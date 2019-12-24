 З урахуванням тих, хто на лікарняному та у відпустці, в Києві не вистачає 50% патрульних поліцейських, - Геращенко

Про це сказав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"У нас на сьогодні некомплект у Київській патрульній поліції на 34%. З 2 тис. патрульних поліцейських 34% немає.
З урахуванням тих, хто на лікарняному або у відпустці, немає половини поліцейських", - сказав Геращенко.
При цьому він пояснив, чому склалася така ситуація.
"Патрульні поліцейські, яких ми навчаємо, і хочемо, щоби вони працювали добре, отримують зарплатню 12 тис. 400 гривень. Зарплатня водія маршрутки - 17-18 тис. гривень... І тому багато патрульних поліцейських, яким не дуже просто працюється, вони не хочуть так працювати", - заявив Геращенко.
У цьому зв'язку заступник міністра зазначив, що у МВС сподіваються, що наступного року бюджет України буде перевиконаний і зарплата для патрульних поліцейських буде підвищуватися. "Нам потрібно більше поліцейських", - додав він.
https://www.youtube.com/watch?v=eQfRhmgEElQ&t=0s
На сей раз мы склонны верить в то, что этот персонаж говорит правду, упомяная, что воевал в Чечне (в отличии от балабола-хвастуна Дениса Будюкина) а может и понтуется. Во всяком случае вполне мог быть призывником на то время и отправлен оккупировать Чечению.
Итак, на Ютьюб канале Doctor Faust опубликован видеоролик беседы из ЧатРулетки с названием "Андрей убивавший чеченцев и готов убивать украинцев не раздумывая и без сожаления" : https://telegra.ph/Gorohov-Andrej-Skolko-lichno-vy-ubili-chechencev---YA-ne-schital-Za-svoyu-Rossiyu-ya-ubyu-eshche-bolshe-12-22 P.S. Кому интересно, читайте больше на кавказцентре
никаких фокусов не было .Он был старшина (звание),А как сейчас?
Предлагаю всем порохоботам подстраховать нашу полицию!
Порохоботы, пойдёте волонтёрами?
А ми тепер подивимося, покритикуємо.
А вот полицейских всегда не зватает ...
Это потому , что государство - народное ...
ЛИШНЕХРОМОСОМНЫХ
Али! -- привет из Сицилии! ...фотки моя Красуня делает -- но всё увидишь...*)
Може краще зробити відбір дійсно ефективних людей/поліцейських і підняти їм зарплату так щоб вони дійсно ефективно служили і не жалілися? Ні, треба більше всякого зброду набрати на 12 тисяч щоб вони там просто згнивали в безперспективності. Ні треба більше ментів щоб збирали з народу дань.
Висновок - воно тупе жирне аваковське мурло.
пятый вертолет
Пока не поменяют руководство, ничего не поменяется
45 хв ·
Сотні патріотів готові були поручитися за відучого дитячого кардіохірурга країни і фронтового волонтера Юлію Кузьменко . В зал суда потрапили 56 видатних громадян України , змогли поручитися 35 учасників бойвих дій і добровольців, 5 офіцерів, 5 народних депутатів, колишній міністр охорони здоров`я , 3 доктора медичних наук і 2 кандидата, 2 професора та уповноважений президента України з питань ветеранів і учасників бойових дій, 20 волонтерів!
Це було вражаюче!
Але волонтера Юлію Кузьменко , сержанта ССО Андрія Антоненка, бойового медика ЗСУ Яну Дугарь захопили в полон в центрі Київа генеральний прокурор, міністр мвс і головнокомандуючий!!!
Свободу політичним полоненим! На кого обмінюємо?
ВИДЕО
https://www.facebook.com/korchynskyi/videos/2655898151142367/
не вижу кто бы этим мог воспользоваться...
народ в оцепенении каком то.... - или большая война расшевелит его, или экономическая катастрофа...
но поздно может быть уже...
та и всех увеличивается? - загадка неотгадываемая...
аркадий досмотрел порнуху
допил давно остывший чай
и вдруг заплакал от обиды
за ситуацию в стране
После того, как, будучи советником министра МВД Тосик Геращенко наглядно продемонстрировал свою высочайшую квалификацию, когда под объективом в ресторане тщательно вылизал тарелку, Аваков тут же произвёл его в заместители. И теперь гораздо чаще обычно Аваков выглядит совершенно довольным. Опять же, экономия на туалетной бумаге.
самое прикольное что янелох сцит трогать рюкзакова, это не на пианино играть, можно и схлопотать)))))