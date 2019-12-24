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 Політика України, Суспільство
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 Зеленський: У 2020 році запрацює програма доступного житла для ветеранів та переселенців

Президент Володимир Зеленський заявив, що у 2020 році будуть реалізовані державні програми для ветеранів АТО/ООС і переселенців, серед яких - програма доступного житла.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на засіданні Ради розвитку громад і територій у вівторок.

"На наступний рік ми плануємо низку важливих потужних державних програм для ветеранів АТО/ООС і переселенців. У листопаді ми ухвалили рішення, яке дасть змогу ветеранам АТО/ООС і вимушеним переселенцям отримати доступне житло. Йдеться про довгостроковий державний кредит під 3% річних терміном до 20 років при мінімальному власному внеску до 6% від вартості житла", - сказав він на засіданні Ради розвитку громад і територій у вівторок.

Зеленський зазначив, що для реалізації цієї ініціативи необхідно скоординувати дії органів державної влади та місцевого самоврядування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про тарифи на комуналку: Платіжки не мають бути для людей вироком

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167156
 
 
 Топ коментарі
 
это он на тюрьмы патриотам/волонтерам/военным намекает
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офигеть, а кто тормазнул средства для ветеранов, ах да, всё ещё порох с ноябьря до.... рулит всем. ССцуко, ненавижу лицемеров.
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Зеленский: В 2020 году заработает программа доступного жилья для ветеранов и переселенцев

Сказал, что война никогда не закончится.
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ідіот чи просто нелох ? ...звідки гроші будуть ...невже виробництво відновить ...
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Пусть Зеля расскажет про аферу Укрбуда в Киеве, который украл деньги этих переселенцев, на приобретение квартир.Ни много ни мало намахали 14 тыс человек.Плюс из бюджета им помогали миллиардами гривен.Все деньги разворованы, поделены между властьимущими и все это забыто шито - крыто.Где правосудие? Где возврат денег? Теперь новую аферу приготовили зеленые?
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это он на тюрьмы патриотам/волонтерам/военным намекает
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Квартирный вопрос штука такая...нервирует изрядно. Посмотрим заработает ли. Пока что в этом году на эти цели сущие гроши были выделены.
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давай реально, если строит компашка связанная с коломошкой, то подайдёт любая цена построики и разницу между рыночной с госбуджета покроет.
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Эмм..я что-то не совсем понял, что давать то?Я не Микитась-застройщик, а скорее потенциальный клиент этих застройщиков.
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повезло тебя, возмёшь кредит у компашки коломоиского, заплатить придёттссяя по рыночной и плюс проценнты коолломошки а разнницу между рыночной и заявленной заплаттит зелённое стадо, не всем же свiням жировать
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И не подумаю. Возьму беспроцентную рассрочку от застройщика. Через год. Платить лишнего ни одной шоколадной сволочи не намерен.
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a kto tebe dast, mozjno polucitj toljko po opreeljonim uslovijam, jesli kolomosjka v proljote, to ti tozje - idi zjaluisa vsud po pravam cjeloveka
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Окстись, человече, залезь на ЛУН, там ссылки на все сайты застройщиков, заходишь и читаешь. Это не рашка с её кредитами, рассрочки хватает. Вопрос только в деньгах.
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oi, malo li firm prokladok, prjam ti verisj chjto budet napisanno - stroiteljnaja kompanija igorja kolomoiskogo, samogo chestnogo iz vseh
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Мне нет дело, Коломойского или фиглимойского, он не монополист, у кого купить помимо него-вариантов навалом.
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konecjno pofig, glavnoje cjtob kto to oplatil interesi izbranih (narodom Ukraini)
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Причём тут тёплое к мягкому?Коломойского никто и никуда не выбирал насколько мне известно. А уж к покупке жилья он м вовсе имеет крайне малое отношение.
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офигеть, а кто тормазнул средства для ветеранов, ах да, всё ещё порох с ******* до.... рулит всем. ******, ненавижу лицемеров.
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Скорее очередная сказка для зебилов, квартира с зарплатой в 4 тьіс. дол., дешевьій газ и референдум по каждому вопросу. А тем временем реальность такова, что в бюджете дьіра небьівальіх размеров.
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Ой!! ну хватит так нагло врать!! Денег нет на пенсии и зарплаты, а вы на жильё для переселенцев! переселенцы пусть сами за себя думают! А то, когда путина звали в украину мозгами не думали, а теперь всем квартиры! Обойдутся!! предлагаю вынести этот вопрос на референдум. Как народ скажет так и будет! Сейчас есть другие важнейшие дела для страны: оборона страны, усиление границ, медицина, образование, дороги, школы, детские сады и т.д.
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В ЦИК спущена директива тянуть сколько можно с оглашением результатов выборов. Видимо технического решения как объявить это "победой" нет.
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А звідки він гроши візьме, якщо МВФ буде пику вернуть доти, доки Іцик при владі, а грудень ми вже доживаємо за рахунок січня 2020? Невже свої з офшорів дасть? Чи Іцика?
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это не важно,важно обещать,а потом извиниться и сказать,что ошибся!и так смотришь 5 лет пролетело
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Квартал 95 это вам не реформатор ГИТЛЕР 1934 ГОДА,и даже не Вацлав Гавел в Чехии или Лех Валенса ПОЛЬШЕ.это новый ГИТЛЕР.....
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То в Польше был Лех , у нас - Лох . Ощущаем разницу .
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все правильно, переселенцев и атошников(не путать с теми кто на передке воевал и воюет- участники боевых действий) надо поддержать, а обычные украинцы так грязь - для этой власти... понятненько!
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Может заработать.... только если перестать платить 60 млрд псевдо переселенцам ОРДЛО ..а эти деньги направить на эту программу..вот тогда и будет результат
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Луиза Чкалова‏ @4kalova_luiza 2 ч.2 часа назад

Вот в этих двух строчках причина всех наших проблем. И прошлых, и нынешних, и будущих

Зеленський: У 2020 році запрацює програма доступного житла для ветеранів та переселенців - Цензор.НЕТ 9934
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"
Зеленский: В 2020 году заработает программа доступного жилья для ветеранов и переселенцев"

А для военнослужащих?
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А бабок и на тех, и на вторых, и на третьих - хватит?
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да-да-да!!! - мы верим! Зеленський: У 2020 році запрацює програма доступного житла для ветеранів та переселенців - Цензор.НЕТ 2515
и зарплаты по 4000 баксов.
и бесплатная коммуналка.
и рост экономики на 40%
и кисельные берега!

мы верим тебе, смишной бубачка! Зеленський: У 2020 році запрацює програма доступного житла для ветеранів та переселенців - Цензор.НЕТ 2515
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