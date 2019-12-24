 64% українців проти ідеї перенесення святкування Різдва із 7 січня на 25 грудня, - опитування соцгрупи "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, згідно з результатами дослідження Соціологічної групи Рейтинг, 25% опитаних українців підтримують ідею перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня. 64% респондентів проти такої ідеї. Ще 7% зазначили, що їм байдуже це питання і 4% - не змогли відповісти.
Зазначається, що в динаміці зросла кількість тих, хто висловлюється на підтримку перенесення дати святкування Різдва (в 2016 році тільки 15% підтримували цю ідею, 69% - були проти).
Найбільше прихильників ідеї перенесення Різдва на Заході: 43% підтримують і майже стільки ж не підтримують. В інших макрорегіонах опитані швидше проти перенесення: в Центрі 23% - за і 66% - проти, на Півдні - 15% і 74% відповідно, на Сході - 14% і 74%. Дещо більше підтримують цю ініціативу більш забезпечені й опитані середнього і старшого віку.
Аудиторія: жителі України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за регіонами, типом поселення, віком, статтю. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення: 5-8 грудня 2019 року.
Інфографіка: соцгрупи "Рейтинг"
Юлианский календарь, введенный в обиход в 46 году до н.э.императором Юлием Цезарем, добавляющий в феврале еще одни сутки, был гораздо удобнее, чем старый римский, но все-таки оказался недостаточно точным -"лишнее" время продолжало накапливаться. За каждые 128 лет набегали одни неучтенные сутки. Это привело к тому, что в XVI веке один из самых важных христианских праздников - Пасха - стал "наступать" намного раньше положенного срока. Поэтому папа римский Григорий XIII предпринял очередную реформу, заменившую юлианский стиль на григорианский. Цель реформы состояла в том, чтобы скорректировать нарастающую разницу между астрономическим годом и календарным.
В России григорианский календарь был введен в1918 году, однако церковь такого решения не одобрила.
В 1923 году по инициативе Константинопольского Патриарха состоялось совещание ПРАВОСЛАВНЫХ ! Церквей, на котором было принято так-же об исправлении календаря. Но Русская Православная Церковь в силу странных обстоятельств не смогла принять в нем участия.
Все остальные 11 Поместных Православных Церквей мира празднуют Рождество Христово, как и католики, в ночь с 24 на 25 декабря, так как они пользуются не Григорианским календарем, а более точным в астрономическом времяисчеслении называемым "Новоюлианским"
Что касается Пасхалий, то Церкви, пользующиеся Юлианским календарем, не только весеннее равноденствие берут не реальное, а сдвинутое вперед (на 13 дней в XX и XXI веках), но и полнолуние берут не реальное, а расчитанное по неточным античным формулам (сдвинутое на 1-2 дня назад в XX и XXI веках).
Честь Богу в небесах (или в высоте, нет точного перевода) и людям добрый ум ( нельзя опять точно перевести, может подайдёт мысли или думки)
Gods Dievam augstībā un cilvēkiem labs prāts
Слава Богу у вищій, а добру волю людям
https://youtu.be/y8B0vi8Lblg?t=48
Все равно праздновать дичайшие суеверия предков веселее чем работать.
Хотят 7-го, значит 7-го.
А то что календарь неправильный и бозя в этот день не рождался, никого не парит.
Иисус то родился (если вообще был) 24 декабря
но календарь православный ВРЕТ
В астрономически неточный античный Юлианский календарь уперлись только некоторые самые консервативные греко-православные, а кроме них еще до-халкидонские (миафизитские) древневосточные церкви: армянская, эфиопская, коптская и малочисленная сирийская.
22, 23, 24 декабря - самые короткие дни, самые длинные ночи, солнце в самой низкой точке. Во время этой трехдневной паузы солнце останавливается в районе созвездия Южного креста. Для древних сокращение дня и прекращение роста растений по мере приближения зимы символизировало смерть. Рождество 25 декабря - это рождение солнца. Библия есть ни что иное, как смесь астрологии с теологией, как и все религиозные мифы .
Хотя уже много раз объясняли, что праздновать 25 - логичнее и лучше.
1-сначала Христос родился , а потом уже летоисчисление пошло
2- главный праздник христианского мира Рождество, поэтому его особенно празднуют во всем мире
3 - верующие постятся, поэтому было бы логично завершать пост Рождеством, а не Новогодним застольем
4- мы стремимся в Европу, так почему бы не праздновать со всеми
5 - это экономически не выгодно, когда Рождественские каникулы не совпадают. В Европе отдыхают, бизнес стоит. Потом у нас отдыхают , опять бизнес стоит. В итоге месяц выпадает из рабочего графика
6 - присоединится к западному миру в его традициях, значит порвать с парашей и совковым прошлым
Ура!! 🎄
« И подошли евреи к Красному морю, и поднял Моисей руку, и разошлись воды морские, и сказал Моисей: « Офигеть!»
Государство отделено от религии ...
Сделать ВСЕ религиозные праздники рабочими днями!
Рождество - ночью, пасхальный молебен тоже. Никто не запрещает в свободное от работы время молится.
Все, кто ходит в церковь реже одного раза в неделю - атеисты или не христиане!
Таких у нас 80% населения. Что празднуем, просто бухаем?
Вы же разделяете христианские ценности?!
Это дух сопричастности этим ценностям.
И просто красивый праздник с подарками, елками, обрядами . Время провести с семьей и вспомнить о хорошем .
Чтобы разрушить традиции, связь с западным христианским миром. Ну и новый календарь не признали, что было на руку комунистам-безбожникам
Дурним - треба два календарі , щоб дурість їхня могла тішити їхню самооцінку . При чому , вони сямі не розуміють що , коли і навіщо вони св'яткують . Ви не в січні св'яткуєте , ідіоти . Ви св'яткуєте теж в грудні , тільки за мутним юліанським календарем , за яким в вашиму житті не відбулось жодної події. Колись всі за ним жили , але відмовились , бо винайшли досконаліший і вам , баранам , його подарували . Ви по ньому народились і живете . Це Григоріанський .
я не можу в штатах нікому пояснити, що це за два най шанованіші свята: новий рік і старий новий рік.
Если этого сейчас не делать(по причине не дразнить Путина или не будоражить сепарские и полусепарские регионы Украины, которые пребывают под влиянием РПЦ),.... то вместо 3-4 ватных регионов, которые постепенно и так будут сепарировать и дрейфовать в сторону России (по причине ментального, религиозного, языкового родства с русскими), мы рискуем нашим потомкам оставить границу по Днепру..... Но граница по Днепру - это не самый худший вариант....
Самый худший вариант, когда вся Украина превратится во вторую Беларусь.... Когда юго-восток страны будет постоянно подсовывать своих президентов-фриков с замашками диктаторов типо Лукашенки или Назаорбаева (как это происходило с красным директором Кучмой, зеком Янеком, тепер Зелинским), да еще усиленных властью и влиянием олигархов, большинство из которых лояльны к России..... И тогда уже не 3-4 региона, не полстраны, а всей страной будем постепенно скачиваться в мракобесие сегодняшней Московии, в том числе и в религиозное мракобесие гундяевского, религиозного толка.... И никакой томос, ПЦУ тогда страну не спасет.....
Пример того, что происходит с сегоднешней Беларусью, очень показателен.... Такой большой народ и нация как беларусы, могут и вовсе остаться без собственного государства.....