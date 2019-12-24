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Все про:внз (289) Кабмін (3160) фінансування (577) вища освіта (48) Гончарук_Олексій (394)

 Кабмін змінив підхід до фінансування університетів: ВНЗ отримуватимуть кошти не за кількість студентів, а за результати роботи

Уряд ухвалив рішення про зміну підходів до фінансування університетів.

"Міняємо підходи до фінансування університетів - будемо фінансувати установи вищої освіти відповідно до результатів їх діяльності", - зазначив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Вже з січня буде працювати формульний підхід – 80% бюджету виші отримуватимуть гарантовано для базових видатків, решту – залежно від позиції у міжнародних рейтингах, відсотка працевлаштування випускників, обсягу залучених із альтернативних джерел коштів тощо.

"Відходимо від традиційного показника щодо  кількості студентів", – підкреслив глава уряду. - Це дозволить підвищити якість освіти, яку студенти отримують в університетах, і стимулюватиме економічно раціональну поведінку університетів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила закон, що реформує систему вищої освіти

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167159
 
 
 Топ коментарі
 
То есть если пять лет учили на юриста, а на выходе клоун, то денег вузу не дадут?
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Дайте вгадаю - навіть за результатами найкращої роботи суми будуть менші. Тобто це - приховане обрізання фінансування. Головне, як там класика від Мєдвєдєва? " денєх нєт, нови дєржітєсь! Харошєго настроєнія вам!"
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Провідний критерій ефективності ВУЗів - зайняті місця у КВН.
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Провідний критерій ефективності ВУЗів - зайняті місця у КВН.
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Кабинет министров готовит указ о принудительном переводе поступаемых платежей "Газпрома" со счетов "Нафтогаза" и оператора ГТС на специальные счета Кабинета министров.
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"Тебе дам, тебе дам, тебе дам, а тебе не дам!"...
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Где занять и в ручную с откатами и тому подобное поделить. На больше не здатни.
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То есть если пять лет учили на юриста, а на выходе клоун, то денег вузу не дадут?
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Ну по данной логике таки да. Точнее дадут токо 80% для базовых расходов.
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тока у клоуна будет бумашко, шо оно юрист, мля.
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Дайте вгадаю - навіть за результатами найкращої роботи суми будуть менші. Тобто це - приховане обрізання фінансування. Головне, як там класика від Мєдвєдєва? " денєх нєт, нови дєржітєсь! Харошєго настроєнія вам!"
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Идея неплохая. Как будет реализована, вот вопрос?
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Как и все неплохие идеи - никак. Критерий оценки уже очень размыт. Уедет умный студент куда-нибудь в Oracle или еще куда, это будет критерием успеха? Вроде как бы да, успех серьезный. Но таки нет, денег ВУЗ не получит. А потому как и многие неплохие идеи, эта идея пропадет и сгинет в небытии.
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ВУЗы должны заниматься наукой на деньги из бюджета и меценатов. Успешно внедрение 2% научных изысканий окупают все затраты на остальных и приносят прибыль государству. Студенты учащиеся в таких условиях не идут в торговлю после окончания такого ВУЗа.
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И об этом... На борьбу с наркотиками в Донецкой области планируют потратить 3 млн 900 тысяч грн, на минных полях будет на эту сумму засеяны опиумный мак и другие зелёные опиумные культуры
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на то что всегда получали и на что гос-во должно давать. хотите больше, включайте мосги и напрягайтесь. а то взяли середнячка и середнячка вьіпустии, взяли отличника, и вьіпустили, и есть кем хвастаться.
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Представляете себе завод, который финансирует государство и этот завод бесплатно раздает свою продукцию. Скажите абсурд. Ничего подобного. Тоже самое сейчас происходит с высшим образованием. Никто не знает сколько необходимо профильных специалистов для Украины. Тем не менее государство тратит деньги на их учебу. После обучения оказывается эти специалисты никому не нужны, никто не дает направление на работу. Часть специалистов сразу едут за рубеж, часть сама ищет себе работу, может даже не по профилю. То есть государство выучило специалистов, которые ему в принцепе не нужны и бесплатно их раздает. Конечно в системе финансирования высших учебных заведений пора что-то менять
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Тем не менее в наших ВУЗах учится полно иностранцев и далеко не бесплатно. Которые потом успешно работают у себя на родине.
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Это уже проходилось.Выпускники будут любыми путями искать справку о трудоустройстве,иначе диплом не выдадут.У Студентов нет лабораторок,очень мало практических занятий с преподами,и самое главное- все практики -липовые.На ту зарплату,которую платят преподам они даже на работу не ходят,только числятся,как и студенты.И это на дневном по инженерным специальностям.ВУзы -артель ,,Напрасный труд".
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"Уже с января будет работать формульный подход - 80% бюджета вуз будет получать гарантированно для базовых расходов, остальное - в зависимости от позиции в международных рейтингах, процента трудоустройства выпускников, объема привлеченных из альтернативных источников средств и тому подобное."

Методика оценивания решает всё!
Это я вам как бывший начальник научно-методического отдела говорю!
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Надо полностью отменить финансирование вузов. Высшее образование это бизнес. А выдавать гранты на обучение выпускникам школ по результатам выпускных экзаменов, или что там сейчас сдают
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Нужно финансировать науку, а не студентов.
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Да, вы совершенно правы фундаментальную науку должно финансировать государство.
Я говорил о вузе, как о месте получения высшего образования.
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"а за результаты работы" - тапочки будут шить, штоль!? или самокрутками торговать?
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Как всегда - оценка будет даваться людьми, типо Гончарука, который вообще никакого образования не получил.
Единственный критерий - отправьте дипломы на подтверждение, например, в Берлинский технологический университет. Проверено 100%

Результат будет таков - подтвердят только институтам легкой и пищевой промышленности.
Разные прибацаные могилянки, кпи и прочий хлам - в топку!
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Да закрыть к ядреной бабушке эти вузы - там бездельники и дармоеды!! Оставить только трускавецкую школу депутатов. Кому надо получат образование и за границей.
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Та нашо взагалі ті всі вищі коли є Трускавець?
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