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 Суд залишив під вартою 4 ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані. Наступне засідання призначено на 14 січня

Четверо колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут" залишаються під вартою.

Таке рішення ухвалив сьогодні на засіданні Святошинський районний суд Києва, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Наступне засідання відбудеться 14 січня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беркутівців, які проходять у справі про розстріл Майдану, готують до обміну, - ЗМІ

Під вартою перебувають колишній заступник командира київського "Беркута" Олег Янішевський і солдати спецроти Павло Аброськін, Сергій Зінченко та Олександр Маринченко, яких підозрюють у розстрілі учасників Майдану на вулиці Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року.

Під час сьогоднішнього засідання прокурори, як і обіцяли напередодні, не клопотали про зміну запобіжного заходу підозрюваним.

Засідання було присвячено зачитуванню балістичної експертизи суддею. Суддя назвав типи зброї, з яких були випущені кулі. Частково визначити типи зброї не вдалося. Суддя зазначив, що на цей момент не були проведені експертизи, які показали б, чи стріляли зі зброї беркутівців чи ні. Таку експертизу ще належить провести.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167135
 
   
 Топ коментарі
 
Це судове рішення дивує, але мабуть поки їм не занесли гроші.
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отпустят 14-го...
деморализация украинцев должна проходить все время...., а не мгновенно...
тактика маленьких порезов....
Также кстати и порошенко сливал Революцию Достоинства - постепенно.., что бы привыкли..
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Це судове рішення дивує, але мабуть поки їм не занесли гроші.
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Алі, вони вже відсиділи по 10 років кожен, згідно прийнятим свого часу тим сам ПЕСом "закону Савченко".
Так що, якщо їх через рік випустять, не пускай бульби носом.
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отпустят 14-го...
деморализация украинцев должна проходить все время...., а не мгновенно...
тактика маленьких порезов....
Также кстати и порошенко сливал Революцию Достоинства - постепенно.., что бы привыкли..
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при Порохе и речи не было, что выпускать - и пернатых, и Ефремова, и шпионов.
и газ в рф не покупали, и долги ОРДЛО не выплачивали, и рф ипли в судах и т.д.

то, что сейчас - достижение бубачки и только бубачки!
малоросы строят Малороссию.
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Да, не заценил украинский народ Петю. Ничего, у него ещё все впереди.
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В месте, где есть мед, будут и мухи. Bal olan yerde sinek de olur.
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Sergiy Kulyk - все было и про порошенко...

и добрбатов судьи - сепары судили, и торговля с Ордло и с РФ, и выпускали, или меняли сепаров...
Вам память отказала...
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Память у петиков сродни девичьей. Но, в отличие от последней, сильно зависит от проплат...
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дьявол в деталях.
Покупали в рф запчасти, без которых танки не запустить (ну, не против, что б их же убивали с помощью их же оружия? - ну там вольному воля!).
Но не покупали газ, которым рф может шантажировать.

Т.е. думали об усилении оборонной способности.
То же и с пленными, и со всем остальным.
пуця не даром говорил: Порох - враг № 1, а все остальные его устраивают.
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Надо беркутам линию защиты срочно менять, пускай начинают разгонять дичь что они все волонтёры по призванию в душе, а в день расстрелов они случайно встретились на майдане с автоматами.....порохоботы торчат от такой хни...
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