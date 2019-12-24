EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  826  35
Матеріали за темою:
Все про:Газпром (488) Нафтогаз (665) транзит газу (143)

 Контракти з транзиту газу між "Нафтогазом" і "Газпромом" продовжать погоджувати 26 грудня, - Вітренко

Представники НАК "Нафтогаз України" і російського "Газпрому" 26 грудня зустрінуться для остаточного узгодження договорів із транзиту газу.

Про це повідомив у фейсбуці виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вже встигли виконати "домашнє завдання" — підготували проєкти контрактів, які готові до підписання. 26 грудня команди Нафтогазу та Газпрому зустрінуться, аби остаточно погодити умови договорів. Кожна сторона має свої проєкти договорів, а от підписати потрібно лише один комплект. Власне 26 грудня ми й будемо працювати над спільним варіантом", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нафтогаз збирається перенести "точки передачі газу" на російсько-український кордон

"Ще раз наголошу, що спільний варіант не означає, що передбачаються суцільні поступки з нашого боку. Ми в жодному разі не дамо поступитися національними інтересами України", - додав топменеджер української компанії.

Вітренко також висловив надію на те, що сторонам вдасться узгодити умови договорів і завершити процес вже в цю п'ятницю, 27 грудня, але водночас додав, що в разі необхідності робота триватиме і в вихідні.

Контракти з транзиту газу між Нафтогазом і Газпромом продовжать погоджувати 26 грудня, - Вітренко 01

Нагадаємо, 20 грудня Україна і Росія підписали документ про транзит газу. Договір між "Оператором ГТС України" і "Газпромом" підписано на п'ять років з можливістю пролонгації ще на 10 років. Водночас, сторони досягли домовленості, що "Нафтогаз" отримає від "Газпрому" майже $3 млрд і відкличе позов на $12,25 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167207
 
 
 Топ коментарі
 
Сразу уточняю- окончательные цифры пока никто не согласовал, всё ниже очень примерно. Ключевой вопрос- цена прокачки (нынешняя около 2,5-2,6 $ / 100 км / 1000 м3). Европейская должна быть около 3,2-3,5 в зависимости от объёма прокачки (65-40 млрд. м3). "Гуманная" от Менделя- около 2,8. Теперь они делят разницу между 3,2 (3,5) и 2,8 "по интересам". Хочу их разочаровать- параша их кинет как только достроит "Северный поток-2", и не будет никаких "интересов" уже в 2021 г. Т.е. эти уроды за 1 год (2020-й) капания им на карман просрали всё, что сделано до них и к тому же отказались от всех штрафных санкций к параше за срыв будущего договора согласно п. 2.2.2 подписанной ими же бумажки. Контракти з транзиту газу між "Нафтогазом" і "Газпромом" продовжать погоджувати 26 грудня, - Вітренко - Цензор.НЕТ 5342
 показати весь коментар
 
Позорные контракты!!! Порождающие многие вопросы Контракти з транзиту газу між "Нафтогазом" і "Газпромом" продовжать погоджувати 26 грудня, - Вітренко - Цензор.НЕТ 7080
 показати весь коментар
 
Сейчас на радио Свобода историк Андрей Зубов рассказывает о рюсскам быдле.Это кареццц
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
свынярчуки с главной свыней в розпачи- все 5 лет покупали российский газ, через свои фирмы прокладки , и обирвался бизнес
 показати весь коментар
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7ITTQ9mHaCY

Внешний долг Украины за третий квартал 2019 увеличился на 4.5 млрд.долларов(под 18% в гривне или 25+% в долларах) на фоне обвала промпроизводства:

Контракты по транзиту газа между "Нафтогазом" и "Газпромом" продолжат согласовывать 26 декабря, - Витренко - Цензор.НЕТ 7076
 показати весь коментар
 
 
Огласите сумму премии Коболеву и К°...
 показати весь коментар
 
 
Якщо вони кацапів "вздрючать" по самі помідори, то премії не шкода навіть великої. Головне, щоб козломорді поздихали.
 показати весь коментар
 
 
Рюсскае гоффно течет растекается, а певица Глюкоза жопой распинается,типа танцуй Европа и плачь сраная россия....
 показати весь коментар
 
 
Сейчас на радио Свобода историк Андрей Зубов рассказывает о рюсскам быдле.Это кареццц
 показати весь коментар
 
 
Побачимо текст контракту, але є сумніви щодо того, що він буде вигідним Україні!
 показати весь коментар
 
 
Витренко заявил о риске нарушения двусторонних договоренностей со стороны России.
Россия за все время реально не выполнила ни один год договоренностей по транзиту газа.

зато по контракту - Украина отзывает ВСЕ иски к рашке и снимает аресты со ВСЕГО имущества газпрома, собственно, что и было главными (и единственными) требованиями фуйла...
 показати весь коментар
 
 
квасовий контракт - перемога дебілізма! Україна - відмовляється від всих можливих позовів за невиконання контракту, як зараз так і в майбутньому! вітренко, міністро оржель, зеленоподібне опудало - ЦЕ ЩО?!!!
 показати весь коментар
 
 
"Мы ни в коем случае не дадим поступиться национальными интересами Украины"Источник: https://censor.net.ua/n3167207

Тобто 12+ лярдів баксів, що "прастілі" мишобраттям, то не є поступками національних інтересів? Тоді зрозуміло чому поступки та преференції компаніям Бєні не б'ють по економіці держави. А те, шо ми вже живемо в борг за рахунок 2020 року - то нормально. "Віртемені"... Чи я в чомусь не правий?
 показати весь коментар
 
 
иа я думаю после старого нового года будет в самый раз подписать Контракти з транзиту газу між "Нафтогазом" і "Газпромом" продовжать погоджувати 26 грудня, - Вітренко - Цензор.НЕТ 1282.если уж кацапня кочевряжется.газу у нас достаточно до конца зимы.а русня хай думает,где доляры брать.
 показати весь коментар
 
после НГ ето в конце февраля? - раньше кацапы не очнуться
 показати весь коментар
 
 
та у них потом 23 февраля,8 марта Контракти з транзиту газу між "Нафтогазом" і "Газпромом" продовжать погоджувати 26 грудня, - Вітренко - Цензор.НЕТ 5385.где то к маевкам видать
 показати весь коментар
 
 
а там день краснодеревщика, штуцерщика та мало ли, ну и как все ето не отметить? Контракти з транзиту газу між "Нафтогазом" і "Газпромом" продовжать погоджувати 26 грудня, - Вітренко - Цензор.НЕТ 8277
 показати весь коментар
 
 
Сразу уточняю- окончательные цифры пока никто не согласовал, всё ниже очень примерно. Ключевой вопрос- цена прокачки (нынешняя около 2,5-2,6 $ / 100 км / 1000 м3). Европейская должна быть около 3,2-3,5 в зависимости от объёма прокачки (65-40 млрд. м3). "Гуманная" от Менделя- около 2,8. Теперь они делят разницу между 3,2 (3,5) и 2,8 "по интересам". Хочу их разочаровать- параша их кинет как только достроит "Северный поток-2", и не будет никаких "интересов" уже в 2021 г. Т.е. эти уроды за 1 год (2020-й) капания им на карман просрали всё, что сделано до них и к тому же отказались от всех штрафных санкций к параше за срыв будущего договора согласно п. 2.2.2 подписанной ими же бумажки.
 показати весь коментар
 
 
А погуглить слабо? И на "Цензоре" это обсуждалось, в т.ч. с моими "5 копейками".Контракти з транзиту газу між "Нафтогазом" і "Газпромом" продовжать погоджувати 26 грудня, - Вітренко - Цензор.НЕТ 6815
 показати весь коментар
 
но тыж учти что за предыдущие 5 лет с россии не было получено ни копейки.
 показати весь коментар
 
Почему я должен опровергать ваш пустопорожний пи*дёж ссылками на парашный источник (спецом для вас- зебилов)? Контракти з транзиту газу між "Нафтогазом" і "Газпромом" продовжать погоджувати 26 грудня, - Вітренко - Цензор.НЕТ 9535 "За транзит газа в 2014-2019 годы Украина получила свыше $14 млрд, или около $2,5 млрд в год..." Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dfb0d599a79476fcc3975d3
 показати весь коментар
 
Держи себя в руках запетушенный. Я имею ввиду те суды в Стокгольме и внутренние штрафы антимонопольного комитета. А просто в рамках транзита робота продолжается и при зеленском.
 показати весь коментар
 
Держи у себя в руках зелин хрен. Или во рту. Тогда твои руки и рот будут заняты более полезным делом, чем писанина твоих тупых постов.
 показати весь коментар
 
Бразильская студия Platinum FMD выпустила серию принтов под лозунгом "Некоторые люди не должны были родиться", на этот раз героем концептуальной рекламы стал президент России Владимир Путин.
 показати весь коментар
 
Позорные контракты!!! Порождающие многие вопросы Контракти з транзиту газу між "Нафтогазом" і "Газпромом" продовжать погоджувати 26 грудня, - Вітренко - Цензор.НЕТ 7080
 показати весь коментар
 
 
хотелось бы увидеть хоть один контракт или соглашение, которое кацапы выполнили,
уже не говоря о том, шо кацапы получают мощнейший рычаг шантажа Украины.
 показати весь коментар
 
 
************** поверить - себя обмануть! проверенно историей!
 показати весь коментар
 
 
а, презедент, выпустит видос по поводу контракта на транзит?!
 показати весь коментар
 
Транзит транзитом! А що відносно прямих закупок гівноквасу з підерації?!
 показати весь коментар
 
чисто гипотетически, а почему бы Европе не заключить контракт с кацапней на транзит газа
через Украину (газ ведь для нее) и получать кацапские транзитные,
а Украине контракт с Европой на поставки реверсного газа оттуда с транзитной скидкой,
которую Европа от кацапни получит?
понятно, шо заморочено, но прямые сделки с кацапами, во время войны с ней - ето игра против себя.
 показати весь коментар
 
ПОХОДУ НЕ БУДЕТ НИКАКОГО КОНТРАКТА, ОНИ ХОТЯТ КИДАНУТЬ ПРОСТО, ПОСЛЕ ТОГО КАК УКРАИНА ОТКАЖЕТСЯ ОТ БУДУЩИХ АРБИТРАЖЕЙ, ЗА ПОРЕБРИКОМ НАЙДУТ МНОГО ПРИЧИН И БУДУТ ШАНТАЖИРОВАТЬ ДЛЯ ПОДПИСАНИЯ УЖЕ НА СВОИХ УСЛОВИЯХ! ЕСЛИ ТАК ПРОИЗОЙДЕТ, МИНИСТРОВ В ОТСТАВКУ КАК И МЕНЕДЖЕРОВ ГТС И НАФТОГАЗА
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору