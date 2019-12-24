 Тарифи на опалення можуть знизитися на 30% вже наступного місяця, - Гончарук. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.
"Ми на рівні уряду сьогодні ухвалили постанову, яка фактично дозволяє на місцях врахувати ринкову ціну на газ. Тобто можна відкоригувати те, що люди отримають у своїх "платіжках" на різницю між ринковою ціною і тією ціною, яку закладено наразі в тарифі. Фактично можна відреагувати, працюючи за ринковою логікою", - сказав прем'єр під час зустрічі Ради регіонів під головуванням президента України Володимира Зеленського.
"За нашими підрахунками, вже в грудні, якщо правильно здійснити ці нарахування, людина може отримати у своїй "платіжці" на 300-400 грн менше. Це дуже відчутно", - уточнив Гончарук.
при чем тут Гончий рук
- Ха-ха-ха!
И от кокса не не торчу,
И в бордель смартфон не пишет,
Землю стырить я хочу!
І не тре боротись за «дешеві тарифи» - тре зарплати платити, а ви бюджет роздерибанили, зупинили тим виплати зарплат на підприємствах, які були задіяні у недофінансованих вами проектах... ПДВ не повертаєте... Це ж тре диромаху у 80 мільйярдів за півроку забабахати... Фахівці пляха...
Это просто тупой перевод стрелок на местные власти. Типа царь и семья хорошие, а бояре на местах плохие. Козлы.
"Хипстерский вертеп"
А я бы назвал "Рождество сквозь время"
p.s. и если быть в ногу со временем, то нужно превращать воду не в вино, а в крафтовое пиво)
Да такого теплого декабря никто и не помнит! Было бы странно, если цена осталась бы прежней.
Они просто считают, что раз в стране есть 73% зебилов, то теперь можно сцать всем в уши. И издеваются! Герус говорит на полном серьезе, что газ на самом деле мы брали из трубы российского происхождения. А то мы не знали! Секрет Полишинеля открыл. Гончарук говорит, что платить за тепло будем меньше. Ну так естесственно, плюсовая температура на дворе!
Остается лишь надежда, что из-за своей бестолковости многочисленные «соросята» все же не смогут выполнить свою миссию, и международный олигархат не высосет Украину досуха.
Знаком с Джорджем Соросом лично: умный, опытный, прагматичный до циничности персонаж. Персонаж - потому что он давно не человек, а некий персонифицированный символ подхода международного олигархата к слабым, несубъектным странам. Украине, в частности.
Об этом рассказал сегодня в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.
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Подход этот заключается в том, что, используя серьезные деньги, соросовские и подобные им структуры отбирают подходящих исполнителей, обучают и воспитывают их. А затем стараются интегрировать этих своих агентов влияния во власть.
И они во власти начинают делать то, чему их обучили, тем самым, обеспечивая вывод из страны наиболее лакомых активов, выкачивание денежных средств через облигации госзайма и другие спекулятивные схемы.
Важно понимать: соросовские и подобные структуры - не инвестируют в страну, не развивают производство, не приносят какие-то новые технологии и прочее. Они вкладываются в подготовку агентов влияния через так называемые институты формирования гражданского общества и подходящие для их целей финансовые инструмента. При этом не гнушаются и чисто коррупционными методами.
Все технология схожа с тем, как пауки впрыскивают свой яд в жертву, и этот яд начинает разжижать, разлагать жертву изнутри, обеспечивая ее высасывание пауком.
При этом «паучата-соросята» могут быть образованными, искренне считать себя патриотами, занимать активную публичную позицию, выступать неплохими менеджерами в отдельных направлениях.
Более того, если подходить по-умному, то за деньги Сороса и других западных грантодателей можно даже делать для своей страны много полезного, как это произошло в Грузии времен Михеаила Саакашвили и Кахи Бендукидзе.
Но не с нашим счастьем. Украина, как всегда, идет по самому сложному пути. И наши «соросята», впрыснутые в Кабмин и другие жизненно важные для государства органы, оказались на редкость слабыми, жадными и бездарными.
Как ни странно, в этом наша национальная удача. Так как остается надежда, что из-за своей бестолковости многочисленные «соросята» все же не смогут выполнить свою миссию, и международный олигархат не высосет Украину досуха.
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Картинка от Александра Кочеткова
В дополнение к предыдущей статье Александра Кочеткова «Паучата от Сороса для Украины оказались на редкость слабыми, жадными и бездарными - эксперт» очень подойдет размещенное около часа назад в Фейсбуке сообщение от политолога Михаила Чаплыги, в котором он указал конкретные фамилии многих «соросят» в Украине.
Вот текст Чаплыги:
«ПОЛТОРА МИЛЛИОНА грн. получил Миелофонов и его замы в ноябре. Полтора миллиона!
За попытку распродажи страны, земли и дегенерацию…
Живите теперь с этим! И привет Залищучкам, Мушакам, Мустафам и прочим специалистам по вагонам в лице Лещенки.
Это ПРИ ЗЕЛЕНСКОМ вся «соросятня» стала управлять КМУ (Маркарова, Залищук, Мушак, Гончарук, Миелофонов и Ко), Оборонпромом (Мустафа и прочие Абрамявичусы), Укрзализныцей (Лещенко и Ко)…
А еще УкрПочта, НафтоГаз…
Это все… ЗЕЛЕНСКИЙ.
Обнимаю, «биомасса» (с) Зеленский Папа».
tZE inform
@tZEinform
1 мин
Ноябрь месяц фактически по всей Украине - месяц с превалирующей плюсовой температурой. Собственно отопительный сезон идет в щадящем режиме. непонятно только куда делись 28% газа из хранилищ. Г-н Гончарук, не подскажете?
@050385Serg
· 4 год
Я заметил, что после выборов все население нашей страны разделилось буквально на две части, потому что теперь с одной стороны люди, которые за бубочку, а с другой стороны люди, которые умеют читать, писать, делать логические выводы.
Согласен с топ комментом. +11С не твоя заслуга, самокатик.
температуры воздуха в квартирах--нет !!! Вот и шпарят котельные ,а отчёт по
расходу газа и ..отпущенного тепла.
Именно 400 грн разниза за тепло была у меня за ноябрь!
Только больше.
А в остальном точно так как он говорит.
Платёжка прилетела и ага,
Платёжка прилетела и
Самокатчик наш упал.
Ага.
Сидишь на Бениной ботоферме, жрешь мацу грязными лапами, пердишь и тут всякую херню пишешь.
Лично у меня платежки почти в 2 раза больше чем за прошлый год. А у отца и того больше.
Типичный жидовский прием ЗЕ-*********** - сначала все на 2 умножить, а потом
"героическую" скидку 300-400 грн. подарить.
А волнует меня снижение платежек на 300-400 грн, что есть не что иное как 15€
От такая математика, Карл! 🤣
..
...Житомир.info | У зв'язку зі зниженням ціни на газ Житомирський міськвиконком скорегував тарифи на тепло....
на халявена "субсидии", доступа к домовой задвижке проживающие в доме "не имеют права"!
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила повышение цен на транспортировку газа в два этапа в следующем году. Соответствующее решение принято на заседании НКРЭКУ во вторник, 24 декабря.
В сопроводительных документах говорится, что повышение тарифов на услуги распределения газа планируют осуществить в два этапа - с 1 января и с 1 июля 2020 года.
Таким образом, комиссия повысила тарифы для 44 региональных газораспределительных компаний. Например, с 1 января тариф будет составлять от 0,28 до 1,99 гривен за 1 кубометр в месяц, с 1 июля - от 0,28 до 2,73 гривен за 1 кубометр в месяц в зависимости от региона.
Как сообщили в департаменте по регулированию отношений в нефтегазовой сфере, на первом этапе повышение цены на распределение газа в среднем по стране составит 30%.Отметим, этот тариф влияет на конечную стоимость газа для потребителей. Тарифы на газ могут существенно отличаться в зависимости от региона.
Миха Чаплыга
1 ч. ·
ОГРОМНАЯ зряплата НЕ гарантирует профессионализм...
Доказано назначениями Зеленского - Миелофонов, Лещенко, Залищук, Мустафа... имя им легион.
Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что его зарплата в министерстве "неприемлемо маленькая", а топ-руководитель в Минэкономики должен получать от 5 до 10 тысяч долларов...
"Зарплата неприемлемо маленькая... мы толкаем их на... некомпетентность", - сказал он.
УЧИТЕЛЬ должен получать 5 тысяч баксов... это от Учителя зависит компетентность!
И чем быстреее - тем.....
Гончарук Збрехав.
Для Людей із Конча-заспи 300-400 грн -це смішно
За прошлый ноябрь платежка была где-то 800грн., а за этот реально теплый ноябрь получил 1600грн. При этом цена на газ упала.
Какая скидка 300-400грн., если ЗЕсуки все уже на 2 умножили???
Чем вообще правительство ЗЕ-*********** занимается, наверно в КВН играют?
А тем временем, Беня с со-товарищами бюджетные деньги на Израиль гонят....
В итоге приходится топить конвекторами,что добавляет еще не маленькую сумму в месяц. Отрезаться от них реально?