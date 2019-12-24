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 Зеленський підписав закон про перезапуск ДБР

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що посилює повноваження директора Державного бюро розслідувань (ДРБ) і дозволяє переводити слідчих прокуратури і прокурорів, які розслідували справи Майдану, в ДБР без обов'язкового проведення конкурсу.

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, 24 грудня законопроєкт №2116 повернуто до парламенту за підписом глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Закон "Про Державне бюро розслідувань" щодо вдосконалення діяльності ДБР" передбачає, що президент призначає директора ДБР за поданням конкурсної комісії без подання прем'єр-міністра України. Відповідно до законопроєкту, директор ДБР сам призначає і звільняє свого першого заступника і заступників, визначає їхні обов'язки, вирішує питання про застосування відповідно до рішення дисциплінарної комісії ДБР дисциплінарних стягнень до працівників бюро, затверджує організаційну структуру бюро вже без погодження з Кабінетом Міністрів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основним кандидатом на посаду глави ДБР є нардеп від "СН" Венедіктова, - Бутусов

Директор ДБР зможе мати не більше трьох заступників. У разі відсутності директора його повноваження здійснює перший заступник директора бюро, а в разі його відсутності - один із заступників директора згідно з розподілом обов'язків.

Директори територіальних управлінь (а не органів, як зараз вони називаються в законі) ДБР і їхні заступники, керівники підрозділів центрального апарату та їхні заступники призначаються і звільняються директором ДБР не за поданнями конкурсної комісії, яка відбирає директора бюро, а конкурсних комісій, які проводять конкурси на посади працівників ДБР. Положення про ці конкурсні комісії і порядок проведення відкритих конкурсів затверджує директор ДБР. Працівники апарату ДБР призначаються директором бюро на термін його повноважень і можуть бути звільнені ним достроково з ініціативи директора ДБР або керівника апарату директора.

У ст.1 закону прописано, що ДБР є "державним правоохоронним органом", на який покладаються завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції. Нині передбачено, що ДБР є "центральним органом виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність".

Також читайте: Зеленський три тижні не підписує закон про перезавантаження ДБР. Справа Майдану не розслідується вже більш як місяць, - Закревська

Із закону вилучено п.4 ст.4, згідно з яким незалежність ДБР від незаконного втручання в його діяльність гарантується, зокрема, "колегіальним ухваленням найбільш важливих рішень керівництвом Державного бюро розслідувань".

Положення про Раду громадського контролю при ДБР і порядку її формування затверджується відтепер президентом України, а не Кабінетом Міністрів України.

У зв'язку із суттєвою зміною повноважень директора ДБР з дня набуття чинності законопроєкту припиняються повноваження чинного глави ДБР Романа Труби та його заступників і починається процес з перезапуску органу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167119
 
 
 Топ коментарі
 
"А вы,друзья,как не садитесь,все в музыканты не годитесь!" Крылов...
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"А вы,друзья,как не садитесь,все в музыканты не годитесь!" Крылов...
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чоло не розбий, так поклони старано лупиш Зеленский подписал закон о перезапуске ГБР - Цензор.НЕТ 6431
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А толку?
Якщо вони планують Смірнова, це теперішній заступник голови адміністрації, пардотне офісу моніки, який засвітився на плівочках того самого труби, то що можна очікувати від цього оргАнА.
Ідея була хороша, але ж все по "совковому" продовжують робити, "телефонне право" для них важливіше аніж ЗАКОН.
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Була мова що Смірнова хочуть прризначити замість труби.
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Тримайте
"Це ***** САПівська", - заступник голови ОП Смирнов розповідає Трубі про помсту слідчому САП. АУДIО
Заступник голови Офісу Президента Андрій Смирнов обговорює з директором ДБР Романом Трубою помсту слідчому Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
https://censor.net.ua/ua/video_news/3166839/tse_suchka_sapivska_zastupnyk_golovy_op_smyrnov_rozpovidaye_trubi_pro_pomstu_slidchomu_sap_audio
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Після зашквару із плівками? Це буде політичним самогубством.
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їм пофіг, ваЗЕліновому лохторату чергову байку розкжуть про чесність ну або ще одну серію голобородбка знімуть
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Чего Шарика обижать
он, хотя бы, не был судим
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У нас столько органов по борьбе с коррупцией... Занимаются, главным образом, тем. что обсерают друг друга. Получают за это деньги.
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ну зачем вы так мрачно - просто бизнес, ничего личного.
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Мало того, что официальные зарплаты сами себе имеют право устанавливать, а они под и за сто тысяч, так еще и взятки берут чемоданами.
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как то меньше стало в инете упоминаний о мягкотелости Зе
то ли ещё будет
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Нас никому не сбить с пути,
Нам пофигу куда идти.
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Порохоботам раздали методички по этому поводу??Труба же по их мнению человек Зеленского/Богдана,а тут такая досада,скоро уволят,но ничё зрадофилы как то выйдут из ситуации Зеленский подписал закон о перезапуске ГБР - Цензор.НЕТ 572
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перезапуск, перезапуск, перезапуск... Коли в нас хоч щось почне працювати просто в рамках Законів України? Без колядників-суддів, з нормальними правоохоронними органами, з нормальним податковим законодавством, з нормальними митниками? Невже це важко? Чому у нас митна декларація більша ніж в німців? Німці дурніші від нас? Чи можливо в нас це зроблено для корупції??? Що зроблено для того, щоб прибрати купу не потрібних законів і ще більше не потрібних людей які нібито щось контролюють???
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Тепер ЗЕ посадовив на потоки своїх зелених бариг.
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шоб расставить точки над "ё".За кого голосував у другому турі? З першим все зрозуміло.
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Правильно,зачем мне задавать тебе глупые вопросы?! Пэдро наше фсёёё!!!
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А за якого президента посадили Колядника?..А за якого президента посадили голову Жовківської райдержадміністраціі,Вашого повного однофамільця - Володимира Волошина?..Отож,образ Зека стає привабливішим від образів Бариги і Клоуна...
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а за якого президена в нас перестануть перероблювати Конституцію? І від відповіді на це питання, зникне решта моїх питань
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Поярков??? Давай уж сразу соловьева, что уж мелочиться...
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Поярков, так... Увімкни та послухай, а не ляпай нісенітниці про соловйова... Або не слухай Пояркова - слухай як бубочка грає на роялє...
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и официальную прослушку поставить!!!)))
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Поганка

@ivanchenko27457

·25 мин

Боже! Не відверни свого погляду від Дніпропетровської області! А решту їм доведеться самим робити...

Зеленський підписав закон про перезапуск ДБР - Цензор.НЕТ 6918
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Да уж, при пеце такого не было. пециного кадра, трубу, уволили
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Хоче,щоб і ДБР було таке саме стопроцентне аморфне лайно як в ГПУ...Головне,щоб своє...
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Один 5 лет расследовал в кратчайшие сроки, теперь второй следующую пятилетку будет расследовать. Для того беркутов под видом пленных отправляет в РФ, чтобы следствие случайно на первого не вышло.
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нелогично. второе построило всю избирательную компанию на обсерании первого и из штанов выскакивает, чтоб найти на него хоть что-то...
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Обсерание было для публики, чтобы гарантировано протащить второго и у них это получилось, 73% поверили. У второго вообще нечем хвалиться, поэтому если максимально обосрать первого, то абсолютный 0 второго будет выглядеть как +.
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зелёнский ты чорт голимый,где посадки,почему команда порошенко и сам порошенко на свободе?!
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Зеленский по профессии шутник-самоучка и когда он сказал, что придёт весна, будет садить, это он так пошутил.
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я понимаю это так. чиновник, нихрена не делавший полгода, тормозивший расследования, принимавший устные заказы от ОП, получавший приличную зарплату, несет наказание в виде ПЕРЕЗАГРУЗКИ. а может посчитаете нанесенный ним ущерб государству.
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У меня такое ощущение,что мы двигаемся в советский союз.С пустого в порожнее переливают,т.е.всё перезагружают,перезагружают,Имитация бурной деятельности Зеленський підписав закон про перезапуск ДБР - Цензор.НЕТ 5916
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