 Росія в Чорному морі зімітувала атаку на американський есмінець "Росс", що прямує в порт Одеси, - командування Повітряних сил ЗСУ

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ із посиланням на дані розвідки, передає Цензор.НЕТ.

"23 грудня пара фронтових бомбардувальників Су-24М, під прикриттям винищувачів Су-27 (Су-30) військово-космічних сил Російської Федерації в акваторії Чорного моря зімітували ракетний удар по надводній цілі. А ціль, за даними розвідки, – ракетний есмінець США Ross, який прямував до порту Одеса. Літаки здійснили маневр, типовий для авіаційного удару крилатими ракетами, й повернулися на аеродром базування", - йдеться в повідомленні.

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"На тлі політичної кризи в Європі, військової агресії окупанта на Донбасі та в Криму, брязкання зброєю та демонстрація сили стало вже звичним методом впливу Росії на західні країни, зокрема й ті, що запровадили проти РФ санкції. Крім того, Росія фактично "приватизувала" акваторію Чорного та Азовського морів, щомісяця резервуючи нові райони для військових навчань, що максимально ускладнює прохід торговельних суден в обох морях, особливо через Керченську протоку", - додали в командуванні Повітряних сил ЗСУ.