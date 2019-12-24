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 Росія в Чорному морі зімітувала атаку на американський есмінець "Росс", що прямує в порт Одеси, - командування Повітряних сил ЗСУ

Пара фронтових бомбардувальників Су-24М під прикриттям винищувачів військово-космічних сил Російської Федерації в акваторії Чорного моря зімітували ракетний удар по надводній цілі - ракетному есмінцю США Ross, що прямував до порту Одеса.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ із посиланням на дані розвідки, передає Цензор.НЕТ.

"23 грудня пара фронтових бомбардувальників Су-24М, під прикриттям винищувачів Су-27 (Су-30) військово-космічних сил Російської Федерації в акваторії Чорного моря зімітували ракетний удар по надводній цілі. А ціль, за даними розвідки, – ракетний есмінець США Ross, який прямував до порту Одеса. Літаки здійснили маневр, типовий для авіаційного удару крилатими ракетами, й повернулися на аеродром базування", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ракетний есмінець США "Росс" зайшов в Одесу. ФОТО

"На тлі політичної кризи в Європі, військової агресії окупанта на Донбасі та в Криму, брязкання зброєю та демонстрація сили стало вже звичним методом впливу Росії на західні країни, зокрема й ті, що запровадили проти РФ санкції. Крім того, Росія фактично "приватизувала" акваторію Чорного та Азовського морів, щомісяця резервуючи нові райони для військових навчань, що максимально ускладнює прохід торговельних суден в обох морях, особливо через Керченську протоку", - додали в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Росія в Чорному морі зімітувала атаку на американський есмінець Росс, що прямує в порт Одеси, - командування Повітряних сил ЗСУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167155
 
 
 Топ коментарі
 
Смотрите кацапи как бы хор александрова не сымитировать
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Клоуны...если бы эсминцу реально что угрожало...то льотчики бы винторогие обосраться перед смертью не успели бы...
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Есминец на ети кацаполетные вздрагивания внимания почему то не братил Россия в Черном море сымитировала атаку на американский эсминец "Росс", идущий в порт Олдессы, - командование Воздушных сил ВСУ - Цензор.НЕТ 980
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У кацапнi куди не подивишся всюди імітація, імітатори херови. Це вам суки НЕ сирійських цивільних бомбити, тут тільки натиснув на гашетку і через секунду обнявшись з Кабздоном і Моторилой вже співаєш Етат день пабеди
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***** на дрезині вчора імітував потяг на мосту.
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было бы здорово,если бы американцы замочили бы ети летающие кацапские корыта!
в ответ бы ***** давил бульдозером американские продукты
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Стоять-бояться - долбоебы в небе на совковой рухляди. Про Моську и Слона навеяло.
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все помнят,как кацапня пару лет назад ссалась от величия,когда Сушка приблизилась к открытому люку Ила ?
https://www.youtube.com/watch?v=JjGXCMHMu1c

так вот фоточка 50 -летней давности от лётчиков США - обычная рутинная работа,и никаких визгов о непревзойдённости..
https://66.media.tumblr.com/e193904ed41d3085038df9c21634df83/tumblr_p4rgi6DNFI1u0kmm0o1_1280.jpg
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Ничего особенного! То они просто интересовались: Унитазов на палубе нет!?
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Після словосполучення "ваєнно-касмічєскіє сіли расіі" у нормальної людини чомусь відразу виникає неконтрольований приступ істеричного сміху...
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Чего это... я с отвращением скривился в саркастической усмешке... вот ведь, думаю, песдуны винторогие...
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Надо было у турков брать пример пальнули бы в ответ больше бы на на пушечный выстрел ссыкливая русня боялась бы приблизится. Русня смелая если нет сдачи.
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Пора Штатам в ответ тоже кое-что "сымитировать".Росія в Чорному морі зімітувала атаку на американський есмінець "Росс", що прямує в порт Одеси, - командування Повітряних сил ЗСУ - Цензор.НЕТ 988
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От ..придурки! Смотрите как их квасят. Впрочем им снова повезло...они нащупали гравитационную линзу!!!

Российский спутника Метеор-М No 2-2 сошел с орбиты. Причиной может быть столкновение с микрометеоритом. Сигналы со спутника пропали 18 декабря. Специалисты подтвердили, что из-за внештатной ситуации аппарат прекратил передачу данных.
Ученые установили, что спутник сошел с орбиты, а его перигей упал на 2 километра. Причиной мог быть только «некий импульс».!!!!! Двивежение в нитке было вверх! Специалисты отмечают, что это либо удар метеора(разнесло бы в пыль), либо взрыв на борту самого аппарата(который остался невредим и на связи???).
Спутник оказался в неориентированном полете с высокими значениями угловых скоростей и автоматически перешел в энергосберегающий режим.
С Метеором установили связь из земли, и начали работы по восстановлению его работоспособности. Сейчас ученые гасят угловые скорости, переводят аппарат в штатную ориентацию и получают телеметрическую информацию.
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