 Закон про перезапуск ДБР, підписаний Зеленським, не відповідає Конституції та потребує негайних змін, - "Європейська Солідарність"

"Поки зазначений закон у турборежимі проштовхувався через парламент, а потім припадав пилом в Офісі Президента, Конституційний Суд України визнав неконституційним право президента призначати директора ДБР, - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби "Європейської Солідарності".

Суд дійшов такого висновку, розглядаючи один із проектів змін до Конституції, ініційованих паном Зеленським з метою концентрації повноважень в руках Глави держави.

Конституційний Суд зазначив, що однобічне, незбалансоване розширення повноважень президента суперечить засадничим положенням Конституції України. Воно "може створити ризики безпідставного втручання у діяльність органів виконавчої влади, порушення конституційного принципу поділу державної влади, послаблення конституційних гарантій забезпечення прав і свобод людини і громадянина".

Чорним по білому – призначення президентом керівництва ДБР є неконституційним.

Якщо виходити з букви і духу закону, Володимир Зеленський мав би заветувати ініційований ним же закон і самостійно запропонувати депутатам формулу його приведення у відповідність до Конституції. Але із очевидної логіки політичного переслідування своїх опонентів – він підписав цей завідомо антиконституційний документ.

Цю свідому прогалину в роботі Офісу Президента бере на себе "Європейська Солідарність". Фракція днями зареєструє відповідний законопроєкт і буде наполегливо домагатися його ухвалення.

Також "Європейська Солідарність", яка ініціює створення у парламенті Тимчасової слідчої комісії із розслідування протиправних злочинних розмов Труби, Богдана, Смирнова та інших високопосадовців, буде наполягати на тому, щоб ця комісія розслідувала і справу про так звані "плівки судді Вовка". Вони – в розпорядженні Національного антикорупційного бюро України і ретельно приховуються від громадськості. Ці записи свідчать про кримінальне втручання керівника Офісу президента України у роботу судової гілки влади, яке, до речі, триває і тепер.

Ми також вимагаємо від НАБУ порушення кримінального провадження проти Труби та інших фігурантів цієї розмови і призначення негайної голосової експертизи учасників цих розмов. Вважаємо, що для НАБУ це критично важливий шанс довести свою незалежність від Зеленського та його Офісу", - зазначається в повідоленні.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 24 грудня підписав закон, що підсилює повноваження директора Державного бюро розслідувань і дозволяє переводити слідчих прокуратури і прокурорів, які розслідували справи Майдану, в ДБР без обов'язкового проведення конкурсу.