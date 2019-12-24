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 Найманці РФ збільшують інтенсивність тренувань на полігонах і поповнюють боєкомплект для РСЗВ, - розвідка

Командування ЗС РФ підвищує рівень готовності до негайного застосування з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК російсько-окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"В артилерійських підрозділах окупантів зросла інтенсивність проведення занять з виходом техніки на полігони для тренувань і навчань із стріляниною. При цьому в грудні ц.р. контроль виконання вправ стрільб в артилерійських підрозділах здійснювався старшими офіцерами, які в складі спеціальних комісій прибували з території РФ", - сказано в повідомленні.

Крім того, за даними української розвідки, окупанти поповнюють боєкомплект артилерійських підрозділів, в т. ч. для реактивних систем залпового вогню.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167129
 
 
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мне не понятно - зачем это только в ценсоре, в местотого чтоб МИД барабанил по всему миру, что то с зелёной соплей у вас пошло совсем не так.
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не страшно, в следующий раз будут умнее, проголосуют за Бойко, или Медведчука
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ракетные стрельбы на 1200 км. по надводным и наземным целям поправят ситуацию.
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мне не понятно - зачем это только в ценсоре, в местотого чтоб МИД барабанил по всему миру, что то с зелёной соплей у вас пошло совсем не так.
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не страшно, в следующий раз будут умнее, проголосуют за Бойко, или Медведчука
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Нашим бы закрыть границу насовсем с агреессор рашей
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Распятый Мальчик 6b486667 твоя мама тебя головой об кафель уронила, когда рожала?
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да я так и понял, что ты на голову звизданутый
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Будуть обстрілювати лугандон і казати що це стріляють карателі.
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