 Снайпера "Омеги" Хмеля, підозрюваного у вбивстві на Майдані Олександра Храпаченка, відпустили з-під домашнього арешту

Про це йдеться в матеріалах суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Судді відпустили підозрюваного у вбивстві за клопотанням прокурора. Хмеля зобов'язали здати закордонний паспорт і не виїжджати за межі Київської області без дозволу слідчих.
Суд передав кримінальне провадження проти Хмеля в управління спецрозслідування Державного бюро розслідувань.
Кримінальне провадження тимчасово зупинили з серпня 2019 року. Оскільки захист відправив запит до Швейцарії на надання міжнародно-правової допомоги.
Нагадаємо, Дмитро Хмель служив у спецназі "Омега" під час подій Майдану. Його підозрюють у вбивстві активіста, театрального режисера Олександра Храпаченка на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. Зараз триває досудове слідство і Хмель перебуває в статусі підозрюваного. За версією слідства Хмель вистрілив зі своєї снайперської гвинтівки в беззбройного мітингувальника за барикадою і вбив його.
5 червня 2019 року Хмеля відпустили під домашній арешт.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/05/15/7180375/
... а на тех, кто не сбежал, прямых улик не было. И эти улики собирать приходилось годами. А 100%-ные судебные власти Зеленского плюнули на все эти доказательства и отпустили подозреваемых на свободу.
Общий срок не может превышать: 1) двух месяцев со дня уведомления лицу о подозрении в совершении уголовного проступка; 2) шести месяцев со дня уведомления лицу о подозрении в совершении преступления небольшой или средней тяжести; 3) двенадцати месяцев со дня уведомления лицу о подозрении в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 219 УПК Украины).
Если со дня уведомления лицу о подозрении в совершении преступления досудебное расследование невозможно закончить в срок, указанный в п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 УПК Украины, он может быть продлен в пределах сроков, установленных п. 2 и 3 ч. 2 ст. 219 УПК Украины. То есть не более чем 12 месяцев.
Учите законы Украины.
это если не упоминать тот факт, что сепарня и любители ЛДНР сажались при нём и у нас был твёрдый курс на запад, а сейчас сепарня отпускается, вместо них садятся волонтёры и АТО-шники и наш курс очень всё ближе и ближе к РФ приближается.
Удивительное рядом, да? найди сходства, в ответе на вопрос "чем отличаются", удачи!
это Украина, детка!
этот случай еще раз доказывает, что нет никакого украинского президента зеленского, есть галимая малороская шлюха, которого кремлефашисты епут и в хвост и гриву.