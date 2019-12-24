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 Політика України, Економіка
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Все про:Кабмін (3160) електронна система (56) Дмитро Дубілет (62) електронні послуги (9)

 Кабмін запустив сервіс перевірки квитанцій в електронній формі, - Дубілет

Кабінет міністрів запустив сервіс перевірки квитанцій в електронній формі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр Кабміну Дмитро Дубілет на своїй сторінці в Facebook.

"Тільки що ми запустили сервіс check.gov.ua - офіційно проголосували на засіданні Кабміну. ​​Цей сервіс заощадить українцям купу часу. За допомогою цього сервісу можна перевіряти квитанції в електронній формі, а не вимагати їх на папері з мокрою печаткою", - написав він.

Він зазначив, що зараз, якщо ви сплачуєте держпослуги (паспорт, авто, рацс тощо) — у вас вимагають квитанцію з банку. Тому ви зазвичай не можете просто платити через Інтернет-банк або мобільний додаток.

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За словами Дубілета, сервіс працює так:

  1. Замість паперової квитанції ви надаєте просто її код.
    2. Той, хто перевіряє платіж, просто заходить на check.gov.ua та вводить цей код.

Міністр додав, що часто в місцях надання послуг є каси банків з величезними комісіями. Цей сервіс дозволить тепер платити через смартфон, а не через ці каси. Таким чином, будуть заощаджені не тільки час, а й гроші.

Однак Дубілет зазначив, що Поки що до сервісу підключені два банки — ПриватБанк і monobank. Інші банки підключаться найближчим часом. Крім то того, посадові інструкції у всіх точках надання державних послуг будуть змінені протягом місяця. У майбутньому цей сервіс дозволить легше запускати і електронні сервіси.

"Щоб закріпити запуск, ми запустимо гарячу лінію, куди українці зможуть скаржитися, якщо держслужбовці будуть відмовлятися приймати квитанції в електронній формі.

Запрошую приватний бізнес також почати користуватися цим сервісом і не вимагати у своїх клієнтів паперові квитанції ", - написав він додавши, що з моменту ідеї до моменту запуску сервісу пройшло всього трохи більше місяця.

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Нагадаємо, раніше Дубілет анонсував видачу довіреностей в електронному вигляді.

Кабмін запустив сервіс перевірки квитанцій в електронній формі, - Дубілет 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167122
 
   
 Топ коментарі
 
Пока эффективно работает один Дубилет
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чи не головна риса упоротого зебіла - нагла і цинічна брехня
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Приват зебилушка работает...причем ролучше чем монобанк...
А плохо то что этот чувак работает на свой карман...а не на карман государства...хотя вроде бы как числится министром...
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Кабмін запустив... економіку. У космос. А вундеркінд-переросток все ще грається.
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Он ничего не запустил, он платит долги набранные в т.ч. и шакалАдным. Поэтому и нет денег. Сейчас паРаша отдаст 3 лярда за Стокгольм и дырку залатают. А для петярастов пофиг шо ЗЕ делает: плохо делает - ругают, хорошо делает - еще сильнее ругают, т.к. надо все хорошее срочно дискредитировать.
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чи не головна риса упоротого зебіла - нагла і цинічна брехня
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Звіздюк. 😁 Скільки позик набрали вже зелені за якихось півроку через випуск облігацій? Скільки грошей після Порошенка було у кащначействі і стабфонді? Це не закриті дані. Навіть зелений Держстат не дозволяє собі цього робити. Який ріст економіки залишив Порошенко? На скіл ки впала економіка у 3 і 4 кварталах? Хочеш здаватися розумним, приводи, як доказ щось схоже на правду, а не відверту брехню.
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Своему психиатру расскажи эту свои бредни. Он тебя выслушает и, возможно, поможет, хотя лично я в этом сомневаюсь. Поскольку если человек очень хочет быть идиотом, то медицина бессильна.
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та то они просто перед камерой свои 11-е айфоны попрятали. стисняюца.
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Пока эффективно работает один Дубилет
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Ну а как же...платежей много...надо все на свой монобанк переводить...
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А, что здесь плохого? Он стабильно работает и самые низкие тарифы за переводы. Или развалим и его как шакалАдный развалил Приват?
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Приват зебилушка работает...причем ролучше чем монобанк...
А плохо то что этот чувак работает на свой карман...а не на карман государства...хотя вроде бы как числится министром...
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Я в прошлом году сообщил менеджерам Привата, что их грабят под моей фамилией
И в этом году также сообщил
Реакция нулевая. Такая же нулевая и из Генпрокуратуры Луценко и Рябошапки
Государственный Приват это нечто

Как говаривала одна еврейская тетушка:
"Красная икра это тоже, что баклажанная.
Только её уже однажды ели."
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Крутое сообщение...А какой реакции ты ожидал?
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Для тебя наверное и офшоры чувака с ксивой презЕдента ...открытые с целью уменьшения налогообложения...это меньшее зло..чем офшоры Порошенко ..открытые с целью передачи бизнеса под внешнее управление...так ведь?
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Про свой монобанк этот чувак не забыл...а вот про государственный ощадбанк забыл...
Да оно и не удивительно...свой карман роднее...
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ну про потенциально ****** ПриватБанк тоже не забыл.
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нахрена мені оці квитанції, які не враховують моїх пільг? Де бабло за мої комунальні пільги? Чому всі комунальники прямо зараз вимагають від мене сплатити непомірні суми за свої послуги, не враховуючи моїх пільг?
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Потому шо надо больше зарабатывать.
Или меньше тратить.
А лучше - и и то, и другое.
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Вы ежедневно оплачиваете смену паспорта, регистрацию автомобиля или делаете записи в ЗАГС? Если это не связано с работой, тогда я вам не завидую. Возможно это удобно, но насколько это на что-то влияет? Все же вопрос земли и ее непродажи иностранным спекулянтам, громадная дыра в бюджете, недополучение НДС, увольнение людей с предприятий, падение промышленности...Это все по-моему куда более серьезная штука, которая будет влиять на ежедневную жизнь человека и выражаться будет в росте цен, преступности, сокращении субсидий и возможности оплатить лекарства. Что важнее, Дебилет? Зебилята, что важней?
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А потім збій в електронній базі - і все пропало. Кабмін запустив сервіс перевірки квитанцій в електронній формі, - Дубілет - Цензор.НЕТ 6106 І заява чиновника: "Нічого не знаємо - вам потрібно оплатити".

Ніхто не знає, коли прийде черговий вірус і знищить електронні архівні дані. Якщо не бажаєте мати головного болю надалі - залишайте резервні електронні або паперові копії.
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