 Кабмін затвердив безвіз із Колумбією та Еквадором, - Гончарук

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.
"Ми щойно затвердили угоди між урядами України та Колумбії, а також урядами України і Еквадору про взаємне скасування візових вимог для пред'явників звичайних паспортів і інших проїзних документів", - повідомив Гончарук.
За словами прем'єра, Українці зможуть подорожувати в ці країни без візи на 90 днів протягом 180 днів.
Штати, Канада, Великобританія то все дурня.
- Кокаинум!
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высерыанализы Зебила, перед выборами!..
И они так хотят !
Правда , в силу традиций , добавят к цене Роттердам+ ...
Откуда у нищебродов бабло на кокс или поездку в Эквадор или Колумбию?)
Это как оценочные суждения 90 летних импотентов о тёлках. Трясутся перебивают друг друг друга но не в состоянии даже по дрочить, не говоря уже о том что бы трахнуть.
Привет вам педоимпотенты! И да безвиз с Колумбией и Эквадором - это прикольно. Хотя кому я это говорю?
И очень смешная для тех, кто продаёт свой укроп за канавою біля сільради
уж ему-то не знать.
***********-комики всех стран объединяются?
24 сентября Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Колумбией