 "Все, що залишилося під назвою "український" у Росії, - це контори ФСБ", - політв'язень Карпюк

Про це він розповів Цензор.НЕТ, коментуючи можливу причетність нібито української організації "Етнічне національне об'єднання" до стрілянини під ФСБ 19 грудня.

За його словами, на початку 2000-х років у РФ були ліквідовані всі осередки, які вели просвітницьку діяльність на підтримку українського розвитку чи культурного обміну.

"А все те, що залишилось під назвою "український" в Росії, - це все контори, філії ФСБ. І чим гучніша назва "націоналістичне, етнічне" чи подібне до того всього, то тим паче - ангажованість ФСБ цим акцентована", - додає колишній політв'язень.

Карпюк підкреслює, що у Росії взагалі не можна стати членом жодної організації, якщо ти не пов'язаний з Кремлем.

"Бо якщо ти позиціонуєш себе в якійсь структурі громадській, чи політичній, котра не забезпечена керівництвом із Кремля, і її фінансуванням і чіткою вказівкою, куди потрібно йти і говорити і як вирішувати, то це загрожує терміном ув'язнення", - каже він.

Більше читайте про це в статті Цензор.НЕТ: "Візитка Яроша №2": як Росія знайшла "український слід" у перестрілці біля ФСБ

Нагадаємо, 19 грудня в Москві сталася стрілянина біля будівлі ФСБ на Луб'янській площі. В результаті загинули два співробітники ФСБ, 5-ро були поранені, серед яких цивільний. Правоохоронці застрелили передбачуваного нападника - Євгена Манюрова. Через три дні після перестрілки російський ресурс "Фонтанка" повідомив, що Манюров належав до нібито української організації "Етнічне національне об'єднання".