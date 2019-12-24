 Апеляційний суд залишив Кузьменко під вартою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Відео Олега Богачука
Розглянувши скаргу захисту на запобіжний захід у вигляді утримання під вартою підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко, Апеляційний суд Києва ухвалив рішення залишити без змін рішення Печерського суду Києва.
Після оголошення рішення судді мовчки вийшли із залу засідань під крики: "Ганьба".
З репортажем із засідання суду з розгляду апеляції на арешт Юлії Кузьменко можна ознайомитися тут.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Этот тот которым они грозили пете.
Типа придет антикоррупционер сытник и посадид коррупционера петю.
p.s. а вот черной вдове я бы задал вопросы, то Гонзадзе, то Шеремет никому не нужный да еще и в её машине. У следствия вопросов нет? серьезно? Даже версии нет?
Авжеж, "отлавливают". Щоб дати посаду в РНБО.
Дэбилы бл...ь!
Пока что доказухи кроме ПОМНЕНИЮБРИТАНСКИХУЧЕНЫХ нет никакой.
Првда глав мусор рассказал что это одна миллионная от всей доказухи,но глав мусору пердеть шире жопы не привыкать.
И как то там же,красивая провокация,с патриёты блохера Шария поймали?!
Куда то это все явно не туда катится.
Я не явлаюсь поклонником задержанных,но с такой предъявой,их надо сразу отпускать из здания суда домой,без всяких НО!
Но как это оправдывает врача, делающего операции за черный нал в государственной больнице?
Дмитрий
@dmitriypaut
·1 ч
Доктор Юля остается под арестом.Мусорской и судебный произвол. Можете себе представить,что будет с людьми попавшими под мусорской пресс не по таким гомким делам? Люди будут просто исчезать
Катерина Яресько
@kattyfun1
·1 ч
В Україні сьогодні вмерли права людини, - Влад Добош, адвокат Юлії Кузьменко. Особливо це видно за бездіяльністю системи правозахисної діяльності - всяких там уповноважених, гарантів, міжнародних організацій і т.п. Завтра можуть прийти за будь-ким з нас.