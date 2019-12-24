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 Суд випустив із СІЗО під домашній арешт американського добровольця Ленга, підозрюваного у вбивстві двох осіб у США

Вінницький апеляційний суд змінив запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт американцеві Крейгу Ленгу, який воював на Донбасі проти бойовиків.

Про це в фейсбуці повідомив його адвокат Дмитро Моргун, передає Цензор.НЕТ.

"Домашній арешт", - написав він.

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Суд випустив із СІЗО під домашній арешт американського добровольця Ленга, підозрюваного у вбивстві двох осіб у США 01

Ленг - колишній американський військовий. Брав участь у бойових діях в Іраку і Афганістані. В Україну вперше потрапив у 2015-му. Приєднався до "Правого сектора". З добровольцями на фронті він провів понад рік..

Коли з'явилася легальна можливість, Ленг разом з бійцями "Грузинського легіону" підписав контракт із ЗСУ (після змін законодавства в квітні 2016 року перші іноземці отримують українські військові квитки). Служив на передовій в районі Світлодарської дуги. Через кілька місяців військовий припинив службу в ЗСУ.

У вересні 2019- го в міському суді Вінниці прокурор клопотав про арешт Крейга Ленга для можливої ​​подальшої екстрадиції військового на територію США, але суд помістив американця під домашній арешт. З'ясувалося, що він оголошений в міжнародний розшук. В українській прокуратурі заявили: вже отримали запит від правоохоронних органів США про екстрадицію американця.

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Згідно з опублікованими матеріалами кримінальної справи, Ленга підозрюють в тому, що він разом із соратником розмістив в інтернеті оголошення про продаж декількох одиниць зброї. У квітні 2018-го на пропозицію відгукнулася літня пара. Операцію домовилися провести в невеликому містечку у Флориді. Після того, як подружжя прибуло в умовлене місце, Ленг з другом, за версією слідства, застрелили покупців. Правоохоронці припускають, вбивство сталося з метою грабежу. З собою у загиблих було три тисячі доларів.

За даними ФБР, їм потрібні були ці три тисячі доларів для того, щоб оплатити поїздку до Венесуели, де вони планували взяти участь в бойових діях на боці сил, які протистоять уряду країни.

За словами адвоката, американець відкидає інкриміновані йому обвинувачення. Він упевнений, що Україна не має видавати Ленга США, оскільки там йому може загрожувати страта.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167172
 
   
 Топ коментарі
 
Мутна справа. Погано, що у деяких штатах США існує смертна кара. Саме тому я теж проти видачі. В іншому випадку потрібно було б видати.
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гриша. та у нас пол страны неприкасаемых! а за воров и убийц с верха не вступается не кто? в худшем случае залог, а в основном подозрение и право чухнуть за бугор! только тот контингент у вас не вызывает такого осуждения как бойцы АТО. а виновность должен доказывать СУД, а не домыслы журналюг. и суд не печерский, а присяжный! а такого не будет у нас не когда,потому что дела шьют!
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Мутна справа. Погано, що у деяких штатах США існує смертна кара. Саме тому я теж проти видачі. В іншому випадку потрібно було б видати.
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ага, как только "добрволец" вигурирует в преступлении, сразу начинается лепет про "мутну справу".
Выдать и дело с концом.
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А шо тут удивляться?
У нас в Украине появилась новая когорта неподсудных и неприкасаемых - ветераны АТО. И шобы там не совершил тот или другой ветеран, он сразу получает преференции доверия от побратимов, СМИ и массовые цЫрки в судах. На судей и следствие оказывается максимальное давление. И к чему это всё приведёт?
А приведёт это к тому, что в обществе полностью исчезнет уважение к ветеранам АТО, если они не перестанут защищать всяких ублюдков, некогда служивших в их Славных рядах.
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заздриш підтримці?
Видишь, там, на горе, возвышается крест.
Под ним десяток солдат. Повиси-ка на нем.
А когда надоест, возвращайся назад,
гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной!"

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Ты мой коммент читал, вообще? Или читал, но нихрена не понял?
То так и скажи. А то ты тут про какую-то зависть... Чему тут завидовать, дурачёк? Тут впору креститься, шо б такое минуло...
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Дивлячись в якому суспільстві, у ватному поваги і не було, в нормальному без доказів їх провину не приймуть, давайте докази проти ветеранів АТО, бо наявність квартири, двух рук і ніг трохи замало. От в тебе чого нема з цих доказів?
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вийми хрен з бошки, можливо, й даний набір літер і на коментар стане схожим? Суд випустив із СІЗО під домашній арешт американського добровольця Ленга, підозрюваного у вбивстві двох осіб у США - Цензор.НЕТ 336
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гриша. та у нас пол страны неприкасаемых! а за воров и убийц с верха не вступается не кто? в худшем случае залог, а в основном подозрение и право чухнуть за бугор! только тот контингент у вас не вызывает такого осуждения как бойцы АТО. а виновность должен доказывать СУД, а не домыслы журналюг. и суд не печерский, а присяжный! а такого не будет у нас не когда,потому что дела шьют!
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инна, та я сам знаю об этом. Только зачем к огромному стаду уже существующих "козырных личностей" добавлять новых подсвинков?
И почему, когда выносят приговоры личностям из другого лагеря, никто из вас не считает, шо им эти дела "шьют" и вы вполне воспринимаете их как справедливые приговоры?
Если мы мечтаем(?) жить в правовой стране, то перед законом мы должны быть буквально равны все, а не по заслугам и деньгам.
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Конкретизуй, які вироки підсвинкам з іншого табору?
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Как же любят всякие слизни разводить демагогию вокруг "правовой страны".
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Він має рацію, але не має фактів, я наприклад незадоволенний відсутністю вироків сепарам.
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Гена, я сюда не спорить с вами пороховнёй захожу, а исключительно высказать своё мнение. Оно как правило отличное от вашего. Но это нормально. А то вы тут и так весь форум своими слюнями и соплями по своему парашенке измазали.
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Тобто конкретики немає, одні шмарки по свому Порошенко.
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все равны, но "добровольцы" с липовыми "ветеранами АТО" - равнее.
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Блин, та шо ж я такого написал, шо вы так плотно спамите?
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Американського правосека НЕ ​​ВИДАВАТИ pls. !
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Ну давайте,еще с СШП **********.
И будет вам праздник!
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Цікаво, хлопці катнулись до Флоріди заробити 3 000 дол, заплативши за квитки 2000 дол, такий собі бізнес.
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якось нелогічно... Навіщо було "валити" пенсів за 3000 тис. баксів для поїздки в Венусуелу? Він би в США в 10 разів більше получив долярів, ніж за рік війни в Венисуелі
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все логично. Во всех странах есть какой-то % отморозков, которые готовы воевать не за деньги а за свои идеи. Вот эти отморозки и идут в "добровольцы" при первой возможности.
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