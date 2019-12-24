 Росія в Чорному морі зімітувала атаку на американський есмінець "Росс", що прямує в порт Одеси, - командування Повітряних сил ЗСУ

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ із посиланням на дані розвідки, передає Цензор.НЕТ.
"23 грудня пара фронтових бомбардувальників Су-24М, під прикриттям винищувачів Су-27 (Су-30) військово-космічних сил Російської Федерації в акваторії Чорного моря зімітували ракетний удар по надводній цілі. А ціль, за даними розвідки, – ракетний есмінець США Ross, який прямував до порту Одеса. Літаки здійснили маневр, типовий для авіаційного удару крилатими ракетами, й повернулися на аеродром базування", - йдеться в повідомленні.
"На тлі політичної кризи в Європі, військової агресії окупанта на Донбасі та в Криму, брязкання зброєю та демонстрація сили стало вже звичним методом впливу Росії на західні країни, зокрема й ті, що запровадили проти РФ санкції. Крім того, Росія фактично "приватизувала" акваторію Чорного та Азовського морів, щомісяця резервуючи нові райони для військових навчань, що максимально ускладнює прохід торговельних суден в обох морях, особливо через Керченську протоку", - додали в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
в ответ бы ***** давил бульдозером американские продукты
https://www.youtube.com/watch?v=JjGXCMHMu1c
так вот фоточка 50 -летней давности от лётчиков США - обычная рутинная работа,и никаких визгов о непревзойдённости..
https://66.media.tumblr.com/e193904ed41d3085038df9c21634df83/tumblr_p4rgi6DNFI1u0kmm0o1_1280.jpg
Российский спутника Метеор-М No 2-2 сошел с орбиты. Причиной может быть столкновение с микрометеоритом. Сигналы со спутника пропали 18 декабря. Специалисты подтвердили, что из-за внештатной ситуации аппарат прекратил передачу данных.
Ученые установили, что спутник сошел с орбиты, а его перигей упал на 2 километра. Причиной мог быть только «некий импульс».!!!!! Двивежение в нитке было вверх! Специалисты отмечают, что это либо удар метеора(разнесло бы в пыль), либо взрыв на борту самого аппарата(который остался невредим и на связи???).
Спутник оказался в неориентированном полете с высокими значениями угловых скоростей и автоматически перешел в энергосберегающий режим.
С Метеором установили связь из земли, и начали работы по восстановлению его работоспособности. Сейчас ученые гасят угловые скорости, переводят аппарат в штатную ориентацию и получают телеметрическую информацию.