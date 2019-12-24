 Майже 80 тис. ветеранів та 400 тис. сімей переселенців потребують власного житла, - Коляда

"Майже 80 тис. ветеранів, це з урахуванням і діючих учасників бойових дій, потребують забезпечення житлом", - сказала вона у вівторок на засіданні Ради розвитку громад і територій під головуванням президента України Володимира Зеленського, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Коляда вказала, що, за даними Міністерства соціальної політики, в Україні майже 1 млн 400 тис. внутрішньо переміщених осіб.
"Ми розуміємо, що ця цифра може бути не зовсім коректною, оскільки частина з них, знову-таки, в зв'язку з відсутністю житла повернулася на тимчасово окуповану територію. За деякими даними, це більше 20%. І тільки у 12% є власне житло", - зазначила вона.
Міністерка підкреслила, що якщо говорити про загальну цифру, то майже 400 тис. сімей з числа внутрішньо переміщених осіб потребують власного житла. Причому ще не забезпечена житлом, зокрема, 241 сім'я загиблих на Донбасі українських військовослужбовців, найбільше - в Київській, Дніпропетровській та Львівській областях.
При цьому є понад 2,5 тис. осіб, які мають як статус учасника бойових дій, так і внутрішньо переміщених осіб.
А где же ещё дать трёшку макеевскому чмошнику, кричавшему на митинге "Путин введи! " ?
Это такая программа правительства - позови Путина и получи бесплатно квартиру в Киеве
А то ты бедный так зубожив что в европу на заработки подался.
А пока ты не вернешься пусть люди поживут за бесплатно?
Ну за коммуналку то конечно те копейкм они заплатят.
Сколько там тем более : на 300 400 гривен АЖ дешевле счета придут😀😀
2-м особам... Так тримати...
Надо жилье - зарабатывай. Или государство может дать в аренду по себестоимости, ни никак не в собственность.