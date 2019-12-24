 Кабмін запустив сервіс перевірки квитанцій в електронній формі, - Дубілет

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр Кабміну Дмитро Дубілет на своїй сторінці в Facebook.
"Тільки що ми запустили сервіс check.gov.ua - офіційно проголосували на засіданні Кабміну. Цей сервіс заощадить українцям купу часу. За допомогою цього сервісу можна перевіряти квитанції в електронній формі, а не вимагати їх на папері з мокрою печаткою", - написав він.
Він зазначив, що зараз, якщо ви сплачуєте держпослуги (паспорт, авто, рацс тощо) — у вас вимагають квитанцію з банку. Тому ви зазвичай не можете просто платити через Інтернет-банк або мобільний додаток.
За словами Дубілета, сервіс працює так:
- Замість паперової квитанції ви надаєте просто її код.
2. Той, хто перевіряє платіж, просто заходить на check.gov.ua та вводить цей код.
Міністр додав, що часто в місцях надання послуг є каси банків з величезними комісіями. Цей сервіс дозволить тепер платити через смартфон, а не через ці каси. Таким чином, будуть заощаджені не тільки час, а й гроші.
Однак Дубілет зазначив, що Поки що до сервісу підключені два банки — ПриватБанк і monobank. Інші банки підключаться найближчим часом. Крім то того, посадові інструкції у всіх точках надання державних послуг будуть змінені протягом місяця. У майбутньому цей сервіс дозволить легше запускати і електронні сервіси.
"Щоб закріпити запуск, ми запустимо гарячу лінію, куди українці зможуть скаржитися, якщо держслужбовці будуть відмовлятися приймати квитанції в електронній формі.
Запрошую приватний бізнес також почати користуватися цим сервісом і не вимагати у своїх клієнтів паперові квитанції ", - написав він додавши, що з моменту ідеї до моменту запуску сервісу пройшло всього трохи більше місяця.
Нагадаємо, раніше Дубілет анонсував видачу довіреностей в електронному вигляді.
А плохо то что этот чувак работает на свой карман...а не на карман государства...хотя вроде бы как числится министром...
И в этом году также сообщил
Реакция нулевая. Такая же нулевая и из Генпрокуратуры Луценко и Рябошапки
Государственный Приват это нечто
Как говаривала одна еврейская тетушка:
"Красная икра это тоже, что баклажанная.
Только её уже однажды ели."
это меньшее из зол
Да оно и не удивительно...свой карман роднее...
Или меньше тратить.
А лучше - и и то, и другое.
Ніхто не знає, коли прийде черговий вірус і знищить електронні архівні дані. Якщо не бажаєте мати головного болю надалі - залишайте резервні електронні або паперові копії.