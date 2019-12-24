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 Політика України, Економіка, Суспільство
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Все про:газ (1111) Кабмін (3160) опалення (140) опалювальний сезон (266) Гончарук_Олексій (394)

 Тарифи на опалення можуть знизитися на 30% вже наступного місяця, - Гончарук. ВIДЕО

"Платіжки" за теплову енергію за рахунок їхнього коригування відповідно до ринкової ціни на газ у грудні можуть бути знижені на 300-400 грн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"Ми на рівні уряду сьогодні ухвалили постанову, яка фактично дозволяє на місцях врахувати ринкову ціну на газ. Тобто можна відкоригувати те, що люди отримають у своїх "платіжках" на різницю між ринковою ціною і тією ціною, яку закладено наразі в тарифі. Фактично можна відреагувати, працюючи за ринковою логікою", - сказав прем'єр під час зустрічі Ради регіонів під головуванням президента України Володимира Зеленського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цієї зими ціна на газ не зростатиме, що дасть змогу знизити цифру в платіжці за комунальні послуги і за опалення, - Гончарук. ВIДЕО

"За нашими підрахунками, вже в грудні, якщо правильно здійснити ці нарахування, людина може отримати у своїй "платіжці" на 300-400 грн менше. Це дуже відчутно", - уточнив Гончарук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167150
 
 
 Топ коментарі
 
на улице +11, это уж точно не твоя заслуга. Уймись.
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Ты имбицил или олигофрен? Счетчики и датчики внешней температуру на что существуют?
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А зелеботов чуть менее тупых шо, уже не осталось?
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даже Дед Мороз глядя на Геноцид пожелел украинцев
при чем тут Гончий рук
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Мікрореформи Зеленського можуть по ефективності та впливу на загальну ситуацію перегнати мікрореформи порошенка! Це просто батл мікроменеджменту, нанотехнології управління, млять!
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При зарплате премьера утверждение "300-400 грн это очень существенно" - верх цинизма: " И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот! Ночью встану у окна И стою всю ночь без сна"
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- А тут Гончарук такой и говорит: "400 гривен это существенно"!
- Ха-ха-ха!

Люди можуть отримати "платіжки" за тепло в грудні на 300-400 грн менше. Це дуже відчутно, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5128
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пацаны давно на коксе, голимый фен по 400 для дурачков
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И рука матню не чешет,
И от кокса не не торчу,
И в бордель смартфон не пишет,
Землю стырить я хочу!
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Кажи правду, самокат, - грудень видався теплим...
І не тре боротись за «дешеві тарифи» - тре зарплати платити, а ви бюджет роздерибанили, зупинили тим виплати зарплат на підприємствах, які були задіяні у недофінансованих вами проектах... ПДВ не повертаєте... Це ж тре диромаху у 80 мільйярдів за півроку забабахати... Фахівці пляха...
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Это тупой трындеж. Как можно снизить стоимость отопления при той-же стоимости газа и подорожании электроэнергии? Кто и с чьего кармана будет компенсировать разницу? За счет городских бюджетов или за счет центрального? Как это согласуется с постановлением Кабмина и НКРЕКУ с 1 января поднять на 28% стоимость транспортировки и диспетчеризации электроэнергии и поднять стоимость транспортировки газа потребителям в 3,5 раза?

Это просто тупой перевод стрелок на местные власти. Типа царь и семья хорошие, а бояре на местах плохие. Козлы.
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Всяке бувало..., але щоб на Миколая покусали комарі, вперше
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Морячок‏ @akvevitt

"Хипстерский вертеп"
А я бы назвал "Рождество сквозь время"
p.s. и если быть в ногу со временем, то нужно превращать воду не в вино, а в крафтовое пиво)

Люди можуть отримати "платіжки" за тепло в грудні на 300-400 грн менше. Це дуже відчутно, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7194
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Ты можешь там у себя в Киеве откорректировать всё що угодно.Но..Откорректировать-это не значит проконтролировать.А контролировать некому.Ще скажи,що в нас есть Антимонопольный комитет при памяти, да в здоровом уме Люди можуть отримати "платіжки" за тепло в грудні на 300-400 грн менше. Це дуже відчутно, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1971
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Природную аномалию они выдают за собственный успех!
Да такого теплого декабря никто и не помнит! Было бы странно, если цена осталась бы прежней.
Они просто считают, что раз в стране есть 73% зебилов, то теперь можно сцать всем в уши. И издеваются! Герус говорит на полном серьезе, что газ на самом деле мы брали из трубы российского происхождения. А то мы не знали! Секрет Полишинеля открыл. Гончарук говорит, что платить за тепло будем меньше. Ну так естесственно, плюсовая температура на дворе!
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Всё верно, насчёт повышенной температуры, но это в нормальной стране,где можно регулировать подачу, а у нас видимо не нужна экономия энергоносителей, больше главное продать и содрать коммунальных, так как батареи шпарят на полную.
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Вообще судя по этому, сколько газа спалено учёт никто не ведёт, но чтобы не заподозрили в завышенных ценах на энергоносители снижают цену, из-за теплой погоды.
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Леха, ты лучше и дальше печатай ОВГЗ пока печатается, умничать это не твое.
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Люди МОГУТ получить платежки за декабрь на 300-400гр. меньше, а МОГУТ и не получить.
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А субсидии в моем доме никто так и не получил, даже те, кто получал летом.
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ОЩУТИМО ЭТО 1500 - 2000 , которые крадет ахметка , а 300-400 это при нынешних ценах подачка
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Паучата от Сороса для Украины оказались на редкость слабыми, жадными и бездарными - эксперт Декабрь 24, 2019Без рубрикиКомментарии

Остается лишь надежда, что из-за своей бестолковости многочисленные «соросята» все же не смогут выполнить свою миссию, и международный олигархат не высосет Украину досуха.
Знаком с Джорджем Соросом лично: умный, опытный, прагматичный до циничности персонаж. Персонаж - потому что он давно не человек, а некий персонифицированный символ подхода международного олигархата к слабым, несубъектным странам. Украине, в частности.

Люди можуть отримати "платіжки" за тепло в грудні на 300-400 грн менше. Це дуже відчутно, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8798

Об этом рассказал сегодня в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.
В тему:
- Главным спонсором партии Вакарчука является Фиала, за которым стоит Сорос
- Зачем Зеленский запускает «соросят» во власть: две цели - Дубинский
Подход этот заключается в том, что, используя серьезные деньги, соросовские и подобные им структуры отбирают подходящих исполнителей, обучают и воспитывают их. А затем стараются интегрировать этих своих агентов влияния во власть.
И они во власти начинают делать то, чему их обучили, тем самым, обеспечивая вывод из страны наиболее лакомых активов, выкачивание денежных средств через облигации госзайма и другие спекулятивные схемы.
Важно понимать: соросовские и подобные структуры - не инвестируют в страну, не развивают производство, не приносят какие-то новые технологии и прочее. Они вкладываются в подготовку агентов влияния через так называемые институты формирования гражданского общества и подходящие для их целей финансовые инструмента. При этом не гнушаются и чисто коррупционными методами.
Все технология схожа с тем, как пауки впрыскивают свой яд в жертву, и этот яд начинает разжижать, разлагать жертву изнутри, обеспечивая ее высасывание пауком.
При этом «паучата-соросята» могут быть образованными, искренне считать себя патриотами, занимать активную публичную позицию, выступать неплохими менеджерами в отдельных направлениях.
Более того, если подходить по-умному, то за деньги Сороса и других западных грантодателей можно даже делать для своей страны много полезного, как это произошло в Грузии времен Михеаила Саакашвили и Кахи Бендукидзе.
Но не с нашим счастьем. Украина, как всегда, идет по самому сложному пути. И наши «соросята», впрыснутые в Кабмин и другие жизненно важные для государства органы, оказались на редкость слабыми, жадными и бездарными.
Как ни странно, в этом наша национальная удача. Так как остается надежда, что из-за своей бестолковости многочисленные «соросята» все же не смогут выполнить свою миссию, и международный олигархат не высосет Украину досуха.
***
Картинка от Александра Кочеткова
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Cоросятня при Зеленском стала лихо зарабатывать за распродажу и дегенерацию Украины Декабрь 24, 2019Без рубрикиКомментарии

В дополнение к предыдущей статье Александра Кочеткова «Паучата от Сороса для Украины оказались на редкость слабыми, жадными и бездарными - эксперт» очень подойдет размещенное около часа назад в Фейсбуке сообщение от политолога Михаила Чаплыги, в котором он указал конкретные фамилии многих «соросят» в Украине.
Вот текст Чаплыги:
«ПОЛТОРА МИЛЛИОНА грн. получил Миелофонов и его замы в ноябре. Полтора миллиона!
За попытку распродажи страны, земли и дегенерацию…
Живите теперь с этим! И привет Залищучкам, Мушакам, Мустафам и прочим специалистам по вагонам в лице Лещенки.
Это ПРИ ЗЕЛЕНСКОМ вся «соросятня» стала управлять КМУ (Маркарова, Залищук, Мушак, Гончарук, Миелофонов и Ко), Оборонпромом (Мустафа и прочие Абрамявичусы), Укрзализныцей (Лещенко и Ко)…
А еще УкрПочта, НафтоГаз…
Это все… ЗЕЛЕНСКИЙ.
Обнимаю, «биомасса» (с) Зеленский Папа».
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соя вы так говорите, потому что пеця с гросей об этом вообще не думали о снижении тарифов. Ну да для вас это зрада - тепло + 11
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це дурість, боротись за зниження тарифів... Боротись тре за збільшення доходів - так роблять у нормальних країнах... А у дебілкуватому совкодрочерскому лагері борються за те, щоби корова меньше їла та більше доїлася - результат очевидний...
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+11С это не перемога и не зрада. Это такая погода. И естественно, в платежках должны быть цифры меньше, т.к. газа/угля/электроэнергии спалено намного меньше, чем могло бы при температуре -5С.
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tZE inform

@tZEinform

1 мин
Ноябрь месяц фактически по всей Украине - месяц с превалирующей плюсовой температурой. Собственно отопительный сезон идет в щадящем режиме. непонятно только куда делись 28% газа из хранилищ. Г-н Гончарук, не подскажете?
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і звідки такі божевільні суми в платіжках?
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Куда делись? Понятно, что продали в Европу...
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Хувые Сумы

@050385Serg

· 4 год

Я заметил, что после выборов все население нашей страны разделилось буквально на две части, потому что теперь с одной стороны люди, которые за бубочку, а с другой стороны люди, которые умеют читать, писать, делать логические выводы.
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Ниче, голод не тётка, научатся и читать и писать и майданить, потому, что эту олигархическую шоблу только протесты заставят думать о народе.
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Как кула Премьер с лицом олегофрена роспорядился его продать Дабы укрепить в народе веру в то что новая власть будет жить по новому а обдирать лохов по старому
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как интересно: могут получить, а могут и не получить)) - откроем платежки почитаем после праздников
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Как говорят в Антананариву "могут получить" и "получат" - это две большие разницы.
Согласен с топ комментом. +11С не твоя заслуга, самокатик.
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не помню что бы при гройсмане в плюсовую температуры цены понижали.
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Так "злочинной влады" ведь уже нет. Пришли "новая лица", харошыя и чесныя люди. Или я что-то напутал?
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Да, 10 лет экономии и хватит на бутылку вискаря с корпоратива слуги народа
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теплая погода и упавшая на рынке цена - и в чем заслуга самокатчика?
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за ноябрь 360 грн за отопление(Киев). Мне будут доплачивать?
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температура плюсова - а в платіжках суми як торік у -15С
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В домах ставят узлы учёта, а автоматики (как в холодильниках) по регулировке
температуры воздуха в квартирах--нет !!! Вот и шпарят котельные ,а отчёт по

расходу газа и ..отпущенного тепла.
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Банда зеленых имбицилов, случайно захватившая власть в нашей стране планирует в начале 2020 года обвинить Премьер-министра Гончарука во всех "смертных грехах" и уволить его с занимаемой должности. Вместе с этим на данную должность рассматривается Валерий Хорошковский, погоняло "кен, бриолин". Друг януковича и многих Нардепов из бывшей партии Регионов, сепаратист и просто любитель россии. На данный момент является негласным советником в Офисе Президента и курирует таможню. "Оттепель" в взаимоотношениях с врагом - мокселями/кацапами идет по всем направлениям!
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И как Хорошковский станет Премьером, если он не из депутатского корпуса?
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порохоскоты срочно все майданить🤣
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Как он так точно угадал?
Именно 400 грн разниза за тепло была у меня за ноябрь!
Только больше.
А в остальном точно так как он говорит.
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Тю, так у меня вообще отопление отключено. В смысле нет смысла его включать, так как в квартире тепло при такой температуре "за бортом". А этот прохиндей решил пиарнуться в очередной раз. Ты лучше расскажи про дыру бюджетную в 30 лярдов и как вы порезали льготы и прочее для пенсионеров, которые и так еле выживают. И расскажи, во сколько раз вы себе зарплаты, надбавки, премии и прочее увеличили. ГНИДЫ! Люди можуть отримати "платіжки" за тепло в грудні на 300-400 грн менше. Це дуже відчутно, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2868
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Платёжка прилетела и ага,
Платёжка прилетела и ага,
Платёжка прилетела и
Самокатчик наш упал.
Ага.
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Ох-енно ощутительно! Т.е., выходит, что за 400 гривен в месяц 73% дол-ов продали Украину? Восхитительно!
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Я в ноябре получил на 300 меньше, а в декабре будет еще меньше?
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Може скоро еще и доплачивать будут..эх заживем)
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от создателей "девальвации не будет", "обоснованный курс - 10грн за доллар", и "кто купит доллар по 12 - пожалеет".. Люди можуть отримати "платіжки" за тепло в грудні на 300-400 грн менше. Це дуже відчутно, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6154
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Якщо врахувати, що на Миколая комарі кусали, то й значно менше має бути. Але яким боком тут Гончарук, якщо Бозя тепло на вулиці тримає?
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Пришел сюда послушать порохоботскую шваль про то, как фуево иметь более дешевые платежки за комуналку. Ну не уроды?
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Это у тебя в сраке дешевый страпон, вонючий бот.

Сидишь на Бениной ботоферме, жрешь мацу грязными лапами, пердишь и тут всякую херню пишешь.
Лично у меня платежки почти в 2 раза больше чем за прошлый год. А у отца и того больше.
Типичный жидовский прием ЗЕ-*********** - сначала все на 2 умножить, а потом
"героическую" скидку 300-400 грн. подарить.

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Че там. Говорят у пети на выборах в отг 2% ? Крутяк.
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Рост благосостояния, заплаты до уровня 2000€ - это все не волнует меня
А волнует меня снижение платежек на 300-400 грн, что есть не что иное как 15€ Люди можуть отримати "платіжки" за тепло в грудні на 300-400 грн менше. Це дуже відчутно, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3209
От такая математика, Карл! Люди можуть отримати "платіжки" за тепло в грудні на 300-400 грн менше. Це дуже відчутно, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7763Люди можуть отримати "платіжки" за тепло в грудні на 300-400 грн менше. Це дуже відчутно, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7763🤣
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это хорошо, но этого мало! Нужно больше уменьшать платежки для людей за все!
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«Могут получить», значит могут не получить ?
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передайте гончаруку - в родном городе президента, в самый аномально теплый декабрь, котельные взяли повышенные "обязательства" и усиленными темпами выжигают дорогой газ! при +16 на улице, тепловики не только не "прикрутили" задвижки на тепло, а наоборот - "поддали газу"! теперь в квартирах "как летом" и можно вполне себе включать кондиционеры! p.s. на гневные посты "неравнодушных" спешу заметить - дом обычный, не "СББшный", 80% на халяве на "субсидии", доступа к домовой задвижке проживающие в доме "не имеют права"!
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Люди можуть отримати "платіжки" за тепло в грудні на 300-400 грн менше. Це дуже відчутно, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9361

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила повышение цен на транспортировку газа в два этапа в следующем году. Соответствующее решение принято на заседании НКРЭКУ во вторник, 24 декабря.
В сопроводительных документах говорится, что повышение тарифов на услуги распределения газа планируют осуществить в два этапа - с 1 января и с 1 июля 2020 года.
Таким образом, комиссия повысила тарифы для 44 региональных газораспределительных компаний. Например, с 1 января тариф будет составлять от 0,28 до 1,99 гривен за 1 кубометр в месяц, с 1 июля - от 0,28 до 2,73 гривен за 1 кубометр в месяц в зависимости от региона.
Как сообщили в департаменте по регулированию отношений в нефтегазовой сфере, на первом этапе повышение цены на распределение газа в среднем по стране составит 30%.Отметим, этот тариф влияет на конечную стоимость газа для потребителей. Тарифы на газ могут существенно отличаться в зависимости от региона.
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Хе-хе. Это зелебобики декабрь согрели Люди можуть отримати "платіжки" за тепло в грудні на 300-400 грн менше. Це дуже відчутно, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4275 Какие молодцы
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Миха Чаплыга
1 ч. ·

ОГРОМНАЯ зряплата НЕ гарантирует профессионализм...
Доказано назначениями Зеленского - Миелофонов, Лещенко, Залищук, Мустафа... имя им легион.
Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что его зарплата в министерстве "неприемлемо маленькая", а топ-руководитель в Минэкономики должен получать от 5 до 10 тысяч долларов...

"Зарплата неприемлемо маленькая... мы толкаем их на... некомпетентность", - сказал он.
УЧИТЕЛЬ должен получать 5 тысяч баксов... это от Учителя зависит компетентность!
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Список этих счастливчиков прилагается?
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Что это за бред сумасшедшего??????? Фактически можно отреагировать, работая по рыночной логике. Что это??? Если цена заложена в тарифе не та - измени тариф и заложи ту!!! Надо - меняй тариф хоть каждый месяц в соответствии с ценой газа. Или не пудри людям мозги вместе с шефом, подрядчики телевизионные
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Ребят, та похоже эти так же как янукович не адекватные....
И чем быстреее - тем.....
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Как при комуняках, "партия учит что газ при нагреве расширяется" )))
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Люди могут получить "платежки" за тепло в декабре на 300-400 грн меньше.Это очень ощутимо, - Гончарук.



Гончарук Збрехав.


Для Людей із Конча-заспи 300-400 грн -це смішно
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Зачем петябомжам тепло - когда есть петя и теплотрассы )))) гггг
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Я вот тоже думаю, зачем зебилам мозги? Хотя правильно, мозгов, у зебилов, как раз и нету.
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ну петя депилы и тупыыыеее еще и бомжи )))))
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У меня вообще платёжек нет топлю кизяками ложусь спать с заходом солнца, так что мимо
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Предлагаю порохоботам платить на 400грн больше Люди можуть отримати "платіжки" за тепло в грудні на 300-400 грн менше. Це дуже відчутно, - Гончарук - Цензор.НЕТ 681
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Наш премьер чем то смахивает на шарикова и диплом негосударственного образца вналичии имеется😅
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Эти ЗЕленые Придурки, что всех за идиотов держат?
За прошлый ноябрь платежка была где-то 800грн., а за этот реально теплый ноябрь получил 1600грн. При этом цена на газ упала.
Какая скидка 300-400грн., если ЗЕсуки все уже на 2 умножили???
Чем вообще правительство ЗЕ-*********** занимается, наверно в КВН играют?
А тем временем, Беня с со-товарищами бюджетные деньги на Израиль гонят....
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Так и не топят же нормально,дома меньше 20 градусов,или у вас даже в этот месяц топят хорошо?
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Кто как решает проблемы с отоплением? Дома 19 градусов,и это без мороза,батареи еле тёплые на ощупь. Толку от них нет,смысла платить за отопление 2000+ грн,если и без батарей температуры в квартире были бы такие же...
В итоге приходится топить конвекторами,что добавляет еще не маленькую сумму в месяц. Отрезаться от них реально?
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Толку от уменьшенных платежек - никакого,если батареи не топят,берут огромные бабки за воздух!
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соевые подкацапники против снижения тарифов.
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а ахмет-хан у курсе этой затеи..? заругает..
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зебіли святкують остаточну руйнацію економіки. Давайте ))) видно тепер нам випала доля пройти шлях Венесуєли.
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Можуть знизити,а можуть і не знизити.Подивимося,що скаже кофейня гуща. Тарифи на опалення можуть знизитися на 30% вже наступного місяця, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7237
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