 Зеленський звільнив голову Львівської ОДА Мальського і Закарпатської - Бондаренка: "Ми не побачили ніяких результатів"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про їхнє звільнення повідомив Президент України Володимир Зеленський на засіданні Ради розвитку громад і територій у вівторок.
"Я прийняв рішення звільнити двох голів обласних державних адміністрацій. Не через те, що вони якісь недосвідчені або нечисті на руку люди, а через те, що в цих двох областях ми не побачили жодних результатів", - сказав він.
Як повідомлялося, 5 липня Зеленський указами призначив Ігоря Бондаренка головою Закарпатської обласної державної адміністрації та головою Львівської обласної державної адміністрації (ОДА) Маркіяна Мальського.
Ігор Бондаренко, 1964 року народження, уродженець Криму, підприємець із Мукачева, власник і засновник мережі кондитерських (ТМ "Торговий дім Bondarenko").
Маркіян Мальський, 35 років, адвокат, кандидат юридичних наук, голова західноукраїнської філії юридичної компанії Arzinger, автор трьох книг, понад 100 наукових і 300 публіцистичних статей.
Про результаты Вова неосторожно ляпнул..
Предлагайте себя стахановцами в эти области.
Меня удивляют такие рассуждения. Сосед по квартире вас кормит? Вы обеспечиваете сами себя. Так и области,так и
государства.
Да намек понятен - пролет на выборах (в ОТГ в данном случае) всегда заканчивается увольнением глав администраций ))
не веришь?
Или того, что он мальчика Вову за малейшее непослушание по жопе шлепает?
називається "імітування державної діяльності та адміністрування"
2 насчет "улучшения жизни" - Порох как раз все сделал.
Вон при зелупенском и зарплаты не платят, и тарифы выше, а про цены и не говорю - и "простой нарид" вполне доволен.
А при Порохе нарид жил еще лучше.
Лучше, чем при Порохе, было только при Ющенко - пока Юля не ******* экономику (з/п в 1000 баксов - 5000 грн. тогда - была сплошь и рядом)
Та да ,при нем доллар с 10 грн. до 30 подорожал...
А вот при зелупе упал до 23,5 - и цены выросли на 20 - 50 %
и зарплаты хер платят.
стало лучше?
Че, смишной-************? - до нарида начинает доходить, в какое говно он вляпался?
Ты думаешь, что поставив еще большего зелёного держиморду во Львов, ты заставишь людей себя полюбить?
ню-ню...
"Я принял решение уволить двух глав областных государственных администраций. Не из-за того, что они какие-то неопытные или нечистые на руку люди, а из-за того, что в этих двух областях мы не увидели никаких результатов"
Летай иль ползай - конец известен!
Игорь Бондаренко, 1964 г. р., уроженец Крыма, предприниматель из Мукачево, владелец и основатель сети кондитерских (ТМ Торговый дом Bondarenko).
Маркиян Мальский, 35 лет, адвокат, кандидат юридических наук, глава западноукраинского филиала юридической компании Arzinger, автор трех книг, более 100 научных и 300 публицистических статей."
ЗЕленая Жаба хотел, чтобы сразу пенсии по 1000евро и учителям по 4000евро, а эти мудазвоны не справились.
Но дело не в Кличко - он тащит, что может.
Просто при зеленой-жабе нигде нет никаких результатов, кроме отрицательных.
За три місяці в селі побудували амбулаторію.
Звичайно, що це не є заслугою Зеленського. Це з переляку, гроші не наважилися вкрасти.
Прі Пєтрє Лєксєїчє таких проблем не було.
Чи перестали, взагалі, красти? Ні, звичайно, крадуть там, де це менш небезпечно.
А вот интересно - чего там у вас еще понастроили ПОСЛЕ того, как деньги проклятого-барыхи закончились?
Аль ничего?
На сей раз система пробуксовала.
так такие результаты сейчас по всей Украине.
зеЛю хейтят хуже яныка
https://censor.net.ua/news/3132497/zelenskiyi_v_feyisbuke_predlojil_tri_kandidatury_na_doljnost_glavy_lvovskoyi_oga_i_zayavil_chto_hochet
Голови сільрад успішно роблять вигляд, що ніякі гроші селу ніхто ніколи не виділяв і що це абсолютна правда можуть підтвердити всі, хто в тій сільраді за столом сидять.
А депутати сільрад дуже ******* сесії - вони після них довго п'ють горілку і кілька днів не можуть до тями прийти і згадати про що вони там балакали.
А строїтєлі комунізьма, со всєх канцов страни совєтов панаєхавшіє - це теперішні львів'яни, ну що від них чекати?