 "НАБУ має виїжджати із сиренами, спецпризначенцями і підозрою", - Ар'єв про нові записи в кабінеті Труби

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав народний депутат із фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Нові записи в кабінеті Труби - хрест на правоохоронній системі. Поточний і потенційний очільники ДБР ліплять ротом таке, що НАБУ має виїжджати із сиренами, спецпризначенцями і підозрою під житло кожного. Де вони? Нема. Там, де треба, нема. Де директор ДБР? На своєму місці. Задоволений, зі святами поздоровлений і добре доглянутий", - повідомив політик.

Також парламентарій зазначив, що останнім часом в Україні сформувалася негативна тенденція переслідування захисників держави і представників опозиції.

"Суди над обвинуваченими у вбивстві Шеремета. Ганьба і договорняк між непрофесійними слідчими, недієздатними прокурорами і безсовісними суддями. Переслідування бойових генералів і захисників України за вигаданими справами, які розвалюються ще на столі у пінкертонів.

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Обшуки в партійному офісі і на одеському телеканалі. Лютий треш від ДБР зі спробою знищення бізнесу, що належить політичним конкурентам. І це на фоні повного ігнорування свавілля нових очільників держави і міцно закритих очей на корупцію і розтоптане законодавство", - зазначив Ар'єв.

Він підкреслив, що призначення посадових осіб у правоохоронній системі має відбуватися прозоро, а не за принципом персональної відданості владі чи президенту.

"Можна створити нові структури. Можна написати нові закони. Можна провести ідеальні реформи законодавства для правоохоронців і судів, але поки не буде чесного і порядного наповнення для посад суддів, слідчих, прокурорів, детективів, поки в юридичних колах продажність і корумпованість домінують над честю і совістю, змін не буде", - зазначив парламентарій.

Він наголосив, що Україна знову стає на шлях історичного вибору між демократією і авторитаризмом, і від активності суспільства залежить майбутнє держави.

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