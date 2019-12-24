 Кабмін змінив підхід до фінансування університетів: ВНЗ отримуватимуть кошти не за кількість студентів, а за результати роботи

"Міняємо підходи до фінансування університетів - будемо фінансувати установи вищої освіти відповідно до результатів їх діяльності", - зазначив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Вже з січня буде працювати формульний підхід – 80% бюджету виші отримуватимуть гарантовано для базових видатків, решту – залежно від позиції у міжнародних рейтингах, відсотка працевлаштування випускників, обсягу залучених із альтернативних джерел коштів тощо.
"Відходимо від традиційного показника щодо кількості студентів", – підкреслив глава уряду. - Це дозволить підвищити якість освіти, яку студенти отримують в університетах, і стимулюватиме економічно раціональну поведінку університетів".
Методика оценивания решает всё!
Это я вам как бывший начальник научно-методического отдела говорю!
Я говорил о вузе, как о месте получения высшего образования.
Единственный критерий - отправьте дипломы на подтверждение, например, в Берлинский технологический университет. Проверено 100%
Результат будет таков - подтвердят только институтам легкой и пищевой промышленности.
Разные прибацаные могилянки, кпи и прочий хлам - в топку!