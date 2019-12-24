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Все про:ветерани (446) житло (197) переселенці (252) Міністерство у справах ветеранів та окупованих територій (21) Коляда Оксана (24)

 Майже 80 тис. ветеранів та 400 тис. сімей переселенців потребують власного житла, - Коляда

Майже 80 тис. ветеранів АТО / ООС і 400 тис. внутрішньо переміщених осіб потребують власного житла, повідомила міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда.

"Майже 80 тис. ветеранів, це з урахуванням і діючих учасників бойових дій, потребують забезпечення житлом", - сказала вона у вівторок на засіданні Ради розвитку громад і територій під головуванням президента України Володимира Зеленського, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Коляда вказала, що, за даними Міністерства соціальної політики, в Україні майже 1 млн 400 тис. внутрішньо переміщених осіб.

"Ми розуміємо, що ця цифра може бути не зовсім коректною, оскільки частина з них, знову-таки, в зв'язку з відсутністю житла повернулася на тимчасово окуповану територію. За деякими даними, це більше 20%. І тільки у 12% є власне житло", - зазначила вона.

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Міністерка підкреслила, що якщо говорити про загальну цифру, то майже 400 тис. сімей з числа внутрішньо переміщених осіб потребують власного житла. Причому ще не забезпечена житлом, зокрема, 241 сім'я загиблих на Донбасі українських військовослужбовців, найбільше - в Київській, Дніпропетровській та Львівській областях.

При цьому є понад 2,5 тис. осіб, які мають як статус учасника бойових дій, так і внутрішньо переміщених осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167162
 
 
 Топ коментарі
 
Розпочинайте нарешті садити колаборастів за зраду, конфіксковуйте згідно ККУ їх житло. І не будете знати, де дівати звільнене житло.
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Ну ты странный )))

А где же ещё дать трёшку макеевскому чмошнику, кричавшему на митинге "Путин введи! " ?

Это такая программа правительства - позови Путина и получи бесплатно квартиру в Киеве
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Американский эсминец зашел порт ОДЕССА.задача ВМФ США посрать на путлерскую помойку
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Розпочинайте нарешті садити колаборастів за зраду, конфіксковуйте згідно ККУ їх житло. І не будете знати, де дівати звільнене житло.
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Так нет же определения для "колабораст". Эдак мы без Рады и без президента останемся. Почти 80 тыс. ветеранов и 400 тыс. семей переселенцев нуждаются в собственном жилье, - Коляда - Цензор.НЕТ 9122
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Про 80 тис. безквартирних учасників АТО схоже на правду, адже загалом їх нараховується вже майже 400 тис. осіб. А про 400 тис. безквартирних сімей внутрішньо переміщених - наглюча брехня, розрахована хіба що на дебілів...
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Да полмиллиона квартир, это пол Киева, не реально просто, даже если деньги какие-то найдут. это льготное кредитование нужно, для выкупа вторички, но все равно столько найти практически не возможно. Чернобыль лет 5 разселяли и ускоренно строили целые микрорайоны, с этой экономикой это не реально.
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Это нереально и с даже более сильной экономикой, так что такое на годы растянется. Хотя идея неплоха, кто-то хоть что-то получит.
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Ну ты странный )))

А где же ещё дать трёшку макеевскому чмошнику, кричавшему на митинге "Путин введи! " ?

Это такая программа правительства - позови Путина и получи бесплатно квартиру в Киеве
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вероятно, это образно - кто куда сбежал тогда, обычно там и остался
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Американский эсминец зашел порт ОДЕССА.задача ВМФ США посрать на путлерскую помойку
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Переселенцям дати біометричні паспорти, і хай шурують в Європу на заробітки. Де заробляють на житло пересічні українці.
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а не слишком ли вы перегибаете - всех в одну кучу. Мухи отдельно, котлеты отдельно.
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Может поселить их в твою квартиру?
А то ты бедный так зубожив что в европу на заработки подался.
А пока ты не вернешься пусть люди поживут за бесплатно?
Ну за коммуналку то конечно те копейкм они заплатят.
Сколько там тем более : на 300 400 гривен АЖ дешевле счета придут😀😀
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Все реально...На Закарпатті військовим в цьому році виділили компенсацію за квартири аж
2-м особам... Так тримати...
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Думаю потрібно ставати переселенцем....Десь далі на захід... Вірити обіцянкам нашої держави себе ....(обмануть)
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схерали? Есть страна в Европе, которая военным и переселенцам дает жилье в собственность? Нет. США тоже не дает.
Надо жилье - зарабатывай. Или государство может дать в аренду по себестоимости, ни никак не в собственность.
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ребята зайдите на публикаию выше . лоханулся немножко.
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Там легше заробити. Там хочаб зрозумілі правила. Там робиш-маєш. Тут в...єш маєш копійки і обіцянки держави на які вона чхала. Щоб втримати людей потрібно перестать брехать.Потрібно виконувати зобовязання перед своїми громадянами...
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У Львові тільки одна лиш посадка з конфіскатом братанів Дубневичів могла б наполовину вирішити цю проблему...У братанів квартир сотні,якшо не тисячі,купляти житло то в них якась манійка...Але...хтось пам"ятає,що проти була якась справа?..Занесли і забули...
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