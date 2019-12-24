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 Антикорупційний суд продовжив на два місяці процесуальні обов'язки Дубневича, - САП

Вищий антикорупційний суд продовжив процесуальні обов'язки щодо народного депутата Ярослава Дубневича, якого підозрюють у привласненні майна, на два місяці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Підозрюваного зобов’язали прибувати за вимогою детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання чи місця роботи, утримуватись від спілкування зі свідками, здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон, а також носити електронний засіб контролю.

Дії процесуальних обов’язків продовжено до 22 лютого 2020 року", - йдеться у повідомленні.

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Антикорупційний суд продовжив на два місяці процесуальні обовязки Дубневича, - САП 01

Нагадаємо, 7 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду постановила відправити Ярослава Дубневича під арешт із заставою 90 млн гривень.

8 листопада адвокат Дубневича Олексій Шевчук заявив, що заставу за його підзахисного внесли ще до рішення апеляції, а тому його арешт є незаконним.

На це у Вищому антикорупційному суді відповіли, що на момент винесення рішення про запобіжний захід була сплачена тільки половина суми застави, а тому існували всі підстави для відправки Дубневича в СІЗО.

Раніше генпрокурор Руслан Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці".

31 жовтня Рада зняла недоторканність із нардепа Дубневича і дала згоду на його затримання і арешт. Згоду на затримання за умови 226 необхідних голосів, зокрема, дали 220 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу", а під час голосуванні за арешт Дубневича - 208 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу". Також підтримали затримання і арешт Дубневича спікер ВР Дмитро Разумков і перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167212
 
   
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