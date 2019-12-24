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 Люди можуть отримати "платіжки" за тепло в грудні на 300-400 грн менше. Це дуже відчутно, - Гончарук. ВIДЕО

"Платіжки" за теплову енергію за рахунок їхнього коригування відповідно до ринкової ціни на газ у грудні можуть бути знижені на 300-400 грн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"Ми на рівні уряду сьогодні ухвалили постанову, яка фактично дозволяє на місцях врахувати ринкову ціну на газ. Тобто можна відкоригувати те, що люди отримають у своїх "платіжках" на різницю між ринковою ціною і тією ціною, яку закладено наразі в тарифі. Фактично можна відреагувати, працюючи за ринковою логікою", - сказав прем'єр під час зустрічі Ради регіонів під головуванням президента України Володимира Зеленського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цієї зими ціна на газ не зростатиме, що дасть змогу знизити цифру в платіжці за комунальні послуги і за опалення, - Гончарук. ВIДЕО

"За нашими підрахунками, вже в грудні, якщо правильно здійснити ці нарахування, людина може отримати у своїй "платіжці" на 300-400 грн менше. Це дуже відчутно", - уточнив Гончарук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167150
 
 
 Топ коментарі
 
на улице +11, это уж точно не твоя заслуга. Уймись.
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Ты имбицил или олигофрен? Счетчики и датчики внешней температуру на что существуют?
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меньше чем думали содрать... :D
хотели увеличить в 2 раза, но потом смилостивились - и увеличили всего на 25%...))

"Вам обещали «справедливые» тарифы? Получите рост цены на газ с Нового года. Чтобы вы ничего не поняли, пока не получите платежки за январь, вам говорят, что цена будет ниже на 10%, чем в отопительном сезоне год назад, но ничего не говорят, что она будет выше текущей на 25%.
И уж, конечно, не говорят, что год назад газ в Европе стоил вдвое дороже.
Вам говорили, «сильные будут заботиться»? Зарплату учителям в 4 тысячи долларов? Ну, во-первых, отец президента уже объяснил, что не надо быть идиотами, и верить всему, что наговорил его сын...😂"



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Леха, ты лучше и дальше печатай ОВГЗ пока печатается, умничать это не твое.
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Люди МОГУТ получить платежки за декабрь на 300-400гр. меньше, а МОГУТ и не получить.
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А субсидии в моем доме никто так и не получил, даже те, кто получал летом.
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Паучата от Сороса для Украины оказались на редкость слабыми, жадными и бездарными - эксперт Декабрь 24, 2019Без рубрикиКомментарии

Остается лишь надежда, что из-за своей бестолковости многочисленные «соросята» все же не смогут выполнить свою миссию, и международный олигархат не высосет Украину досуха.
Знаком с Джорджем Соросом лично: умный, опытный, прагматичный до циничности персонаж. Персонаж - потому что он давно не человек, а некий персонифицированный символ подхода международного олигархата к слабым, несубъектным странам. Украине, в частности.

Люди можуть отримати "платіжки" за тепло в грудні на 300-400 грн менше. Це дуже відчутно, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8798

Об этом рассказал сегодня в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.
В тему:
- Главным спонсором партии Вакарчука является Фиала, за которым стоит Сорос
- Зачем Зеленский запускает «соросят» во власть: две цели - Дубинский
Подход этот заключается в том, что, используя серьезные деньги, соросовские и подобные им структуры отбирают подходящих исполнителей, обучают и воспитывают их. А затем стараются интегрировать этих своих агентов влияния во власть.
И они во власти начинают делать то, чему их обучили, тем самым, обеспечивая вывод из страны наиболее лакомых активов, выкачивание денежных средств через облигации госзайма и другие спекулятивные схемы.
Важно понимать: соросовские и подобные структуры - не инвестируют в страну, не развивают производство, не приносят какие-то новые технологии и прочее. Они вкладываются в подготовку агентов влияния через так называемые институты формирования гражданского общества и подходящие для их целей финансовые инструмента. При этом не гнушаются и чисто коррупционными методами.
Все технология схожа с тем, как пауки впрыскивают свой яд в жертву, и этот яд начинает разжижать, разлагать жертву изнутри, обеспечивая ее высасывание пауком.
При этом «паучата-соросята» могут быть образованными, искренне считать себя патриотами, занимать активную публичную позицию, выступать неплохими менеджерами в отдельных направлениях.
Более того, если подходить по-умному, то за деньги Сороса и других западных грантодателей можно даже делать для своей страны много полезного, как это произошло в Грузии времен Михеаила Саакашвили и Кахи Бендукидзе.
Но не с нашим счастьем. Украина, как всегда, идет по самому сложному пути. И наши «соросята», впрыснутые в Кабмин и другие жизненно важные для государства органы, оказались на редкость слабыми, жадными и бездарными.
Как ни странно, в этом наша национальная удача. Так как остается надежда, что из-за своей бестолковости многочисленные «соросята» все же не смогут выполнить свою миссию, и международный олигархат не высосет Украину досуха.
***
Картинка от Александра Кочеткова
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Cоросятня при Зеленском стала лихо зарабатывать за распродажу и дегенерацию Украины Декабрь 24, 2019Без рубрикиКомментарии

В дополнение к предыдущей статье Александра Кочеткова «Паучата от Сороса для Украины оказались на редкость слабыми, жадными и бездарными - эксперт» очень подойдет размещенное около часа назад в Фейсбуке сообщение от политолога Михаила Чаплыги, в котором он указал конкретные фамилии многих «соросят» в Украине.
Вот текст Чаплыги:
«ПОЛТОРА МИЛЛИОНА грн. получил Миелофонов и его замы в ноябре. Полтора миллиона!
За попытку распродажи страны, земли и дегенерацию…
Живите теперь с этим! И привет Залищучкам, Мушакам, Мустафам и прочим специалистам по вагонам в лице Лещенки.
Это ПРИ ЗЕЛЕНСКОМ вся «соросятня» стала управлять КМУ (Маркарова, Залищук, Мушак, Гончарук, Миелофонов и Ко), Оборонпромом (Мустафа и прочие Абрамявичусы), Укрзализныцей (Лещенко и Ко)…
А еще УкрПочта, НафтоГаз…
Это все… ЗЕЛЕНСКИЙ.
Обнимаю, «биомасса» (с) Зеленский Папа».
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соя вы так говорите, потому что пеця с гросей об этом вообще не думали о снижении тарифов. Ну да для вас это зрада - тепло + 11
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це дурість, боротись за зниження тарифів... Боротись тре за збільшення доходів - так роблять у нормальних країнах... А у дебілкуватому совкодрочерскому лагері борються за те, щоби корова меньше їла та більше доїлася - результат очевидний...
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+11С это не перемога и не зрада. Это такая погода. И естественно, в платежках должны быть цифры меньше, т.к. газа/угля/электроэнергии спалено намного меньше, чем могло бы при температуре -5С.
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tZE inform

@tZEinform

1 мин
Ноябрь месяц фактически по всей Украине - месяц с превалирующей плюсовой температурой. Собственно отопительный сезон идет в щадящем режиме. непонятно только куда делись 28% газа из хранилищ. Г-н Гончарук, не подскажете?
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Хувые Сумы

@050385Serg

· 4 год

Я заметил, что после выборов все население нашей страны разделилось буквально на две части, потому что теперь с одной стороны люди, которые за бубочку, а с другой стороны люди, которые умеют читать, писать, делать логические выводы.
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Как кула Премьер с лицом олегофрена роспорядился его продать Дабы укрепить в народе веру в то что новая власть будет жить по новому а обдирать лохов по старому
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как интересно: могут получить, а могут и не получить)) - откроем платежки почитаем после праздников
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Как говорят в Антананариву "могут получить" и "получат" - это две большие разницы.
Согласен с топ комментом. +11С не твоя заслуга, самокатик.
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не помню что бы при гройсмане в плюсовую температуры цены понижали.
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Да, 10 лет экономии и хватит на бутылку вискаря с корпоратива слуги народа
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теплая погода и упавшая на рынке цена - и в чем заслуга самокатчика?
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за ноябрь 360 грн за отопление(Киев). Мне будут доплачивать?
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В домах ставят узлы учёта, а автоматики (как в холодильниках) по регулировке
температуры воздуха в квартирах--нет !!! Вот и шпарят котельные ,а отчёт по

расходу газа и ..отпущенного тепла.
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Банда зеленых имбицилов, случайно захватившая власть в нашей стране планирует в начале 2020 года обвинить Премьер-министра Гончарука во всех "смертных грехах" и уволить его с занимаемой должности. Вместе с этим на данную должность рассматривается Валерий Хорошковский, погоняло "кен, бриолин". Друг януковича и многих Нардепов из бывшей партии Регионов, сепаратист и просто любитель россии. На данный момент является негласным советником в Офисе Президента и курирует таможню. "Оттепель" в взаимоотношениях с врагом - мокселями/кацапами идет по всем направлениям!
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порохоскоты срочно все майданить🤣
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Как он так точно угадал?
Именно 400 грн разниза за тепло была у меня за ноябрь!
Только больше.
А в остальном точно так как он говорит.
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