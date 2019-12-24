 Справу Януковича про держзраду готують до зливу в апеляції, - Сарган

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала прессекретарка ексгенпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган, передає Цензор.НЕТ.
"Ну що. Поговоримо про зачистку прокурорів під виглядом "реформи". Бо назвати реформою те, що відбувається в поки що ГПУ останні чотири місяці, назвати важко. Історію про призначення керівником групи прокурорів О.Лукашенка в день підписання підозри трьом "підозрюваним" у вбивстві Шеремета ви вже читали. Призначили 12 грудня - підписав, не будучи в матеріалі (логічно, слідство триває більше трьох років) підозри під погрозою звільнення 12 грудня - був звільнений рівно за тиждень 19 грудня, бо бач, не пройшов "атестацію". Використали і викинули як непотріб?" - написала вона.
"Тепер про не менш цікаві справи за останні п’ять років. Не пройшов "співбесіду" (беру в лапки свідомо) Вадим Приймачок, слідчий у справі Януковича про держзраду, слідчий з всіх кримських справ (військовий напрямок). Саме він оголошував підозри усім чиновникам з РФ та суддям конституційного суду РФ. Саме він разом із кількома іншими прокурорами Військової прокуратури оголошений у розшук рішенням рос.суду, заочно заарештований у РФ за діяльність на користь України. Саме він відповідав за підготовку матеріалів для МЗС у справах проти Росії в міжнародних судах. Саме він особисто готував та формував докази для українського МЗС, аби довести: Росія - агресор.
І що? А його ЗВІЛЬНИЛИ "реформатори!"", - додала Сарган.
"Іван Пузиревський. Другий прокурор у справі "торнадівців", який був у цій справі від початку і до кінця разом із іншим прокурором. І в першій інстанції, і в апеляції ці прокурори довели, що "торнадівці" мають нести покарання за ті злочини, які чинили на території АТО. Хлопці з військової прокуратури витримали всі приниження, обливання сечею і гімном прямо в судових засіданнях. Але довели справи до вироків злочинцям.
І що? Його ЗВІЛЬНИЛИ "реформатори"!" - продовжила вона.
"Що чекає на інших, боюся прогнозувати. Бо є ще одна важлива справа, що слухалася в Оболонському райсуді, і попри на затягування і спроби зриву процесу з боку адвокатів, прокурори довели до вироку - 13 років президенту-втікачу Януковичу.
Зараз руками нових керівників та кураторів справу готують до зливу в апеляції", - акцентувала Сарган.
"Скільки звільнено справжніх фахівців? Багато! Мета? Виставляти на суди тупих виконавців. Схожих ми вже бачили в 2010-2012 роках.
Про це не голосять "активісти" під ГПУ, про це не пишуть грантоїди і не знімають кіна.
Тим часом готують до обміну в терміновому порядку "беркутівців", причетних до розстрілів на Майдані взимку 2014 року. ДУМАЙ.ТЕ!" - резюмувала Сарган.
"Кажуть, два заступники - Касько і Чумак - спробували таки пройти тести на знання про застосування службового коня в роботі прокурорів. То перший здав на 32, а другий - на 10 зі 100 балів. Реформатори", - додала вона.
..Витрати домашніх господарств по статті "Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива" у фактичних за III квартал 2019 року склали 86,7 млрд грн, що 25,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року (69,1 млрд грн).
Про це повідомляє Державна служба статистики.
https://ubn.in.ua/stalo-vidomo-iak-zrosly-vytraty-ukraintsiv-na-komunalku-za-rik/
браво! Порох - молодец)) тем более что при монике зе!лохе зарплата НЕ растет, а для тех же учителей - даже упала
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/
і ще, чурбило, твого любого вітю судили не еконосічну політику... це так, між іншим
а Януковощ ЗАСУДЖЕНИЙ за державну зраду, і твоє "тьфу тьфу" мені до одного місця...
ПНХ пдрило
рвануло ватного
з/п собі проси підвищити, за трі капєйкі якось навіть для такого як ти нічтожества малувато
не рюмсай, дєфачка
де я хоч раз про петіни досягнення згадав?
кончітка, іди вже проспись
запиши і негайно до лікаря!!!
Помнится, весной пенсиоенры-соседи тоже орали про тарифы и "выросли цены"..
Открыли Новаком.. и подсчитали:
за свою 3х комнатную квартиру в декабре и январе 2012 и 2013 годов они платили 13..13.5% от своей пенсии..
При "барыге" Порохе в декабре-январе 2018-2019 они заплатили... 11.88...11.95%, с учетом субсидий..
Нужно было видеть их лица - после этих нехитрых расчетов. И бормотание под нос.. "ну нам же говори о грабительских тарифах!"
Но еще более забавными были их лица 2 недели назад, когда субсидии уменьшили и они получили счет за ноябрь 2019: оплата за комуналку составила 21,2%
а сами думать и считать - зебильо не способно))
зебилы такииие идиоты - живут надеждами что "Петя сядет" и тогда они не станут оплачивать рост комуналки на 25%))
та и сами зебилы - вечные ждуны))
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".
28 ноября Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником, участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.
и все это на фоне афёры с ОВГЗ по 18% грн. (25..35% в валюте!))
п.с. зебил, данные:
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/gdn/zvz/zvz_19_u.htm
п.с. при монике зелохе " люди стали богаче" аж на МИНУС 250 грн :D https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/
99,9% - это из разряда тех самых "96% населения Украины - которые поддерживают вову"(с)ОП(Г) так фуйло жестко приказало монике - больше 86% не ставить, а то больно будет.. Но зебилам - обидно))
а ведь верно, весна закончилась - посадок нет (кроме посадок в моникой - в теплые и денежные кресла своих друзей и любовниц) - жизнь зебилов пошла под откос: а ту еще и комуналку НЕ снижают, и долги по зп растут.. и сама зарплата - УПАЛА))
Может и Богдан, который назвал Майдан негативным явлением, ни при делах или они его выбрали?
Ну, Герус, который сказал, что торговля с паРашей делает Украину сильнее, явно не при делах или они его выбрали?..
А в остальном, прекрасная маркиза, всё ла-ла-ла-ла-ла...
Именно поэтому я просто должен высказать про дела в прокуратуре своё суждение: сволочи они все!
Де за 5 (П`ЯТЬ) років роботи результати????
преЗЕрватва, по суті нема ніфуя?
5 млрд - это расходы на повышение демократии и законности, гранты на учебу детей и т.п. за 20 лет...
в рашку, кстати, вложили 25 млрд.долларов.. за те же 20 лет
А за эти годы ему выплатят зарплату, моральный ущерб ...