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 Київські новини
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Все про:Київ (6736) Геращенко Антон (444) патрульна поліція (964)

 З урахуванням тих, хто на лікарняному та у відпустці, в Києві не вистачає 50% патрульних поліцейських, - Геращенко

Кадровий склад патрульної поліції в Києві недоукомплектований на 34%.

Про це сказав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"У нас на сьогодні некомплект у Київській патрульній поліції на 34%. З 2 тис. патрульних поліцейських 34% немає.

З урахуванням тих, хто на лікарняному або у відпустці, немає половини поліцейських", - сказав Геращенко.

При цьому він пояснив, чому склалася така ситуація.

"Патрульні поліцейські, яких ми навчаємо, і хочемо, щоби вони працювали добре, отримують зарплатню 12 тис. 400 гривень. Зарплатня водія маршрутки - 17-18 тис. гривень... І тому багато патрульних поліцейських, яким не дуже просто працюється, вони не хочуть так працювати", - заявив Геращенко.

У цьому зв'язку заступник міністра зазначив, що у МВС сподіваються, що наступного року бюджет України буде перевиконаний і зарплата для патрульних поліцейських буде підвищуватися. "Нам потрібно більше поліцейських", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За вихідні в Києві сталося 248 ДТП, - патрульна поліція

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167213
 
 
 Топ коментарі
 
Не все так погано. Зате керівництво МВС повністю укомплектовне антонами геращенко
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не-а! Теперь очередь зебилов за страну отвечать! Давай, быдлота, поднимай жопу от скотов и вперёд !
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і експертами з походки
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чесні і порядні вже давно звідти пішли С учетом тех, кто на больничном и в отпуске, в Киеве не хватает 50% патрульных полицейских, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4016
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Не все так погано. Зате керівництво МВС повністю укомплектовне антонами геращенко
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Треба запросить цих експертів вияснить по походці де хто.

З урахуванням тих, хто на лікарняному та у відпустці, в Києві не вистачає 50% патрульних поліцейських, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8504
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Взяв хабара пішов на лікарняний..Одеса вчора патрульна полюція)))) Робить висновки чого хворіють подонки)))
https://www.youtube.com/watch?v=eQfRhmgEElQ&t=0s
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Геращенко а ты не в курсе сколько выехало и некомплект практически везде?
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Мы идентифицировали еще одного российского вояку-оккупанта, который будучи служащим в российских оккупационных войсках приходил на нашу землю и убивал нас.

На сей раз мы склонны верить в то, что этот персонаж говорит правду, упомяная, что воевал в Чечне (в отличии от балабола-хвастуна Дениса Будюкина) а может и понтуется. Во всяком случае вполне мог быть призывником на то время и отправлен оккупировать Чечению.

Итак, на Ютьюб канале Doctor Faust опубликован видеоролик беседы из ЧатРулетки с названием "Андрей убивавший чеченцев и готов убивать украинцев не раздумывая и без сожаления" : https://telegra.ph/Gorohov-Andrej-Skolko-lichno-vy-ubili-chechencev---YA-ne-schital-Za-svoyu-Rossiyu-ya-ubyu-eshche-bolshe-12-22 P.S. Кому интересно, читайте больше на кавказцентре
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а яка методика визначення потреби в полюцаях???
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шо? вони укладають асфальт по нормативам?
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Примерно как расчёт стоимости рюкзака.
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Антонина, как ты просишь? С такой рожей денег не дадут.
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Даешь по полицейскому к каждому жителю Украины!! Мня конечно удивляет немного, на дворе 2020 год, век цифровых технологи, да Киев уже должен быть утыкан камерами видеонаблюдения, в подвалах дажедолжно стоять видеонаблюдение, а они дурни штат набирают, ну оно конечно понятно, если все будет автоматизировано, то как же бабло пилить, как же генеральские звания получать.. Идиоты!
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А Вы правы,В моем колхозе ,если можно так сказать. Стоял в центре города дядя Леня и
никаких фокусов не было .Он был старшина (звание),А как сейчас?
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Теперь в полицию берут только честных, остальные там уже работают.
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Варто чекати напливу зебілів, бо з іхніх слів вони найчесніші...
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Вот!!!
Предлагаю всем порохоботам подстраховать нашу полицию!
Порохоботы, пойдёте волонтёрами?

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не-а! Теперь очередь зебилов за страну отвечать! Давай, быдлота, поднимай жопу от скотов и вперёд !
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Та ні. Ми п'ять років пахали, намагаючись врятувати країну. Так що тепер твоя черга. Піднімай дупу з дивану і працюй.
А ми тепер подивимося, покритикуємо.
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На даний час в поліції особливо патрульній зосереджено все лайно суспільства...керівник департаменту Жуков, банальний психічно хворий, ембіціл...таке саме під його керівнництвом відбувається в містах які підпорядковані ДПП..шахраї, хабарники, подонки, садисти, вбивці..це є обличчя патрульної поліції..Вибачте за правду.
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В нашем государстве пенсия всегда нормальная . Цены на газ тоже вполне .
А вот полицейских всегда не зватает ...
Это потому , что государство - народное ...
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50 % п"арасні хворіють))) Таке враженя що все лайно суспільства згребли до купи і да ли назву ********* полюція...Міняйте керівництво...там злочинці на чолі з Сабаковим.. А антоха не хоче сказати по скільком патрульним заведено кримінальні провадження? Може вони з того пішли на лікарняний)) Можу надати приклади)))
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С учетом тех, кто на больничном и в отпуске, в Киеве не хватает 50% патрульных полицейских, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1436
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А он иронии не понимает, не шути со скрепными
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Динамики с трансляцией Стаса Михайлова.
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Все для блага человека, все во имя человека
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Когда собирается несанкционированная злая толпа, подьежает это машина, включает эти вентиляторы, и все дерьмо что летит на власть, она получает обратно З урахуванням тих, хто на лікарняному та у відпустці, в Києві не вистачає 50% патрульних поліцейських, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5356
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Примета: если армии и полиции сразу и одновременно повысили в три раза зарплату, значит власть стала очень бояться своего народа.
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Потрімайте ще Зозулю в Києві і його заступників цього подонка і взагалі нічого не залишиться)))
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Так где же столько дураков найтии/работать патрульными/, работа опасная и грязная /с отбросами общества/, а бало с кого стричь, они же "с проверкой" в небедную контору наведаться не могут!?
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ну, шмонать подзаборных алкашей или барыг-"биснесменов" все же разный уровень вымогательства!
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...а у меня, полицаи в США, зажигалку газовую отобрали на таможне... ...я грю: Это ж газ! ...а они, шо Это не бензин...*)
Али! -- привет из Сицилии! ...фотки моя Красуня делает -- но всё увидишь...*)
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Триндиш,ватан. В Штатах поліцаїв на митниці немає. Тщатєльнєє нада,таваріщ, готуватися до "работи в Сєті",бо куратор тобі по дупі надає.
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Логіка - зарплата маленька, мало поліцейських, треба більше. Блін, він тупий чи з нас робить дурнів?
Може краще зробити відбір дійсно ефективних людей/поліцейських і підняти їм зарплату так щоб вони дійсно ефективно служили і не жалілися? Ні, треба більше всякого зброду набрати на 12 тисяч щоб вони там просто згнивали в безперспективності. Ні треба більше ментів щоб збирали з народу дань.
Висновок - воно тупе жирне аваковське мурло.
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так это давно известно. антонина делает рюкзакову чмоки -чмоки за нехилые бабки и теплый кабинет. а этот жирный тупой боров не хочет в патрульные?
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Ніхто авакяну з зелєй прислужувати не хоче!( Навідь їхній зелєхторат,який складаєцця з уклоністів, наркоманів, тітушок з під гаражів та прочіх квартальних прихильників г+г.
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А взагалі антохі товстопузому краще жувати чим говорити...аваківський говномет..
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Тоха..ты б поитересовалсо..сколько солдатик в окопе получает....
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А не хватает потому что там сейчас служат те новенькие и зеленые кто еще думает что есть справедливость и матерые безпредельщики.Нормальные люди когда вникают в ментовскую систему то увольняются
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"В этой связи заместитель министра отметил, что в МВД надеются, что в следующем году бюджет Украины будет перевыполнен."Образование тоже надеялось....
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Геращенко ! По количеству шакалов которые препятствуют гражданским протестам ,в МВД с кадрами все ОК !
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Сегодняшняя Полиция - полный беспредел.
Пока не поменяют руководство, ничего не поменяется
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Дмитро Корчинський
45 хв ·

Сотні патріотів готові були поручитися за відучого дитячого кардіохірурга країни і фронтового волонтера Юлію Кузьменко . В зал суда потрапили 56 видатних громадян України , змогли поручитися 35 учасників бойвих дій і добровольців, 5 офіцерів, 5 народних депутатів, колишній міністр охорони здоров`я , 3 доктора медичних наук і 2 кандидата, 2 професора та уповноважений президента України з питань ветеранів і учасників бойових дій, 20 волонтерів!
Це було вражаюче!
Але волонтера Юлію Кузьменко , сержанта ССО Андрія Антоненка, бойового медика ЗСУ Яну Дугарь захопили в полон в центрі Київа генеральний прокурор, міністр мвс і головнокомандуючий!!!
Свободу політичним полоненим! На кого обмінюємо?

ВИДЕО
https://www.facebook.com/korchynskyi/videos/2655898151142367/



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янелоху вся эта фигня мусоров с типа "подрывателями" аукнится не хило. думаю к весне у янелоха рейтинг будет стремится к нулю)))))
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moderbibika х - ну упадет рейтинг..., так что?

не вижу кто бы этим мог воспользоваться...
народ в оцепенении каком то.... - или большая война расшевелит его, или экономическая катастрофа...
но поздно может быть уже...
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и почему под праздники кол-во заболевших патрульных
та и всех увеличивается? - загадка неотгадываемая...
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в 15 году ушел при зарплате в 3000 грн еще с милиции. И никогда не сожалел. Сейчас зовут вернуться на 12 тыс грн. Да никогда в жизни!!! Я сейчас в Польше за 1100 долл и никакой ответственности, наркоманов, алкоголиков, неадекватных заявителей
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Ну на пенсию в 45 лет стаж то зара ботал З урахуванням тих, хто на лікарняному та у відпустці, в Києві не вистачає 50% патрульних поліцейських, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8141
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*** хокку (почти)))
аркадий досмотрел порнуху
допил давно остывший чай
и вдруг заплакал от обиды
за ситуацию в стране
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Как хочется что бы ВЫ когда ни будь поумнели .
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Надо привлекать для патрулирования города "активистов" и "волонтеров", вон их на Майдане сколько...
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Бедняжки - трудяжки, сефики пластиковые... А как же раньше работали патрульные милиции? С копеечной зарплатой, без машин и форму покупали за свой счет? Не пишите, что за взятки, сейчас берут не меньше.
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Антонина, вам пора садится книгу писать "как ухайдокать страну менее чем за год ".
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На передовой укомплектованность частей 50%, солдаты стоят по 4 часа вместо двух, теряют здоровье, под обстрелами, по уши в грязи пялятся в тепловизоры теряя зрение, похрену...
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Ментов вам мало, купите еще вертолетов в Франции.
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А нацгвардии тогда нам сколько зачем? Чтобы акции разгонять? Они же все за наши налоги содержаться.
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Это святое, вдруг кто бубочку обидит...
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так піди попрацюй за ті гроші, гера...???
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А почему никто никогда не заикается сколько у нас полицейских на 100 000 населения и как у других странах с етим делом ?
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зато руководящий состав "укомплектован" на 146%. З урахуванням тих, хто на лікарняному та у відпустці, в Києві не вистачає 50% патрульних поліцейських, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7371
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Как говаривал киевский патрульный оберполицмейстер Зозуля - «о@@єнная інституція». Зато в кадрах, в учебных, в информационно-статистических и прочих подразделениях, героический персонал которых видит правонарушителей исключительно в сериалах по телевизору от желающих защищать правопорядок отбоя нету.
После того, как, будучи советником министра МВД Тосик Геращенко наглядно продемонстрировал свою высочайшую квалификацию, когда под объективом в ресторане тщательно вылизал тарелку, Аваков тут же произвёл его в заместители. И теперь гораздо чаще обычно Аваков выглядит совершенно довольным. Опять же, экономия на туалетной бумаге.
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что этот имбецил антонина, членосос рюкзакова трындит? чмо конченое вместе с со своим босом.кто пойдет работать с нормальных людей в конченую полюцию,реформированную рюкзаковым в мусарню типа нью))))
самое прикольное что янелох сцит трогать рюкзакова, это не на пианино играть, можно и схлопотать)))))
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