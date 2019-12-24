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Все про:Білорусь (855) Лукашенко (316) НАТО (2200) Росія (14799)

 Країни Заходу і НАТО відреагують війною на спробу Росії порушити суверенітет Білорусі, - Лукашенко

Країни Заходу і НАТО відреагують відповідним чином у разі будь-яких спроб Росії порушити суверенітет Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив в інтерв'ю радіостанції "Эхо Москвы".

"Класично загроза суверенітету існує завжди і навіть для Росії. Але я не відчуваю зростання загрози суверенітету Білорусі. Якщо ця загроза з боку Росії, як дехто каже, виникне, і раптом вона спробує порушити наш суверенітет, ви знаєте, як відреагує не тільки світова спільнота - вони вже будуть втягнутими у війну. Цього вже країни НАТО не перенесуть, бо вони вважатимуть це за загрозу їм. У цьому сенсі вони у чомусь матимуть рацію", - сказав Лукашенко.

Але, на думку президента Білорусі, подібний "головний біль" Росії не потрібен.

"Росія звичайно буде діяти акуратно, обережно. Загроза з'явиться тоді, небезпечна загроза, коли у нас буде зовсім погано з економікою. Коли людям неможливо буде все це винести. Це єдина причина. Поки я при владі, це єдина загроза", - зазначив Лукашенко.

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"Ми не колосально величезна країна з величезними ресурсами, але перебуваємо в центрі "котла". Тут сьогодні перетинаються всі інтереси із Заходу на Схід, і не тільки російські, з півдня на північ. Ось тут так склалася ситуація. І перебуваючи в цьому котлі, треба поводитися настільки точно, тонко і акуратно, щоб тебе не зварили в цьому котлі", - додав президент Білорусі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167133
 
 
 Топ коментарі
 
глубокой озабоченностью и обеспокоенностью, Лука.
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выразят очередную озабоченность
сказочник Лука... Крым чей???
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Ага-ага. Будуть сильно стурбовані Страны Запада и НАТО отреагируют войной на попытку России нарушить суверенитет Беларуси, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1527 .
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Лука Мудищев все пытается оттанцеваться от плешивого с его аншлюсом, - уже НАТО приплел, против которого "защищал" мышебратьев кацапских.. Совсем плохи дела у колхозника усатого, - скоро ему лапти вата белорусская сплетет.. Зачем белоруским совкам совковый Лука, когда есть супер-совковый путин.?? Ну за что, как говорится, боролся...
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С чего это вдруг? НАТЕ и Европе нечего делать, кроме как отстаивать суверенитет Беларуси? Т.е. и Украина для него -- не пример... Перемудрил батяня.
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Конечно отреагируют! На попытку нарушить суверинитет Украины отреагировали же.
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Суверенитет Беларуси звучит как девственность плечевой.
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Бацька, ты там поаккуратней. ***** старенький уже. От смеха может хлебало треснуть и корсет расстегнуться.
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Демагогия для внутреннего потребителя! Режимы Лукашенко и Путена это сросшиеся жопами сиамские близнецы.)) Если их разделить хирургическим путём, режим Лукашенко тут же погибнет, ибо самостоятельно нежизнеспособен в упомянутом агрессивном котле. Режим Путена при таком разделении имеет шанс прожить какое-то время, ибо гораздо более автономен. Но его так же будет очень сильно лихорадить. Гораздо выгоднее кремлёвскому режиму пересадить одну только голову меньшему братцу. Послушную и безотказную. Но с хирургической точки зрения это на сегодняшний день не возможно.)) Поэтому, ближайшее время так и будет существовать это несуразное чудовище. Одновременно и нужное и ненавидящее друг друга.
Аллегория представленная выше, именно о правящих режимах, а не о странах. Это важный нюанс!)
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Совсем ополоумел бацька. Несёт какую-то ересь.
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Лукашенко из колхозника превратился в матёрого тирана -манипулятора.Его обращение отправлено Путлеру в уши и по сути верно на 300%.Он чётко стоит на белорусском суверенитете.Он напоминает Путлеру,что Беларусь -последний друг Орды и не надо её насиловать.Лукашенко априори не есть друг Украины и он избрал свой путь выживания Беларуси в гибельных объятиях Орды.Пока Беларусь тримается.
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Диктатору инородцу (а Лукашенко не белорус!!!) насрать и на белорусов и на Белорусь - его интересует только сохранение личной власти. Он понимает что дальнейшая интеграция с РФ закончится аншлюссом, то есть полным поглощением Белоруси кацапами. Кацапье с 1991 переезжает в Белорусь и их там уже накопилось слишком много. И что он в таком случае оставит "наследному принцу Минска и Мозыря Николашке? Аншлюс приведет к внезапной смерти Лукашенко от "сердечного приступа". Он ведь сердечник? Нет? Ну значит будет "сердечником"!
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"Бацька" так доінтегрувався, що тепер не знає яким боком вилізе ця "інтеграція". Нехай іще звернеться до Ліги сексуальних реформ, можливо, там допоможуть.
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НАТО та ЄС висловлять глибоку стурбованість щодо поглинання Росією Білорусі.
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Чем может помочь запад, если батька сам раздвинул ягодицы для путена?☺
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Самокритично - "пока я у власти единственная угроза связана, когда будет совсем плохо с экономикой и пока я у власти это одна угроза. ))
Это уже все белорусы прочувствовали на себе. Если бы нули не отнимали почти каждый год, то белорусский рубль был бы уже 1 000 000 000 000 к доллару. Так никто и не сомневается с таким-то экономистом)
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