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Все про:Зеленський (3966) звільнення (747) Мальський (2) Бондаренко Ігор (1)

 Зеленський звільнив голову Львівської ОДА Мальського і Закарпатської - Бондаренка: "Ми не побачили ніяких результатів"

Звільнено голову Львівської обласної державної адміністрації Маркіяна Мальського та Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про їхнє звільнення повідомив Президент України Володимир Зеленський на засіданні Ради розвитку громад і територій у вівторок.

"Я прийняв рішення звільнити двох голів обласних державних адміністрацій. Не через те, що вони якісь недосвідчені або нечисті на руку люди, а через те, що в цих двох областях ми не побачили жодних результатів", - сказав він.

Як повідомлялося, 5 липня Зеленський указами призначив Ігоря Бондаренка головою Закарпатської обласної державної адміністрації та головою Львівської обласної державної адміністрації (ОДА) Маркіяна Мальського.

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Ігор Бондаренко, 1964 року народження, уродженець Криму, підприємець із Мукачева, власник і засновник мережі кондитерських (ТМ "Торговий дім Bondarenko").

Маркіян Мальський, 35 років, адвокат, кандидат юридичних наук, голова західноукраїнської філії юридичної компанії Arzinger, автор трьох книг, понад 100 наукових і 300 публіцистичних статей.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167168
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленский уволил главу Львовской ОГА Мальского и Закарпатской - Бондаренко: "Мы не увидели никаких результатов"

Про результаты Вова неосторожно ляпнул..
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а сам когда - где моника результаты - где?
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ага,данбасс кормит Украину,посмотри статистику дотационных и прибыльных областей с времен яныка и до теперь и углохни навсегда
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Зеленский уволил главу Львовской ОГА Мальского и Закарпатской - Бондаренко: "Мы не увидели никаких результатов"

Про результаты Вова неосторожно ляпнул..
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а сам когда - где моника результаты - где?
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ага,данбасс кормит Украину,посмотри статистику дотационных и прибыльных областей с времен яныка и до теперь и углохни навсегда
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что таможня?с таможни бабло во Львов идет по твоему ?
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ну да на джипе черным налом едет в чемоданах на киев каждую неделю,так же как и с других таможень,для мастеров пердеть в муку с умным видом(тебе) лучше в школе подучится еще раз.
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Что это за поток? Говори предметно раз уж взялся сравнивать "прибыльные областя".
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Одни лишь перечисления в госбюджет от львовской таможни равны областному бюджету.Контрабанда поток внутри кормит. Назад возвращаются трансферты в бюджет, на зарплаты таможенников и на материально техническое содержание структуры. Все это в большинстве тратиться внутри региона и зачисляется во внутренние доходы.
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Цікаво, яким чином бабло з митниці йде до Львову по вашому, розкажіть схему, знаєте якими рахунками йде ПДВ ти митні збори напряму у львівське казначейство чи просто маразм?
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а что, в Луганской и Донецкой областях таможен не было?
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Тобто розвивати відносини з ЄС краще ніж з москалями?
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на контрабасе бабло едет в Киев и стригут его по указке не Садового ,а шахтеры оказуется не только на бамбасе анальном как и 15 % газа и нефти Украины
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львовская и закарпатская области-по жизни бездельники

Предлагайте себя стахановцами в эти области.
Меня удивляют такие рассуждения. Сосед по квартире вас кормит? Вы обеспечиваете сами себя. Так и области,так и
государства.
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Суперечливо, по Львову так точно, це не дотаційна область, по держбюджету вона в плюсі на відміну наприклад від Луганської чи Донецької, навіть за 2012 чи 2013 роки.
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вон при пете результаты были🤣🤣страну в полную допу петюня завёл
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Зелений тобі це не прибавить довіри від громадян...процес вже пішов в зворотному напрямку. Краще прибери Авакова а то він прибере тебе)))
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в этих двух областях мы не увидели никаких результатов", - сказал он.Источник:https://censor.net.ua/n3167168

Да намек понятен - пролет на выборах (в ОТГ в данном случае) всегда заканчивается увольнением глав администраций ))
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Интересно, а в других областях какие результаты?
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В Донецькій прибавилось в живій вазі за рахунок Сивохо😜
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В Украине, пока не поменять клоунов СН на нормальных ЕС, Батьковщину, порядка не будет...
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у ободраной беларуси еще не спрашивали
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За пісюніста, мать, переживаєш?
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ему просто ссыкотно. Кацапы увидели, что с зелеными человечками всё "чики-пики" и принялись за аншлюс Белоруси. А при его варианте появляется шанс на постепенный развал федераски.
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"Нєдолго музика іграла, нє долго пєл аккордєон". Цікаво, яких таких результатів хотів Зєля від цих панів? Збільшення вого рейтингу у цих областях? Це нереально через переслідування патріотів і реваншу антимайдану. І ніякий глава ОДА цьому не зарадить. А щодо соціально-економічних показників, то на фоні інших областей вони не найгірші.
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За останні два тижні рівень задоволеності роботою Президента України Володимира Зеленського виріс з 53 до 62%, а невдоволення - зменшився з 33 до 25%.
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давай бабло! - я напишу, шо ривэнь задоволэння стал 1000% ! Зеленський звільнив голову Львівської ОДА Мальського і Закарпатської - Бондаренка: "Ми не побачили ніяких результатів" - Цензор.НЕТ 3316
не веришь?
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НЕТ, не Разумкова, хитрая жидяра Беня уже организовал агенство РЕЙТИНГ и естественно рейтинг ЗЕленой Жабы стал сразу набирать .
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доказательства того то беня основал агенство Рейтинг
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Может тебе, дядя, надо еще доказательства того, что Беня бабки Приватбанка стырил?
Или того, что он мальчика Вову за малейшее непослушание по жопе шлепает?
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Хочеться вірити в маніпулятивні замовні опитування,-вірте.Насправді результат-на позавчорашніх місцевих виборах-30-35 %-більш достовірний.
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Результатов на выборах в ОТГ не увидел. Потому что другие "результаты" ничем не отличаются во всех областях.
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хотіли шоу - маєте
називається "імітування державної діяльності та адміністрування"
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А что, порохоботы, не надо было увольнять, ждать 5 лет? При ваших это было и где вы? Одни не заменимые были и что?
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а че чтоб уволить главного клоуна так надо ждать пять лет, а как мелких так не надо?
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А зачем было назначать неспособного? А,ну да. Это ж зелёное ноу-хау. Стоит лишь на премьер-министра посмотреть.
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Мы и Петю назначали, ну кто думал, что он, окажется неспособным улучшить жизнь простых людей, себя не обидел.
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1. насчет "себя не обидел" - бегом к портновскому/трубе! - они вон уже 20 дел открыли, и нихера не нашли - если дашь факты, они тебя озолотят Зеленський звільнив голову Львівської ОДА Мальського і Закарпатської - Бондаренка: "Ми не побачили ніяких результатів" - Цензор.НЕТ 8475
2 насчет "улучшения жизни" - Порох как раз все сделал.
Вон при зелупенском и зарплаты не платят, и тарифы выше, а про цены и не говорю - и "простой нарид" вполне доволен.
А при Порохе нарид жил еще лучше.
Лучше, чем при Порохе, было только при Ющенко - пока Юля не ******* экономику (з/п в 1000 баксов - 5000 грн. тогда - была сплошь и рядом)
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так вали отсюда! - никто за тобой бегать не будет
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Да, так жопа слиплась, что аж 70 лярдов долга накопилось у людей за ЖКХ )))
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2 насчет "улучшения жизни" - Порох как раз все сделал.

Та да ,при нем доллар с 10 грн. до 30 подорожал...
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с 12 до 27.
А вот при зелупе упал до 23,5 - и цены выросли на 20 - 50 % Зеленський звільнив голову Львівської ОДА Мальського і Закарпатської - Бондаренка: "Ми не побачили ніяких результатів" - Цензор.НЕТ 1590
и зарплаты хер платят.
стало лучше?
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Ну,по сравнению с теперешним презЕдентом петя явно не лишен способностей. Ты наверно ждал от пети для себя виллу и феррари в гараже? Клоун тебе это точно "обеспечит". Главное верь.😊
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Типа тебя, ДУРАЧЕК. Будь здоров. тоже не надоедай.
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А шо жидяра ГройсМэн был лучше ))) А ну да, у него в казне скопились деньги, а люди зарплату не получали по полгода. Да и не смог объяснить журналисту, от куда у него деньги для жены в тумбочке лежат ))))))))))))
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Зе у Вас вся команда бездари шоу фены соросята паучата растаскивают страну по ниткам и ждать от Вас хорошего для страны бесполезно под шумок убийст Шеремета Нормандской встречи Вы как крысы расталкиваете и уничтожаете страну в угоду корпорациям и себя не забываете ведь они Вам гарантировали неприкосновенность Вам и семьи так же как и Пороху одна шайка лейка
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заметьте в 2 облостях и где а в лугандонии или дырляндии все отлично и висят украинские флаги
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пусть президент обяснит каких результатов он ждет от глав ОГА
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ну, ожидал, что на последних выборах ему снова выкатят 75%, а тут такой обломидзе... Зеленський звільнив голову Львівської ОДА Мальського і Закарпатської - Бондаренка: "Ми не побачили ніяких результатів" - Цензор.НЕТ 550
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лицемерный недомерок,люди не воспринимают зеленского а виновать видили те Маслов,мама Рима кого ты высидела?
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Вєлічайшийу лідєру соврємєнності тричі слава!
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моника , избавь народ от себя, уволься из-за тебя загибаается не область, а вся Украина. Был такой мифический Мидас , он всё превращал в золото , ты ж как золотарь к чему не прикоснёшся- всё и все в дерьме
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Реакция на результаты последних выборов не забарылася...

Че, смишной-************? - до нарида начинает доходить, в какое говно он вляпался?
Ты думаешь, что поставив еще большего зелёного держиморду во Львов, ты заставишь людей себя полюбить?
ню-ню... Зеленський звільнив голову Львівської ОДА Мальського і Закарпатської - Бондаренка: "Ми не побачили ніяких результатів" - Цензор.НЕТ 6468
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О БРЕННОСТИ БЫТИЯ,,,,,,
"Я принял решение уволить двух глав областных государственных администраций. Не из-за того, что они какие-то неопытные или нечистые на руку люди, а из-за того, что в этих двух областях мы не увидели никаких результатов"

Летай иль ползай - конец известен!

Игорь Бондаренко, 1964 г. р., уроженец Крыма, предприниматель из Мукачево, владелец и основатель сети кондитерских (ТМ Торговый дом Bondarenko).

Маркиян Мальский, 35 лет, адвокат, кандидат юридических наук, глава западноукраинского филиала юридической компании Arzinger, автор трех книг, более 100 научных и 300 публицистических статей."
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Интересно какие результаты Вова хотел увидеть? что эти люди должны были сделать но не сделали?
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Ну Мальський міг написати б ще одну книгу, дві наукові статті і 5 публіцистичних. Не написав. У відставку.
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Не написав "Зезнайка на луне"! От і фсьо!
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боюсь, шо этого никто не знает. даже сам вова...
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Как, какие результаты?
ЗЕленая Жаба хотел, чтобы сразу пенсии по 1000евро и учителям по 4000евро, а эти мудазвоны не справились.
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Як житель Львівської області можу погодитися з паном Зеленським, що результатів нема ніяких. Це, само по собі, цікаво, але набагато цікавішою була б відповідь на питання чому тих результатів нема. Можна припускати, що він, хоча б частково, знає відповідь на це питання. Якщо він не вважає за потрібне її оприлюднювати, значить, так треба для користі великої справи, яку він розпочав.
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открою страшный секрет - как житель Киева, я тоже НЕ ВИЖУ НИКАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ (!!!) Зеленський звільнив голову Львівської ОДА Мальського і Закарпатської - Бондаренка: "Ми не побачили ніяких результатів" - Цензор.НЕТ 4296
Но дело не в Кличко - он тащит, что может.
Просто при зеленой-жабе нигде нет никаких результатов, кроме отрицательных.
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От, прі Пєтрє Алєксіїчє результати так і перли, один за другим. Тільки прі ньом, касатікє, я 5 років добирався до райцентру більше півгодини, а після цього як дорогу влітку відремонтували, для цього потрібно менше 10 хвилин. Контора колгоспу мала вигляд руїн комунізму майже тридцять років, з відірваними дверима і розбитими вікнами та рамами, якими на одному завісі хитав вітер, а минулого тижня на ній з'явився новий дах і йде ремонт.
За три місяці в селі побудували амбулаторію.
Звичайно, що це не є заслугою Зеленського. Це з переляку, гроші не наважилися вкрасти.
Прі Пєтрє Лєксєїчє таких проблем не було.
Чи перестали, взагалі, красти? Ні, звичайно, крадуть там, де це менш небезпечно.
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Интересно, что все эти деньги были выделены при проклятом-барыхе Зеленський звільнив голову Львівської ОДА Мальського і Закарпатської - Бондаренка: "Ми не побачили ніяких результатів" - Цензор.НЕТ 6554
А вот интересно - чего там у вас еще понастроили ПОСЛЕ того, как деньги проклятого-барыхи закончились?
Аль ничего?
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Эти деньги, вьюноша, выделялись при всех "барыгах" и предназначались они для правильного использования со строго определенным алгоритмом обращения с ними. С центра в провинцию - в виде государственных субвенций, а обратно - в кейсах в виде подаяния для благодетелей.
На сей раз система пробуксовала.
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Все познается в сравнении.Каких тебе результатов не хватало вова? Давай народовладдя с отзывами,а дальше сами разбиремся без сопливых любителей танцев и гей-парадов.
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Все не перестали ненавидит зелЕНых упырей?!
так такие результаты сейчас по всей Украине.
зеЛю хейтят хуже яныка
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Вибори в ОТГ для України ніякого значення не мають. Самі ОТГ - це штучні і мертвонароджені організми. Вони не можуть відігравати якусь суттєву роль в адмініструванні держави чи вписатися в еволюційний процес суспільства. На шкалі державних інституцій вони стоять між сільрадами і районними радами. Районні ради, як правило, очолюють, олігархічні прихвосні, які забезпечують режим сприяння для своїх господарів, а депутати цих рад вирішують свої побутові проблеми і роздивляються навколо чи нема когось, кому можна було б якось допомогти за справедливу ціну або не заважати за трохи меншу.
Голови сільрад успішно роблять вигляд, що ніякі гроші селу ніхто ніколи не виділяв і що це абсолютна правда можуть підтвердити всі, хто в тій сільраді за столом сидять.
А депутати сільрад дуже ******* сесії - вони після них довго п'ють горілку і кілька днів не можуть до тями прийти і згадати про що вони там балакали.
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У львівян захоплення Зєлєнським як піаністом набагато сильніше,ніж захоплення як політиком...Мальський не зміг цього переломити,львівяни люди консервативні,для них стукання по клавішам членом - образа всіх домашніх піяніно...
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Ти там дізнайся в тих "львівян" за скільки їх мер пасовисько продав і куди гроші поділися. Львівяни вже всі повмирали, а їхні нащадки називають себе кресов'яками.
А строїтєлі комунізьма, со всєх канцов страни совєтов панаєхавшіє - це теперішні львів'яни, ну що від них чекати?
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Почему сабаков все еще на воле козлина
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Отрывок из басни И.А.Крылова: "Квартет-95".Зеленський звільнив голову Львівської ОДА Мальського і Закарпатської - Бондаренка: "Ми не побачили ніяких результатів" - Цензор.НЕТ 51
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Хе-хе ! Тут ще один ньюансик ! Голову Львівщини обирав прастойнарот,а звільняє чомусь Зєлєнскі ! Де ж справедливість ? А хто звільнить Вову у зв'язку з відсутністю результативності ? Може й для цих панів теж треба ще трохи часу дати ?

Зеленський звільнив голову Львівської ОДА Мальського і Закарпатської - Бондаренка: "Ми не побачили ніяких результатів" - Цензор.НЕТ 2563
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А "голова Львівщини" - це з якого фільму, про який бантустан?
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Аномалия какая-то. По всей стране процветание и рост, бывший когда-то примером экономического чуда Сингапур собирается копировать программу развития величайшего лидера современности в безнадежной попытке хоть как-то не отстать. И только два региона на этом фоне не дали результатов. Не иначе заговор, звоните Баканову, пусть разберется
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