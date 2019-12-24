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 Кабмін спростив перетин адмінмежі Херсонської області з окупованим Кримом для дітей

Кабінет Міністрів України спростив перетин адміністративної межі Херсонської області з окупованим Кримом для дітей від 14 до 16 років.

Уряд удосконалив процедури перетину адмінмежі Херсонської області з півостровом Крим для дітей віком до 16 років у супроводі одного з батьків. Так, наразі для такої поїздки діти потребують супроводу обох батьків та/або нотаріально посвідченої згоди другого з батьків. Зазначений порядок зазвичай застосовується для виїзду за кордон та є недоцільним у випадку з перетином адмінмежі з Кримом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Рішення Уряду також передбачає спрощення порядку в’їзду та виїзду з території Кримського півострова дітей, які навчаються на території інших регіонів України. Так, діти віком від 14 до 16 років зможуть самостійно перетинати КПВВ за наявності паспорта України (ID картки) або паспорта громадянина України для виїзду за кордон та наявності інформації про навчання в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (до якої працівники Держприкордонслужби на КПВВ матимуть доступ). Це допоможе максимально сприяти інтеграції дітей та їхньому заохоченню отримувати освіту в українських навчальних закладах.

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Водночас у разі подальшої мандрівки дитини для виїзду за кордон буде застосовуватися стандартна процедура для перетину кордону України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167125
 
 
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потім для пенсіонерів і т д.. головн е, що так тихенько й плавненько. Воду коли, на весні пустять?
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Разумеется весной...зимой она и нах не нужна...
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Правильно, щоб зручніше було їздити відпочивати.
Особисто моя думка- перетин кордонів з окупованими територіями повинен бути якомога незручним, складним та бюрократично затягнутим. Бо люди почнуть забувати, що то окуповані території.
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