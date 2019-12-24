 Зеленський про тарифи на комуналку: Платіжки не мають бути для людей вироком

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на засіданні Ради розвитку громад і територій у вівторок.
"Ми знаємо, що ціни на газ зменшилися майже на 30%, а тарифи, на жаль, ні. Українці і суспільство це не розуміють. Ми часто обговорювали це питання і в Офісі Президента, і з урядом. І уряду було доручено розробити механізм, який забезпечить справедливі тарифи. Сподіваюся, сьогодні ми почуємо рішення, хочеться почути конкретні дати та суми, на які у людей зменшиться "платіжка", - сказав президент.
"Нам постійно всі кажуть, що комунальні послуги це товар, за який треба платити справедливу ціну, що не можна втручатися в роботу регулятора. Ми це все добре розуміємо, але є "але". Не може "платіжка" за комуналку бути для людини вироком, і не може людина віддавати 50%, 60%, а є випадки, коли віддає за це 70% своєї заробітної плати", - підкреслив Зеленський.
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Але будуть, бо я нічого не обіцяв? Так говорити можуть лише реформаторська нація.
"Вам обещали «справедливые» тарифы? Получите рост цены на газ с Нового года. Чтобы вы ничего не поняли, пока не получите платежки за январь, вам говорят, что цена будет ниже на 10%, чем в отопительном сезоне год назад, но ничего не говорят, что она будет выше текущей на 25%. И уж, конечно, не говорят, что год назад газ в Европе стоил вдвое дороже.Вам говорили, «сильные будут заботиться»? Зарплату учителям в 4 тысячи долларов?
Ну, во-первых, отец президента уже объяснил, что не надо быть идиотами, и верить всему, что наговорил его сын...😂"
Чесна людина після підвищення вартості комуналки повинна застрелитися.
https://vesti.ua/politika/207880-poroshenko-javljaetcja-benefitsiarom-bolee-100-kompanij
Але ж яке шоу - паніка зебілів після отримання платіжок! 2Ви здєлалі ето вмєстє, анацефали! Жеріть!
Господи, зроби так!
Та, ні... навіть Господь зебілам не допоможе...
призывает правительство, которое он же сам назначил снизить тарифы, когда это самое правительство довело дефицит бюджета до 70 лярдов гривен...
Угандийский план - программа, в 1903 году предложенная британским правительством сионистскому движению и предполагавшая создание на территории современной Кении еврейского государства с названием Уганда.
Англичане преследовали несколько целей. Главной было развитие Восточной Африки как британской колонии и строительство там железной дороги, а также привлечение массового белого элемента в британскую Африку с целью усиления её колонизации.
Вследствие кишинёвского погрома и потока еврейских беженцев в Западную Европу, англичане видели в сотрудничестве с сионистским конгрессом инстанцию, которая может этот поток направить в желаемом направлении.
На 6-м сионистском конгрессе проект был одобрен большинством
О добром русском народе, беспощадно резавшем евреев в погромах Сказочный упомянуть забыл - поток еврейских беженцев резко увеличился после печально знаменитого Кишиневского погрома
Промолчал и о том что Еврейскую автономную область создали не в Подмосковье, а у чорта в зубах в тайге с амурскими тиграми. Не, это не Африка со львами, конечно.
Раша-новости подхватили пургу и начали ее разгонять. Это страшно, когда человек с ядерным чемоданчиком живет в Сказочной Истории
Дмитрий
@dmitriypaut
Полный текст заявления преЗедента Украины из-за территориальных претензий московии и открытия ЖД в оккупированный Крым
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Президент не повинен бути базікалом...
Сегодня рассмотрим, что же случилось за последние дни правления Галабародьки. Какие на "нарид" обрушились "эпични досягнэння". Какое "пакращення" подкралось к зубажилым незаметно.
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Итак, поговорим на тему, в которой каждый зубажилый сантехник, каждый щитавод и самый младший "научный" сотрудник, каждая домохозяйка и пэнзионер с деменцией, разбираются лучше всего - поговорим на тему пра гассс.
Сперва, точнее 6 декабря в СМИ начали появляться маленькие такие сообщения, вроде как проверка того, как "нарид" это схавает. Типа маленькая подготовка зубажилых к дальнейшим последствиям:
"Нафтогаз" готовий відмовитися від нового спору з "Газпромом" за продовження транзиту.
Виконавчий директора "Нафтогазу" нагадав, що компанія готова розглядати можливість отримання газу від "Газпрому" в рахунок погашення заборгованості за рішенням минулого Стокгольмського арбітражу, яка становить близько 3 млрд доларів.
"Ми також готові відкликати свої позовні вимоги в новому арбітражі, але тільки якщо буде укладено довгостроковий контракт на транзит, який буде покривати всі витрати, і якщо "Нафтогазу" буде компенсовано невиконання "Газпромом" своїх зобов'язань за поточними контрактами", - додав Вітренко.А нужно заметить, что ситуация на Расее сложилась нехорошая. Великий и могучий "Северный поток - 2" так и не успевали достроить до конца этого года. А "***********" контракт Ваной, подписанный с ************ в 2009 году, как раз с 1 января 2020 и заканчивался.
И стоял перед Расеей сложный вопрос - как же поставлять в Европу свой газ, да так чтобы в обход Украины? И ответ был - а никак. Либо транзит газа в ЕС идёт через Украину, либо транзита нет вообще, но тогда Расея получает от ЕС штрафные санкции. Казалось бы, ситуация настолько выгодная для Украины, что теперь можно вытребовать у Расеи всё что угодно, в обмен на украинский транзит.
Президент Росії Володимир Путін закликав обнулити всі вимоги як зі сторони "Нафтогазу", так і з боку "Газпрому" у газовій суперечці.
5 листопада глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв відмовився "понять и простить" 22 мільярди доларів Газпрому.
4 грудня президент Росії Володимир Путін назвав умови української сторони щодо транзиту газу "економічно неприйнятними".
Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.
Вроде бы вот она "эпична пэрэмога". Дави, души ГАЗПРОМ, они в безвыходном положении... Но потом, 9 декабря, Галабародька слетал в Париж, чтобы сделать селфи с ************. Была у них персональная встреча, около часу времени. О чем они шептались, никто не знает, но вот после той встречи, стала помалу появляться информация про гассс.
Росія погодилась виплатити "газовий" борг по Стокгольмському арбітражу. Росія запропонувала виплатити Україні всі 3 мільярди доларів "газового" боргу на користь рішення Стокгольмського арбітражу. Зазначається, що всі сторони газових перемовин відмовилась від коментарів.То есть полное неведение, на каких условиях, как, когда Туман покрыл договорняки.
И вот наконец-то сегодня, появилась вроде как окончательная информация, которая проясняет суть этой "эпичной пэрэмогы":
Деталі контракту з "Газпромом": мінімальні обсяги, відкликання позовів. "Нафтогаз" і "Газпром" домовилися про контракт на транзит газу територією України на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років. Він передбачає мінімальний обсяг 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 млрд кубометрів у наступні 4 роки.
Водночас "Газпром" погоджується виплатити Україні грошима до Нового року більше 2,9 млрд доларів згідно рішення Стокгольмського арбітражу.
Переводя на понятный зубажилым язык: Украина получила контракт на 5 лет (с минимальной возможной без убытков для содержания трубы прокачкой) на транспортировку газа (хотели на 10 лет) который выгоден для России (пока она достраивает Северный поток, России нужно как-то продавать газ Европе). Россия признала долг, который и так должна была выплатить согласно судебного решения, вступившего в силу. Взамен Украина отказалась от всех исков и от права судиться в будущем. Цена вопроса - миллиарды. Россия получила все, Украина получила бумажку с подписями.
А ведь преЗЕдент Галабародька как бы намекал зубажилым, ещё сразу после своей встречи с ************ во Франции:
9 грудня Президент Володимир Зеленський за лаштунками Нормандської зустрічі в Парижі заявив журналістам, що Україна підпише договір із Росією про поставки газу "за кращими умовами, ніж до цього" - на період "десь посередині" між одним і десятьма роками.Ну вот и получилось "десь посередині" Теперь жри-Те зубажилые и не обляпайтесь. Они сделали вас вместе.
Хорошо подытожил это "эпичнэ досягнэння" один блогер. Дам его цитату:
Зеленский, руководивший по телефону действиями "Нафтогаза" во время переговоров с Газпромом, по требованию своего коллеги Путина вывел из переговорного процесса несговорчивого Витренко и поручил продолжить переговоры податливому и российскоориентированному Оржелю. Кроме того, по требованию российской стороны, Зеленский перевел встречу в Минск.
После этого дела у россиян пошли быстро - Оржеля нагнули, и он с благословения украинского зеленого уродца подписал все хотелки Миллера (т.е. Путина) - от отзыва исков и претензий к Газпрому до всевозможных гарантий необращения в европейские суды в дальнейшем.
Правда, сегодня у преЗЕдента пообещали рассказать зубажилым что это ПЭРЭМОГА, так что подождём официальных россказней с Банковой. Вчера преЗЕденту Галабародька было не до зубажилых и не до газа. Вчера Моника со своими ЗЕлеными "слугами нарида" досрочно встречал Новый год…Более детально, почитать и позавидовать, зубажилые могут вот тут: Суп за 1800, віскі за 35000: ціни святкового корпоративу «Слуги народу».
здесь все по полочкам https://defence-line.org/2019/12/ruchnoe/