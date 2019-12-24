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Все про:опитування (452) рейтинг (297) Різдво (74)

 64% українців проти ідеї перенесення святкування Різдва із 7 січня на 25 грудня, - опитування соцгрупи "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА

25% опитаних українців підтримують ідею перенесення святкування Різдва із 7 січня на 25 грудня. 64% респондентів проти такої ідеї.

Як інформує Цензор.НЕТ, згідно з результатами дослідження Соціологічної групи Рейтинг, 25% опитаних українців підтримують ідею перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня. 64% респондентів проти такої ідеї. Ще 7% зазначили, що їм байдуже це питання і 4% - не змогли відповісти.

Зазначається, що в динаміці зросла кількість тих, хто висловлюється на підтримку перенесення дати святкування Різдва (в 2016 році тільки 15% підтримували цю ідею, 69% - були проти).

64% українців проти ідеї перенесення святкування Різдва із 7 січня на 25 грудня, - опитування соцгрупи Рейтинг 01

Найбільше прихильників ідеї перенесення Різдва на Заході: 43% підтримують і майже стільки ж не підтримують. В інших макрорегіонах опитані швидше проти перенесення: в Центрі 23% - за і 66% - проти, на Півдні - 15% і 74% відповідно, на Сході - 14% і 74%. Дещо більше підтримують цю ініціативу більш забезпечені й опитані середнього і старшого віку.

Читайте також: "Це законсервує в МП тисячі громад і внесе сум'яття в українське православ'я", - Зоря про введення григоріанського календаря в ПЦУ

64% українців проти ідеї перенесення святкування Різдва із 7 січня на 25 грудня, - опитування соцгрупи Рейтинг 02

Аудиторія: жителі України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за регіонами, типом поселення, віком, статтю. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення: 5-8 грудня 2019 року.

64% українців проти ідеї перенесення святкування Різдва із 7 січня на 25 грудня, - опитування соцгрупи Рейтинг 03

Інфографіка: соцгрупи "Рейтинг"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167114
 
   
 Топ коментарі
 
они до сих пор празднуют 1 мая и 7 ноября 64% украинцев против идеи переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, - опрос соцгруппы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 6476
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Ну, может к 25 привыкнут, а потом возражать не будут.
Хотя уже много раз объясняли, что праздновать 25 - логичнее и лучше.
1-сначала Христос родился , а потом уже летоисчисление пошло
2- главный праздник христианского мира Рождество, поэтому его особенно празднуют во всем мире
3 - верующие постятся, поэтому было бы логично завершать пост Рождеством, а не Новогодним застольем
4- мы стремимся в Европу, так почему бы не праздновать со всеми
5 - это экономически не выгодно, когда Рождественские каникулы не совпадают. В Европе отдыхают, бизнес стоит. Потом у нас отдыхают , опять бизнес стоит. В итоге месяц выпадает из рабочего графика
6 - присоединится к западному миру в его традициях, значит порвать с парашей и совковым прошлым
Ура!! 🎄
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сесесер был всегда !)))

Юлианский календарь, введенный в обиход в 46 году до н.э.императором Юлием Цезарем, добавляющий в феврале еще одни сутки, был гораздо удобнее, чем старый римский, но все-таки оказался недостаточно точным -"лишнее" время продолжало накапливаться. За каждые 128 лет набегали одни неучтенные сутки. Это привело к тому, что в XVI веке один из самых важных христианских праздников - Пасха - стал "наступать" намного раньше положенного срока. Поэтому папа римский Григорий XIII предпринял очередную реформу, заменившую юлианский стиль на григорианский. Цель реформы состояла в том, чтобы скорректировать нарастающую разницу между астрономическим годом и календарным.
В России григорианский календарь был введен в1918 году, однако церковь такого решения не одобрила.
В 1923 году по инициативе Константинопольского Патриарха состоялось совещание ПРАВОСЛАВНЫХ ! Церквей, на котором было принято так-же об исправлении календаря. Но Русская Православная Церковь в силу странных обстоятельств не смогла принять в нем участия.
Все остальные 11 Поместных Православных Церквей мира празднуют Рождество Христово, как и католики, в ночь с 24 на 25 декабря, так как они пользуются не Григорианским календарем, а более точным в астрономическом времяисчеслении называемым "Новоюлианским"
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Между Григорианским и так называемом Новоюлианским календарем никакой принципиальной разницы нет: просто убавление 3 лишних дней каждые 400 лет делается по чуть-чуть другим правилам; реально в период с XVII по XXVIII век между ними нет разницы, а в некоторые боле ранние или более поздние века есть расхождение в 1 день.
Что касается Пасхалий, то Церкви, пользующиеся Юлианским календарем, не только весеннее равноденствие берут не реальное, а сдвинутое вперед (на 13 дней в XX и XXI веках), но и полнолуние берут не реальное, а расчитанное по неточным античным формулам (сдвинутое на 1-2 дня назад в XX и XXI веках).
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есть фото календаря за 1929 г так в нём рождество отмечено 25-26 декабря.. праздничными датами
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Вот такими "опросами" и отвлекают внимание украинцев от более важных вещей, которые творит эта зебильная власть.
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что бы хохол отдал еще один день побухать? та не в жизнь!
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всі так святкують (з 24 на 25-е). Тільки калєндарами разними пользуюця
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Ну и где и когда кто то ети опросы проводит? Ну у нас уже два новых года есть теперь будет еще два рождества.
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Мне лично пох*й на ваши законы. Когда захочу тогда и буду праздновать.
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а нам пох*й на тебя и шо ты там празднуеш. хоть обо©pucь.
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да, сегодня у нас Рождественный вечер, что ещё, в Латвие празднует ень имени, так сегодня Адамс и Иева

Честь Богу в небесах (или в высоте, нет точного перевода) и людям добрый ум ( нельзя опять точно перевести, может подайдёт мысли или думки)
Gods Dievam augstībā un cilvēkiem labs prāts
Слава Богу у вищій, а добру волю людям

https://youtu.be/y8B0vi8Lblg?t=48
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Да ещё, в этом году дети празднует Рождество в своих семьях ( приходит время когда они имеет уже свою, хоть и совсем молодую семью), так решили мы с моей возлюбленной пригласить семью из Сирии, они беженцы и мусульмани, ведь важно им показать что это добрый праздник, приготовили подарки их трём детишкам. Правда они мусульмани и моя единственная любимая готовит наш традициональный - жаренные свинные ребришки и для них и нас тоже конечно, сеециальное блюдо из барашки и птицы. Надеюсь поможэм людям интегрироваться в общество.
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идиотам читать трижди и дa, всё согласованно с головой семьи, а ты руцкии накати боярки и зарежь соседа или поддержи бомбордировка мирных жителей Сирии
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соцгрупа "Рейтинг"- це фальсифікації на замовлення РФ, порошка і зєлєнського
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А если пригрозить отменить выходной 25 декабря?
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Ну, тогда все атеисты и агностики сразу будут за празднование 25 декабря.
Все равно праздновать дичайшие суеверия предков веселее чем работать.
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Дебилам виднее когда праздновать д/р своего бога.
Хотят 7-го, значит 7-го.
А то что календарь неправильный и бозя в этот день не рождался, никого не парит.
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Католики будут по прежнему праздновать рождество 25 декабря, а православные 7 января, все точка. Кому не нравится можете валить на все четыре стороны, разрушители хреновы. До основания разрушим,а затем... Мы уже видели, что затем.
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Гугл в помощь кроме стран СССР больше никто не празнует 07/0 Рождество...дело вообще ни в православных и католтках а календарях..как то так
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а то что эти 2 недели набежали в результате невежества православного календаря - это фигня ?
Иисус то родился (если вообще был) 24 декабря
но календарь православный ВРЕТ
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православные всего мира кроме совка празднуют 25го
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Не только католики, но и все протестанты, и бОльшая часть православных церквей празднуют Рождество 25 декабря.
В астрономически неточный античный Юлианский календарь уперлись только некоторые самые консервативные греко-православные, а кроме них еще до-халкидонские (миафизитские) древневосточные церкви: армянская, эфиопская, коптская и малочисленная сирийская.
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в том то и дело,что все православные,кроме московского сатаната,празднуют Рождество 25 декабря
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Кажуть що в нас найбільше людей мають вищу освіту... Ось вам і відповідь про справжню якість цієї освіти...
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Не нужно переносить. Нужно сделать как в Беларуси. Там и католическое Рождество праздничный день, и православное. А вообще я за 25 так как это день зимнего солнцестояния. С 25 декабря Солнце поворачивается и начинает прибавляться световой день.
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Так, Бацька взагалі ******** прибувати одночасно однією дупою на двох базарах. 🥳
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Не дуріть людям голову . В січні ніяке не праваславнає різдво . Більшість православних церков в світі св'яткує Різдво 25 грудня , як і всі нормальні люди . В січні святкують тільки Гундяєв , Україна і Грузія . Попередньо плотно жруть сало і заливають горілкою . Все "як бох приказав" і піп розрішив .
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В действительности, многие спасители, существовавшие в разные времена по всему миру, попадают под правило 25 декабря. Остается вопрос: откуда взялись эти схожие черты? Почему дева родила 25 декабря, почему он был мертв 3 дня, а затем воскрес, почему 12 учеников и последователей (12 созведий, которое солнце пересекает за год) .
22, 23, 24 декабря - самые короткие дни, самые длинные ночи, солнце в самой низкой точке. Во время этой трехдневной паузы солнце останавливается в районе созвездия Южного креста. Для древних сокращение дня и прекращение роста растений по мере приближения зимы символизировало смерть. Рождество 25 декабря - это рождение солнца. Библия есть ни что иное, как смесь астрологии с теологией, как и все религиозные мифы .
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Ну, может к 25 привыкнут, а потом возражать не будут.
Хотя уже много раз объясняли, что праздновать 25 - логичнее и лучше.
1-сначала Христос родился , а потом уже летоисчисление пошло
2- главный праздник христианского мира Рождество, поэтому его особенно празднуют во всем мире
3 - верующие постятся, поэтому было бы логично завершать пост Рождеством, а не Новогодним застольем
4- мы стремимся в Европу, так почему бы не праздновать со всеми
5 - это экономически не выгодно, когда Рождественские каникулы не совпадают. В Европе отдыхают, бизнес стоит. Потом у нас отдыхают , опять бизнес стоит. В итоге месяц выпадает из рабочего графика
6 - присоединится к западному миру в его традициях, значит порвать с парашей и совковым прошлым
Ура!! 🎄
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Різдво 7 січня - це уламки православного комунізму, а також ще один привід нагадати українцям, що ми знаходимося під впливом гундяївського патріархату. Впевнений, що мине 5-7 років, в Україні повимирають залишки ортодоксальних совкових "динозаврів" і ми будемо святкувати Різдво одночасно з усім цивілізованим світом.
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Много ещё ваты и совкодрочеров☝️☝️☝️ . Как минимум 49 % от проголосовавших...
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Та наша православнута бавовна ще до другого пришестя Христа буде святкувати його народження разом з гундяєвською зкріпною сектою.
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Я мислю, не все так погано☝️☝️. По перше совки вже старі. По - друге Мойсей 40 років водив ватних фараоністів, доки не перевиховались. Ми вже йдемо 27 років. Тому е надія.
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Згадалось:
« И подошли евреи к Красному морю, и поднял Моисей руку, и разошлись воды морские, и сказал Моисей: « Офигеть!»
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Tot Totovich Вся влада від сатани.Євангеліє від Луки 4:6 диявол сказав Йому: Я дам Тобі всю оцю владу та їхню славу, бо мені це передане, і я даю, кому хочу, її.
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Саме цікаво , що ті 64% , також св'яткують Різдво 25 грудня , просто не за своїм , рідним григоріанським календарем , за яким вони народилися і живуть , а за мертвим , юліанським , яким ніхто вже давно не користується , за яким вони , ті затуркані 64% - навіть свій власний день народження не хочуть св'яткувати . В людей січка в голові , розказують про якісь традиції , книжок не читають , а здатність думати власною головою і приймати рішення - взагалі не розвинена . Біжіть по горілку , бо скоро новий год , дід мороз прийде колядувати , разом і вип'єте . Какая разніца , що св'яткувати , головне рило залити і щоб веселуха була . Протрезвієте - піп прийде на церкву гроши колядувати , десь ближче 20 січня . Боже , як добре , що я не серед цих придурків . Не ходить в мою хату дід мороз (лише Св.Миколай Чудотворець) і св'яткую я Різдво Христове по людськи , разом з усім Християнським світом , з православними , з католиками , з протестантами - за рідним мені календарем , за яким народився і живу . 25 Грудня . ХРИСТОС НАРОДИВСЯ !!!
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Нужно обложить налогом московский приход,если он ещё такой влиятельный в Украине. Спрашиваю у верян Рождество Христово до или после Нового года празднуется,а они говорят что 8 марта День солидарности трудящихся женщин...наверное они до сих пор молятся телу в мавзолее 64% українців проти ідеї перенесення святкування Різдва із 7 січня на 25 грудня, - опитування соцгрупи "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 588
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Давайте сделаем правильно!
Государство отделено от религии ...
Сделать ВСЕ религиозные праздники рабочими днями!
Рождество - ночью, пасхальный молебен тоже. Никто не запрещает в свободное от работы время молится.
Все, кто ходит в церковь реже одного раза в неделю - атеисты или не христиане!
Таких у нас 80% населения. Что празднуем, просто бухаем?
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Рождество- это символ для христианского мира и традиций.
Вы же разделяете христианские ценности?!
Это дух сопричастности этим ценностям.
И просто красивый праздник с подарками, елками, обрядами . Время провести с семьей и вспомнить о хорошем .
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Опрос - туфта! Получается, что 90% населения торжественно празднуют рождество. Никогда не поверю. Реально процентов 50 вообще не знают что это такое и тем более не празднуют. Или все поголовно вдруг стали такими верующими? "А может, отец Федор, вы еще и партейный???"
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В Украине действительно очень многие празднуют Рождество
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Не хочу праздновать Рождество Христово , вместе с ордынцами , поэтому я ЗА перенос ,, и чем скорее тем лучше . . К тому же , до революции 17 г его и праздновали 25 декабря .
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Может кто знает. Почему в сесесере до рпц, 25 декабря Рождество отмечали. Шо потом изменилось?
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Церкви взрывали, священников убивали. Оставшиеся попы все были агентами кгб.
Чтобы разрушить традиции, связь с западным христианским миром. Ну и новый календарь не признали, что было на руку комунистам-безбожникам
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Розумним людям - повністю вистарчає одного календаря , григоріанського .
Дурним - треба два календарі , щоб дурість їхня могла тішити їхню самооцінку . При чому , вони сямі не розуміють що , коли і навіщо вони св'яткують . Ви не в січні св'яткуєте , ідіоти . Ви св'яткуєте теж в грудні , тільки за мутним юліанським календарем , за яким в вашиму житті не відбулось жодної події. Колись всі за ним жили , але відмовились , бо винайшли досконаліший і вам , баранам , його подарували . Ви по ньому народились і живете . Це Григоріанський .
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Все очень просто 64% не постятся. А то б они знали что из-за того что рождество назло по старому стилю, на новый год пост.
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Вони так глибоко не думають . Та й піп їм дозволив не постити , бо боїться , що збунтуються і гроши в церкву не принесуть .
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надо объяснить людям почему..., ведь странно праздновать новый год по григорианскому календарю, а рождество вместе с тупыми кацапами по юлианскому...
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64%,ніколи не читали Біблію.Як що люди віруючи,то розуміють,що літочислення пішло від різдва Христова.Як спочатку приймати новий рік,а потім різдво?То кому поклонятися,новому року чи Христу?
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Діду морозу , горілці і олів'є . Повірте , це так .
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це як романські і наша мови. в одних є логіка, в інших вона повністю відсутня.
я не можу в штатах нікому пояснити, що це за два най шанованіші свята: новий рік і старий новий рік.
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21 апреля 2019 года в стране было 72 % дэбилов, сегодня уже 64 % . Это не может радовать
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идиоты, а что празднуете задом наперед это ничего ватники?
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А нічого не треба переносити . Просто потрібно почати нарешті св'яткувати Ріхдво Христове , а не хрен зна що . Різдво Христове св'яткується всім християнським світом (православними , католиками , протестантами) - 25 грудня за нашим повсякденним , рідним Григоріанським календарем , перед новим роком . А січень - просто повід нажертися і залити мордяку горілкою , кому це цікаво . А Христом лише прикриваються .
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а всем еще не дошло, что слугам пох.... мнение народа?
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63%, почти сбежались цифры, ... нихрена не знаю, ни во что не верю, и библию ни разу не читал, но против!!!...
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Вот же дебил этот Владимир. Не провел опроса среди местных - за Перуна они али за Христа? Не то, что нынешний...
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Скажу так.Празднование с москалями в один день,це их абордажный крюк на нашей Чайке,який треба рубить 64% українців проти ідеї перенесення святкування Різдва із 7 січня на 25 грудня, - опитування соцгрупи "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 4379
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Потрібно правильно ставити запитання. Не переносу дати, а відновлення історичної дати святкування Різдва 25 грудня.
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Стране нужна не только тотальная украинизация, но и глобальная вестернизация населения.... Как этот путь полной вестернизации проделали православные болгары, греки и румыны, которые празднуют свои главные религиозные праздники тоже вместе с остальной Европой и Миром.....

Если этого сейчас не делать(по причине не дразнить Путина или не будоражить сепарские и полусепарские регионы Украины, которые пребывают под влиянием РПЦ),.... то вместо 3-4 ватных регионов, которые постепенно и так будут сепарировать и дрейфовать в сторону России (по причине ментального, религиозного, языкового родства с русскими), мы рискуем нашим потомкам оставить границу по Днепру..... Но граница по Днепру - это не самый худший вариант....
Самый худший вариант, когда вся Украина превратится во вторую Беларусь.... Когда юго-восток страны будет постоянно подсовывать своих президентов-фриков с замашками диктаторов типо Лукашенки или Назаорбаева (как это происходило с красным директором Кучмой, зеком Янеком, тепер Зелинским), да еще усиленных властью и влиянием олигархов, большинство из которых лояльны к России..... И тогда уже не 3-4 региона, не полстраны, а всей страной будем постепенно скачиваться в мракобесие сегодняшней Московии, в том числе и в религиозное мракобесие гундяевского, религиозного толка.... И никакой томос, ПЦУ тогда страну не спасет.....
Пример того, что происходит с сегоднешней Беларусью, очень показателен.... Такой большой народ и нация как беларусы, могут и вовсе остаться без собственного государства.....
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