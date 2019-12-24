 Зеленський про тарифи на комуналку: Платіжки не мають бути для людей вироком

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на засіданні Ради розвитку громад і територій у вівторок.

"Ми знаємо, що ціни на газ зменшилися майже на 30%, а тарифи, на жаль, ні. Українці і суспільство це не розуміють. Ми часто обговорювали це питання і в Офісі Президента, і з урядом. І уряду було доручено розробити механізм, який забезпечить справедливі тарифи. Сподіваюся, сьогодні ми почуємо рішення, хочеться почути конкретні дати та суми, на які у людей зменшиться "платіжка", - сказав президент.

"Нам постійно всі кажуть, що комунальні послуги це товар, за який треба платити справедливу ціну, що не можна втручатися в роботу регулятора. Ми це все добре розуміємо, але є "але". Не може "платіжка" за комуналку бути для людини вироком, і не може людина віддавати 50%, 60%, а є випадки, коли віддає за це 70% своєї заробітної плати", - підкреслив Зеленський.

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