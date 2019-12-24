 "НАБУ має виїжджати із сиренами, спецпризначенцями і підозрою", - Ар'єв про нові записи в кабінеті Труби

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав народний депутат із фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв на своїй сторінці в мережі Facebook.
"Нові записи в кабінеті Труби - хрест на правоохоронній системі. Поточний і потенційний очільники ДБР ліплять ротом таке, що НАБУ має виїжджати із сиренами, спецпризначенцями і підозрою під житло кожного. Де вони? Нема. Там, де треба, нема. Де директор ДБР? На своєму місці. Задоволений, зі святами поздоровлений і добре доглянутий", - повідомив політик.
Також парламентарій зазначив, що останнім часом в Україні сформувалася негативна тенденція переслідування захисників держави і представників опозиції.
"Суди над обвинуваченими у вбивстві Шеремета. Ганьба і договорняк між непрофесійними слідчими, недієздатними прокурорами і безсовісними суддями. Переслідування бойових генералів і захисників України за вигаданими справами, які розвалюються ще на столі у пінкертонів.
Обшуки в партійному офісі і на одеському телеканалі. Лютий треш від ДБР зі спробою знищення бізнесу, що належить політичним конкурентам. І це на фоні повного ігнорування свавілля нових очільників держави і міцно закритих очей на корупцію і розтоптане законодавство", - зазначив Ар'єв.
Він підкреслив, що призначення посадових осіб у правоохоронній системі має відбуватися прозоро, а не за принципом персональної відданості владі чи президенту.
"Можна створити нові структури. Можна написати нові закони. Можна провести ідеальні реформи законодавства для правоохоронців і судів, але поки не буде чесного і порядного наповнення для посад суддів, слідчих, прокурорів, детективів, поки в юридичних колах продажність і корумпованість домінують над честю і совістю, змін не буде", - зазначив парламентарій.
Він наголосив, що Україна знову стає на шлях історичного вибору між демократією і авторитаризмом, і від активності суспільства залежить майбутнє держави.
Початок діяльності
27 листопада 2018 року перші 300 слідчих ДБР прийняли присягу і приступили до виконання своїх обов'язків. Цього ж дня були зареєстровані перші кримінальні провадження[6]. 12 грудня повідомлено про перше затримання: директора одного з державних підприємств Міністерства оборони
быстро и сгрел ты вмиг ..лучше был шутом
чем Главой страны ты пролез шутки ради….
он всегда был дурачком-марионеткой и украинофобом..., замаскированным под маской шута..
Такой же как и вся его семейка...
Він публікує лише свою частину розмови, але зрозуміло по що йдеться.
Цим він натякає, що як його знімуть, то оприлюднить і їхні частини розмов! Типу: "Зачепите мене - не відмиєтеся!"
Oleksiy Goncharenko
@GoncharenkoUa
·1 ч
Не хочется портить вам праздники, но что мы имеем к концу года в сухом остатке:
- дыру в бюджете;
- падение промышленного производства;
- сдачу национальных интересов на международной арене.
Я извиняюсь, но сколько еще они будут «робити нас разом»?
У декларації Зеленський зазначив 9,2 млн грн доходу, в тому числі зарплата склала 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.
Також Зеленський повідомив, що йому і дружині належить 20 будинків і квартир, в тому числі в Києві і окупованій Ялті загальною вартістю 313 млн грн. Серед нерухомості Зеленський вказав і два будинки в Італії за 88 млн грн кожен, придбані в 2015 році.
Зеленський володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 млн грн.
Також Зеленський володіє акціями компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі. Крім того, Зеленський зазначив, що йому належать компанії "Кіноквартал" і "Студія Ква