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 Політика України
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Все про:Зеленський (3966) нагорода (570) військовослужбовці (2610)

 Зеленський нагородив 6 українських воїнів орденами "За мужність" III ступеня, 10 - медалями "За військову службу Україні". СПИСОК

Президент України Володимир Зеленський нагородив українських воїнів орденами "За мужність" III ступеня та медалями "За військову службу Україні".

Відповідний указ №949 /2019 оприлюднений на сайті ОП, передає Цензор.НЕТ.

В указі зазначається, що нагороди вручені воїнам "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 16-річного Олександра Гаркушу, сина ветерана АТО, нагородили медаллю: влітку він врятував життя дітей, вихопивши у них гранату

Далі наводимо повний список нагороджених українських воїнів.

Нагородити орденом "За мужність" III ступеня:

АНТИКОВА Дмитрія Миколайовича (посмертно) — старшину

БАБІЧА Олександра Дмитровича — старшину

ДІБРОВА Сергія Сергійовича — прапорщика

ПЕТРЯКОВА Станіслава Сергійовича — прапорщика

СЕРГІЄНКА Антона Ігоровича — старшого солдата

СТАСЮКА Віталія Анатолійовича — підполковника медичної служби

Нагородити медаллю "За військову службу Україні":

БОРИСЕНКА Данила Сергійовича — капітана

КРАВЧЕНКА Юрія Олексійовича — молодшого лейтенанта

КРЮЧКОВА Артема Геннадійовича — молодшого сержанта

МЕЛЬНИКА Віталія Леонідовича — старшого сержанта

ПАШКОВА Станіслава Вікторовича — солдата

ПОЛЬОВОГО Віктора Костянтиновича — майора

ПОМАЗАНА Ярослава Романовича — солдата

ПРОЦЮКА Олега Володимировича — молодшого лейтенанта

САЧКА Олександра Дмитровича — капітана

СЕРДЮКА Олега Анатолійовича — майора.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167183
 
   
 Топ коментарі
 
Молодец , теперь пэтю в тюрьму ,тарифы снизить и нормалёк !!! Зеленский наградил 6 украинских воинов орденами "За мужність" III степени, 10 - медалями "За військову службу Україні" - Цензор.НЕТ 425
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Roman Davydenko‏ @RomanDmitrich 6 ч.6 часов назад

Зеленский наградил 6 украинских воинов орденами "За мужність" III степени, 10 - медалями "За військову службу Україні" - Цензор.НЕТ 5282

Порох вітатиме усіх з Новим Роком на Прямому!
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После всех последних событий, устроив цирк в стране шмарклей и рюкзаковичем, обвинив активистов, волонтеров, воинов в преступлении, которые даже не доказаны! Все это выглядит смешно!
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Молодец , теперь пэтю в тюрьму ,тарифы снизить и нормалёк !!!
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И тебя в тюрьму тоже за компанию ибо нефиг!
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С пэтей у тюрьму ? Зеленський нагородив 6 українських воїнів орденами "За мужність" III ступеня, 10 - медалями "За військову службу Україні" - Цензор.НЕТ 2572Не ,не пойдёт ,с него к тому времени уже всё вытрясут ,ему и чая будет не за что купить а вот в СИЗо с пэтюней пообщаться на стадии следствия это вариант некислый ,там можно выиграть счастливый билет на Мальдивы ...
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Ну тогда с зеленой шмарклей за компанию пойдёшь,
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Мальдивы для тебя далековато, а вот в чернобыльскую зону в самый раз. Для таких как ты это самое место для отдыха.
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Roman Davydenko‏ @RomanDmitrich 6 ч.6 часов назад

Зеленский наградил 6 украинских воинов орденами "За мужність" III степени, 10 - медалями "За військову службу Україні" - Цензор.НЕТ 5282

Порох вітатиме усіх з Новим Роком на Прямому!
Просимо поширювати та підписуватись!
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После всех последних событий, устроив цирк в стране шмарклей и рюкзаковичем, обвинив активистов, волонтеров, воинов в преступлении, которые даже не доказаны! Все это выглядит смешно!
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Вот согласитесь со мной что есть очень большая разница в том от кого получать награды? Мне кажется что получить награду из рук достойного человека гораздо почётней чем из этих ручек... награда обесценивается а ОРДЕН превращается в значок.Может я и не прав но это моё видение.
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... может уже пора понять, что пришло время ему в №бло кидать эти награды?
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За що ти так Петра Олексійовича ненавидиш???
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