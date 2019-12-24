 Суд залишив під вартою 4 ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані. Наступне засідання призначено на 14 січня

Таке рішення ухвалив сьогодні на засіданні Святошинський районний суд Києва, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Наступне засідання відбудеться 14 січня.
Під вартою перебувають колишній заступник командира київського "Беркута" Олег Янішевський і солдати спецроти Павло Аброськін, Сергій Зінченко та Олександр Маринченко, яких підозрюють у розстрілі учасників Майдану на вулиці Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року.
Під час сьогоднішнього засідання прокурори, як і обіцяли напередодні, не клопотали про зміну запобіжного заходу підозрюваним.
Засідання було присвячено зачитуванню балістичної експертизи суддею. Суддя назвав типи зброї, з яких були випущені кулі. Частково визначити типи зброї не вдалося. Суддя зазначив, що на цей момент не були проведені експертизи, які показали б, чи стріляли зі зброї беркутівців чи ні. Таку експертизу ще належить провести.
Так що, якщо їх через рік випустять, не пускай бульби носом.
деморализация украинцев должна проходить все время...., а не мгновенно...
тактика маленьких порезов....
Также кстати и порошенко сливал Революцию Достоинства - постепенно.., что бы привыкли..
и газ в рф не покупали, и долги ОРДЛО не выплачивали, и рф ипли в судах и т.д.
то, что сейчас - достижение бубачки и только бубачки!
малоросы строят Малороссию.
и добрбатов судьи - сепары судили, и торговля с Ордло и с РФ, и выпускали, или меняли сепаров...
Вам память отказала...
Покупали в рф запчасти, без которых танки не запустить (ну, не против, что б их же убивали с помощью их же оружия? - ну там вольному воля!).
Но не покупали газ, которым рф может шантажировать.
Т.е. думали об усилении оборонной способности.
То же и с пленными, и со всем остальным.
пуця не даром говорил: Порох - враг № 1, а все остальные его устраивают.