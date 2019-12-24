 Антоненко і Кузьменко познайомилися через ДТП і бачилися до вибуху автомобіля Шеремета всього двічі, - адвокат Добош

Про це заявив в Апеляційному суді адвокат Кузьменко Влад Добош, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За його словами, в 2016 році Кузьменко познайомилася з Антоненком після того, як його дружину і дитину збила машина - Юлія стала випадковим свідком цієї ДТП.
Адвокат надав суду листування Антоненка і Кузьменко, де вони обмінюються номерами телефонів після того, як Кузьменко побачила пост Антоненка про пошук свідків.
"Вони зустрічалися один раз, поговорили про ДТП, а потім ще раз зустрілися випадково. Це дві їхні єдині зустрічі до вбивства Шеремета. Яну Дугарь ні Антоненко, ні Кузьменко, на той момент не знали взагалі", - зазначив Добош.
Стежити за розглядом апеляції на арешт Юлії Кузьменко можна тут.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Вони занадто активно обсирали Порошенка, занадто ненавиділи "порохоботів"!
Є завдання, причинити Пороха і мєнти вирішили, що як причинять їх, а потім натякнуть, що проблеми зникнуть якщо вони оббрешуть Порошенка, то затримані радо погодяться це зробити!
Всім зєльонкам варто над таким варіантом замислисися.
А раптом по них прийдуть?
Раскрыть хоть какое-либо преступление этот поц не может просто в силу генетических отклонений своего упитанного организма .
Ему уже 42 годочка.
Лохи - это мы .
И попробуй возрази !
К примеру я мог остаться на ордле и устроить какой то сверхприбыльный бизнесс на человеческих страданиях,но кроме денег существует еще моральная сторона.
Самое важное это чистая совесть.
Пожалуй , только одно .
Ты , подобно нашему очередному презику , не можешь сказать про себя - " Я не лох!".
Сколько бы лет тебе не было ...
Нормально.
Значит они даже знакомы не были тогда.
А презумпція невинуватості вам ідіотам ні про що не говорить???
Украина становиться подобной подобием путинской России.
Можно даже не представившись заниматься.
А вот планировать убийство это не.
Поэтому причем тут твоя жена?