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Все про:Порошенко (8057) ДБР (726) Європейська Солідарність (196) Головань Ігор (23)

 Акт перевірки доводить, що жодних порушень під час продажу "Кузні на Рибальському" не було, - адвокат Порошенка Головань

Кримінальні провадження, які за вказівкою соратника Януковича Андрія Портнова проти Петра Порошенка заводило Державне бюро розслідувань під керівництвом Романа Труби, не містять складу злочину і не мають правових перспектив.

Про це сказав адвокат Петра Порошенка Ігор Головань у коментарі журналістам, демонструючи акт податкової перевірки угоди купівлі-продажу акцій заводу "Кузня на Рибальському", пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політпартії "Європейська Солідарність".

"Існувало кримінальне провадження стосовно продажу акцій "Заводу "Кузня на Рибальському". Нагадаю, що саме ДБР на своєму сайті повідомляло, що це кримінальне провадження стосується начебто ухилення від сплати податків, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. Жодного разу ні керівництво ДБР, ні слідчі ДБР не могли назвати жодного податку, від якого хтось ухилився. Жодного разу вони не назвали сум цих податків.

Сьогодні ми маємо на руках акт – це результати документальної перевірки ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Кепітал". Це саме та юридична особа, яка здійснювала продаж акцій. В цьому акті докладно описана угода з продажу акцій Акціонерного товариства "Завод "Кузня на Рибальському" і встановлена відсутність жодних порушень українського законодавства у цій операції. Немає порушень податкового законодавства, валютного",- зазначив Головань.

"Тобто ми можемо обґрунтовано і документально стверджувати, що жодного ухилення від сплати податків допущено не було. Відповідно ми бачимо, що ДБР сім місяців, використовуючи величезні ресурси цього державного органу, витрачало виключно для того, щоб створити інформаційні приводи для агентів впливу держави – агресора і намагалося посіяти якийсь сумнів у законності дій п’ятого президента України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат Порошенка: акції "Кузні на Рибальському" продано без порушень податкового законодавства

На сьогодні факт того, що це кримінальне провадження було порушено незаконно, було сфальсифіковано, ми вважаємо доведеним і сподіваємося, що нам вдасться домогтися притягнення до відповідальності заявника у цьому провадженні пана Портнова, керівника ДБР Романа Труби і слідчих, які за незаконними вказівками керівника ДБР здійснювали це розслідування за відсутності події злочину",- додав адвокат.

"Навіть президент Зеленський був змушений визнати, що ДБР зазнало повного банкрутства і провалу у своїй діяльності і потребує заміни його керівництва. Я б зазначив, що не тільки керівництво потребує заміни… У Романа Труби не знайшлося слідчих, працівників ДБР, які могли б заперечити ті протизаконні дії, які відбувалися.

Ми знаємо про певну кількість кримінальних проваджень, учасником яких є п’ятий президент Порошенко. Ми неодноразово говорили, що всі ці кримінальні провадження сфальсифіковані, за ними немає жодної події злочину. Потихеньку всі ці кримінальні провадження розсипаються, і ми всі бачимо, що відсутні жодні докази будь-яких правопорушень з боку п’ятого президента",- сказав Головань.

За словами Голованя, Роман Труба перетворив ДБР в контору з виконання замовлень на політичні репресії. "Це ми знаємо з опублікованих даних і його фактичних дій, коли він, реєструючи без законних підстав різного роду кримінальні провадження і виключно для проросійських медіа створюючи телевізійну картинку, інформаційні приводи типу обшуків. Насправді, за цим нічого немає, а є лише бажання зашкодити Україні і надати переваги державі- агресору у боротьбі з Україною на міжнародній арені", – зазначив адвокат.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167199
 
   
 Топ коментарі
 
Слушаю и верю каждому твоему слову ©
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Вот только что написал вирша. Посвящаю порохоботам. Читать в стиле Маяковского.
---

У порохоботов много работы,
не могут жить они беззаботно,
Они успевают и тут, и там -
Кнопкодавить мышкою кнопку спам!

Яростно давят её безмозглые,
Указательный палец - тремор нервозный
В бессильной злобе они кондратятся,
На них даже деньги Порро тратятся.

Языки туго засунув в жопу,
С желчью молча бредут в Европу.
Несут туда ценности свободного мира -
Томос, армию, мову и виру.
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Адвокат парашенки. Гыыыыыыы
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Ну ну при нем экономика росла а сейчас вам баранам зелёные трутни покажут где у кота срака.
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Ну так АКТ сам же проститут адвокатишка и писал!!!Под диктовку мальдивской проститутки. Акт перевірки доводить, що жодних порушень під час продажу "Кузні на Рибальському" не було, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 7431
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Акт проверки доказывает, что никаких нарушений при продаже "Кузницы на Рыбальском" не было, - адвокат Порошенко Головань

Кто бы сомневался от Пэциной порохосрани.А что же скажет суд?
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А при чому тут суд, якщо є сумніви треба призначити переперевірку, потім вже суд.
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Если есть сомнения в законности продажи надо проверить законность приобретения. Каким образом порох подмял под себя оборонное предприятие.
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Ага, а ми коментуємо вислів адвоката про акт перевірки про продаж, в штангу.
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хм. походу начинать надо с 1994 года. именно тогда государственный завод "Ленинская кузня" был преобразован в ОТКРЫТОЕ акционерное общество "Завод "Ленинская кузня".
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Ты глазки на вкус определяешь,или по запаху? Акт перевірки доводить, що жодних порушень під час продажу "Кузні на Рибальському" не було, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 740
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А как хочется накопать хоть что нибудь,ан нетути ничего.Давйте лучше " мама любит скорость"," анал табу" или дрочер- джокер прикольней
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кста, подивись на гоміка, кремлядь-провокатора (прикривається зебілом) путлер убок: "Если есть сомнения в законности продажи надо проверить законность приобретения"
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Вот только что написал вирша. Посвящаю порохоботам. Читать в стиле Маяковского.
---

У порохоботов много работы,
не могут жить они беззаботно,
Они успевают и тут, и там -
Кнопкодавить мышкою кнопку спам!

Яростно давят её безмозглые,
Указательный палец - тремор нервозный
В бессильной злобе они кондратятся,
На них даже деньги Порро тратятся.

Языки туго засунув в жопу,
С желчью молча бредут в Европу.
Несут туда ценности свободного мира -
Томос, армию, мову и виру.
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акуенна!
а дивлюсь: від кого то пегаси ломанулись, як ушкварені?
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За то какие ценности из азиатского мира нам притащили кацманавты....

Ну куда там порохоботам))))
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А зебобіки нахлебтавшись роси від зєлі прямим шляхом чухають в рашку. І у них не томос,армія і віра, а кадирівський penis в дупі,скрєпний бояришнік і унітаз як миска для щєй.
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Так если бы чухали в рашку было полбеды.
Не чухают.
Присосались к украинской земле как пиявки.
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А чому ти не під темою шмарія сереш?))) Там якраз тебе не вистачає для повного спектра шаролюбів)
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А мне нечего сказать. Страшно, когда толпа люмпенов гнобит журналиста.
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Журналиста?
Не журналиста,а пропагандиста.
А ты жертва шмария?

Тогда все понятно.
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Я тож написал....Молитву.....(прости Господи мя грешнаго...) Акт перевірки доводить, що жодних порушень під час продажу "Кузні на Рибальському" не було, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 7118

пЭЦя наш,иже еси на банковой,да святятся офшоры твои,
да приде томас твой,да будет власть твоя
и на рашене и на ленкузне,
леденец кожаный дашь нам днесь,да остави бабло наше,
яко же оставляешь офшорам своим,да введи нам щекаладку
в щёлку,да избави нас от зарплат и пенсий.
Слава святому нарику и вещему роттердаму,и ахметке с трупанчуком,
бойке святому,аминь...
МОЛИТВА СВИДЕТЕЛЕЙ ЛАЛИТЫ МАЛЬДИВСКОЙ.
пЭця наш,иже еси в кресле гидранта,той конституции
на которую ты ложил не руку,да умножатся оффшоры твои,
да возрастут доходы твои,да посыпется бабло тобой
украденое из бюджета в карманы твои,щекаладку вкусную
кожаную дашь нам днесь,да порежь пенсии наши,
яко порезал субсидии наши,да не введи нас во искушение
Майдана,да защити нас от правды и гнева народа тобой
изнасилованого,не допусти нас до петли праведной и до кола
осиновошго,слава лалите мальдивской,и офшоракм её,
и украденым банкам её,и ныне и присно и во веки веков ,аминь.....
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Мочилась ли ты на ночь Дездемона? -О, да мой господин! Но ведь горшок твой пуст! -Я писала в графин! Умри несчастная скатина, я пил из этого графина!)
--
Сегодня на ночь помолюсь.)))
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Хреновые ты сюда стишки таскаешь, третий абзац - вообще анти-украинский.
Ты против Украины, или просто полезный идиот?
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Ти йому ще й звинувачення висунь,типу антинародна агітація,************* провокація....Давай,ми хоч посміємось.
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Заблуждаетесь уважаемый. Это не стиль Маяковского, скорее ранний Маршак.
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Обвинения украинским политикам выдвигались, мягко говоря, странные. Например, свидетельствовать против Петра Порошенко самозваный суд пригласил донецкого лингвиста и журналиста Игоря Ревякина. Он заявил, что украинский президент якобы пообещал в 2014 году, что донецкие дети будут сидеть в подвалах - и это якобы прямой призыв к войне в регионе. Однако, это известный фейк - слова Порошенко были вырваны пропагандистами из контекста - в чем можно убедиться, посмотрев полную цитату. На подобных основаниях строились и все остальные обвинения. Показательно, что во время этих нелепых обвинений, для опровержения которых достаточно было заглянуть в интернет, так называемый адвокат отмалчивался

Ничего не напоминает?
Когда Маруся Зверобой и Федына говорили: если вы будете себя вести так,то на передовой вас укокошат ....

Слова вырваны из контекста.
Так же все пнреговоры Антоненко и Кузьменко которые нам подсовывают в виде доказательств это подборка вырванных из контекста фраз.

Не ясно откуда ветер?
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изнасилования не было так как насильник сказал что не получил оргазм
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Редакционная статья, The Washington Post (США)
Хочу обратить внимание на эту статью (редакционную!) в солидном американском упоротых «порохоботов» и идиотов, которые все еще считают экс-президента Порошенко украинским «патриотом» и врагом Путина.
Именно на встречу с «главным агентом» Путина, олигархом Фирташем и с еще одним агентом Москвы Левочкиным Петр Алексеевич тайно летал в Вену уже в марте 2014 года (всего через месяц после гибели Небесной сотни).
Об этом под присягой в суде Вены рассказали упомянутые подонки Фирташ и Левочкин (смотри об этом пункт №31 «СПИСКА ПОРОШЕНКО»!).
На указанной «тайной вечере» они сговорились совместно (там еще присутствовал дебил Кличко) работать на победу Порошенко на грядущих президентских выборах - чтобы, не дай бог, не победила «клята Юлька»…
К сожалению, у этих уродов получилось…
То есть - еще раз! - агенты Путина помогли Порошенко стать президентом Украины в 2014 году!!!
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досить вже вигадувати зекловану клікухи!
він вже не знає на яку відгукуватись
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Он же не покупал, а продавал, какие могут махинации. Свое же не мог даром продать, не тот он человек.
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Може бути заниження оцінки, з якої платяться податки.
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Он ничего не продавал и не покупал.
Это фиктивная сделка с "прокладкой Макеенко" для ухода от налогообложения.
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Эту "халву" от адвокатов поРОШЕНко нужно употреблять ежедневно.
Иначе не подействует. Акт перевірки доводить, що жодних порушень під час продажу "Кузні на Рибальському" не було, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 4603
Акт перевірки доводить, що жодних порушень під час продажу "Кузні на Рибальському" не було, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 5087
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шо там, прігоженські слинку пускають на справжні солодощі?
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станеш людиною - зможеш скуштувати
хоча... ні, не станеш
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Так ты пробовал или нет?
Знаешь сколько 160 гр. стоит? Акт перевірки доводить, що жодних порушень під час продажу "Кузні на Рибальському" не було, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 5291
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Ось справжня халва, виробництва ЗКФ, а те лайно до рук брати огидно!
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Скоко не лейте на парашенку родниковую воду, но от того дермища, шо он измазался, вам его отмыть не удастся.
Ещё с годик, и от парашенки, как от политика, останется токо влажное вонючее пятно. Рано или поздно... Бо зло не может слишком долго творить свои злые дела.
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Есть такая народная примета - с кем встретишь Новый год с тем его и проведешь. )))

За пять минут до Нового года украинцев будет поздравлять пятый президент Украины..
Экс-президент скорее всего выступит на канале «Прямой» или на "5"...
Акт перевірки доводить, що жодних порушень під час продажу "Кузні на Рибальському" не було, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 1218

Напомним, что в прошлом году Владимир Зеленский объявил о своих намерениях баллотироваться в президенты именно в новогоднюю ночь. Тогда канал «1+1», с которым сотрудничал Зеленский, показал его обращение вместо президентского. Речь Порошенко на «плюсах» сдвинули на более позднее время уже после наступления Нового года...

И вот в этот раз..... )))))))))))))
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скільки податків з продажу "кузьні" заплатив 'патріот' петя ?
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Страны НАТО поддержали президента Белоруси Лукашенко и поддержат Белорусь в случае агрессии,сказал сам Лукашенко.россиянцы обосранцы,а где ж БРАТСТВО?
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Ну шо сказать, судя по тому из скольких коррупционных скандалов торчат уши шоколадного зайки и его окружения, то следователи НАБУ должны об них уже просто на каждом шагу спотыкаться.
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паскуды кремлевские...вы даже теперь не быдло Шариковское.....вы хуже...
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Кстати,а почему ROSHEN ещё остаётся на элитных местах городов. Свинорылый повытиснял другие фирмы от туда. Надо бы востановить справедливость и закрыть барыгу!!!
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Так конечно повытеснял.
Люди выбирают качество.
А вы хотите им сою вместо конфет продавать?
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ПОРОХ обосрал РОССИЮ хуже ДУДАЕВА.смиритесь сцуки
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Зе-тыпилы и вато-скоты встрепенулись - статья про Порошенко.
Что, зе-тыпильчики, ещё на что-то надеетесь?
Ручная Труба так за пол года и не смогла НИЧЕГО нарыть на Порошенко!

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Зебилы не успевают говно из штанов вытряхивать которое им Порох наложил
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