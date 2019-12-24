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Все про:Білорусь (855) газ (1111) Лукашенко (316) Путін (4952) Росія (14799)

 Коли РФ почала "собачитися" з Україною через газ, я сказав, що ще "невідомо, що буде далі", - Лукашенко пригрозив Путіну пошуком альтернативних постачальників

Президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив пошуком альтернативних постачальників нафти і газу, в разі якщо Росія встановить надто високу ціну на ці ресурси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю радіостанції "Эхо Москвы".

"Як можна організувати економіку, якщо мені кажуть: 152 долари має бути ціна на газ? Та вона не може такою бути, бо ми без мита торгуємо. А на останніх переговорах я взагалі сказав, коли торгівля ця пішла, щодо нафти особливо: добре, давайте ваші ціни, ми будемо платити. Але якщо російський ринок у 25 млн тонн нафти і в 22 млрд кубів газу піде кудись, ви на мене не ображайтеся", - заявив Лукашенко.

Після цих слів у Москві сказали, що вихід Білорусі з російського ринку призведе до того, що нафта і газ коштуватимуть Мінську дорожче, додав Лукашенко.

"А я навів приклад: коли ви почали "собачитися" з Україною щодо транзиту газу, що ви зробили? Побудували обхід - Південний і Північний потік. Це десятки мільярдів доларів. Тож ще невідомо, що буде далі. Але ви плюнули і почали це робити. Я вчиню так само, Володимире Володимировичу. Я шукатиму альтернативу. А її все одно треба шукати. І я це від керівництва Росії не приховую", - наголосив президент Білорусі.

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Як альтернативу Лукашенко має намір використовувати реверс нафти. "Я можу через Польщу, вони пропонують (це найдешевший маршрут), взяти саудівську або американську нафту, що дешевше з ринку в Гданську, і по трубі завезти реверсом", - зазначив він.

Як нагадав Лукашенко, в Білорусі три труби нафтопроводу "Дружба" з Росією.

"На першому етапі я забираю одну трубу і реверсом поставляю нафту до нас на НПЗ Північний і Південний, а потім переробляю. Цього року ми повністю закінчили модернізацію цих НПЗ, там глибина переробки, як у Європі. Піде нормально, я заберу реверсом другу трубу. У Росії залишиться одна. Росія поставляє під 70 млн тонн цими трубами на преміальний західний ринок. Якщо я заберу 2 труби, у неї залишиться десь 20 млн тонн. І я ставлю питання: ви навіщо мене заганяєте у вирішення питання в такий спосіб? Я цього не хочу", - підкреслив президент Білорусі.

Лукашенко додав, що себе республіка нафтою і так забезпечує.

"У нас видобувається приблизно 2 млн тонн нафти. Ми в будь-якому разі бензобак будь-якому білорусу заллємо. Але нам для економіки потрібна нафта - трохи більше 6 млн тонн, щоб повністю себе забезпечити. Але ми у Росії купуємо 25 млн тонн", - зазначив він.

Лукашенко також звернув увагу, що Білорусь є третім споживачем російського природного газу після Німеччини та Італії.

"Ви хочете цей ринок втратити? Ні", - підсумував він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167138
 
   
 Топ коментарі
 
Лукашенко робить вигляд, що він не підхуйло Когда РФ начала "собачиться" с Украиной из-за газа, я сказал, что еще "неизвестно, что будет дальше", - Лукашенко пригрозил Путину поиском альтернативных поставщиков - Цензор.НЕТ 4626
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Петров и Баширов захотели срочно посмотреть Белу Вежу в Беларуси.

Коли РФ почала "собачитися" з Україною через газ, я сказав, що ще "невідомо, що буде далі", - Лукашенко пригрозив Путіну пошуком альтернативних постачальників - Цензор.НЕТ 7269
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"Грозный"-забыл,что "БЕЛТРАНС"-ему не принадлежит. Коли РФ почала "собачитися" з Україною через газ, я сказав, що ще "невідомо, що буде далі", - Лукашенко пригрозив Путіну пошуком альтернативних постачальників - Цензор.НЕТ 6700
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Обычно после таких угроз идёт большой слив и дружба навеки с великим пу.
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вот это стопроцентное определение) тот лука шантажом пуйла десятилетиями живет
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Экономические доводы на московию не действуют.
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На первом этапе я забираю одну трубу и реверсом поставляю нефть к нам на НПЗ Северный и Южный, а затем перерабатываю.

==
он что, с дурки пишет из палаты Наполеонов?Я, я.. головка от уя
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Собашишься, Лука, ты, так как будет так, как скаже хозяин!, бо если пуйло взвинтит цены на газ, вся твоя луканомика поскачет зайцами у лес!!!
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Зачем публиковать высеры єтого бульбоеда.
Там реальности ровно столько сколько в словах зеленского.
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Может он зелебобиков троллит?
Те только начали пропаганду разводить что покупать газ к Словакии это вредно и тут на тебе.
Батька порохоботом оказался.
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Слова бацьки не имеют никакого значения, - он просто рождественский кабанчик и его время пришло.
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Меня это радует.
Потому что следующий объект ваших претензий это Балтия.
И там вы огребете по полной.
Осталось всего три четыре года и наступит момент истины.
Глава Объединенной судостроительной корпорации РФ Алексей Рахманов уверяет, в случае принятия решение о том, что Россия будет самостоятельно достраивать "Северный поток 2", стране понадобится пять-шесть лет, чтобы завершить проект в полном объеме, информирует Диалог.UA со ссылкой на его заявление росСМИ.

По его мнению, необходимо будет потратить 1,5-2 года на разработку и 3-4 года на производство судов, которые смогут укладывать трубы так, как это делали компании, которые ранее сотрудничали с РФ.
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Украина показала пример как можно пи.....ь росию !!!
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Лукашенко робить вигляд, що він не ******** Когда РФ начала "собачиться" с Украиной из-за газа, я сказал, что еще "неизвестно, что будет дальше", - Лукашенко пригрозил Путину поиском альтернативных поставщиков - Цензор.НЕТ 4626
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альтернатива тут --только самим вырабатывать больше метана,. а картоха, кстати, способствует вздутию.
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Ну фсе, пора беларруской вате звать ***** на ввод, Лука совсем берега потерял)))
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Походу тепер черга Білорусів стати хфашистами, на деякий час, і декілька областей...
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давай, объявляй уже, что подаешь заявку в НАТО и ЕС....
Не тяни.... Когда РФ начала "собачиться" с Украиной из-за газа, я сказал, что еще "неизвестно, что будет дальше", - Лукашенко пригрозил Путину поиском альтернативных поставщиков - Цензор.НЕТ 5593
поздравь так московитов с Рождеством...
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я,лично ,уже во все выпады луки против пуйла не верю - сейчас кацапье даст бабла и опять братушки- триста раз проходили
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сейчас серьезнее чем было до этого...
Медведев (тот что с орды) объявил вчера что интеграцию подпишут на днях... - иными словами аншлюс получается, если Лукашенко против...
Не похоже уже на комедию....
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дай то Бог,если кацапстан главного вассала лишится
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ну давай)только кажется это стотысячный пук,который звучит обычно,когда пуйло бабло за верность зажимает...
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Молодец мужик, нам бы таких людей, правильно торгуется и выбивает для себя лучшие условия, а не так как мы ломаемся ломаемся потом ЕС нас нагибает и мы в спешке подписываем всё что нам дадут.
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Хто це "ви". Цап. Мова про те що Раша где через коліно тих, кого називає братами. ЄС нікого не нагинає, і нічого невимагає. Гарна спроба переводу стрілок.
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ага спроси это у Греции как там не нагибают, а сейчас вот еще и Великобританию спросить можно. Эх какой романтик. Я то думал в сладкий запад уже мало кто верит и в кружевные трусы за бесплатно.
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))))))))когда про Грецию - так сразу рюзьким духом поперло
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Та ти ватний дебіл думай за кацапію, ми самі за себе подбаємо. "дюмал" він. Ти "дюмал" що хтось вірить у "******** рускій народ"? Ні, таких дебілів принаймні більше не стало. Так що дюмай звідси на ЯНдекс, чи в однокласнікі, чи де там ватні дебічі мешкають.
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езжай в Беларусь,если тебе а не нам,"молодец мужик" нравится, 25 лет дольше чем Брежнев у власти
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А как он может не нравится если в условиях которые они получили после развала СССР государство достаточно успешно существует, а 25-40 лет как то не берёт, это для либеральной спильноты лишь важно сменяемость власти, а тот кто книжки читает знает и про Великобританию и её королеву и про Германию и её канцлера и ничего что то никто не требует уходить на пенсию.
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иди отдыхай,тут не твоя аудитория,тебе к сталину ленину и кларе цеткин

Экс-боец "эскадрона смерти": Я участвовал в убийствах критиков Лукашенко Экс-боец белорусского СОБРа рассказал DW детали убийств противников Лукашенко. Он утверждает, что был одним из тех, кто 20 лет назад похитил и застрелил Захаренко, Гончара и Красовского
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За него никто не впишется.
Настоящая красная линия это НАТО.
В наших интересах что бы путин ее перешел.
И он это сделает.
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зайвий раз доводить, що у кацапів нема союзників, є вассали.
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та Герус вон снова на иглу присесть захотел.
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Ай да Лука, еще тот шантажист. Путлера за яйца держит. Зеля при что у нас война с ними, и то себе не позволяет себе так говорить с пуйлом.
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кто там кого держит?для плебса все разговоры,Беларусь обречена на "союзное государство"
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А он со всеми так говорит. Потому что ощущает поддержку народа.
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А ты уверен, что он так говорит с ******, а не просто на публику?
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Кому он заливает? Грозный такой, трубу заберу, вторую заберу... Никуда ты не денешься с подводной лодки - пока диктатура и там, и там, будешь покупать по такой цене, по какой скажут. Не будешь - станешь БНР по типу лугандона.
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Есть Туркмен-Баши, а еще есть Буль-баши и кто из этих двоих более е...тый я не знаю, разве что ким-ын с пут-ином.
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1994 году первый руководитель независимой Белоруссии Станислав Шушкевич подписал обязательство о выводе из республики ядерного оружия, объявив при этом страну безъядерной державой, в обмен на гарантии безопасности со стороны ядерных держав.

"Мне пришлось подписывать этот договор, потому что деваться было некуда: на меня давили и Россия, и американцы - выводите, потому что пообещали", - рассказал Лукашенко.

"Нельзя было, это величайшее достояние, это дорогой товар, который мы, в конце концов, должны были прилично продать", - считает он.

"Если бы у нас было это оружие, с нами бы сейчас по-другому разговаривали. Ладно, вывели. Так гарантируйте нам безопасность - нет", - сказал Лукашенко.

2010 год.
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Можно подумать еще кто-то верит этому поцу.
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выхода у Луки нет, на Западе его никто не ждет, а для Пу он как кость в горле, будет делать то что "старшая сестра прикажет" или секир-башка
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Если б Лукашенко был шанс,как у Украны, в 3млрд.долл. плюс 12 млрд.долл. он доил бензоколонку лет двадцать.А Зебилы такой джекпот взяли и просра...!Ой!Простили.
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покажите мне, где газ дешевле чем $152 и я пойду туда качать......
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