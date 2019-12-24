 Зернотрейдери заявляють про проблеми з відшкодуванням ПДВ: немає оборотних коштів на викуп зерна в аграріїв

Про це в статті "Фокус з дірою: Як Кабмін переклав проблему порожньої казни на плечі бізнесу" повідомив президент "Української зернової асоціації" Микола Горбачов, повідомляє 112.
"Цього місяця виникли проблеми з відшкодуванням ПДВ: компаніям-експортерам призначають додаткові перевірки. Ми сподіваємося, що в січні проблема вирішиться. Торік, у грудні, була аналогічна ситуація".
Він додав, що відшкодування ПДВ – це загальносвітова практика, яка застосовується в багатьох країнах з метою стимулювання підприємств, які виробляють продукцію для експортних ринків і є постачальниками валюти в країну. Практика необхідна для збереження робочих місць та динаміки приростів обсягів виробництва.
У зв'язку з тим що через неповернення ПДВ зернотрейдери зараз обмежені у фінансових коштах, аграрії, які вже кілька місяців не можуть отримати виплати за бюджетними програмами держпідтримки, обмежені і в можливості отримати кошти від продажів зерна, які традиційно активізуються під кінець року.
Таким чином, в умовах дефіциту оборотних коштів аграрії не зможуть закупити все необхідне для своєчасного проведення заходів у рамках весняної посівної кампанії, через що терміни проведення комплексу робіт можуть зрушити, що призведе до певних втрат в обсягах врожаю. Важливо, що сільгоспвиробників поставили в ситуацію дефіциту коштів напередодні самої резонансної реформи - відкриття ринку землі, повідомляють в "Українській аграрній конфедерації"
Як повідомлялося раніше, ситуація з невиплатою ПДВ завдасть серйозного удару по економіці. Особливо болючим він буде для металургів. Внаслідок ситуації, що склалася, люди у великих промислових містах можуть залишитися на Новий рік без зарплат.
Раніше президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков в ефірі "112 Україна" заявив, що в нинішній ситуації великим промисловим підприємствам в галузі пора оголосити надзвичайну ситуацію.
Варто зазначити, що найбільші проблеми з відшкодуванням ПДВ були за часів уряду Миколи Азарова, коли виплати були фактично припинені. Це призвело до значного зниження рентабельності в найбільших металургійній та аграрній галузях, суміжних галузях. Протягом як мінімум останніх двох років держава справно відшкодовувала ПДВ великим промисловим підприємствам. Раптове і нічим не обґрунтоване припинення своєчасного повернення ПДВ промисловцям призведе до дестабілізації економіки і може завдати сильного удару по репутації нового президента і його команди.
"Ситуація, що склалася, виглядає як диверсія проти влади, в тому числі - проти принципів підтримки бізнесу, задекларованих президентом України", - заявили в об'єднанні "Укрметалургпром".
Кто из этих семи тебя нанял ?
Я хочу купить булку хлеба за 2 гривни, а они мне насильно продают по 8 гривень.
Та же беда на рынке с мясом.
Хочу купить по 24 копейки за кило свинины, а продавцы лупят по 140 гривень.
Для этого надо, как минимум, запретить экспорт остальным желающим.
Остальным желающим запретили экспортировать ?
Или про какое "отдали экспорт" ты плетёшь ?
Знаю о чем говорю
Отдать экспорт одним людям можно только в одном случае - запретить всем остальным.
А если экспортировать не запрещено никому, то срать все остальные хотели на это "отдали".
Ты не знал ?
Кстати, почему твои аграрии живут в Полтаве, а не в области ?
Почему твоим аграриям в городе Полтаве мешают Тернопольские депутаты ?
Ты не из Горловки, случайно, аграрий ?
И фермеров тоже надо всех посадить.
Тракторист должен сам продавать то, что он вырастил.
Но трактор у него тоже не мешало бы отобрать
А лопаты шоб не барыга какой-то на своём заводе делал, а кузнец пусть местный куёт.
Этот же кузнец, кстати и руду для выплавки должен сам кайлом в горах добывать.
там есть слово "юмор"
Сделай их сам.
Такое только лишнехромосомному ватнику могло в голову стукнуть.
Трудности из за того, что порвали с ней связи...
Возвращаться в стойло нужно...
А вата после 2-х дней пустого холодильника побежит с радостью под Московию... - таких желудков у нас увы большинство..
Голодомор - это монополия на распределение продуктов.
За хлеб я НДС заплатил, с хрена я должен платить за проданное за границу?
Не будут возмещать? - да не вопрос, перестанут продавать и свернут производство.
Да, сраный Ланос стоил в Украине 10000, а на сраной мацкве менее 8000. Прикольно?
А про НДС так, экспортер освобождён от уплаты, а ему возмещают, т.е. Профит 40%.
Причем 20% этим экспортерам платим мы за то, что они заработали денег, продав продукцию закордон.
Это нормально?
Выгода трейдеров как бы очевидна - они больше продадут. А зачем это нам - хз. С учётом того что налогов в бюджет с этих операций около нуля
Еще одна зележопая пэрэмога!!!
Промышленность бубачка ухекал - теперь давай и сельское хозяйство!
Мы верим тебе, бубачка!
Ты справишься!!!
Еще одна зележопая пэрэмога!!!
Промышленность бубачка ухекал-БАКС по 23.Красная рыба дешевеет.Форель в Ашане по 136,а лосось по 210 гривасов.Усем ОМЕГА-3 хватит.
двигай в Мариуполь и расскажи им, чтоб ели побольше икры и лосося
Еще одна зележопая пэрэмога!!!
Промышленность бубачка ухекал
Харьковское конструкторское им. Морозова, входящее в концерн Укроборонпром, передало Министерству обороны 12 бронетранспортеров БТР-4Е по объему государственного оборонного заказа 2019 года. Об этом сообщает Укроборонпром.
Все БТР переданы в распоряжение 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил. Срок выполнения контракта продлен до 31 августа 2020 года.
Восстановление контракта позволило новому руководству бюро вернуть на работу коллектив, а также составить и согласовать график производства и поставок со всеми соисполнителями контракта. Это один из крупнейших контрактов предприятий концерна в рамках выполнения государственного оборонного заказа. Финансирование контракта было предусмотрено за счет кредитных средств, выданных под государственные гарантии на сумму 1,5 млрд грн.
Укроборонпром сообщает, что ранее контракт был сорван в результате недобросовестных действий чиновников, руководства предприятий и соисполнителей. За три года после его подписания ВСУ не получили ни одной единицы техники, а бюро им. Морозова было поставлено на грань упадка и банкротства. По факту невыполнения контрактов о поставках БТР-4Е Государственное бюро расследований ведет уголовное производство. По результатам внутреннего служебного расследования директор завода был отстранен, и сейчас идет конкурс на нового руководителя.
Хотелось бы спросить,а при ком был сорван военный контракт и кто назначал директора завода?
Так почему таки 20 тонн чего либо нельзя продавать за границу?