 Кузьменко в суді: Захищатиму своє чесне ім'я, щоб не бачити й тіні сумніву в очах батьків своїх пацієнтів

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Так, Кузьменко заявила, що ніколи не знала Павла Шеремета, нічого не чула про нього до моменту, поки не стався вибух.

Вона наголосила, що не буде переховуватися, і що хоче захистити своє чесне ім'я, що не хоче бачити й тіні сумніву в очах батьків своїх пацієнтів.

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"Ховатися принципово не хочу. Я хочу захистити своє чесне ім'я, піду на всі можливі експертизи, головне, щоб незалежні, навіть наполягаю на висвітленні експертиз", - сказала Кузьменко.

Вона додала, що не може також ховатися на окупованих Росією територіях, оскільки перебуває в базах терористів "ДНР" і "ЛНР" як людина, яка підтримувала українську армію.

Стежити за розглядом апеляції на арешт Юлії Кузьменко можна тут.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.