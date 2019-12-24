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 Ворог від початку доби сім разів відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, поранено бійця, - пресцентр

Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню сім разів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

"Один обстріл наших позицій з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів зафіксовано поблизу населеного пункту Березове, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
6 обстрілів позицій українських захисників противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
тричі неподалік Новолуганського – з 82 мм міномету - 9 мін, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
поруч з Кримським – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
в районі населеного пункту Світлодарськ – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
поблизу Шумів – з гранатометів різних систем.
Сьогодні, 24 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовців Об'єднаних сил зазнав поранення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ збільшують інтенсивність тренувань на полігонах і поповнюють боєкомплект для РСЗВ, - розвідка

Нагадаємо, 23 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167208
 
 
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можна вопрос? Причина остановки Для чего делалось разведение? Для парижских тусовщиков?
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но но, пока Рачку не закопает через голодомор, шоб ниадин волос не упал.
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"К лету будет создано Союзное государство, возможно, войдет и Украина"

Вже до літа нового року буде створено Союзну державу Росії і Білорусі, яку очолить нинішній президент РФ Путін, - поділився планами Кремля російський політолог Валерій Соловей в інтерв'ю «МК», передають Патріоти України.

...За його словами, Лукашенку запропонували пост глави союзного парламенту, чому він не дуже радий. І саме з цієї причини, вважає Соловйов, інтеграція відбувається «зі скрипом». Також політолог упевнений, що союзу тільки двох країн мало для формування нової держави і Кремль розглядає приєднання до них України, нібито кулуарно це питання вже обговорювалося з українською стороною. Головною силою інтеграції виступлять не політики, а олігархи.
"С Зеленским много чего обсуждалось закулисно. Но через посредников, не напрямую. Прямые переговоры оказались довольно неудачными. Зеленским крайне недовольны в Кремле. И ему дали это понять. Главной движущей силой этого проекта со стороны Украины будет выступать - и уже выступает - группа украинских олигархов, заинтересованных в общем экономическом пространстве. Которые могут оказать давление на своего президента", - сказав політолог.
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стрельнули у відповідь хочби з пістолета? Чи навіть з автомата?
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