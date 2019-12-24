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 Економіка
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Все про:аграрії (74) ПДВ (102)

 Зернотрейдери заявляють про проблеми з відшкодуванням ПДВ: немає оборотних коштів на викуп зерна в аграріїв

У грудні через штучні перевірки, призначені компаніям-експортерам, у них виникли проблеми з відшкодуванням ПДВ.

Про це в статті "Фокус з дірою: Як Кабмін переклав проблему порожньої казни на плечі бізнесу" повідомив президент "Української зернової асоціації" Микола Горбачов, повідомляє 112.

"Цього місяця виникли проблеми з відшкодуванням ПДВ: компаніям-експортерам призначають додаткові перевірки. Ми сподіваємося, що в січні проблема вирішиться. Торік, у грудні, була аналогічна ситуація".

Він додав, що відшкодування ПДВ – це загальносвітова практика, яка застосовується в багатьох країнах з метою стимулювання підприємств, які виробляють продукцію для експортних ринків і є постачальниками валюти в країну. Практика необхідна для збереження робочих місць та динаміки приростів обсягів виробництва.

У зв'язку з тим що через неповернення ПДВ зернотрейдери зараз обмежені у фінансових коштах, аграрії, які вже кілька місяців не можуть отримати виплати за бюджетними програмами держпідтримки, обмежені і в можливості отримати кошти від продажів зерна, які традиційно активізуються під кінець року.

Таким чином, в умовах дефіциту оборотних коштів аграрії не зможуть закупити все необхідне для своєчасного проведення заходів у рамках весняної посівної кампанії, через що терміни проведення комплексу робіт можуть зрушити, що призведе до певних втрат в обсягах врожаю. Важливо, що сільгоспвиробників поставили в ситуацію дефіциту коштів напередодні самої резонансної реформи - відкриття ринку землі, повідомляють в "Українській аграрній конфедерації"

Як повідомлялося раніше, ситуація з невиплатою ПДВ завдасть серйозного удару по економіці. Особливо болючим він буде для металургів. Внаслідок ситуації, що склалася, люди у великих промислових містах можуть залишитися на Новий рік без зарплат.

Раніше президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков в ефірі "112 Україна" заявив, що в нинішній ситуації великим промисловим підприємствам в галузі пора оголосити надзвичайну ситуацію.

Варто зазначити, що найбільші проблеми з відшкодуванням ПДВ були за часів уряду Миколи Азарова, коли виплати були фактично припинені. Це призвело до значного зниження рентабельності в найбільших металургійній та аграрній галузях, суміжних галузях. Протягом як мінімум останніх двох років держава справно відшкодовувала ПДВ великим промисловим підприємствам. Раптове і нічим не обґрунтоване припинення своєчасного повернення ПДВ промисловцям призведе до дестабілізації економіки і може завдати сильного удару по репутації нового президента і його команди.

"Ситуація, що склалася, виглядає як диверсія проти влади, в тому числі - проти принципів підтримки бізнесу, задекларованих президентом України", - заявили в об'єднанні "Укрметалургпром".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167193
 
 
 Топ коментарі
 
Надо посадить всех трейдеров.

И фермеров тоже надо всех посадить.

Тракторист должен сам продавать то, что он вырастил.

Но трактор у него тоже не мешало бы отобрать
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Тупое быдло выбрало себе клоуна с такими же нищебродами!И потому нищеброды воруют в 10 раз больше,чтобы успеть обогатится и свалить за кордон...и по́тому они бреют всех кроме своих хозяев олигархов! Приветы простым людям : тарифы платное ТВ тех.осмотр и прочее прочее!
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Нет денег на дальнейшее опускание аграриев?
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Семь аграриев обрабатывают 90 % всей земли.

Кто из этих семи тебя нанял ?
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Я про таких, как мои родственники в Полтаве, которым ценой руки выворачивают
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Мне в хлебном магазине тоже ценой руки выворачивают.

Я хочу купить булку хлеба за 2 гривни, а они мне насильно продают по 8 гривень.

Та же беда на рынке с мясом.

Хочу купить по 24 копейки за кило свинины, а продавцы лупят по 140 гривень.
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А есть другое: Когда нескольким депутатам бпп отдают экспорт зерновых, и они на возврате ндс получают больше, чем платят аграриям за зерно.
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Когда нескольким депутатам бпп отдают экспорт зерновых...


Для этого надо, как минимум, запретить экспорт остальным желающим.

Остальным желающим запретили экспортировать ?

Или про какое "отдали экспорт" ты плетёшь ?
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Я про "тернопольскую группу" депутатов бпп прошлого созыва. Во главе с губернатором Тернопольщины, моим знакомым по регби Степой Барной.
Знаю о чем говорю
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Та какая разница, тернопольские или не тернопольские ?

Отдать экспорт одним людям можно только в одном случае - запретить всем остальным.

А если экспортировать не запрещено никому, то срать все остальные хотели на это "отдали".
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Экспорт по квотам ЕС тоже по идее всем разрешён. Нос почему то экспортируют единицы, и не случайных людей
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Экспорт по квотам в ЕС выдаёт не БПП, а ЕС.

Ты не знал ?

Кстати, почему твои аграрии живут в Полтаве, а не в области ?

Почему твоим аграриям в городе Полтаве мешают Тернопольские депутаты ?

Ты не из Горловки, случайно, аграрий ?
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Я из Ужгорода, и учёный, а не аграрий. А ты видимо с другой планеты, если считаешь, что поставив премьера с неоконченным средним образованием, бпп доверило бы распределение денежных потоков кому то другому.
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Надо посадить всех трейдеров.

И фермеров тоже надо всех посадить.

Тракторист должен сам продавать то, что он вырастил.

Но трактор у него тоже не мешало бы отобрать
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Вот именно.

А лопаты шоб не барыга какой-то на своём заводе делал, а кузнец пусть местный куёт.

Этот же кузнец, кстати и руду для выплавки должен сам кайлом в горах добывать.
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куйню городишь! посмотри на соседей, не на тех кто за паребриком!
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а ты в словарь.

там есть слово "юмор"
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ну еще раз для зебилов - с новым годом - тех кому денег из за зеленых не дадут - вы сделали это вместе ))
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А ты игнорь всё зеленое.На новый год берёзку поставь,а баксы вообще спали.
Сделай их сам.
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Из-за одного зелёного БлаЗЕня ненавидеть все зеленое?
Такое только лишнехромосомному ватнику могло в голову стукнуть.
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Не проголосували за ринок землі -задавить аграріїв...Опустить валюту- задавить заробітчан... Що далі?
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далі закінчуй приймати ці підозрілі пігулки
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ждем, когда Зе-проходимцы заявят что без Росиюшки мы не можем....
Трудности из за того, что порвали с ней связи...
Возвращаться в стойло нужно...
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Ось і у мене така підозра. Гроші, якось неочікувано закінчились, а окрім мордора їх ніхто давати не хоче. Ось тут кацапи, за нашу "любов", 100 млрд пропонують. Єднаємось
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Чайка Київ - доведут специально до дестабилизации, а до этого зачистят поле про-украинских сил способных реально дать отпор физически...
А вата после 2-х дней пустого холодильника побежит с радостью под Московию... - таких желудков у нас увы большинство..
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Зедовбойоби намагаються повторити Голодомор?
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Дятел,

Голодомор - это монополия на распределение продуктов.
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Абсолютно вірно, тільки крім вивозу це ще й неможливість його зберігання, скільки млн тонн можна тобі на дачу висипати?
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Я вообще не понимаю, с каких делов я должен возмещать тот НДС
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В принципі, з ніяких, але й хліб буде по 50 грн або по 2 дол, як в тих країнах, де його нема.
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А ты мощный экономизд.
За хлеб я НДС заплатил, с хрена я должен платить за проданное за границу?
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потому что С НИХ берут НДС при продаже - и для стимулирования экспорта (т.е. притока валюты, стимулирования производства и т.п.) государства возмещают НДС при экспорте.

Не будут возмещать? - да не вопрос, перестанут продавать и свернут производство.
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Ещё один экономизд. Экспортёры освобождаются от уплаты НДС в бюджет, так схрена им его компенсируют?
Да, сраный Ланос стоил в Украине 10000, а на сраной мацкве менее 8000. Прикольно?
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Не експортери а експортні операції, трускавецьакадемія.
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А экспортёры проводят не экспортные операции? ))))))
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Експортери проводять різні операції, в тому числі і не експортні, не тупи.
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Ты гонишь, речь в статье о экспорте, ого какой соемаразм)))))
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Давай нормально спілкуватись, мені похер ваш любимий Порох, але тут ситуація що вони сплачують звичайне ПДВ і не отримують відшкодування експортного, я націоналіст і не підтримую Пороха.
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Я сыньоносого удавить готов, только в перчатках, гыдую.
А про НДС так, экспортер освобождён от уплаты, а ему возмещают, т.е. Профит 40%.
Причем 20% этим экспортерам платим мы за то, что они заработали денег, продав продукцию закордон.
Это нормально?
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А валюту де брати будеш, сподні продаш?
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Это для того чтобы трейдеры могли продать за рубеж зерно/металл/подсолнечное масло ... дешевле чем нам.

Выгода трейдеров как бы очевидна - они больше продадут. А зачем это нам - хз. С учётом того что налогов в бюджет с этих операций около нуля
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та ладно... не прибедняйтесь...корпоративчик уже прошел или на выходные бабахнете? )))))
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"Бедные","бедные" зернотрейдеры,денег у них не хватает.Трэба наверное занять у манивэо или динэро,их так хорошо Виктор Павлик рекламирует.Год назад такой "зрады" не було,то есть воплей и вони. В прошлом году, в декабре, была аналогичная ситуация", - сказал Горбачев. Источник: https://censor.net.ua/n3167193
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В прошлом декабре то была рэформа с пэрэмогой
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УРРРАААААА!!!!! Зернотрейдери заявляють про проблеми з відшкодуванням ПДВ: немає оборотних коштів на викуп зерна в аграріїв - Цензор.НЕТ 9056
Еще одна зележопая пэрэмога!!!

Промышленность бубачка ухекал - теперь давай и сельское хозяйство!
Мы верим тебе, бубачка!
Ты справишься!!!
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УРРРАААААА!!!!! Зернотрейдери заявляють про проблеми з відшкодуванням ПДВ: немає оборотних коштів на викуп зерна в аграріїв - Цензор.НЕТ 6770
Еще одна зележопая пэрэмога!!!

Промышленность бубачка ухекал-БАКС по 23.Красная рыба дешевеет.Форель в Ашане по 136,а лосось по 210 гривасов.Усем ОМЕГА-3 хватит.
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А в Мариуполе,что полно зернотрейдеров?Или там нема лосося с форелью.А может Ахметка опять бабло своим работникам задолжал,как и в начале 90-ых,когда уголек государственный тырил?
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А ты посмотри на кошелек ахмета и подумай, не зажралось ли то мурло
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УРРРАААААА!!!!! Зернотрейдери заявляють про проблеми з відшкодуванням ПДВ: немає оборотних коштів на викуп зерна в аграріїв - Цензор.НЕТ 3357
Еще одна зележопая пэрэмога!!!

Промышленность бубачка ухекал

Харьковское конструкторское им. Морозова, входящее в концерн Укроборонпром, передало Министерству обороны 12 бронетранспортеров БТР-4Е по объему государственного оборонного заказа 2019 года. Об этом сообщает Укроборонпром.
Все БТР переданы в распоряжение 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил. Срок выполнения контракта продлен до 31 августа 2020 года.
Восстановление контракта позволило новому руководству бюро вернуть на работу коллектив, а также составить и согласовать график производства и поставок со всеми соисполнителями контракта. Это один из крупнейших контрактов предприятий концерна в рамках выполнения государственного оборонного заказа. Финансирование контракта было предусмотрено за счет кредитных средств, выданных под государственные гарантии на сумму 1,5 млрд грн.
Укроборонпром сообщает, что ранее контракт был сорван в результате недобросовестных действий чиновников, руководства предприятий и соисполнителей. За три года после его подписания ВСУ не получили ни одной единицы техники, а бюро им. Морозова было поставлено ​​на грань упадка и банкротства. По факту невыполнения контрактов о поставках БТР-4Е Государственное бюро расследований ведет уголовное производство. По результатам внутреннего служебного расследования директор завода был отстранен, и сейчас идет конкурс на нового руководителя.
Хотелось бы спросить,а при ком был сорван военный контракт и кто назначал директора завода?
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Зерно должны экспортировать сами аграрии, а не перекупщики с крышей у алигархов,депутатов и прочей полит мрази !
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Ви знущаєтесь, якщо людина вирощує 20 тон, вона має ставати суб'єктом ЗЕД?
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Ну дивись, я вирощую 30 тон горіхів, мені вигідніше продати їх туркам тут, ніж платити за всі ці папірчики для вивозу.
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Это тебе, а другим может и нет.
Так почему таки 20 тонн чего либо нельзя продавать за границу?
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Тому що оформлення дозволів з'їсть можливий прибуток, просто спробуй вивезти вантажівку с\г продукції за кордон.
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напевно проблема в іншому, не папірчики винні, а засвітка в податковій!
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Любий суб'єкт ЗЕД автоматично висвітлюється в податковій.
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а чом би і ні?!!! стати суб'єктом ЗЕД не проблема, а вигода очевидна! Хочете працювати на себе, відкривайте ЗЕД, хочете ходити в холуях зернодрейдерів, вибір Ваш!
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Те кто выращивает 20 тонн должны его перерабатывать хотя бы в муку,а потом,да самим экспортировать !
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Ви шо там геть ахрєнелі, ви шо "веса" гривні не відчуваєте, вже вон 22.8, яке вам НДС, платіжка за грудень на 300-400 грн буде дешевша, бенз ондо ваван на 1.5% знизив, бабла має бути валом так шо не нийте.
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Мародёры зелемойши уже ограбили Украину на 50млрд. Но им все мало. Когда эти твари понажираются
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так откажитесь от колоссальных зарплат и корпоративов с местными звездочками
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Что токое зернодрейдеры?! Особо одаренные и к коронеприближенные (долгие годы) барыги! № 1 кинах с его нипулоном и др.! Покупают у фермеров с НДС, экспортируют, и снова получают НДС! Двойной навар по НДС + моржа!!! Пойду в зернодрейдеры, пусть меня научат!
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