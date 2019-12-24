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Все про:Зеленський (3966) Рада Європи (220) Тарасюк (11) наказ (209)

 Зеленський призначив Бориса Тарасюка постпредом України в Раді Європи, - указ

Президент Володимир Зеленський призначив Бориса Тарасюка на посаду постійного представника України при Раді Європи.

Відповідний указ №943/2019 глава держави підписав 24 грудня, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначимо, що Борис Тарасюк був депутатом Верховної Ради IV-VII скликань, двічі очолював Міністерство закордонних справ України (1998-2000 і 2005-2007), а також Народний Рух України (до 2012 року).

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На посаді постпреда України в Раді Європи він змінив Дмитра Кулебу, який тепер - віцепрем'єр-міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167205
 
 
 Топ коментарі
 
Нарешті, а Огризка міністром закордонних справ треба. Бо ці клоуни накерують.
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Воно то так, але важко заперечити, що він все-таки професійний дипломат і кращий за безпосереднього шефа Дристайка. І призначення як Тчрчсюаа, так і Єлисєєва свідчить про те, що Зєлєнскій таки зрозумів, що вундеркінд зі смартфонами - погані спеціалісти, а державу у смартфоні таки не побудуєш. Побачимо чи будуть подібні кроки в інших напрямках.
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овва, старі гебешні кадри потягнулися...
дєло пошло к сліву, питання лише - кого
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Воно то так, але важко заперечити, що він все-таки професійний дипломат і кращий за безпосереднього шефа Дристайка. І призначення як Тчрчсюаа, так і Єлисєєва свідчить про те, що Зєлєнскій таки зрозумів, що вундеркінд зі смартфонами - погані спеціалісти, а державу у смартфоні таки не побудуєш. Побачимо чи будуть подібні кроки в інших напрямках.
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Дуже жаль, що поважна людина пішла працювати до тоталітарного Зе.
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Пане Алі, Тарасбк для мене не надто поважна людина, але я вважаю його професіоналом. І поки Зєлєнскій при владі, дуже потрібно, щоб не наробив дурниць. Я сподівпюся, що такі, як Єльченко і Тарасюк не дадуть цюйому це зробити. На жаль, це така зараз реальність.
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Хай буде, що він просто професіонал. Щодо контролю професіоналів і те, що вони не дадуть Зе наробити дурниць несерйозно. Зе контролюється Коломийським і його смотрящими, які хочуть обікрасти Україну. Тарасюка втягнуть у брудні ігри СН. З вовками СН жити, по вовчому вити.
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Я все це знаю. Але сподіваюся що той же Тарасюк битий дядько і не дасть себе втягнути у надто брудні ігри. Чуйку має. Маю надію иютакод, що зможе дещо Зєлєнскому роз'яснити, від чогось утримати. Правда, це примара надія, бо можливо, що до Зєлєнского доступу у нього не буде. У будь-якому випадку біда України - це сама зелена влада, а не ті, хто з нею змушений співпрацювати. До них буде інший рахунок, який буде залежати від причин співпраці. Якщо це змнюетою захистити інтереси держави, то одне, якщо задля дивідендів, то зовсім інше.
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Але сподіваюся що той же Тарасюк битий дядько і не дасть себе втягнути у надто брудні ігри.

Для прикладу :

Зустріч Зеленського з Трампом організовував не міністр зовнішніх справ, а Єрмак.

Дипломати до тієї зустрічі взагалі були не допущені.

От тобі і все " не дасть вдягнути"

Ніхто навіть не помітить, вдягнений він чи голий
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Перечитайте всі мої відповіді - я там пояснив свою точку зору. І насамперед написав, що професіонал Тарасюк на мій погляд не є високоморальний людиною.
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та питання ж не в моральності і кваліфікації Тарасюка.

МЗС зараз при Зеленському - це декоративна структура, яка нічого не вирішує і ні за шо не відповідає.

Тьоркі рулять.
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Так, це правда. І саме тому я мало вірю, що дипломати будуть мати доступ до "тіла" безпосередньо, а не через Богдана, чи Єрмака. Але то вже має бути ширша дискусія і не на цьому пабліку.
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Тарасюк проти системи зебілів нічого не зробить та втратить свій та юлін авторитет. Це буде результатом цього призначення.
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Ну, уе вже його і Юлині проблеми. Я ж не стверджую, що щось зробить, я просто констатую, зющо на відміну від того ж Найєма Тарасюк професіонал і не дурень. Ото і все.
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Професіонал і не дурень - погоджуюся. А ще він став колаборантом.
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Ну я ж написав, що не вважаю його високоморальний людиною. 😏
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Тоді він нічого високоморального не зробить та не буде стримувати Зе, коли той буде робити дурниці.
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Високоморального не зробить. Але точно розкаже Зєлєнскому про наслідки деяких дій.
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Думаю , що до президента в нього буде самий чи не найперший доступ . Такого рівня призначення проводяться тільки за волею президента . )) .
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ну от у Пристайка, до прикладу, нема такого доступу.

У Єрмака є, а у Пристайка немає.

Саме тому зовнішню політику робить Єрмак, а не МЗС
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Він ще живий? Старий дипломат краще за нове обличчя
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Юлькин дуполиз.
То-то она затихла, небось должность председателя автодора опять получит, тогда - гуляй рванина!
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Ти свою дупу вилизуєш та рошенівську, бо ти підстилка
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Ну, нэхай буде и Тарасюк. Порошенко все равно отказался бы.
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Ты Петю в любой маргарин замешиваешь. Влюбился что ли, гей? Кинь фотку в юбке, может встанет.
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Вот это зря... Этот человек не умеет договариваться. Он упоротый как баран.
Шо не очередное назначение Зе-команды, тем больше и больше ох...шь.
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Они только с кацапами не умеет договариваться. С людьми у него все нормально
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Неужели Зеля за ум взялся... если он у него был...
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Одобряю. Зебил чуток стал человеком. Пора Богдана на Тимошенко поменять и Рябошлепера на Власенко.
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А може богдана разом із срЮлею в одну камеру краще буде? Задовбала вже пенсіонерка першою групи!
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дебил??? иди проспись...жулька уже у медведя лижет
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Теперь еще Смешко на разведку поставить и потихоньку спецов подтягивать вместо петиных мажоров в погонах.
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спецы Смешко продажей пирамидок сейчас заняты
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На его месте должон бы быть Петюнчик!!

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це не я писав, шо він шось повинен.

це ти писав, шо він повинен
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Нарешті, а Огризка міністром закордонних справ треба. Бо ці клоуни накерують.
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Так ці клоуни продовжать керувати міністром закордонних справ.

Огризку дуже хочеться, шоб йому ФСБешний Єрмак розказував, шо вім має робити ?
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Щодо Єрмака, то його взагалі прибити треба. Це відкритий агент фсб. Але чомусь наше СБУ не помічає цього.
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До речі вони могли б Тарасюком непогано спрацюватись .
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Тю, знову ЗРАДА! Як він міг, чому не парашена призначив?!
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Можна було б і Фаріон...тобі подобається Фаріон, як політик та громадський діяч, звичайно?
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Бо парашен закордоном має деяке майно . Тому не може бути нормальним представником України деінде . ))
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с 1 января россия прекращает поставки газа в Украину,заявил Миллер.Гитлер тоже любил заявлять.что разобьет СССР за 3 месяца.Что и сделал 30 августа 1941 года.Кадровая красная армия подохла.В ход пошли апалченцы
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Аваков не подписал назначение Тарасюка на должность,
рано радовались
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Зеленский заявил, что будет референдум
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и по коксу в том числе, всенародный
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Зеленский также заявил, шо он не наркоман, когда почему-то отказался поссать в баночку.( Вот и верь после этого людям...(((
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Зеля, у тебя там кто-то адекватный в советниках появился? Если еще и Огрызько будет, то я перестану обзывать тебя зельоным укурышем!)))
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Огризко не піде, бо знає зебільну суть цієї команди. Тарасюк же вважає, що йому нема що втрачати, але знищить при цьому юліну репутацію.
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Нє, ну хоч шось. Як на мене, я в Україні (незєбільній) ,наразі бачу на міжнародній арені тільки Огризька, Яценюка та Пороха. Ще Зеркаль. Ну і Тарасюка, щоб хочаб не ганьбитися. А якщоб ще й цю мандельшу десь прибрати...!
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Окремі дипломати без своєї команди нічого не зроблять!
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зеля начал заигрывать с юлей, значит вопрос земли будет решен)))
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Уборщицы в 95 квартале закончились что ли!?.. Зеленський призначив Бориса Тарасюка постпредом України в Раді Європи, - указ - Цензор.НЕТ 6737
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Настоящего патриота-националиста прибыло в МИДе .
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Добра новина! Моя мрія- очільник МІДу Огризко! Кажуть, що мрії збуваються.
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Так! Саме так! Або Прем"єр! Хоча, як на мене, то Яценюк був найкращим Прем"єром.
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Хороший дядько.Умный очень,в отличии от Пэциных свыней-Арьевых.
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