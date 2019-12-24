 Кабмін затвердив безвіз із Колумбією та Еквадором, - Гончарук

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.

"Ми щойно затвердили угоди між урядами України та Колумбії, а також урядами України і Еквадору про взаємне скасування візових вимог для пред'явників звичайних паспортів і інших проїзних документів", - повідомив Гончарук.

За словами прем'єра, Українці зможуть подорожувати в ці країни без візи на 90 днів протягом 180 днів.

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