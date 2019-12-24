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 Політика України, Економіка
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Все про:АЗС (207) бензин (49) дизпаливо (15)

 Бензин і дизпаливо в грудні подешевшали на 1,8 грн на АЗС деяких мереж

Паливний ринок України продовжує демонструвати стійку тенденцію до зниження цін.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на UBR.

На АЗС ОККО і WOG від початку місяця ціна на бензини А-92 і А-95, а також на дизпаливо впала на 1,8 грн. При цьому, зниження цін на АЗС AMIC для бензинів А-92 і А-95 становить 1,3 грн і 1,5 грн відповідно. Решта ринку, на жаль, показує куди менш привабливі показники щодо зниження цін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не надати знижки, а знизити ціну на табло, - Зеленський закликав АЗС зменшити вартість бензину

Зазначається, що паливний ринок України почав демонструвати стійку тенденцію до зниження цін починаючи з 5 грудня, коли гривня істотно зміцнилася щодо долара. Це дозволило компаніям-імпортерам скоротити витрати і почати плавне зниження цін, що тривало понад три тижні.

24 грудня ринок показав падіння цін на 0,5-1 грн /л. Так, в мережах ОККО і WOG ціни бензинів продовжили своє падіння, опустившись на 50 коп /л, AMIC знизив ціну бензинів на 80 коп./л. При цьому, в консолідованій мережі групи "Приват" - вперше з початку місяця - паливо подешевшало на 1 грн /л.

Експерти паливного ринку кажуть, що ті мережі, які почали знижувати ціни на паливо, ще на початку грудня завдяки зміцненню курсу гривні до долара продовжують плавне зниження, а ті, хто тримав цінник, після зустрічі з президентом - впали відразу на 1 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ціни на бензин мають знизитися не на 30-80 копійок, а на 2 гривні, - Гончарук

Нагадаємо, 23 грудня президент Володимир Зеленський провів зустріч з учасниками паливного ринку, під час якої висловив стурбованість рівнем роздрібних цін на паливо. Незважаючи на усталену тенденцію до зниження цін в середньому по ринку, президент рекомендував мережам АЗС відмовитися від знижкових програм лояльності на користь ще більшого зниження цін на постійній основі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167210
 
 
 Топ коментарі
 
Поки не посав падати рейтинг зє1бєнь, ціни на заправках не падали.
А якщо рейтинг стане 5%, може тоід ціни насправді знизяться, а не символічно? Бензин и дизтопливо в декабре подешевели на 1,8 грн на АЗС некоторых сетей - Цензор.НЕТ 2630
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На АЗС ОККО и WOG -- так у них цены всегда были задраны пипец как...

АЗС AMIC - бывшая Лукойл кацапская..друзь квартальных клоунов

Остальной рынок, к сожалению, показал куда менее привлекательные показатели по снижению цен --- само собой даже дибил понял что когда рухнет пирамида с ОВГЗ то за гривны не купишь даже туалетной бумаги.
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Госдолг Украины за месяц вырос на $1 млрд - нет , это подэда, слава Монике Зеленски и бани !
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есть такое незаметное предприятие - Укртатнафта

чисто случайно оно принадлежит одной бородатой бабушке

и уже совсем чисто случайно оно доит Укрнафту и производит керосин и сопутствующие сотни тысяч тонн бензина и дизтоплива
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Тут бач яка схема - випускають зелю, він зніма відосік де щось вимага.
Потім потоком йдуть новини про покращення, посадки, підозри і падіння цін. І поки ошелешені зебіли переводять очі з екрану ТВ на реальні платіжки й чеки зеля вже випускає наступне відео. Тепер у пересічного зебіла в пам`яті лишається тільки шо зеля все порішав.
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дорогою бабюлі ідьот таваріщ

Рукопожатий Офшор™‏ @iddqd_ua

Цікаво як скоро пліснявий директивно опускатиме ціни у АТБ на Борщагівці на акційну крупу з діжки для Іван Іваньічя ********* наприклад? Ну щоб бліже до лохторату бить?
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«24 декабря 2019Путин назвал возможное изменение в Конституцию." Путин, комментируя вопрос о целесообразности внесения изменений в Конституцию России, заявил, что можно было бы убрать слово «подряд» в законе, где оговаривается количество сроков, в течение которых может править глава государства. Согласно документу, один и тот же человек не может занимать президентский пост больше двух сроков подряд, но при этом допускается переизбрание на третий и четвертый сроки, если между вторым и третьим был перерыв.»

ПОЗДРАВЛЯЄМ ! ПОЗДРАВЛЯЄМ ! ПОЗДРАВЛЯЄМ !

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То что ***** будет править пока не сдохнет ето и так было ясно. Иначе его удавят так как ***** удавил Ельцина чтобы забрать его деньги и бизнес империю. По самым скромным подсчетам у ***** состояние более 300млрд. долларов, за которое после его смерти будет захватывающая резня олигархов.
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Ну он же офицер !

Зачем вы так о человеке чести ?
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На АЗС ОККО и WOG -- так у них цены всегда были задраны пипец как...

АЗС AMIC - бывшая Лукойл кацапская..друзь квартальных клоунов

Остальной рынок, к сожалению, показал куда менее привлекательные показатели по снижению цен --- само собой даже дибил понял что когда рухнет пирамида с ОВГЗ то за гривны не купишь даже туалетной бумаги.
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в воспеваемом ЗЕ счастливом савецком децтве не было туалетной бумаги, но все были счастливы
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а на хіба здався туалетний папір, коли(за перепрошенням) срати нічим буде Бензин і дизпаливо в грудні подешевшали на 1,8 грн на АЗС деяких мереж - Цензор.НЕТ 4706
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учитивая что OKKO и WOG белорускую мочу продают
то оно того нестоит
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Це зрада, вертайте Порошенко.
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Госдолг Украины за месяц вырос на $1 млрд - нет , это подэда, слава Монике Зеленски и бани !
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Ну, зелена сарана нічим не краща за Мародера і Ко. Долар валиться, а ціна на бензин майже стоїть на місці. Антимонопольного комітету наче не існує
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Дефицит бюджета оказался выше почти в 200 раз по сравнению с прошлым годом -- слава Монике Зеленски и бени , вы сделали зебилов вместе! Хахаха
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Ты не понял , да ? Моника Зеленски и Беня и сделали вмести зебилов ! Развели их как слепых котят
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безмізких салоїдів (зебілів, порохоботів) має злочинна влада, яка є антиукраїнською за своєю суттю - спадковість влади зберігається, коли народ тупе стадо
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Госдолг Украины за месяц вырос на $1 млрд -- слава зебилам , вы заделали это вмести !
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Бензин і дизпаливо в грудні подешевшали на 1,8 грн на АЗС деяких мереж - Цензор.НЕТ 9880

А теперь посмотри как увеличился государственный долг Украины при предудущей власти + 13,5 млрд. долларов.

Поэтоиу ваше мнение ни о чем
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Да , зебил , ваше мнение ни о чем , а госдолг только за месяц вырос на 1 миллиарда долларов. И ваше сравнение фальшивое , потому что будем сравнивать после полной каденции Моники и порошенко , а не за 5 лет порошенко и за пару месяцев Моники
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ещё более, разтолкую чтоб зебобики тожее оняли - беру заиму 10 лярдов и строю два завода, которые прииносит поо 2 лярда дохода в год и даёт достоиные рабочие места 1000 людин, но меняетсья власть (что нормальноо) и новый руководитель, полный ддятел, разсказывант, каккой жее он малодеец, если предшеественник взял и потратил 10лярдов и получил в последнии год только 2лярда, то новый мооллоодеец без затрат поссчитал успехом доход в 0,5 лярдов

и как ту не соглааситьсяяя, но *****, где пропали 1,5 лярда, а это зеболиикам уже за сложно, давай им кафе и саллют, они всё сглатнёт.
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пляять, ******** менять текст , ***** клааавиатура.онлаин.уа настроите уже ссвоё детёёнище, не воззммоожно писать и читать. Извииняюсь людям ннооо не зебилам.
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Ваше - тоже.
При предыдущей власти не было картотеки, при предыдущей власти Украина впервые в истоии вышла на автоматическое возмещение НДС, при предыдущей власти экономика, хоть понемногу, но росла. При нынешних ростут только обещания и темпы увеличения госдолга.
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Лугандонец, где ты эту картинко нашел ?

Или тебе централизованно скинули для рассылки ? )))
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Дефицит бюджета оказался выше почти в 200 раз по сравнению с прошлым годом -- слава Монике Зеленски и бени , вы сделали зебилов вместе! Хахаха
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ето ти всю ночь квадратики рисовал в фейсбуке?
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тогда уж учитывайте, что внутренний госдолг при Януковиче вырос на $22,4млрд
при Порошенко снизился на $8млрд
при Зеленском за полгода вырос на $7млрд
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Моисей вывел евреев из Египта, а Сталин - из Политбюро.
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Убіцца, як дешево стало. Бензин и дизтопливо в декабре подешевели на 1,8 грн на АЗС некоторых сетей - Цензор.НЕТ 1234 Бензин и дизтопливо в декабре подешевели на 1,8 грн на АЗС некоторых сетей - Цензор.НЕТ 1234 Бензин и дизтопливо в декабре подешевели на 1,8 грн на АЗС некоторых сетей - Цензор.НЕТ 1234 Бак на 60 л. подешевів на 90 грн.. Уря-а-а-а... Янелоху Зелупі! Бензин и дизтопливо в декабре подешевели на 1,8 грн на АЗС некоторых сетей - Цензор.НЕТ 9960
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Если бы работал нормально антимонопольный комитет, то давно бы уже все подешевело. Очень часто просто очевиден сговор барыг против народа Украины
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От насчет сговора барыг против народа Украины - в точку!
- уменьшение субсидии на 5%
- отмена постановления, покоторому ЗП учителей неможет быть меньше 2-х минималок
- приостановки выплаты больничных

- задолженность по ЗП бюджетникам, и это перед Новым Годом.
Естьеще много чего, что косвенно повлияет на карман Украинцев, но простым зелебобикам это такие сложности понять не дано.
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1 літр пального= 1 євро; 1 євро дешевшає на 3 гривні; Після наради у Президента де він «попросив» знизити ціни: 1 літр пального «дешевшає» на 50 копійок

КОМУ ІЗ УЧАСНИКІВ НАРАДИ У ПРЕЗИДЕНТА «КАПАЄ» 2,5 ГРИВНІ З КОЖНОГО ЛІТРУ БЕНЗИНУ?
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А газ что не падает, а только подорожал больше, чем на гривню, ану есть тут зебобики, объясните Фоме, почем в Одессе рубероид)))????
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Если даже вести сру пишут это : 24 декабря 201912:12
Большинство христиан в мире готовится отмечать Рождество , то почему вы в Украине украинцы не относитесь к большинству христиан ?
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на авто-газ на днях подняли акциз сразу на 4 гривны....
а теперь считайте...
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«Олександр Дедюхін 7 hrs ·
Величайший лидер всех времен и народов, в очередной раз поразил всех глубинным знанием рыночной экономики и призвал нефтетрейдеров снизить цену на бензин, мол, доллар то упал.
Простите, Владимир Александрович! Бензин бензином, но а все остальное? Картошечка, капусточка, огурчики, селедочка, уточка, колбаска, мяско, сало, полвареника? Почему Вы про это никак не вспомнили??? Где забота про простой нарид? Это только барыги всякие на автомобилях гасают. А нарид пешком на маршрут...ках зубожіє! Вы о народе подумали?
Когда уже соберете картофельных дилеров и мощно так хлопните по роялю всей своей голобородьковой силой: «А ну, паршивцы! Быстро опустите цену на картошечку соответственно доллару!».
И вот когда эти подлые барыги побегут да цену опустят на картошечку, то обязательно рейтинг у Вас поднимется, вот увидите, и Вы сможете сыграть нам шидевр на рояле.
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договорняк с беНяй.там лярды бабла себя отгребет
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Дефицит бюджета оказался выше почти в 200 раз по сравнению с прошлым годом -- слава Монике Зеленски и бени , вы сделали зебилов вместе! Хахаха
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Ну казалось бы, бензин подешевел, что в этом плохого? но и тут порохоботы нашли зраду. На хрена им дешёвый бензин, если они пока на машину копят, Петя обещал на праздники премию дать
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а сжиженный газ подорожал тоже ничего плохого?при том,что во всем мире дешевеет?
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Я не порохобот але коли бензин впав (лише зараз) на 1, 8 гр ( долар скільки часу валиться!!!), а ціни не падають, а продовжують рости, то що тут доброго ?
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Юлька в 2008 в наказовому порядку вже знижувала ціну - в результаті дефіцит і різкий скачок вартості. Все в тебе попереду, зебільне.
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Бензин і дизпаливо в грудні подешевшали на 1,8 грн на АЗС деяких мереж - Цензор.НЕТ 6090
Голобородько‏ @goloborodyko 60 мин.60 минут назад

Закликаю всіх бізнесменів країни, і великих, і дрібних - знизити ціни на всі товари,
щоб громадяни змогли відчути турботу і піклування влади про їх благополуччя.

Зробимо їх разом!
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О чем ты поешь птичка ! Моника Зеленски ещё тупые Януковича. В Дании например свинина стоит 40 крон за кг , а на Рождество уже по 20 крон за кг . 20 крон это около 80 гривен. Монике даже такое и не снилось .
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Вартість власне палива в його ціні менше 50%. Решта, більше 50% це акцизи, всілякі збори і податки. Вони в нас, до речі, не фіксовані, а влаштовані таким чином, що знижується ціна палива - підвищуються акцизи. А тепер увага. Якщо оператор мережі знижує ціну, то за чий рахунок? Зрозуміло, за свій. Він зменшує прибутки або просто починає працювати на збиток, оскільки його маржа в межах 5-7%. Всього! А тепер питання до кмітливих - чим то все закінчиться?
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А порохнявій сраній шпані все не так,все зрада,все погано.То чого ж ви за П*ЯТЬ років не зробили добре??????
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