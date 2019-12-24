 Кузьменко в суді: Захищатиму своє чесне ім'я, щоб не бачити й тіні сумніву в очах батьків своїх пацієнтів

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Так, Кузьменко заявила, що ніколи не знала Павла Шеремета, нічого не чула про нього до моменту, поки не стався вибух.
Вона наголосила, що не буде переховуватися, і що хоче захистити своє чесне ім'я, що не хоче бачити й тіні сумніву в очах батьків своїх пацієнтів.
"Ховатися принципово не хочу. Я хочу захистити своє чесне ім'я, піду на всі можливі експертизи, головне, щоб незалежні, навіть наполягаю на висвітленні експертиз", - сказала Кузьменко.
Вона додала, що не може також ховатися на окупованих Росією територіях, оскільки перебуває в базах терористів "ДНР" і "ЛНР" як людина, яка підтримувала українську армію.
Стежити за розглядом апеляції на арешт Юлії Кузьменко можна тут.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Дебилы играют как и с долларом, сжимая ситуацию до момента взрыва.
Интересно как авакян с зелей будут отмазываться ...... Скажут "не виноватая я......" это следаки все.....
"В выводах эксперты указали, что им на исследование дали предмет в форме неправильного параллелепипеда. Он является выхолощенной, то есть без взрывчатых веществ и двух дополнительных детонаторов, промышленно изготовленной боевой противопихотной осколочной миной МОН-50.
Правда, в том виде, в котором ее предоставили на исследование, она никакого отношения к категории боеприпасов и взрывных устройств не имеет."
Поищи еще и сам ментовскую экспертизу...
Ты тупэ взрывчатку от мины не отличаешь!!!!!!
Так для убогих - взрывчатка - это внутри мины!!!!!!
Хоть бы не позорилось !!!!
Вы помните, когда началась реформа правоохранительных органов? Уважение. Почет. Восторг. Селфи.
Нынешний мрачный фарс по "делу Шеремета" перечеркнул все. Все "поліції діалогу", слезные истории, как спасали собаку, или как вытащили кого-то из петли...
Все перечеркнуто. По состоянию на сейчас - все это можно было не делать.
Вот читаю новость "правоохоронці затримали банду, що стріляла..." - и думаю: а правда? или просто ребята перешли кому-то из "зе" дорогу? или просто оказались не в том месте, не в то время? или "Баканову позвонили насчет этого чёрта"?
Я думаю, в обозримом будущем вряд ли кто-то из "пересічних громадян" захочет сделать селфи с копом.
Сегодня в 12:00 - апелляция по Юлии Кузьменко. Женщине, матери, волонтеру, детскому кардиохирургу, которую уже 2 недели содержат в СИЗО по высосанным из пальца обвинениям.
Первую апелляцию по ней правоохранители СОРВАЛИ как раз "под Миколая". Вторая - как раз под Рождество.
Я не буду говорить про мистическую составляющую "что потом это все энергетически сто крат "аукнется" и участникам, и их семьям". Я в это верю - но прокуроры и судьи, возможно, нет.
Если ее и сейчас оставят под стражей, я думаю, что общее отношение среднего украинца к правоохранительным органам будет где-то как к "беркуту" и "судам" во время Майдана.
Такие дела. Так "меняется страна". Под эгидой "зеленых", которые пришли "сломать систему", а вместо этого систему вернули.
Ось вам висновок про очевидне. Про те, що казав кожен, хто хоч раз у житті стикався з макетами МОН, що продаються навіть на OLX. Макети, що робляться з вихолощених *********** звісно мають мікрочастинці вибухівки, але макетом НЕМОЖЛИВО когось підірвати навіть теоретично. Але саме це аваковські мусора та продажні прокурори Рябошапки називають ОСНОВНИМ доказом. Висновок простий - МВС, ГПУ та судді не мають жодного відношення до закону. Вони по прямому наказу Зеленського творять свавілля, беззаконня та брехню. І кидають за грати невинних людей тільки тому, що їм наказав Зеленський та Аваков з Рябошапкою.
Oleksandr Maliuchenko
Тонкая зеленая линия между обвинением и преступлением.
Я склонен считать, что в момент известного первого брифинга тупорылые следователи действительно считали, что вышли на след убийц. Они имеют на это право, их дело расследовать. Тупость и профессиональная непригодность сами по себе не преступление.
Но в момент, когда они сами поняли, что никаких доказательств нет, все, что есть - фуфло, продолжать настаивать на удерживании невинных и продолжать громоздить кучу абсурда - это становится преступлением.
Имхо, они уже все поняли, и эту линию уже перешли.
Из правоохранителей они стали бандитами на глазах всей страны.
обратное не докажете
2. ЭТА партия гексогена, идентичного состава использовалась для зарядки ТЫСЧЧЧЧЧ мин, и еще есть немного на складе гексогена из ЭТОЙ партии.
вы, зеленкины пропагандоны, редкие тупицы)))
если ты в химии не понимаешь, то заткнись и жуй зеленкины сопли от авакова..)))
а истерика у вас с моникой... такое фуфло пихать.. аукнется..)))
он не получал мину. он получил МАКЕТ, свободный оборот которого ЗАКОНЕН. читай ментовскую экспертизу ))))
" она никакого отношения к категории боеприпасов и взрывных устройств не имеет. Источник: https://censor.net.ua/n3167088"
а получил андрей ее УЖЕ разряженой..))) без ВВ )))
и пусть аваков докажет обратное ))))
если из патрона удалены порох и капсуль он уже не боеприпас
тоже и про мины
а пистолет остается оружием, пока в стволе не просверлили лишнюю дырку.. после этого он даже с боевыми патронами не оружие..
вы, зеленкины, тупые безграмотные идиоты )))
"Думаю, що будь-який грамотний юрист, буде наполягати на тому, щоб сторона обвинувачення надала прями докази. Бо поки що, я так розумію, такових не надано. Аж прямо так і проситься аналогія із звинуваченнями проти Надії Савченко і Рубана, а також аналогічно і проти Саакашвілі із "падєльніком" олігархом Курченко. До речи, суд зобов'язаний керуватися і здоровим глуздом, при розгляді справи у відкритому засіданні. А тут вже виникає питання, а можна сподіватися на таковий? Пам'ятаю, як постраждала суддя Цоколь після винесеного нею рішення щодо Саакашвілі. І доволі дивно виглядає отой доказ із вибуховною речовиною. Це ж треба, "вбивця" терпляче чекав декілька років, щоб будь що, а таки зберегти отой "доказ"!? А іще, щось я не пам'ятаю у міжнародній історії, щоб сам президент, таки знайшов час, і особисто приймав участь у такій, архіважливій пресконференції, де була попрана та сама "презумпция невиновності"! Один мій знайомий, громадянин США, теж був дуже здивований такою честю." ©
И тут ей приходит в голову:"Развлекусь-ка я! один-единственный раз человека взорву! пусть вся моя карьера, все мои научные труды, старания, бессонные ночи - коту под хвост, но зато как весело будет!"
Кто-то в сие верит? Я - нет.
Лешик, если б ты слышал разговоры на передовой, то ты бы поверил, что до путча 5 минут и арестовал чуть ли не всех...
экскрикоменты "тех кто ВЕРИТ" и...не поверите... сам начинаю ВЕРИТЬ в существование тех дурно-пахнущих 73%%
аукнулось....
мало ли обманутых твоими кАллеКами-пропагандонами ))))
ты редкий по тупости пропагандон)))
https://prm.ua/yogo-slova-********-pochinayetsya-z-tebe-stali-dorozhnoyu-kartoyu-dlya-vsih-ukrayintsiv-poroshenko-nagadav-pro-richnitsyu-z-dnya-narodzhennya-v-yacheslava-chornovola/
П'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко у себе в Facebook нагадав про річницю з дня народження українського політика та політв'язня СРСР В'ячеслава Чорновола.
А от кловану - невідомо...
Але..., да, освіта в неї - ууухх... ІQ - також. Але ж: це ще не гарантія політичного та життєвого дебілізму... Такий от парадокс... Буває...