 Бензин і дизпаливо в грудні подешевшали на 1,8 грн на АЗС деяких мереж

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на UBR.
На АЗС ОККО і WOG від початку місяця ціна на бензини А-92 і А-95, а також на дизпаливо впала на 1,8 грн. При цьому, зниження цін на АЗС AMIC для бензинів А-92 і А-95 становить 1,3 грн і 1,5 грн відповідно. Решта ринку, на жаль, показує куди менш привабливі показники щодо зниження цін.
Зазначається, що паливний ринок України почав демонструвати стійку тенденцію до зниження цін починаючи з 5 грудня, коли гривня істотно зміцнилася щодо долара. Це дозволило компаніям-імпортерам скоротити витрати і почати плавне зниження цін, що тривало понад три тижні.
24 грудня ринок показав падіння цін на 0,5-1 грн /л. Так, в мережах ОККО і WOG ціни бензинів продовжили своє падіння, опустившись на 50 коп /л, AMIC знизив ціну бензинів на 80 коп./л. При цьому, в консолідованій мережі групи "Приват" - вперше з початку місяця - паливо подешевшало на 1 грн /л.
Експерти паливного ринку кажуть, що ті мережі, які почали знижувати ціни на паливо, ще на початку грудня завдяки зміцненню курсу гривні до долара продовжують плавне зниження, а ті, хто тримав цінник, після зустрічі з президентом - впали відразу на 1 грн.
Нагадаємо, 23 грудня президент Володимир Зеленський провів зустріч з учасниками паливного ринку, під час якої висловив стурбованість рівнем роздрібних цін на паливо. Незважаючи на усталену тенденцію до зниження цін в середньому по ринку, президент рекомендував мережам АЗС відмовитися від знижкових програм лояльності на користь ще більшого зниження цін на постійній основі.
чисто случайно оно принадлежит одной бородатой бабушке
и уже совсем чисто случайно оно доит Укрнафту и производит керосин и сопутствующие сотни тысяч тонн бензина и дизтоплива
Потім потоком йдуть новини про покращення, посадки, підозри і падіння цін. І поки ошелешені зебіли переводять очі з екрану ТВ на реальні платіжки й чеки зеля вже випускає наступне відео. Тепер у пересічного зебіла в пам`яті лишається тільки шо зеля все порішав.
Рукопожатий Офшор™ @iddqd_ua
Цікаво як скоро пліснявий директивно опускатиме ціни у АТБ на Борщагівці на акційну крупу з діжки для Іван Іваньічя ********* наприклад? Ну щоб бліже до лохторату бить?
https://www.youtube.com/watch?v=RbqeykoWff8
ПОЗДРАВЛЯЄМ ! ПОЗДРАВЛЯЄМ ! ПОЗДРАВЛЯЄМ !
Зачем вы так о человеке чести ?
АЗС AMIC - бывшая Лукойл кацапская..друзь квартальных клоунов
Остальной рынок, к сожалению, показал куда менее привлекательные показатели по снижению цен --- само собой даже дибил понял что когда рухнет пирамида с ОВГЗ то за гривны не купишь даже туалетной бумаги.
то оно того нестоит
може ви ?
А теперь посмотри как увеличился государственный долг Украины при предудущей власти + 13,5 млрд. долларов.
Поэтоиу ваше мнение ни о чем
и как ту не соглааситьсяяя, но *****, где пропали 1,5 лярда, а это зеболиикам уже за сложно, давай им кафе и саллют, они всё сглатнёт.
При предыдущей власти не было картотеки, при предыдущей власти Украина впервые в истоии вышла на автоматическое возмещение НДС, при предыдущей власти экономика, хоть понемногу, но росла. При нынешних ростут только обещания и темпы увеличения госдолга.
Или тебе централизованно скинули для рассылки ? )))
при Порошенко снизился на $8млрд
при Зеленском за полгода вырос на $7млрд
- уменьшение субсидии на 5%
- отмена постановления, покоторому ЗП учителей неможет быть меньше 2-х минималок
- приостановки выплаты больничных
- задолженность по ЗП бюджетникам, и это перед Новым Годом.
Естьеще много чего, что косвенно повлияет на карман Украинцев, но простым зелебобикам это такие сложности понять не дано.
КОМУ ІЗ УЧАСНИКІВ НАРАДИ У ПРЕЗИДЕНТА «КАПАЄ» 2,5 ГРИВНІ З КОЖНОГО ЛІТРУ БЕНЗИНУ?
Большинство христиан в мире готовится отмечать Рождество , то почему вы в Украине украинцы не относитесь к большинству христиан ?
а теперь считайте...
Величайший лидер всех времен и народов, в очередной раз поразил всех глубинным знанием рыночной экономики и призвал нефтетрейдеров снизить цену на бензин, мол, доллар то упал.
Простите, Владимир Александрович! Бензин бензином, но а все остальное? Картошечка, капусточка, огурчики, селедочка, уточка, колбаска, мяско, сало, полвареника? Почему Вы про это никак не вспомнили??? Где забота про простой нарид? Это только барыги всякие на автомобилях гасают. А нарид пешком на маршрут...ках зубожіє! Вы о народе подумали?
Когда уже соберете картофельных дилеров и мощно так хлопните по роялю всей своей голобородьковой силой: «А ну, паршивцы! Быстро опустите цену на картошечку соответственно доллару!».
И вот когда эти подлые барыги побегут да цену опустят на картошечку, то обязательно рейтинг у Вас поднимется, вот увидите, и Вы сможете сыграть нам шидевр на рояле.
Голобородько @goloborodyko 60 мин.60 минут назад
Закликаю всіх бізнесменів країни, і великих, і дрібних - знизити ціни на всі товари,
щоб громадяни змогли відчути турботу і піклування влади про їх благополуччя.
Зробимо їх разом!