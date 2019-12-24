 Коли РФ почала "собачитися" з Україною через газ, я сказав, що ще "невідомо, що буде далі", - Лукашенко пригрозив Путіну пошуком альтернативних постачальників

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю радіостанції "Эхо Москвы".
"Як можна організувати економіку, якщо мені кажуть: 152 долари має бути ціна на газ? Та вона не може такою бути, бо ми без мита торгуємо. А на останніх переговорах я взагалі сказав, коли торгівля ця пішла, щодо нафти особливо: добре, давайте ваші ціни, ми будемо платити. Але якщо російський ринок у 25 млн тонн нафти і в 22 млрд кубів газу піде кудись, ви на мене не ображайтеся", - заявив Лукашенко.
Після цих слів у Москві сказали, що вихід Білорусі з російського ринку призведе до того, що нафта і газ коштуватимуть Мінську дорожче, додав Лукашенко.
"А я навів приклад: коли ви почали "собачитися" з Україною щодо транзиту газу, що ви зробили? Побудували обхід - Південний і Північний потік. Це десятки мільярдів доларів. Тож ще невідомо, що буде далі. Але ви плюнули і почали це робити. Я вчиню так само, Володимире Володимировичу. Я шукатиму альтернативу. А її все одно треба шукати. І я це від керівництва Росії не приховую", - наголосив президент Білорусі.
Як альтернативу Лукашенко має намір використовувати реверс нафти. "Я можу через Польщу, вони пропонують (це найдешевший маршрут), взяти саудівську або американську нафту, що дешевше з ринку в Гданську, і по трубі завезти реверсом", - зазначив він.
Як нагадав Лукашенко, в Білорусі три труби нафтопроводу "Дружба" з Росією.
"На першому етапі я забираю одну трубу і реверсом поставляю нафту до нас на НПЗ Північний і Південний, а потім переробляю. Цього року ми повністю закінчили модернізацію цих НПЗ, там глибина переробки, як у Європі. Піде нормально, я заберу реверсом другу трубу. У Росії залишиться одна. Росія поставляє під 70 млн тонн цими трубами на преміальний західний ринок. Якщо я заберу 2 труби, у неї залишиться десь 20 млн тонн. І я ставлю питання: ви навіщо мене заганяєте у вирішення питання в такий спосіб? Я цього не хочу", - підкреслив президент Білорусі.
Лукашенко додав, що себе республіка нафтою і так забезпечує.
"У нас видобувається приблизно 2 млн тонн нафти. Ми в будь-якому разі бензобак будь-якому білорусу заллємо. Але нам для економіки потрібна нафта - трохи більше 6 млн тонн, щоб повністю себе забезпечити. Але ми у Росії купуємо 25 млн тонн", - зазначив він.
Лукашенко також звернув увагу, що Білорусь є третім споживачем російського природного газу після Німеччини та Італії.
"Ви хочете цей ринок втратити? Ні", - підсумував він.
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он что, с дурки пишет из палаты Наполеонов?Я, я.. головка от уя
Это петя виноват.
Там реальности ровно столько сколько в словах зеленского.
Те только начали пропаганду разводить что покупать газ к Словакии это вредно и тут на тебе.
Батька порохоботом оказался.
Потому что следующий объект ваших претензий это Балтия.
И там вы огребете по полной.
Осталось всего три четыре года и наступит момент истины.
Глава Объединенной судостроительной корпорации РФ Алексей Рахманов уверяет, в случае принятия решение о том, что Россия будет самостоятельно достраивать "Северный поток 2", стране понадобится пять-шесть лет, чтобы завершить проект в полном объеме, информирует Диалог.UA со ссылкой на его заявление росСМИ.
По его мнению, необходимо будет потратить 1,5-2 года на разработку и 3-4 года на производство судов, которые смогут укладывать трубы так, как это делали компании, которые ранее сотрудничали с РФ.
Не тяни....
поздравь так московитов с Рождеством...
Медведев (тот что с орды) объявил вчера что интеграцию подпишут на днях... - иными словами аншлюс получается, если Лукашенко против...
Не похоже уже на комедию....
Экс-боец "эскадрона смерти": Я участвовал в убийствах критиков Лукашенко Экс-боец белорусского СОБРа рассказал DW детали убийств противников Лукашенко. Он утверждает, что был одним из тех, кто 20 лет назад похитил и застрелил Захаренко, Гончара и Красовского
Настоящая красная линия это НАТО.
В наших интересах что бы путин ее перешел.
И он это сделает.
"Мне пришлось подписывать этот договор, потому что деваться было некуда: на меня давили и Россия, и американцы - выводите, потому что пообещали", - рассказал Лукашенко.
"Нельзя было, это величайшее достояние, это дорогой товар, который мы, в конце концов, должны были прилично продать", - считает он.
"Если бы у нас было это оружие, с нами бы сейчас по-другому разговаривали. Ладно, вывели. Так гарантируйте нам безопасность - нет", - сказал Лукашенко.
2010 год.