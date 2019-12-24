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 Політика України, Суспільство
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Все про:суд (5689) снайпери (144) Євромайдан (561) Хмель Дмитро (1)

 Снайпера "Омеги" Хмеля, підозрюваного у вбивстві на Майдані Олександра Храпаченка, відпустили з-під домашнього арешту

Печерський райсуд Києва відпустив з-під домашнього арешту снайпера і колишнього бійця спецназу "Омега" Дмитра Хмеля. Чоловіка підозрюють у вбивстві активіста Майдану Олександра Храпаченка.

Про це йдеться в матеріалах суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Судді відпустили підозрюваного у вбивстві за клопотанням прокурора. Хмеля зобов'язали здати закордонний паспорт і не виїжджати за межі Київської області без дозволу слідчих.

Суд передав кримінальне провадження проти Хмеля в управління спецрозслідування Державного бюро розслідувань.

Кримінальне провадження тимчасово зупинили з серпня 2019 року. Оскільки захист відправив запит до Швейцарії на надання міжнародно-правової допомоги.

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Нагадаємо, Дмитро Хмель служив у спецназі "Омега" під час подій Майдану. Його підозрюють у вбивстві активіста, театрального режисера Олександра Храпаченка на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. Зараз триває досудове слідство і Хмель перебуває в статусі підозрюваного. За версією слідства Хмель вистрілив зі своєї снайперської гвинтівки в беззбройного мітингувальника за барикадою і вбив його.

5 червня 2019 року Хмеля відпустили під домашній арешт.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167127
 
 
 Топ коментарі
 
А медаль душегобові коли Зєля дасть? Чи відразу орден?
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Маладцы! Зеленая шелупонь с новыми лицами во власти идет не останавливаясь прям к справедливости и концу эпохи бедности Снайпера "Омеги" Хмеля, подозреваемого в убийстве на Майдане Александра Храпаченко, отпустили из-под домашнего ареста - Цензор.НЕТ 3936
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Ну це ж не АТОвець і не волонтер! Шо ж йому за ґратами робить! Його тре готувать в лави СН на місцеві вибори! От падлюки зелені!
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ну....., все нормально...., все идет по плану.....
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А медаль душегобові коли Зєля дасть? Чи відразу орден?
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Він йому ще й затриману зарплату виплатить
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Классная в Украине судебная и правоохранительная системы
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Політично доцяльні, головне. Антоненко-у буцегарню, Кузьменко-теж. А підозрюваного зі сторони антимайдану - на волю.
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Політично доцільна. Антоненка і Еузьменко за підозру на нари, бо вони-умовний майдан. А цього антимацданіяця-на волю, теж за підозру.
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Шкода, що не маю добрих знайомих, які голосували за зеленського. Як вони сприймають всю цю мерзоту, що творить нова мишебратська влада.
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А чем отличается ета власть от прошлой? Тебя не возмущает что за 5 лет правления Парашенка ниодин убийца массового расстрела людей на Майдане так и не сел и не ответил за свои преступления?
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При Порошенко их арестовали и изолировали от общества. При Зеленском их выпустили на свободу.
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Почему при Порошенке их не смогли осудить? Не хватило доказательств или ума???
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Потому что большинство тех, кто расстреливал людей на Майдане сразу сбежали в россию. Держи ссылку:
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/05/15/7180375/

... а на тех, кто не сбежал, прямых улик не было. И эти улики собирать приходилось годами. А 100%-ные судебные власти Зеленского плюнули на все эти доказательства и отпустили подозреваемых на свободу.
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Так порох при помощи авакяна и дал этим тварям зеленый коридор! Аваков сразу после Майдана дал мусорам гарантии, что ни кто не сядет в обмен, что те теперь будут работать на барыжников! Проследи за развитием событий... Тут все сходится!
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Аваков никогда не был человеком Порошенко. Он человек Тимошенко.
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Согласно ч. 1 ст. 219 УПК Украины досудебное расследование должно быть закончено: 1) в течение одного месяца со дня уведомления лицу о подозрении в совершении уголовного проступка; 2) в течение двух месяцев со дня уведомления лицу о подозрении в совершении преступления.
Общий срок не может превышать: 1) двух месяцев со дня уведомления лицу о подозрении в совершении уголовного проступка; 2) шести месяцев со дня уведомления лицу о подозрении в совершении преступления небольшой или средней тяжести; 3) двенадцати месяцев со дня уведомления лицу о подозрении в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 219 УПК Украины).

Если со дня уведомления лицу о подозрении в совершении преступления досудебное расследование невозможно закончить в срок, указанный в п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 УПК Украины, он может быть продлен в пределах сроков, установленных п. 2 и 3 ч. 2 ст. 219 УПК Украины. То есть не более чем 12 месяцев.
Учите законы Украины.
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а однорукого спецназовца который убивал на майдане при просенко отпустили и через день он сбежал с под домашнего ареста в *********
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Только ты забыл уточнить, что арестовывали и отпускали его те судьи, которых назначал Янукович.
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судді таку рибу можуть відпустити тільки при наявності команди з гори.
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а тебя не смущает тот факт, что "Парашенка" был президентом и не занимается расследованиями? Люди которые этим занимались были людьми с другого лагеря (народный фронт) которые его в итоге и помогли утопить на выборах, оставшись при власти после него.

это если не упоминать тот факт, что сепарня и любители ЛДНР сажались при нём и у нас был твёрдый курс на запад, а сейчас сепарня отпускается, вместо них садятся волонтёры и АТО-шники и наш курс очень всё ближе и ближе к РФ приближается.

Удивительное рядом, да? найди сходства, в ответе на вопрос "чем отличаются", удачи!
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Mihalich,то я маю таких добрих знайомих,і що з того?! Мало того що добрих,але й тих,кого суспільство звикло поважати.Один з них - кавалер Ордена трудового червоного прапора!Саме так.І він його не купував,він дійсно його заслужив чесною працею.Ось його я запитував тоді,під час виборів,і запитав тиждень назад:як???!!! Він пожав плечима:так сталося...
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Маладцы! Зеленая шелупонь с новыми лицами во власти идет не останавливаясь прям к справедливости и концу эпохи бедности
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Да уж. Не зря с Украины все бегут притом уже с вещами и детьми.
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Разобрались ,оказывается всех грохнули пашинский с парубиём ...для чего вы спросите ,отвечу ,чтобы грабить лохов следующие пять лет рассказывая что путин нападёт и янукович всё украл ... Это я конечно шучу ,но может оказаться ,что это правда ...
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А Кузьменко разрешили сидеть рядом с адвокатом. Похоже, Кузьменко для зеленой шелупони опаснее убийц всяких никому не интересных майдановцев.
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Ну це ж не АТОвець і не волонтер! Шо ж йому за ґратами робить! Його тре готувать в лави СН на місцеві вибори! От падлюки зелені!
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а музыканта, доктора и медсестру держат в СИЗО потому что сам ЗЕнеЛОХ объявил о раскрытии преступления ...
это Украина, детка!
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на россии хвалят ,а это самое главное
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Ну это конечно просто п......ц! Тут без доказухи железной по Шеремету мурыжат! А этому ещё осталось компенсацию выписать!
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Таки випишуть, за вимушену відсутність на роботі
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Как и этого с пятнашки,100 процентов доказуха была ,а они то под домашний арест то ещё что-то ,тот ещё барыжничать начал!!!
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это делается специально - они демонстративно показывают какая власть сейчас в стране. они просто ху*еют от безнаказанности
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Нет слов! Ни одного приговора ни при барыге ни при зеленой плесени! Ни один убийца и ни один вор не сел в тюрьму... Остается самосуд...
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нормально так: убил человека - отпустили домой. а **** бедолаге париться 15 лет на зоне, ведь дома комфортней, правильно зелескот?!
этот случай еще раз доказывает, что нет никакого украинского президента зеленского, есть галимая малороская шлюха, которого кремлефашисты епут и в хвост и гриву.
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зелепадли готовят новый отряд снайперов
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