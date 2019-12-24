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Все про:громадські організації (64) Росія (14799) ФСБ (788) Карпюк (122)

 "Все, що залишилося під назвою "український" у Росії, - це контори ФСБ", - політв'язень Карпюк

Колишній лідер УНА-УНСО, ексзаступник голови партії "Правий сектор", звільнений з полону політв'язень Микола Карпюк вважає, що в Росії все організації, які містять у своїй назві слово "український", є конторами Федеральної служби безпеки.

Про це він розповів Цензор.НЕТ, коментуючи можливу причетність нібито української організації "Етнічне національне об'єднання" до стрілянини під ФСБ 19 грудня.

 За його словами, на початку 2000-х років у РФ були ліквідовані всі осередки, які вели просвітницьку діяльність на підтримку українського розвитку чи культурного обміну.

"А все те, що залишилось під назвою "український"  в Росії, - це все контори, філії ФСБ. І чим гучніша назва "націоналістичне, етнічне" чи подібне до того всього, то тим паче - ангажованість ФСБ цим акцентована", - додає колишній політв'язень.

Карпюк підкреслює, що у Росії взагалі не можна стати членом жодної організації, якщо ти не пов'язаний з Кремлем.

"Бо якщо ти позиціонуєш себе в якійсь структурі громадській, чи політичній, котра не забезпечена керівництвом із Кремля, і її фінансуванням і чіткою вказівкою, куди потрібно йти і говорити і як вирішувати, то це загрожує терміном ув'язнення", - каже він.

Більше читайте про це в статті Цензор.НЕТ: "Візитка Яроша №2": як Росія знайшла "український слід" у перестрілці біля ФСБ

Нагадаємо, 19 грудня в Москві сталася стрілянина біля будівлі ФСБ на Луб'янській площі. В результаті загинули два співробітники ФСБ, 5-ро були поранені, серед яких цивільний. Правоохоронці застрелили передбачуваного нападника - Євгена Манюрова. Через три дні після перестрілки російський ресурс "Фонтанка" повідомив, що Манюров належав до нібито української організації "Етнічне національне об'єднання".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167167
 
   
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Та це ми й так знаємо... Тільки упоротий цього не розуміє...
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ничего не имею против ветеранов и беженцев.это правда.: первые, заслуживающие уважения и вторые, как минимум сожаления. но они, это геморой для нашего правительства. а почему? их бы было на много меньше, если бы не: десятки тысяч, в том числе менты и чиновники которые не были ближе 20-30-40 км от серой зоны, но получившие по воле авакова и других чинов УБД. сотни тысяч беженев, приехали с очень большим баблом, но все равно хотят на шару хоть что то урвать. пишу потому что знаю об этом на 100%. наведут порядок с убд и фин. состоянием переселенцев и нагрузка на бютжет снизится в разы. а еще хотелось бы что бы владелец квартиры в Печерском р-не киева в 100-150 м2 не получал субсидию, потому что Все о чем я написал , это просто какойто маразм или абсурд
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Попробуй покороче формулировать, а то лаптями несёт
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