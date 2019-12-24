 Разумков, Оржель, Криклій та інші увійшли до складу Національної інвестиційної ради, - указ президента

Як повідомляє Цензор.НЕТ, указ №950/2019 "Питання Національної інвестиційної ради" від 24 грудня опубліковано на сайті глави держави.

Радником секретаря Національної інвестиційної ради затверджено Бесіка Сахарулідзе, якого указом введено до складу Ради.

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Крім нього, до складу Ради введені спікер Ради Дмитро Разумков (за згодою, як і Арахамія і Сіхарулідзе), міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель і міністр інфраструктури Владислав Криклій.

В особистому складі Нацради затверджені, крім Арахамії і Ковалів, президент і генеральний директор компанії "POSCO International Corp." (Південна Корея) Кім Янг-Сан (за згодою), прем'єр України Олексій Гончарук, заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, міністр юстиції Денис Малюська, а також міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.

Указом зі складу ради виведені міністр закордонних справ Вадим Пристайко, народний депутат України ексвіце-прем'єр-міністр - міністр економрозвитку Степан Кубів, ексміністр юстиції Павло Петренко і експрем'єр Володимир Гройсман.

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