДСНС, контроль за системами оповіщення, - Зеленський затвердив невідкладні заходи щодо боротьби з пожежами

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про невідкладні заходи щодо запобігання пожежній небезпеці в Україні".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави, документ має на меті запобігання виникненню пожеж, що створюють загрозу життю та здоров’ю людей, можуть завдати суттєвої матеріальної шкоди, негативно вплинути на стан довкілля, економіки й національної безпеки, а також забезпечення оперативного реагування на такі пожежі.

Зокрема, згідно з указом, Кабінет Міністрів має невідкладно забезпечити розробку та внесення на розгляд Верховної Ради України законопроєктів щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення встановлених законодавством вимог (правил) пожежної безпеки, самовільне випалювання рослинності або її залишків.

Також має бути збільшена відповідальність за ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони та поліції, що рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями.

Законопроєкт має передбачати й посилення покарання за здійснення суб’єктом господарювання діяльності без декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам пожежної безпеки, а також – за явно неправдивий виклик спеціальних служб, недопущення посадових осіб органів державного нагляду у сфері пожежної безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулий тиждень вогонь забрав життя 46 осіб, вода - 12, - ДСНС

Крім того, має бути скорочено терміни розгляду судових справ за позовами щодо повної або часткової зупинки роботи підприємств, об’єктів, окремих виробництв, устаткування, транспортних засобів у разі встановлення порушення вимог (правил) пожежної безпеки, що створює загрозу життю та здоров’ю людей тощо.

Згідно з указом, Кабмін також має вжити заходів щодо забезпечення неухильного додержання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки на об’єктах з масовим перебуванням людей (заклади освіти, гуртожитки, заклади охорони здоров’я, торговельно-розважальні заклади, готелі тощо), утримання в належному стані пожежних гідрантів власниками (балансоутримувачами) водопровідних мереж.

Крім того, пожежно-рятувальні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій мають бути забезпечені сучасною спеціальною технікою та рятувальним обладнанням для екстреної евакуації людей, засобами пожежогасіння, спеціальним одягом.

Окремо наголошено на необхідності поліпшення матеріального та соціального захисту працівників пожежно-рятувальних підрозділів, удосконалення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації таких працівників.

Також має бути встановлений дієвий контроль за станом систем оповіщення. Крім того, необхідно стимулювати створення в сільській місцевості пожежно-рятувальних підрозділів (пожежних частин) добровільної пожежної охорони.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167215
 
   
 Топ коментарі
 
І ножкою так тупць, тупць.
Блін, як він хуйла нагадує, то просто жах.
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снова моника зелох разобещалось... попутно урезая бюджеты...))
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снова моника зелох разобещалось... попутно урезая бюджеты...))
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п.с. как грозно моника умеет обещать... пОцан сказал "мають відповідати" - пОцан ответил за базар Ужесточение наказания за нарушения, современная техника для ГСЧС, контроль за системами оповещения, - Зеленский утвердил неотложные меры по борьбе с пожарами - Цензор.НЕТ 9833
Ужесточение наказания за нарушения, современная техника для ГСЧС, контроль за системами оповещения, - Зеленский утвердил неотложные меры по борьбе с пожарами - Цензор.НЕТ 5491
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Зеленский!!! После барыг,зеков, и пр. у НАС ДЫР ОЧЕНЬ МНОГО! И ты в них захлебнешься если сам! ТОЛЬКО ПРОФИ,РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ И ЖЕСТКИЙ СПРОС!!!!!Страна в цейтноте!
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пора, голубок, не указики подписывать а отчитаться про судьбу предыдущих подписаных.
Про бурштын, лес, контрабанду, дороги и т.д.
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Вот интересно, если здесь разместить шарж на порошенко, его удалят или нет?
Попробуем?
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Нащо шарж? Жизнь, вєсєлєй анєґдота.
Єщо одін артіст на корпоратівє. Мінск.

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это Порошенко его заствил! И вообще, если бы он не выступил на корпоративе, то это сделали бы солдаты НАТО!
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І ножкою так тупць, тупць.
Блін, як він ***** нагадує, то просто жах.
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Працює бубочка акі бджола. І коли він все встигає... Вже і пожежи переміг.
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Наконец-то будет усилена безотлагательность и соблюдена безукоснительность, ура!!!
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Как подкову, кует за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.(с)
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Какие там пожары ЗЕкловун, тут вся твоя ЗЕбилятня аж кирпичами срёт, скулит, воет ждёт когда же Петю посадишь. А ты им про пожары....Они уже как идиоты выглядят 7й месяц рассказывая как Петю посадят когда то там в будущем..
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Серьезно относится к таким вещам невозможно. Всю жизнь СССР И уже потом Украины всевозможные начальники и начальнички "ужесточали правила протовопожарной" и ответственность за их нарушения. Только заканчивалось все как обычно -очередными рейдами пожарных за взятками. Вот ими то,взятками,все и на этот раз ограничится. А поскольку тов. Зеленский таких элементарных вещей не понимает, бравые друзья из МВД и сунули бумагу ему на подпись.
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Первым в борьбе с пожарами был только третий.
"Виктор Андреевич, еще две лопаты и съемку заканчиваем".
Посилення покарання за порушення, сучасна техніка для ДСНС, контроль за системами оповіщення, - Зеленський затвердив невідкладні заходи щодо боротьби з пожежами - Цензор.НЕТ 2822
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Порохоботы, вот честно, как в таком предложении, вы умудрулись найти Зраду?
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Законов хватает - законы нужно выполнять, а менять предписания на казначейские билеты.
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Після того, як ви розкажете, звідки ви взяли, що Порошенко «вальцман».
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Почему я безумно рад...😁
UA ПП Уксусов
Наконец-то будет усилена безотлагательность и соблюдена безукоснительность, ура!!!
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Нормы пожарной безопасности одинаковы и для маленького магазина или офиса...и для крупного бизнесцентра или супермакета...
Вот только для выполнения этих норм...у того же фопа нет ни людских ресурсов...ни материальных...и юристов штатных нет..
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Ну все...малый бизнес и фопы уже могут закрываться....пожарники их выдоют досуха...
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Форму зимнюю до сих пор людям не выдали за 3 года,реформаторы
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Указ подписан, современная техника для ГСЧС материализуйся раз-два!
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Указ о том что мобильный интернет в селах должен летать подписан полгода назад....а он ...тот интернет...как ползал так и продолжает ползать...
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