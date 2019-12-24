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Все про:Колумбія (7) Еквадор (8) безвізовий режим (756) Гончарук_Олексій (394)

 Кабмін затвердив безвіз із Колумбією та Еквадором, - Гончарук

Кабінет міністрів України затвердив безвізовий режим з Колумбією та Еквадором.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.

"Ми щойно затвердили угоди між урядами України та Колумбії, а також урядами України і Еквадору про взаємне скасування візових вимог для пред'явників звичайних паспортів і інших проїзних документів", - повідомив Гончарук.

За словами прем'єра, Українці зможуть подорожувати в ці країни без візи на 90 днів протягом 180 днів.

Також читайте: Україна підписала угоду про безвіз із Північною Македонією

Кабмін затвердив безвіз із Колумбією та Еквадором, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167130
 
 
 Топ коментарі
 
По многочисленным заявкам слуг? Кабмин утвердил безвиз с Колумбией и Эквадором, - Гончарук - Цензор.НЕТ 224

Кабмин утвердил безвиз с Колумбией и Эквадором, - Гончарук - Цензор.НЕТ 698
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Теперь зебилы смогут за дешовым коксом смотаться...
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Точно! Нарешті доступ до коксу став безвізовим! Кабмін затвердив безвіз із Колумбією та Еквадором, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3282
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У мене знайомий там відпочивав, залишився задоволений.
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То він там залишився? Чи просто задоволений?.. Кабмін затвердив безвіз із Колумбією та Еквадором, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7343
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все относительно - да прикольно ,но местами - в прочем как наверное и везде - просто смотря какие цели, при посещении ,наверное так
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ну все. теперь товар из етих стран на полках и прилавках всех наших магазинов. Все страны наоборот стараются отгородиться от етих субьектов а мы наоборот будем дружить
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Теперь зебилы смогут за дешовым коксом смотаться...
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Ты шо-то против анализов ЗЕ-бубочки имеешь? Кабмін затвердив безвіз із Колумбією та Еквадором, - Гончарук - Цензор.НЕТ 286
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Залишилось тільки Зімбабве і Гондурас.
Штати, Канада, Великобританія то все дурня.
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Чим складніше отримати візу в певну країну, тим складніше підписати договір про безвіз. У Спльвадор, Еквадор та Колумбію отримати візу не проблема, отже і безвіз із ними підписати не проблема. Тільки є нюанс- Україна може стати перевалочною базою для усіляких мара сальватруча по дорозі цих елементів у Європу. А розтатуйованих черепами латиносів я б не сильно хотів бачити в Україні.
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Колумбійські наркобариги зараз як попруть, як попруть до нас.
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А наші клієнти до них, може навіть і з робочим візитом.
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- Какие ваши доказательства?
- Кокаинум!
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первому миллиону туристов, подарок при вьезде, угадайте какой.
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Свечку, понятно не держал, но знаю достоверно - больше всех будет радоваться баба Юля.
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по ходу из серии "все что могу!" радость то кака пришла от премьер министра Кабмін затвердив безвіз із Колумбією та Еквадором, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1040
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кака кока, это в клинике Пальчевского высеры анализы Зебила, перед выборами!..
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якщо північна америка для ніщебродів не досяжна, залишажться позичити грошей в кредитній спілці і на заробітки в еквадор
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Ну не дают нашим властям внутрикремлёвские цены на колумбийский кокс !
И они так хотят !
Правда , в силу традиций , добавят к цене Роттердам+ ...
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Ща зеленые нищеброды будут соревноваться в остроумии типа "всю жизнь мечтал" или "никому этот безвиз не нужен, коммуналку отмените". Маргиналы-люмпены...
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Поехали! Как раз с нашими зарплатами и пенсиями...
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Ждусь не дождусь безвиза из Папуа-Новой Гвинеи хочу хоть разок посмотреть как живут нормальные люди.А затем можна и на украинскую пенсию.
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О нищеброды заголосили)
Откуда у нищебродов бабло на кокс или поездку в Эквадор или Колумбию?)
Это как оценочные суждения 90 летних импотентов о тёлках. Трясутся перебивают друг друг друга но не в состоянии даже по дрочить, не говоря уже о том что бы трахнуть.
Привет вам педоимпотенты! И да безвиз с Колумбией и Эквадором - это прикольно. Хотя кому я это говорю? Кабмін затвердив безвіз із Колумбією та Еквадором, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1239
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Хорошая новость для бизнеса, кто туда хочет экспортировать свою продукцию.
И очень смешная для тех, кто продаёт свой укроп за канавою біля сільради Кабмін затвердив безвіз із Колумбією та Еквадором, - Гончарук - Цензор.НЕТ 548
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думаешь валютная выручка попрет?как у металлургов?
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у-у-у! - бубачка ЗНАЕТ, что делает Кабмін затвердив безвіз із Колумбією та Еквадором, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2959
уж ему-то не знать. Кабмін затвердив безвіз із Колумбією та Еквадором, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9865
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там было только с колумбией,а теперь с колумбией и эквадором,это громче звучит!а может гончарук и не знал,некогда ему,работает он
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Эквадор был 26 сентября, сразу после Колумбии
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за кокой по безвизу? а Гандурас не согласился на безвиз снами?
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уряяяяяя!!!!заместо клубники поедем кокс собирать , как романтично Кабмін затвердив безвіз із Колумбією та Еквадором, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4331
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Що це за дурня? Нам ще не вистачало колумбійських наркокартелів в Україні. Скасуйте безвіз з усіма країнами що розвиваються. Від них тільки мігранти, бандити та наркотики. А тому в кого є гроші туди мандрувати - віза не проблема.
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