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Теми дня: Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
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Все про:ГПУ (3262) Правоохоронні органи (573) звільнення (747) Сарган (360) Переатестація (76)

 Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган

У ході переатестації з ГПУ звільнені слідчий у справі Януковича Вадим Приймачок і прокурор у справі "торнадівців" Іван Пузиревський.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала прессекретарка ексгенпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган, передає Цензор.НЕТ.

"Ну що. Поговоримо про зачистку прокурорів під виглядом "реформи". Бо назвати реформою те, що відбувається в поки що ГПУ останні чотири місяці, назвати важко. Історію про призначення керівником групи прокурорів О.Лукашенка в день підписання підозри трьом "підозрюваним" у вбивстві Шеремета ви вже читали. Призначили 12 грудня - підписав, не будучи в матеріалі (логічно, слідство триває більше трьох років) підозри під погрозою звільнення 12 грудня - був звільнений рівно за тиждень 19 грудня, бо бач, не пройшов "атестацію". Використали і викинули як непотріб?" - написала вона.

"Тепер про не менш цікаві справи за останні п’ять років. Не пройшов "співбесіду" (беру в лапки свідомо) Вадим Приймачок, слідчий у справі Януковича про держзраду, слідчий з всіх кримських справ (військовий напрямок). Саме він оголошував підозри усім чиновникам з РФ та суддям конституційного суду РФ. Саме він разом із кількома іншими прокурорами Військової прокуратури оголошений у розшук рішенням рос.суду, заочно заарештований у РФ за діяльність на користь України. Саме він відповідав за підготовку матеріалів для МЗС у справах проти Росії в міжнародних судах. Саме він особисто готував та формував докази для українського МЗС, аби довести: Росія - агресор.

І що? А його ЗВІЛЬНИЛИ "реформатори!"", - додала Сарган.

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"Іван Пузиревський. Другий прокурор у справі "торнадівців", який був у цій справі від початку і до кінця разом із іншим прокурором. І в першій інстанції, і в апеляції ці прокурори довели, що "торнадівці" мають нести покарання за ті злочини, які чинили на території АТО. Хлопці з військової прокуратури витримали всі приниження, обливання сечею і гімном прямо в судових засіданнях. Але довели справи до вироків злочинцям.

І що? Його ЗВІЛЬНИЛИ "реформатори"!" - продовжила вона.

"Що чекає на інших, боюся прогнозувати. Бо є ще одна важлива справа, що слухалася в Оболонському райсуді, і попри на затягування і спроби зриву процесу з боку адвокатів, прокурори довели до вироку - 13 років президенту-втікачу Януковичу.

Зараз руками нових керівників та кураторів справу готують до зливу в апеляції", - акцентувала Сарган.

"Скільки звільнено справжніх фахівців? Багато! Мета? Виставляти на суди тупих виконавців. Схожих ми вже бачили в 2010-2012 роках.

Про це не голосять "активісти" під ГПУ, про це не пишуть грантоїди і не знімають кіна.

Тим часом готують до обміну в терміновому порядку "беркутівців", причетних до розстрілів на Майдані взимку 2014 року. ДУМАЙ.ТЕ!" - резюмувала Сарган.

"Кажуть, два заступники - Касько і Чумак - спробували таки пройти тести на знання про застосування службового коня в роботі прокурорів. То перший здав на 32, а другий - на 10 зі 100 балів. Реформатори", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Першу хвилю атестації в ГПУ пройшло 610 прокурорів з 1339, - Чумак

Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган 01
Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167147
 
   
 Топ коментарі
 
от зеленых человечков такого можно ожидать, не удивительно
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при зеленском тарифы уже выше чем при пете - кого закрывать?
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Ростов далеко вова, лісапєд може і не витримати.
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Ростов далеко вова, лісапєд може і не витримати.
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так пока свыня готовит лайбуСправу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 4329
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помнится, зебилі истерили что порох убежит еще в мае... а сбежалО моника зелох - на отдых от зебилов))
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от зеленых человечков такого можно ожидать, не удивительно
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не можнонужно ожидать - и ничего другого..
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ну что вы,при януковоче был доллар по 8 это ж специалист,тот кто нам нужен сейчас Дело Януковича о госизмене готовят к сливу в апелляции, - Сарган - Цензор.НЕТ 5569
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То есть если "нужный человек", то его и пальцем тронуть нельзя, не говоря уж об увольнении?Раньше хоть о политических преследованиях сказочку толкали...
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При Януковиче цены и тарифы какими были , никто не помнит ? И какими они стали при Пэте Соевом ...так кого надо закрывать первым ?
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при зеленском тарифы уже выше чем при пете - кого закрывать?
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То что при Зеленском тарифы выше чем при соевом ворюге ,подтверждено исключительно в соевых-же методичках эти методички и такие болваны как ты отправили пэтю в жопу на выборах и похоже отправят его ещё и на нары ...
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Это шо за документ Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 9784 где печать и подпись ,где он опубликован ,на каком официальном сайте ? На Пятом канале или на канале Прямий ? Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 9784 Надо было ещё пару-тройку нулей дорисовать ,тогда бы точно все поверили ,у вас придурков ума не хватает даже на то ,что все мы получаем платёжки и все мы видим что они стали меньше и все судороги соевых ботов не вызывают у людей ничего кроме смеха...
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побольше смайлов - никто ж не поверит что ты зебил)
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вот в этом вся "ссутьЯ" зебилов - в неспособности найти информацию и полном отсутствии критического мышления:
..Витрати домашніх господарств по статті "Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива" у фактичних за III квартал 2019 року склали 86,7 млрд грн, що 25,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року (69,1 млрд грн).
Про це повідомляє Державна служба статистики.
https://ubn.in.ua/stalo-vidomo-iak-zrosly-vytraty-ukraintsiv-na-komunalku-za-rik/
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Ну не смеши ты людей Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 5365если люди стали богаче и поучили возможность оплачивать то что при барыге оплатить не могли говорит не о том ,что тарифы выросли а о том ,что либо они стали ниже и люди стали способны их оплатить ,либо о том что доходы людей стали выше ,я вот платёжку получаю явно поменьше чем при соевом воре ,гривен на 400-500 так точно ,от тебе и вся статистика и такая статистика в каждом украинском доме .
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зебил, т.е. ты УТВЕРЖДАЕШЬ, что при Порохе - "люди стали богаче и поучили возможность оплачивать"?))
браво! Порох - молодец)) тем более что при монике зе!лохе зарплата НЕ растет, а для тех же учителей - даже упала
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ишь какой Порох молодец, добился того что люди стали богаче... и стали способны оплачивать на 25% ПОДОРОЖАВШИЕ при монике зе!лохе расходы на комуналку Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 7746
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при монике зелохе " люди стали богаче" аж на МИНУС 250 грн Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 3961
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/


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і які ж були ціни і тарифи? а ще розкажи які офуєнні були зарплати і соцвиплати!
і ще, чурбило, твого любого вітю судили не еконосічну політику... це так, між іншим
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Ну ты людей хоть не смеши Дело Януковича о госизмене готовят к сливу в апелляции, - Сарган - Цензор.НЕТ 6601и зарплаты и пенсии были выше чем при пэте ,если конечно пересчитать их в долларах , а вот цены и тарифы были в разы ниже и это при Януковиче ,которого я кстати считаю ворюгой несусветным ,но тогда каким же ворюгой является пэтя Дело Януковича о госизмене готовят к сливу в апелляции, - Сарган - Цензор.НЕТ 6601 это уже какие-то космические масштабы воровства...
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да ти шо... з ригні будеш? кучеряво жилось тобі, падаль? якщо в кабінеті жопу гріло, то мо тобі й так все все подобалося... гівнюк, погортай проекти бюджетів за ті роки, то не будеш нести тут свій маразм
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цим 73/43%зебілам, як і совку, важливі тарифи, а не доходи народу.
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Ну истерики твои тут никого не впечатлят Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 5417а вот факты это вещь упрямая ,выйди на улицу и у первых 10-20-человек спроси ,когда им лучше жилось ,при Януковиче или при барыге и ВСЕ ответят что при Януковиче ,ВСЕ до одного и это правда . Янукович был и есть законченным упырём ,вором ,коррупционером и подлецом и это тоже правда ,но бары в ДЕСЯТКИ ,СОТНИ раз хуже и омерзительней и это тоже ПРАВДА и ты это прекрасно знаешь а визжишь ты слизь ,только потому,что как только барыга окажется на нарах таким уродцам как ты придётся иди и искать себе работу ,бо кушать станет нечего ... Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 4302
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пітор, я працюю на себе вже 2й десяток років і добре пам'ятаю як велись справи, яка була мінімалка і ціни!!! мо мені ще в бомжів спитати? чепух?
а Януковощ ЗАСУДЖЕНИЙ за державну зраду, і твоє "тьфу тьфу" мені до одного місця...
ПНХ пдрило Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 3189
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Это ты так чистуху написал Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 5691 второй десяток лет работаешь на себя являясь подельником уродов типы соевого мудака ? А прикинь - ка закроют и его и вас голубчиков ,тогда придётся поработать не только на себя но и на страну а сколько то уже суд определит Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 5691кстати это вполне реальный вариант развития событий ...
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чмошний, і яким чином ти мене в падєльнікі записав? конкретно МЕНІ можеш вказати, де Я порушив Закон? шото тебе рве ніпадєцкі, капловухий Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 3897 такий же відбитий як і вся вата, як божевільні сталіністі на срасії... їйбо! заряди щось про врагов нарота! давай жгі Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 7133 соска пуя
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Та то тебе следователь расскажет шо и где ты нарушил а для меня ты просто тупой кусок говна ,который нихера путного в своей убогой жизни не сделал ,вот и приходится тебе безмозглому писать за три копейки те бредни которые ты пишешь Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 3735сталинисты ,баптисты ,екатерина ,енкеведисты ,сатанисты Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 3735Ты падло настолько тупое,что даже не отдаешь себе отчёт в том,насколько убогим ничтожеством ты являешься и не догоняешь своими рыбьими мозгами ,что это видят ВСЕ кроме тебя ...
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хахаахахахахха Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 8473
рвануло ватного Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 3755
з/п собі проси підвищити, за трі капєйкі якось навіть для такого як ти нічтожества малувато Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 8381
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Ну истерика в твоём случае это нормально Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 1624но винить ты можешь только самого себя.
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О,вот уже и мова позабыта-позаброшена Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 8347видишь что правда делает с такими убогими как ты ,раз и готово ,поэтому чистуху напишешь быстро ,сдашь всех а уже в камере решат дефачка ты или птичка - петушок ... Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 5564
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ты шо это ? Ведь Петя дал всем безвиз и Томас ! Ну подумаешь там - газ подорожал в 10-12 раз, та це фигня
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за год газ подешевел во всем мире в ДВА раза, а в Украине - снова начал дорожать... неужто моника зе!лох теперь грабит Украинцев, заставляя платить в 20-24 (10-12 умножаем на 2) раза больше чем нужно? Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 9051
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Дебил шо ты морозишь... из какой жопы такие тупые как ты вылазят???
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Ты дурачок ,хочешь поведать как поднял благосостояние граждан Украины соевый барыга за пять лет нахождения у кормушки ? Начинай свой рассказ ,повесели честной народ ..
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пітор, ти акценти свої ригівські змісти відпоаідно до змісту статті... бо у тебе виходить "барига винават, а все другие в пушку"... гниль кончена
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Ну подписываться было лишним Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 9737так-как рассказать про пэтины достижения ты нам скромно не захотел то гнилость и конченость твоя вопросов и так не вызывала ...в вот мову вивчай ,бо в кожном слове по пять помилок робиш ,нехорошо это ,некрасиво исходя из прощального пэтиного лозунга .. Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 2002
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ти дибіл реально Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 2608
де я хоч раз про петіни досягнення згадав?
кончітка, іди вже проспись Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 7734
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Ну вот мы и выяснили,что достижений у пэти не было а преступлений выше крыши , что собственно и требовалось доказать ,видишь какой ты молодец ,раз-два и врубил заднюю .
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я допер! емоційна нестабільність!
запиши і негайно до лікаря!!! Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 5163
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там лахта рулит.. на фоне прогрессирования "шария головного моСха"..
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зебил, если б у тебя был моСх - ты бы посчитал сам и ... выбросил бы наукй свои методички из кремля.
Помнится, весной пенсиоенры-соседи тоже орали про тарифы и "выросли цены"..
Открыли Новаком.. и подсчитали:
за свою 3х комнатную квартиру в декабре и январе 2012 и 2013 годов они платили 13..13.5% от своей пенсии..
При "барыге" Порохе в декабре-январе 2018-2019 они заплатили... 11.88...11.95%, с учетом субсидий..
Нужно было видеть их лица - после этих нехитрых расчетов. И бормотание под нос.. "ну нам же говори о грабительских тарифах!"
Но еще более забавными были их лица 2 недели назад, когда субсидии уменьшили и они получили счет за ноябрь 2019: оплата за комуналку составила 21,2% Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 4202
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Серьёзно ? Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 3573Ну тогда не сегодня-завтра народ массово выйдет на улицы с лозунгом ,ВЕРНИТЕ НАМ ПЭТЮ Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 3573 ща пойду выгляну в окно ,может уже вышли ....
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та понятное дело, зебила данніе Державної служби статистики - поперек горла и методичек из кремля Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 5118
а сами думать и считать - зебильо не способно))
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Выглянул Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 4749НЕТ никого ,ну может завтра выйдут ... Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 4749
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зачем им выходить - зебилы должны страдать и платить БОЛЬШЕ, ибо:
Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 1162
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Действительно ,зачем им выходить Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 8407разве что выйдут Зеленскому кричать БРАВО ,когда пэтя присядет годков на 100-150 ..
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тот самый "петя", который у зебилов сбежал(сел) еще в мае? Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 4887
зебилы такииие идиоты - живут надеждами что "Петя сядет" и тогда они не станут оплачивать рост комуналки на 25%))
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У украинцев обострённое чувство справедливости ,поэтому когда пэтя присядет можно будет смело повышать тарифы вдвое ,всё равно народ будет в восторге ... Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 4739но так-как пэтя присядет а тарифы снизят ,то памятники Зеленскому начнут ставить там где раньше Ленин стоял ... Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 8879
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мечты зебилов такие примитивные.. всё ждут.. ждут пока "посадят" и рост комуналки будет не на 100%, а - о, счастье для зебилья - ВСЕГО-то на 25%...., в то время как ФБР и Лондонский суд прямо объявил монику зе!лоха и беню - преступниками))
та и сами зебилы - вечные ждуны))
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НичёСЕ Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 3626и ФБР с Лондонским Судом Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 3626А Межгалактический суд на Альфа-Центавра ,он что по этому поводу постановил ? Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 3626
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а что. зебилам в методичках об этом не сказали?)) и правильно - нечего недоумков пугать - они ждут памятник своей тупости - монике зе!лоху в виде столба и веревки Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 3691
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Через офшорные фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка" - расследование ФБР США.
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".

28 ноября Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником, участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.
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п.с. пока зебилы ждут "посадок" - повышаются тарифы и растут долги по зп(на 32% - с июня!)..
и все это на фоне афёры с ОВГЗ по 18% грн. (25..35% в валюте!))

п.с. зебил, данные:

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/gdn/zvz/zvz_19_u.htm
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Ай-я-яй ,объявили Зеленского преступником Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 5690хорошо хоть без подтверждение этого решения межгалактическим судом на Альфа-Центавра оно не может считаться законным и вступившим в силу ,так что подождём ... Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 7108
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бедняжко охара, всё ждет пока "Петю посадютЬ".. зебилы - вечные ждуны)) зебил, а КОГДА НЕ посадят - всё, зебил прожил жизнь даром.. и смысла жить у тебя больше не будет, верно?))

п.с. при монике зелохе " люди стали богаче" аж на МИНУС 250 грн :D https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/

Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 8339
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Да ладно,ты чирикал,что Зеленский не выиграет выборы,что пэтя получит 99и9% Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 6871а оно вишь как вышло и тут так выйдет ,решение по пэте уже принято и в ближайшие полгода он окажется на нарах Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 1412впрочем ему там самое место .
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ишь как тебя плющит, зебил Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 7252
99,9% - это из разряда тех самых "96% населения Украины - которые поддерживают вову"(с)ОП(Г) так фуйло жестко приказало монике - больше 86% не ставить, а то больно будет.. Но зебилам - обидно))
а ведь верно, весна закончилась - посадок нет (кроме посадок в моникой - в теплые и денежные кресла своих друзей и любовниц) - жизнь зебилов пошла под откос: а ту еще и комуналку НЕ снижают, и долги по зп растут.. и сама зарплата - УПАЛА))
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ну, раз принято и через "полгода" - то к июню 2020 ты откинешь копыта, верно? КОГДА Пороха НЕ посадят, верно?)) Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 5129
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алекс тебя ****** надо первым сажать , меньше гнили будет в Украине
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ЗЄвата все зараз детально пояснить... давай ЗЄвата, починай!
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В Украине нет ни одного некоррумпированного прокурора.Их не было и при савке.Просто нужно проверить на благосостояние.Все они должны жить на зарплату и их семьи не должны вести бизнеса.
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нафталін давно не випускають, а він все є і є.
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Вот бьі взять, как во время войньі, танк на средства артистов, но пользоваться самому какое-то время (с) М.М. Жванецкий... Все більше бажання зробити саме так і проїхать за маршрутом ГПУ, ВРУ, КМУ, ОПа, МВС...
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Как болит душа у Сарган! Про "деятельность" своего бывшего шефа почему молчит? Там в чем ее честность и прямота?
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конкретніше: в чому звинувачуєш Луценка, 73/43%зебіл?
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Ну и нафига этот плач Ярославны? Чтоб граждане прокуроров полюбили?
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А зебы думали, что Портнов тупой и не при делах или они его выбрали?
Может и Богдан, который назвал Майдан негативным явлением, ни при делах или они его выбрали?
Ну, Герус, который сказал, что торговля с паРашей делает Украину сильнее, явно не при делах или они его выбрали?..
А в остальном, прекрасная маркиза, всё ла-ла-ла-ла-ла...
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Вот я никогда не был в прокуратуре, не видел живьём ни одного прокурора и вообще кроме названия нихрена про неё не знаю.
Именно поэтому я просто должен высказать про дела в прокуратуре своё суждение: сволочи они все!
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Зеленський блазень виконує розпорядження путєна... - хоче бути мільйярдером...
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Так питання до цих СУПЕР_ПУпЕР спеців...
Де за 5 (П`ЯТЬ) років роботи результати????
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Якщо є вирок то що вже можна розвалити???
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попадешь в суд - узнаешь, как за плату - судья вынесет любой приговор: хошь сделает из тебя негра арийского происхождения с рыжими волосами, родившимся в семье чукчей.. и на основании этого приговора - спишет на тебя весь долг бени коломойского.
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Хто б сумнівався. Патріоти, які голосували проти здорового глузду, це реванш ригів і сепарні, чи як?
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цікаво як... ЗЄботві дали завдання лонести "які прокурори каки"))) як під копірку строчать!
преЗЕрватва, по суті нема ніфуя?
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яка зрада? це недокажешь, йому треба незаконне збагачення, несплата податків і мінімум 15-ть з повною компенсацією.... зраду порох придумав, а війну не визнав то й зраду не докажеш
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зебил, ты откуда нарыл кремлевскую методичку 2014 года?)) выкинь каку..
5 млрд - это расходы на повышение демократии и законности, гранты на учебу детей и т.п. за 20 лет...
в рашку, кстати, вложили 25 млрд.долларов.. за те же 20 лет
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Впереди еще 4.5 года перманентного слива Украины кацапне.
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Пресс-секретарь экс-Генпрокурора Юрия Луценко. А сейчас она кто? давайте теперь мнение каждого безработного публиковать? цензор не реващается в помойку
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Овощ снова станет Президентом? Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган - Цензор.НЕТ 6481
А за эти годы ему выплатят зарплату, моральный ущерб ...
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73% - силища, а проголосовала за ЧМОшника. Поэтому вся эта силища состоит из чмошников!!!
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Торнадовцы- огенты кремля. Прокурор - патриот и торговый портнер. Очевидно же
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