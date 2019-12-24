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Все про:апеляція (272) Кузьменко Юлія (32)

 Апеляційний суд залишив Кузьменко під вартою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Апеляційний суд Києва відмовився задовольнити апеляцію адвокатів на арешт підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко. Увага! Ненормативна лексика!

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео Олега Богачука

Розглянувши скаргу захисту на запобіжний захід у вигляді утримання під вартою підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко, Апеляційний суд Києва ухвалив рішення залишити без змін рішення Печерського суду Києва.

Після оголошення рішення судді мовчки вийшли із залу засідань під крики: "Ганьба".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кузьменко в суді: Захищатиму своє чесне ім'я, щоб не бачити й тіні сумніву в очах батьків своїх пацієнтів

З репортажем із засідання суду з розгляду апеляції на арешт Юлії Кузьменко можна ознайомитися тут.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167175
 
 
 Топ коментарі
 
Таке написати могло лише опущене кацапське чмо. Радіти тому, що здоровенні треновані мужики жінку тягнуть? Ще й Україну до цього ганьбіща приплело
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Все зебилоиды ясно, или есть еще сомнения, кто вы и что привели к власти?
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Хотелось бы увидеть Порошенко в том аквариуме. Но это несбыточная мечта. Он повязан коррупцией с американцами. И американцы с ним повязаны. А значит они будут влиять на Украину так, чтобы Порошенко не был привлечён за преступления перед украинским народом.
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Да, да, да, во всем виноваты американцы, у кацапов всегда так
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Американцы повязаны коррупцией с Артемкой Сытником из НАБУ.
Этот тот которым они грозили пете.
Типа придет антикоррупционер сытник и посадид коррупционера петю.
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До чего же прогнившая у нас "судебная система". Реформируй не реформируй-просвета нет. Телефонное право,лизание зада любой власти,коррупция,круговая порука. Дно.
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навіть коли петя цукерками з окупантом торував казали йому видніше так треба
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да-да. це із серії : "єсть лі жизнь на Марсє?"
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Новый Год в тюрьме - РОМАНТИКА ... Апеляційний суд залишив Кузьменко під вартою - Цензор.НЕТ 3421
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Зеленский гарант прав и свобод бандитов
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мда, 54 поручителя, алиби на момент убийства, доказательной базы по сути нет всё основано на догадках... но.... но человека сажают.... я просто в шоке.

p.s. а вот черной вдове я бы задал вопросы, то Гонзадзе, то Шеремет никому не нужный да еще и в её машине. У следствия вопросов нет? серьезно? Даже версии нет?
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Это Украина. Первое место в Европе по уровню коррупции. Стабильно, много лет.
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Я выскажу свою крамольную мысль.Наличие радикалов в Украине крайне выгодно Путлеру!.Они постоянно держат украинское общество в раздрае!Тем самым, хорошо работая на телекартинку Кремля с полусвастикой итд.Радикалов не любят США.И это в десять раз выгодней Орде!Ибо через радикалов США очень сильно ограничивают военную помощь Украине.Ещё Великий друг Украины Джон Маккейн об этом говорил.Наша медийная Ылита ещё больше подливает масла в огонь!.Вся вот эта мышиная возня крайне выгодна Путлеру и им инспирирована.Ибо Путлер ,как истинный Мафиозо, не ложит яйца в одну корзину,скажем Мертвечуку, но и по другим корзинам раскидывает.Даже в молодых рядах СН они есть.И их отлавливают.
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Я думаю,что для их поддержки,в белокаменной выделяют немалые средства!
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"Даже в молодых рядах СН они есть. И их отлавливают."
Авжеж, "отлавливают". Щоб дати посаду в РНБО.
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Быть или не быть вот в чем вопрос? Или они нас или мы их.
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Зеленского и Авакова - в суд за государственную измену.
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Значить Кузьменко по-абсурду кидають за грати, щоб Порошенко більше не був президентом. Ідіоте, в тебе мозок вже цілком зеленими шмарклями заплив, чи то ще в процесі?
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береги пердак, бо шановный Порошенко больше шоколадкой наколотой тебя не угостит... как же ты бедненький жить то будешь, неужели за Ляшка голосовать будешь
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Раз суд оставил под стражей,значит что то было! Просто так людей в тюрьму не сажают.
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Більшої дурні ти, ЗЕлений довбойолопе, не міг написати?
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Тема мьемета с баржи не расскрыта.
Дэбилы бл...ь!
Пока что доказухи кроме ПОМНЕНИЮБРИТАНСКИХУЧЕНЫХ нет никакой.
Првда глав мусор рассказал что это одна миллионная от всей доказухи,но глав мусору пердеть шире жопы не привыкать.
И как то там же,красивая провокация,с патриёты блохера Шария поймали?!
Куда то это все явно не туда катится.
Я не явлаюсь поклонником задержанных,но с такой предъявой,их надо сразу отпускать из здания суда домой,без всяких НО!
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Что значит "не являюсь поклонником задержанных" ? Они что с криворожского квартала, что бы быть их поклонником?. Это одно..Другое..Уже сейчас не просто спецу а любому мыслящему гражданину Украины ясно вполне что дело - заказуха банды "зеленмана-хача вонючего". Зелень панически обосралась наработав 70 лярдов убытка , спасая себя дотёрла с ****** сдачу страны что бы за счет совкодрочеров-любителей кацапии поднять рейтинг временными ништяками за наш счет, и на фоне этого всего старается придавить тех ( напугать...) кто не побоится его выбросить из кресла проломив хачевский беркут. Они сейчас в паре работают но хач хочет ещё и подсидеть эту тупарину и создать диктатуру под прикрытием парашских танков образно. Именно поэтому они так держатся за это обвинение зубами не смотря на то что им уже в глаза говорят - "эй скоты - вы врёте!" Уже даже не " давайте разберемся" Они не хотят разбираться потому что НЕ В ЧЕМ. Всё - конкретное враньё при чем явное! И как только это лопнет - не исключено тысяч 500 на улицах. То есть понятно что сомнений у тебя быть не может. А что может? И поэтому - твоя фраза говном отдающая при чем кацапским ..вонючим вонючим..Знаешь почему? Нормальный адекватный человек ДОЛЖЕН каждому из таких людей! Не только им. КАЖДОМУ ИЗ ТАКИХ. Как минимум - морально! А по хорошему я бы после войны и победы ввел добровольный адресный по карточке фонд поддержки ветеранов и волонтёров ( сам откажусь и буду перечислять тем кто в плену не опустился мне хватит любой цифры которую я заработаю). И это никогда не станет перебором. Потому что это ОНИ а не ты тратят бесценное время своей жизни на эту войну, на спасение людей , детей, на вытаскивание нашей страны из кацапского говна. Это они сейчас теряют свою нервную систему что сократит срок их жизни и в будущем добавит болезней. Это они часто просто рискуют жизнью вполне в реальном времени и это они не видят семьи месяцами . И всё это для Украины, для толкового будущего их детей и внуков а не в кацапском галифе! И их никто не заставляет. Им никто не платит десятки тысяч баксов как разным пузатым ******* типа *********, гончарука, богдана , ********* в раде и прочим говнам тупорылым и прокацапским..Это они помогают в том, что бы ты не сидело под пулями и не дзюрило в штаны, пока тебе башку не снесёт.. Но ты " не являешься поклонником.." А кем ты ***** являешься? Кацапоидом или просто неадекватом?
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Та Юля и не очень расстроена. Она понимает всё. Представьте эмоции невинного человека, тем более женщины. Наверное она разрыдалась бы. Адвокат Юли рагуль высшей пробы. Провалил защиту полностью.
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Дело фальшивое и фейковое. Шмарий = поц и агент ФСБ на подсосе у сАбакова. Кузьменко брали 56 чел. на поруки, 2 человека под присягой подтвердили её алиби, суд оставил под стражей.
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Видать тебе хочется существовать в мирной выгребной яме, периодически похлебывая ее содержимое. Апеляційний суд залишив Кузьменко під вартою - Цензор.НЕТ 5882
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опять народ обложил народных судей народными уями..
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Свиноботы,хто нэбудь будет голодовку объявлять? Недолгую,дней на 15-20 ?
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Правильно что не отпустил!!! Под стражу ее!!! Под замок!!! С охраной!!! А то ж - я ж ее знаю: отпустишь ее - сразу побежит детям операции делать! Оно нам надо!? правда же, зе-банутые!?
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конечно побежит, надо же как-то денежки на содержание дома зарабатывать в государственной клинике. А еще операции пластические немало стоят...
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Интересно, сколько ты ЗЕленого говна сожрал, прежде чем написать свою хню?
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А от це, ЗЕлений кацапе, тобі не цікаво?
Апеляційний суд залишив Кузьменко під вартою - Цензор.НЕТ 2259
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я про это пишу давно
Но как это оправдывает врача, делающего операции за черный нал в государственной больнице?
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Правильно что не отпустил!!! Под стражу ее!!! Под замок!!! С охраной!!! А то ж - я ж ее знаю: отпустишь ее - сразу побежит детям операции делать! Оно нам надо!? правда же, зе-банутые!?
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то вони ведуть діло до масового обєзглавліванія судаков
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можна подумати , що в Україні вже були права людини
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А що, до Янелоха І ЗЕлупи було по іншому? Невже "суди" (загалом суддівська гілка влади) від Чучми до Бариги були останнім захистом громаданина від свавілля виконавчої влади?
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Немало политзаключённых томится в застенках без приговора и справедливого суда... ПРичём всё это - патриот ы странеы...что красноречиво показывает кто у власти.
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Ненавиджу зеленого і всю його команду. Це наскільки треба ненавидііти Україну і хотіти Росії. Не розумію, чому він не хоче Ізраіля.
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та нє - вполнє половозрєлийє. Даже місцями перезрєлийє
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Дмитрий

@dmitriypaut

·1 ч

Доктор Юля остается под арестом.Мусорской и судебный произвол. Можете себе представить,что будет с людьми попавшими под мусорской пресс не по таким гомким делам? Люди будут просто исчезать
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Удивлений никакаких . С приходом фе каломойнозелупной власти всё это дерьмо которое творится сейчас несложно было предвитеть. Сепары устраивают расспавы над патриотами. Удивление только одно , как терпит и до каких пор будет терпеть народ .Ведь это недоразумение в разы тупее и злопамятнее яныка , хотя тупее яныка сложно кого представить.
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ото якби хтось із суддівських потрапив би якусь скруту, то, чесно кажу, с удовлєтворєнійєм допоміг би припинити мучєнійя
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Катерина Яресько

@kattyfun1

·1 ч

В Україні сьогодні вмерли права людини, - Влад Добош, адвокат Юлії Кузьменко. Особливо це видно за бездіяльністю системи правозахисної діяльності - всяких там уповноважених, гарантів, міжнародних організацій і т.п. Завтра можуть прийти за будь-ким з нас.
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Хочеться обратиться к мало-мальски адекватным зе...., если такие вообще имеются. Да, суды были продажными при всех президентах, а менты орудием власти для репрессий. Да, аваков был и при Порошенко. Да, щемили патриотов и при Порошенко и еще много всякого дерьма было. А при Януковиче их просто в лес отвозили и убивали. Объясните, как все это ***** оправдывает зеленую шоблу и то, что происходит СЕЙЧАС?
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