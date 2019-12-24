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 Політика України
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 "НАБУ має виїжджати із сиренами, спецпризначенцями і підозрою", - Ар'єв про нові записи в кабінеті Труби

Якщо президент Володимир Зеленський не планує створювати поліцейську державу, то він має негайно відповідним чином відреагувати на нову порцію "плівок Труби", у яких правоохоронці планують імовірне переслідування українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав народний депутат із фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Нові записи в кабінеті Труби - хрест на правоохоронній системі. Поточний і потенційний очільники ДБР ліплять ротом таке, що НАБУ має виїжджати із сиренами, спецпризначенцями і підозрою під житло кожного. Де вони? Нема. Там, де треба, нема. Де директор ДБР? На своєму місці. Задоволений, зі святами поздоровлений і добре доглянутий", - повідомив політик.

Також парламентарій зазначив, що останнім часом в Україні сформувалася негативна тенденція переслідування захисників держави і представників опозиції.

"Суди над обвинуваченими у вбивстві Шеремета. Ганьба і договорняк між непрофесійними слідчими, недієздатними прокурорами і безсовісними суддями. Переслідування бойових генералів і захисників України за вигаданими справами, які розвалюються ще на столі у пінкертонів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Було б добре, щоб він також якісь свідчення дав" - "Та дасть, я його попередив", - Смирнов повідомив Трубі, що контактує з нардепом-втікачем Онищенком

Обшуки в партійному офісі і на одеському телеканалі. Лютий треш від ДБР зі спробою знищення бізнесу, що належить політичним конкурентам. І це на фоні повного ігнорування свавілля нових очільників держави і міцно закритих очей на корупцію і розтоптане законодавство", - зазначив Ар'єв.

Він підкреслив, що призначення посадових осіб у правоохоронній системі має відбуватися прозоро, а не за принципом персональної відданості владі чи президенту.

"Можна створити нові структури. Можна написати нові закони. Можна провести ідеальні реформи законодавства для правоохоронців і судів, але поки не буде чесного і порядного наповнення для посад суддів, слідчих, прокурорів, детективів, поки в юридичних колах продажність і корумпованість домінують над честю і совістю, змін не буде", - зазначив парламентарій.

Він наголосив, що Україна знову стає на шлях історичного вибору між демократією і авторитаризмом, і від активності суспільства залежить майбутнє держави.

Також дивіться: "Його треба зараз #бати", - заступник голови ОП Смирнов давав вказівки Трубі від Богдана у справі судді-втікача Чауса. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167123
 
   
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А где же оно было, когда все это создавалось и формировалось? Оно же у власти много лет. И только теперь, когда это ему стало невыгодно, оно начало трындеть. Оно не понимало тогда, что каждая палка имеет 2 конца и все в мире возвращается и то, что создало оно, потом его же может и прибить. То же и с Порохом и с ЗЕ - все, что они посоздавали, потом же может их и придавить. Поэтому создавать надо правильно. Изобретать ничего не надо, в мире все давно уже изобретено. Берите и используйте передовой мировой опыт и будет вам счастье.
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необходимо использовать все возможности интернета

Початок діяльності
27 листопада 2018 року перші 300 слідчих ДБР прийняли присягу і приступили до виконання своїх обов'язків. Цього ж дня були зареєстровані перші кримінальні провадження[6]. 12 грудня повідомлено про перше затримання: директора одного з державних підприємств Міністерства оборони
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Кому то на надгробии будет эпитафия.. ты взлетел так
быстро и сгрел ты вмиг ..лучше был шутом
чем Главой страны ты пролез шутки ради….
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и все на слово... которое жтко не любит Цензор и часто кричат чуть что Ксенофобия.... да прибивать пора ту Ксенофобию как тарганив... ля... ля...
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Дорвались до власти,а голосовали за них агенты кремля,те кто не любит порошенко
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А оно уже ни на что реагировать не способно, только, подписывая законы о не давлении на бизнес, вопить:"поменяйте цифры на табло"
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почему уже?
он всегда был дурачком-марионеткой и украинофобом..., замаскированным под маской шута..
Такой же как и вся его семейка...
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а другие партии сплошь общества трезвости
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Кароль столько не стоит. Они переплатили.
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Ну то садіть Сивоху, Юзика бо вони грубі. "НАБУ має виїжджати із сиренами, спецпризначенцями і підозрою", - Ар'єв про нові записи в кабінеті Труби - Цензор.НЕТ 9414
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странно... Янелох так боится Майдана, что сам лезет в петлю...
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Как-то Экс - Чрезвычайный и Полномочный Посол не на шутку возбудился. "В чужом глазу соломину видеть, в своём - бревна не замечать" Эта библейская истина про него. При Пете творили и похуже и списывали на политическую целесообразность, а тут вой поднялся. Согласен, что Трубу надо гнать ср...ной метлой куда подальше. И все замазанных "пленками" фигурантов . В том числе и из офиса Президента. После проведения расследования и и подтверждения (даже косвенного) событий. Но вот вопить (это про ПЕС) о притеснении оппозиции - подло и мелко. Потому как Арьев соучастник творений Петра и его команды.
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Богдана предлагаете гнать? Ну Вы и решительный...
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что творили "похуже"? поконкретней хотелось бы,тема "попередников" не раскрыта
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я уже у этих не спрашиваю)самое большее - оно вам сейчас бездоказательную кацапскую методичку скопирует...
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необходимо спрашивать,иначе зас*рут все вокруг своими сказками
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Так не давай ему больше...свою методичку.
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і ні слова не проварнякають про те, що сама система визначеної бенею+клованом влади породжує отаких от "труб-бліжайших" з їхніми замашками на фальсифікації у діяльності правоохороних систем (зокрема). Тому що навіть "при Петру" такі фальсифікатори такого собі не дозволяли; якщо щось подібне чинили - то надто по-тихому; але і їх звільняли, як ото Шокіна чи Ярему.
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Минскиий договвор,торговля оружием из раши,сплошная коррупция и т.д.
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чи не головна риса упоротого зебіла - нагла і цинічна брехня. Бездоказово, без фактів; або з притягненою за вуха компіляцією.
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Я Вас без зазреня совести могу смело посылать в любое место, в ключая и причинное - Зе сказал, что пришли совершенно другие люди, которые в корне отличаются от попередников. А в результате получили мало того что мародёров, свинарчуков и кумовей, да ещё и безмозглых и сексуально озабоченных. Библейская истина: Имеющий глаза да увидит.
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да если б только безмозглых и сексуально озабоченных - зетварь все кацапам сдает
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при "зе+кловану+бені" міняється система влади з демократичної на авторитарну (нехай навіть і виконавці нижчого рівня залишаються ті ж сам, що й при попередникуі). А в такій системі - "всесредствахороши", в т.ч. - фальсифікації.
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ой, хотів Oljik відписати... да ладно... та нехай так буде, нехай Лєрі...
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Якщо чинна влада приходить до попередньої з ордера и на арешт, то її наступники прийдуть до неї з розстрільними списками. Вчора дивився д/ф про Чаушеску. Там ще до трибуналу була сформована розстріл на команда. Сформована тими, хто за день до того виконував накази про переслідування опонениюиів, тими, на чиїх руках була кров Тімішоари.
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"Новые записи в кабинете Трубы - крест на правоохранительной системе"... Вернее будет сказано, президент зеленский - крест на Украине
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Ці записи публікує сам Труба!
Він публікує лише свою частину розмови, але зрозуміло по що йдеться.
Цим він натякає, що як його знімуть, то оприлюднить і їхні частини розмов! Типу: "Зачепите мене - не відмиєтеся!" "НАБУ должно выезжать с сиренами, спецназом и подозрением", - Арьев о новых записях в кабинете Трубы - Цензор.НЕТ 3232
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Его голос слышен, а собеседников нет, потому что прослушка стояла у него в кабинете, но ему забыли сказать, что телефон при разговоре, нужно держать поближе к микрофону
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ГБровцы, не забудьте в придачу цыган, медведя и мозги.
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Арьев вы бандит или кто??? Так может говорить провокатор...С неофициальных прослушок носителей информации никто не выезжает в цивилизованных странах.
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"НАБУ має виїжджати із сиренами, спецпризначенцями і підозрою", - Ар'єв про нові записи в кабінеті Труби - Цензор.НЕТ 6914 Oleksiy Goncharenko

@GoncharenkoUa

·1 ч

Не хочется портить вам праздники, но что мы имеем к концу года в сухом остатке:
- дыру в бюджете;
- падение промышленного производства;
- сдачу национальных интересов на международной арене.

Я извиняюсь, но сколько еще они будут «робити нас разом»?
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ви, касапські провокатори, які свого часу маскувались під 73/43%зебілів, ви це "робитиразом " з істими зебілами.
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А перевод налогов в офшор по Арьевву по закону?
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кто переводил налоги в офшор? негодяи не?

У декларації Зеленський зазначив 9,2 млн грн доходу, в тому числі зарплата склала 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.
Також Зеленський повідомив, що йому і дружині належить 20 будинків і квартир, в тому числі в Києві і окупованій Ялті загальною вартістю 313 млн грн. Серед нерухомості Зеленський вказав і два будинки в Італії за 88 млн грн кожен, придбані в 2015 році.
Зеленський володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 млн грн.
Також Зеленський володіє акціями компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі. Крім того, Зеленський зазначив, що йому належать компанії "Кіноквартал" і "Студія Ква
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ошметки зеленой падали истерят, в общем то, ватной группе на фб)))
"НАБУ має виїжджати із сиренами, спецпризначенцями і підозрою", - Ар'єв про нові записи в кабінеті Труби - Цензор.НЕТ 8855
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