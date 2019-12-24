 Контракти з транзиту газу між "Нафтогазом" і "Газпромом" продовжать погоджувати 26 грудня, - Вітренко

Про це повідомив у фейсбуці виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, передає Цензор.НЕТ.
"Ми вже встигли виконати "домашнє завдання" — підготували проєкти контрактів, які готові до підписання. 26 грудня команди Нафтогазу та Газпрому зустрінуться, аби остаточно погодити умови договорів. Кожна сторона має свої проєкти договорів, а от підписати потрібно лише один комплект. Власне 26 грудня ми й будемо працювати над спільним варіантом", - написав він.
"Ще раз наголошу, що спільний варіант не означає, що передбачаються суцільні поступки з нашого боку. Ми в жодному разі не дамо поступитися національними інтересами України", - додав топменеджер української компанії.
Вітренко також висловив надію на те, що сторонам вдасться узгодити умови договорів і завершити процес вже в цю п'ятницю, 27 грудня, але водночас додав, що в разі необхідності робота триватиме і в вихідні.
Нагадаємо, 20 грудня Україна і Росія підписали документ про транзит газу. Договір між "Оператором ГТС України" і "Газпромом" підписано на п'ять років з можливістю пролонгації ще на 10 років. Водночас, сторони досягли домовленості, що "Нафтогаз" отримає від "Газпрому" майже $3 млрд і відкличе позов на $12,25 млрд.
Внешний долг Украины за третий квартал 2019 увеличился на 4.5 млрд.долларов(под 18% в гривне или 25+% в долларах) на фоне обвала промпроизводства:
Россия за все время реально не выполнила ни один год договоренностей по транзиту газа.
зато по контракту - Украина отзывает ВСЕ иски к рашке и снимает аресты со ВСЕГО имущества газпрома, собственно, что и было главными (и единственными) требованиями фуйла...
Тобто 12+ лярдів баксів, що "прастілі" мишобраттям, то не є поступками національних інтересів? Тоді зрозуміло чому поступки та преференції компаніям Бєні не б'ють по економіці держави. А те, шо ми вже живемо в борг за рахунок 2020 року - то нормально. "Віртемені"... Чи я в чомусь не правий?
уже не говоря о том, шо кацапы получают мощнейший рычаг шантажа Украины.
через Украину (газ ведь для нее) и получать кацапские транзитные,
а Украине контракт с Европой на поставки реверсного газа оттуда с транзитной скидкой,
которую Европа от кацапни получит?
понятно, шо заморочено, но прямые сделки с кацапами, во время войны с ней - ето игра против себя.