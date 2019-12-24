 Закон про перезапуск ДБР, підписаний Зеленським, не відповідає Конституції та потребує негайних змін, - "Європейська Солідарність"

"Поки зазначений закон у турборежимі проштовхувався через парламент, а потім припадав пилом в Офісі Президента, Конституційний Суд України визнав неконституційним право президента призначати директора ДБР, - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби "Європейської Солідарності".
Суд дійшов такого висновку, розглядаючи один із проектів змін до Конституції, ініційованих паном Зеленським з метою концентрації повноважень в руках Глави держави.
Конституційний Суд зазначив, що однобічне, незбалансоване розширення повноважень президента суперечить засадничим положенням Конституції України. Воно "може створити ризики безпідставного втручання у діяльність органів виконавчої влади, порушення конституційного принципу поділу державної влади, послаблення конституційних гарантій забезпечення прав і свобод людини і громадянина".
Чорним по білому – призначення президентом керівництва ДБР є неконституційним.
Якщо виходити з букви і духу закону, Володимир Зеленський мав би заветувати ініційований ним же закон і самостійно запропонувати депутатам формулу його приведення у відповідність до Конституції. Але із очевидної логіки політичного переслідування своїх опонентів – він підписав цей завідомо антиконституційний документ.
Цю свідому прогалину в роботі Офісу Президента бере на себе "Європейська Солідарність". Фракція днями зареєструє відповідний законопроєкт і буде наполегливо домагатися його ухвалення.
Також "Європейська Солідарність", яка ініціює створення у парламенті Тимчасової слідчої комісії із розслідування протиправних злочинних розмов Труби, Богдана, Смирнова та інших високопосадовців, буде наполягати на тому, щоб ця комісія розслідувала і справу про так звані "плівки судді Вовка". Вони – в розпорядженні Національного антикорупційного бюро України і ретельно приховуються від громадськості. Ці записи свідчать про кримінальне втручання керівника Офісу президента України у роботу судової гілки влади, яке, до речі, триває і тепер.
Ми також вимагаємо від НАБУ порушення кримінального провадження проти Труби та інших фігурантів цієї розмови і призначення негайної голосової експертизи учасників цих розмов. Вважаємо, що для НАБУ це критично важливий шанс довести свою незалежність від Зеленського та його Офісу", - зазначається в повідоленні.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 24 грудня підписав закон, що підсилює повноваження директора Державного бюро розслідувань і дозволяє переводити слідчих прокуратури і прокурорів, які розслідували справи Майдану, в ДБР без обов'язкового проведення конкурсу.
Так "ЕС" в конституционный суд трэба,а не на Цензор."Вы ошиблись номером прохфессор Плейшнер".
є Угода між Україною та Королівством Іспанія про співробітництво у галузі боротьби зі злочинністю
2. Сторони співпрацюватимуть у боротьбі зі злочинами, зокрема
у таких галузях, як: a) тероризм; b) злочини проти життя та здоров'я людини; c) незаконні обіг, виробництво та торгівля наркотичними
засобами та психотропними речовинами, а також сировиною для їх
виробництва та прекурсорами; d) нелегальна імміграція і торгівля людьми; e) нелегальне утримання і викрадення людей; f) фальсифікація (виготовлення, підробка) і незаконне
використання особистих документів (паспорти, візи і документи на
транспортні засоби); g) контрабанда; h) відмивання грошей, отриманих від злочинної діяльності; i) фальсифікація (виготовлення, підробка) і незаконне
розповсюдження грошей, засобів платежу, чеків і цінних паперів; j) крадіжка транспортних засобів, їх нелегальний перепродаж
та інша злочинна діяльність, пов'язана з цим; k) нелегальна торгівля зброєю, ************, вибухівкою,
стратегічною сировиною (ядерними, радіоактивними, хімічними та
біологічними матеріалами), а також іншими предметами, що
становлять загальну небезпеку, товарами і технологіями подвійного
використання; l) незаконне переміщення культурних цінностей, предметів, що
становлять історичну цінність, та творів мистецтва; m) економічні злочини, включаючи податкові злочини; n) організовані форми злочинності проти сексуальної свободи,
особливо стосовно неповнолітніх, а також виготовлення,
розповсюдження продукції порнографічного змісту за участю
неповнолітніх та сприяння цьому; o) злочини, вчинені із задіянням інформаційних технологій;