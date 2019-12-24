 64% українців проти ідеї перенесення святкування Різдва із 7 січня на 25 грудня, - опитування соцгрупи "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, згідно з результатами дослідження Соціологічної групи Рейтинг, 25% опитаних українців підтримують ідею перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня. 64% респондентів проти такої ідеї. Ще 7% зазначили, що їм байдуже це питання і 4% - не змогли відповісти.

Зазначається, що в динаміці зросла кількість тих, хто висловлюється на підтримку перенесення дати святкування Різдва (в 2016 році тільки 15% підтримували цю ідею, 69% - були проти).

Найбільше прихильників ідеї перенесення Різдва на Заході: 43% підтримують і майже стільки ж не підтримують. В інших макрорегіонах опитані швидше проти перенесення: в Центрі 23% - за і 66% - проти, на Півдні - 15% і 74% відповідно, на Сході - 14% і 74%. Дещо більше підтримують цю ініціативу більш забезпечені й опитані середнього і старшого віку.

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Аудиторія: жителі України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за регіонами, типом поселення, віком, статтю. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення: 5-8 грудня 2019 року.

Інфографіка: соцгрупи "Рейтинг"