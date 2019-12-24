 Акт перевірки доводить, що жодних порушень під час продажу "Кузні на Рибальському" не було, - адвокат Порошенка Головань

Про це сказав адвокат Петра Порошенка Ігор Головань у коментарі журналістам, демонструючи акт податкової перевірки угоди купівлі-продажу акцій заводу "Кузня на Рибальському", пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політпартії "Європейська Солідарність".
"Існувало кримінальне провадження стосовно продажу акцій "Заводу "Кузня на Рибальському". Нагадаю, що саме ДБР на своєму сайті повідомляло, що це кримінальне провадження стосується начебто ухилення від сплати податків, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. Жодного разу ні керівництво ДБР, ні слідчі ДБР не могли назвати жодного податку, від якого хтось ухилився. Жодного разу вони не назвали сум цих податків.
Сьогодні ми маємо на руках акт – це результати документальної перевірки ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Кепітал". Це саме та юридична особа, яка здійснювала продаж акцій. В цьому акті докладно описана угода з продажу акцій Акціонерного товариства "Завод "Кузня на Рибальському" і встановлена відсутність жодних порушень українського законодавства у цій операції. Немає порушень податкового законодавства, валютного",- зазначив Головань.
"Тобто ми можемо обґрунтовано і документально стверджувати, що жодного ухилення від сплати податків допущено не було. Відповідно ми бачимо, що ДБР сім місяців, використовуючи величезні ресурси цього державного органу, витрачало виключно для того, щоб створити інформаційні приводи для агентів впливу держави – агресора і намагалося посіяти якийсь сумнів у законності дій п’ятого президента України.
На сьогодні факт того, що це кримінальне провадження було порушено незаконно, було сфальсифіковано, ми вважаємо доведеним і сподіваємося, що нам вдасться домогтися притягнення до відповідальності заявника у цьому провадженні пана Портнова, керівника ДБР Романа Труби і слідчих, які за незаконними вказівками керівника ДБР здійснювали це розслідування за відсутності події злочину",- додав адвокат.
"Навіть президент Зеленський був змушений визнати, що ДБР зазнало повного банкрутства і провалу у своїй діяльності і потребує заміни його керівництва. Я б зазначив, що не тільки керівництво потребує заміни… У Романа Труби не знайшлося слідчих, працівників ДБР, які могли б заперечити ті протизаконні дії, які відбувалися.
Ми знаємо про певну кількість кримінальних проваджень, учасником яких є п’ятий президент Порошенко. Ми неодноразово говорили, що всі ці кримінальні провадження сфальсифіковані, за ними немає жодної події злочину. Потихеньку всі ці кримінальні провадження розсипаються, і ми всі бачимо, що відсутні жодні докази будь-яких правопорушень з боку п’ятого президента",- сказав Головань.
За словами Голованя, Роман Труба перетворив ДБР в контору з виконання замовлень на політичні репресії. "Це ми знаємо з опублікованих даних і його фактичних дій, коли він, реєструючи без законних підстав різного роду кримінальні провадження і виключно для проросійських медіа створюючи телевізійну картинку, інформаційні приводи типу обшуків. Насправді, за цим нічого немає, а є лише бажання зашкодити Україні і надати переваги державі- агресору у боротьбі з Україною на міжнародній арені", – зазначив адвокат.
Кто бы сомневался от Пэциной порохосрани.А что же скажет суд?
А ти шоколадний помазок Пэци?
ги
))
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У порохоботов много работы,
не могут жить они беззаботно,
Они успевают и тут, и там -
Кнопкодавить мышкою кнопку спам!
Яростно давят её безмозглые,
Указательный палец - тремор нервозный
В бессильной злобе они кондратятся,
На них даже деньги Порро тратятся.
Языки туго засунув в жопу,
С желчью молча бредут в Европу.
Несут туда ценности свободного мира -
Томос, армию, мову и виру.
а дивлюсь: від кого то пегаси ломанулись, як ушкварені?
Ну куда там порохоботам))))
Не чухают.
Присосались к украинской земле как пиявки.
Не журналиста,а пропагандиста.
А ты жертва шмария?
Тогда все понятно.
пЭЦя наш,иже еси на банковой,да святятся офшоры твои,
да приде томас твой,да будет власть твоя
и на рашене и на ленкузне,
леденец кожаный дашь нам днесь,да остави бабло наше,
яко же оставляешь офшорам своим,да введи нам щекаладку
в щёлку,да избави нас от зарплат и пенсий.
Слава святому нарику и вещему роттердаму,и ахметке с трупанчуком,
бойке святому,аминь...
МОЛИТВА СВИДЕТЕЛЕЙ ЛАЛИТЫ МАЛЬДИВСКОЙ.
пЭця наш,иже еси в кресле гидранта,той конституции
на которую ты ложил не руку,да умножатся оффшоры твои,
да возрастут доходы твои,да посыпется бабло тобой
украденое из бюджета в карманы твои,щекаладку вкусную
кожаную дашь нам днесь,да порежь пенсии наши,
яко порезал субсидии наши,да не введи нас во искушение
Майдана,да защити нас от правды и гнева народа тобой
изнасилованого,не допусти нас до петли праведной и до кола
осиновошго,слава лалите мальдивской,и офшоракм её,
и украденым банкам её,и ныне и присно и во веки веков ,аминь.....
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Сегодня на ночь помолюсь.)))
Ты против Украины, или просто полезный идиот?
Ничего не напоминает?
Когда Маруся Зверобой и Федына говорили: если вы будете себя вести так,то на передовой вас укокошат ....
Слова вырваны из контекста.
Так же все пнреговоры Антоненко и Кузьменко которые нам подсовывают в виде доказательств это подборка вырванных из контекста фраз.
Не ясно откуда ветер?
Хочу обратить внимание на эту статью (редакционную!) в солидном американском упоротых «порохоботов» и идиотов, которые все еще считают экс-президента Порошенко украинским «патриотом» и врагом Путина.
Именно на встречу с «главным агентом» Путина, олигархом Фирташем и с еще одним агентом Москвы Левочкиным Петр Алексеевич тайно летал в Вену уже в марте 2014 года (всего через месяц после гибели Небесной сотни).
Об этом под присягой в суде Вены рассказали упомянутые подонки Фирташ и Левочкин (смотри об этом пункт №31 «СПИСКА ПОРОШЕНКО»!).
На указанной «тайной вечере» они сговорились совместно (там еще присутствовал дебил Кличко) работать на победу Порошенко на грядущих президентских выборах - чтобы, не дай бог, не победила «клята Юлька»…
К сожалению, у этих уродов получилось…
То есть - еще раз! - агенты Путина помогли Порошенко стать президентом Украины в 2014 году!!!
він вже не знає на яку відгукуватись
Это фиктивная сделка с "прокладкой Макеенко" для ухода от налогообложения.
Иначе не подействует.
Вкусная?
хоча... ні, не станеш
Знаешь сколько 160 гр. стоит?
Ось справжня халва, виробництва ЗКФ, а те лайно до рук брати огидно!
Ещё с годик, и от парашенки, как от политика, останется токо влажное вонючее пятно. Рано или поздно... Бо зло не может слишком долго творить свои злые дела.
За пять минут до Нового года украинцев будет поздравлять пятый президент Украины..
Экс-президент скорее всего выступит на канале «Прямой» или на "5"...
Напомним, что в прошлом году Владимир Зеленский объявил о своих намерениях баллотироваться в президенты именно в новогоднюю ночь. Тогда канал «1+1», с которым сотрудничал Зеленский, показал его обращение вместо президентского. Речь Порошенко на «плюсах» сдвинули на более позднее время уже после наступления Нового года...
И вот в этот раз..... )))))))))))))
Люди выбирают качество.
А вы хотите им сою вместо конфет продавать?
Что, зе-тыпильчики, ещё на что-то надеетесь?
Ручная Труба так за пол года и не смогла НИЧЕГО нарыть на Порошенко!