 Зеленський призначив Бориса Тарасюка постпредом України в Раді Європи, - указ

Відповідний указ №943/2019 глава держави підписав 24 грудня, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначимо, що Борис Тарасюк був депутатом Верховної Ради IV-VII скликань, двічі очолював Міністерство закордонних справ України (1998-2000 і 2005-2007), а також Народний Рух України (до 2012 року).
На посаді постпреда України в Раді Європи він змінив Дмитра Кулебу, який тепер - віцепрем'єр-міністр.
дєло пошло к сліву, питання лише - кого
Для прикладу :
Зустріч Зеленського з Трампом організовував не міністр зовнішніх справ, а Єрмак.
Дипломати до тієї зустрічі взагалі були не допущені.
От тобі і все " не дасть вдягнути"
Ніхто навіть не помітить, вдягнений він чи голий
МЗС зараз при Зеленському - це декоративна структура, яка нічого не вирішує і ні за шо не відповідає.
Тьоркі рулять.
У Єрмака є, а у Пристайка немає.
Саме тому зовнішню політику робить Єрмак, а не МЗС
То-то она затихла, небось должность председателя автодора опять получит, тогда - гуляй рванина!
Шо не очередное назначение Зе-команды, тем больше и больше ох...шь.
це ти писав, шо він повинен
Огризку дуже хочеться, шоб йому ФСБешний Єрмак розказував, шо вім має робити ?
рано радовались