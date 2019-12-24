 Зеленський призначив Бориса Тарасюка постпредом України в Раді Європи, - указ

Відповідний указ №943/2019 глава держави підписав 24 грудня, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначимо, що Борис Тарасюк був депутатом Верховної Ради IV-VII скликань, двічі очолював Міністерство закордонних справ України (1998-2000 і 2005-2007), а також Народний Рух України (до 2012 року).

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На посаді постпреда України в Раді Європи він змінив Дмитра Кулебу, який тепер - віцепрем'єр-міністр.