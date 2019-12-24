 Убивство Шеремета: апеляція на арешт Кузьменко. ТЕКСТОВА ТРАНСЛЯЦІЯ

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

15:30Судьи вернулись в зал заседаний, где уже собрались поручители. Юлию Кузьменко с их появлением провели обратно в "аквариум". Поручителей по одному просят подтвердить свое присутствие и готовность взять хирурга на поруки.

Взять Юлию Кузьменко на поруки хотят, среди прочих, экс-нардеп и глава опекунской рады "Охматдета" Оксана Корчинская, главврач кардиоцентра Владимир Жовнар, нардеп Николай Величкович, депутат Киеврады офицер Владимир Назаренко, нардеп и командир "Госпитальеров" Яна Зинкевич, бывший командир 25 батальйона "Высота" Андрей Янченко, который пострадал во время рассмотрения предыдущей аппеляции, волонтер Алла Борисенко, которая занимается вывозом погибших с передовой, ряд других волонтеров и бойцов.

15:10Бывший муж Юлии Кузьменко рассказывает, что был женат на Юлии с 2004 по 2017 год, и в это время не было ни единого момента, когда он не знал бы, где она находится. Бывший муж вспоминает, как они встречали своего сына с отдыха накануне убийства Шеремета. Также Дмитрий говорит, что в то время у Юлии были проблемы со здоровьем, "которые не позволяли ей надолго покидать домашнее помещение". Дмитрий Кузьменко отвечает на вопрос прокуроров почему ему так запомнились именно эти дни: по его словам, их ребенок тогда впервые отправился отдыхать самостоятельно.

Суд переходит к опросу поручителей и оглашает перерыв для сбора поручителей (их как минимум 37), часть которых в начале заседания попросили выйти.

15:05Видео начинается с фрагмента из фильма "Убийство Павла" с женщиной, вероятно причастной к преступлению. Далее идет видео с Юлией Кузьменко в отделении, где хорошо видно ее походку, телосложение.

15:00 Из заявленных в начале заседания адвокатом свидетелей суд решил допросить еще одного - бывшего мужа Юлии, Дмитрия Кузьменко. В данный момент он идет в зал суда (ранее свидетелей попросили выйти), а суд готовится к просмотру видео.

14:45 "Все мы знаем из криминалистики, что человека можно узнать даже по остаткам следа на снегу", - берет слово прокурор.

Потом он рассказывает о существовании программ, которые могут идентифицировать человека по фото со спины, и подчеркивает, что у него нет оснований не доверять иностранным экспертам. Утверждения, что Кузьменко была дома в день убийства, прокурор алиби не считает - поскольку эти слова "никем не подтверждаются" (напомним, в начале заседания адвокат подал ходатайство о допросе 5 свидетелей, на данный момент был опрошен один из них).

Далее он пускается в рассуждения о том, "чем так провинились жители Киева" перед детским хирургом - речь идет о всем известном разговоре про "Грады".

Кроме того, прокурор просит суд обратить внимание на то, что за последние годы Кузьменко купила дом и машину.

14:40Судьи дают слово Юлии Кузьменко. Она говорит, что никогда не знала Павла Шеремета, ничего не слышала о нем до момента, пока не произошел взрыв. Юлия говорит, что не будет скрываться, и что хочет защитить свое честное имя, что не хочет видеть ни тени сомнения в глазах родителей своих пациентов.

14:35Судьи вернулись в зал суда.

14:28Выслушав свидетеля, суд снова обьявил перерыв, судьи вышли из зала.

14:20Суд решает заслушать свидетеля Жовнира Владимира, главного врача. Это непосредственный начальник Юлии Кузьменко.

Жовнир рассказывает, что знает Юлию с 2002 года - тогда она пришла интерном в Амосова. По словам Жовнира, Кузьменко - специалист, который делает уникальные операции, провести которые не может больше никто. Операции она делает детям с первых дней жизни, "делает все возможное, чтобы дети не умирали".

Коллектив "Охматдета" готов взять на поруки Юлию Кузьменко, подчеркнул Жовнир.

Он просит оставить Кузьменко хотя бы под домашним арестом с возможностью работать.

14:10Судьи вернулись в зал и заседание возобновилось. Добош комментирует экспертизы, которые есть в деле - в частности, цитирует заключение одного из экспертов по поводу того, что на видео "вероятно, женщина". Также Добош обращает внимание судей на то, что пара на видео - одного роста, и демонстрирует, что когда Кузьменко и Антоненко стоят рядом - Кузьменко на голову ниже.







13:55Во время выступления адвоката, не дожидаясь его окончания, судьи внезапно решили обьявить перерыв и покинули зал суда.

Видимо, в 14:00 у них обед.

13:50Добош: Накануне убийства Шеремета Кузьменко вернулась из Одессы. 19 июля в 5 утра она встретила ребенка в аэропорту, который прилетел из Анталии. Муж ушел на работу, а Юлия с ребенком в тот день отдыхали. В обед 19.07 Юлия Кузьменко переписывалась с друзьями в соцсетях, также фотографировалась с ребенком дома.

Влад Добош показывает соответствующие скрины из соцсетей.

20-го числа, отмечает Добош, Юлия также была дома с ребенком и также делала фото: у нее еще продолжался отпуск.

13:42Третьей встречей Антоненко и Кузьменко стал концерт на следующий день после убийства Шеремета. "То есть, люди в жизни два раза виделись, потом якобы убили Шеремета, а на следующий день вместе пошли на концерт", - подчеркивает Добош.

Яну Дугарь Юлия Кузьменко впервые увидела недавно, а Антоненко, по словам Добоша, не знает ее до сих пор.

13:40В 2015 году, во время событий в Крыму, Антоненко, Дугарь и Кузьменко не были знакомы между собой. В 2016 году Кузьменко познакомилась с Антоненко, после того как его жену и ребенка сбила машина - Юлия стала случайным свидетелем этого ДТП. Адвокат предоставляет суду переписку Антоненко и Кузьменко, где они обмениваются номерами телефонов после того, как Кузьменко увидела пост Антоненко о поиске свидетелей. Они встречались один раз, поговорили о ДТП, а потом еще раз встретились случайно. Это две их единственные встречи до убийства Шеремета. Яну Дугарь ни Антоненко, ни Кузьменко, на тот момент не знали вообще, отмечает адвокат.

13:30Судья зачитал аппеляционную жалобу. Влад Добош добавил, что Антоненко, который "увлекся ультранационалистическими идеями" - наполовину еврей, и кроме того, до конца 16 года Антоненко в АТО не было, а контракт он подписал в 2017-м. Это важно, поскольку служба на Донбассе в мотиве, выписанном следователями, также фигурирует. Добош зачитывает на заседании и документы по Вите Заверухе, почти идентичное обвинение против которой датировано 2015 годом.







13:18 Обстановка у здания Апелляционного суда.

Фото - Олег Богачук

13:15Судьи вернулись в зал суда после перерыва, хотя защита от времени на ознакомление с документами отказалась - они и так ранее были обнародованы.

"Я настаиваю даже на присоединении документов к делу", - еще раз подчеркнул Добош. Юлия Кузьменко с ним солидарна.

12:55Прокурор, в свою очередь, подает ходатайство о присоединении к делу документов, которые "ранее были засекречены". Это в частности протокол негласных следственных действий с записями разговоров по поводу "сакральной жертвы" Зверобой, а также разговор о "Градах" по Киеву. Присоединить к делу во время апелляции по Кузьменко прокурор Добрыйвечер хочет и разговор Яны Дугарь о 7 телефонах, и Антоненко про "зеленую штуку" (макет МОН).

Также прокурор хочет добавить к делу допроса Кияна, который на момент убийства состоял в отношениях с Кузьменко. Адвокат с документами ознакамливаться необходимости не видит.

"Берем все!" - сказал Добош.

Однако суд все равно объявил перерыв для ознакомления.

"Мы настаиваем даже, чтобы были присоединены (документы. - Ред.). Пусть этот идиотизм увидит вся страна", - говорит Добош.

12:50Кроме того, адвокат просит просмотреть на заседании видео - это материалы, отснятые журналистами ранее о Юлии Кузьменко. По словам Добоша, это позволит суду сравнить походку, телосложение Юлии с видео с камер наблюдения. Прокуроры против и "не понимают зачем это делать", однако судьи видео решили посмотреть.

12:45Адвокат Влад Добош просит заслушать в качестве свидетеля бывшего мужа Юлии Кузьменко - он знает, где она была во время совершения преступления, в котором ее подозревают. Также, по мнению Добоша, стоит выслушать ее начальника на работе. "Я настаиваю на непосредственном алиби Кузьменко", - подчеркнул Добош.

Также он добавил, что заслушать нужно и нынешнего мужа Кузьменко (он также фигурирует в материалах дела, это Электрик) и мать подозреваемой.

Также в качестве свидетеля Добош просит заслушать Владимира Ульянова, позывной Марат - человека, с которым Кузьменко вела записанный и обнародованный на брифинге разговор о "Градах".

Соответствующие ходатайства о допросе свидетелей Влад Добош передает судьям. Все упомянутые свидетели находятся в зале заседания.

Судья попросил всех названных свидетелей выйти - их, в случае допроса, пригласят отдельно.

Суд решит, допрашивать ли свидетелей после того, как заслушает "общее объяснение".

12:35Нацгвардейцы вывели Юлию Кузьменко из клетки, она села рядом с адвокатом - на время объяснений по делу.

12:32Пока в зале выясняют, кто из присутствующих поручитель, а кто - родственник, судьи решили объявить перерыв и вышли из зала суда.

12:30Взять Юлию Кузьменко на поруки готовы 37 человек. Об этом адвокат Влад Добош сообщил в ответ на вопрос судьи. Судья, в свою очередь, попросил всех поручителей кроме нардепов также временно выйти из зала.

12:25Вольные слушатели выходят из зала суда.

12:20У адвоката есть ходатайство - он просит разрешить подозреваемой сидеть рядом с собой.

Однако судья в ответ напоминает ему о событиях в суде в пятницу, когда "было повреждено государственное имущество", и спрашивает у адвоката Влада Добоша, сможет ли он обеспечить порядок.

Добош отвечает, что имущество суда повредили бойцы НГУ, и он готов дать суду гарантии порядка.

Судья предлагает вольным слушателям, кроме журналистов, покинуть заседание - тогда он разрешит подозреваемой выйти и сесть рядом с адвокатом.

Также в зале могут остаться поручители и близкие родственники.

12:16Судьи зашли в зал суда, заседание началось. В зале присутствуют обе стороны процесса - и прокуроры, и защита. Отводов и самоотводов у участников процесса нет.

12:05Юлию Кузьменко доставили в Аппеляционный суд, она находится в клетке в зале. Заседание пока что не начинается.

Представителей прокуратуры, которые не явились на предыдущее заседание по Кузьменко, пока нет.

11:55В помещении суда, в коридоре, ведущем в зал 201, выстроилась большая очередь из желающих попасть на заседание. Всех регистрируют и обыскивают.

Нагадаємо, вчора під час розгляду апеляції щодо іншого підозрюваного у справі Шеремета, Андрія Антоненка, суддя своєю постановою обмежив кількість людей у залі до 35.





Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Апеляційний суд залишив Антоненка під вартою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.