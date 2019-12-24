 Підприємствам ГМК вперше за останні роки затримали відшкодування ПДВ на суму понад 2 млрд грн, - "Укрметалургпром"

"І без того ситуацію, в якій опинилася провідна національна галузь, інакше, як критичною, назвати важко: в умовах помітного зниження цін на світовому ринку сталі та істотного підвищення собівартості металургійного виробництва, українські гірничовидобувні і металургійні підприємства, починаючи з початку року працюють з істотною нестачею фінансових ресурсів. І затримка від держави ще понад 2 млрд грн відшкодування ПДВ, на яке металурги мають цілком законне право, викликає, м'яко кажучи, подив", - йдеться в заяві.

На думку "Укрметалургпрому", Державна податкова служба України (ДПС) вкотре в кінці року закриває дірки в бюджеті шляхом перенесення значної частини відшкодування ПДВ на січень 2020 року, через що в першу чергу знову страждає реальний сектор економіки України. Згідно з даними об'єднання, в грудні галузі "притримали" понад 80% заявленого відшкодування ПДВ. В "Укрметалургпромі" нагадали, що новий глава ДПС Сергій Верланов неодноразово публічно наголошував, що відомство активно працює над адмініструванням ПДВ з метою недопущення повтору типової ситуації кінця року і затримки відшкодування.

"У реальності вийшло, що обсяги" притримати "відшкодування ПДВ грудня є рекордними за останні кілька років", - констатується в заяві. Також зазначається, що підприємства ГМК протягом останніх кількох місяців намагалися донести владі, що галузь з початку 2019 року перебуває в глибокій кризі, про що свідчить значне падіння виробництва сталі і рекордний збиток за підсумками трьох кварталів 2019 року. У підприємств ГМК в умовах кризи немає запасу грошей на рахунках і немає можливості протягом декількох днів ці кошти мобілізувати.

Несвоєчасна виплата ПДВ призведе до затримки платежів тисячам постачальників і підрядників, у яких через це можуть виникнути складності з виплатою зарплати напередодні новорічних свят, йдеться в документі. Згідно з ним, адміністративне вимивання обігових коштів із галузі у вигляді несвоєчасного відшкодування ПДВ з великою часткою імовірності призведе до подальшого зниження виробництва на окремих підприємствах ГМК, в результаті чого бюджет недорахується податкових надходжень, а країна – валютного виторгу.

Раніше "Укрметалургпром" вже висловлював глибоку стурбованість кризовою ситуацією в ГМК України, в результаті чого зупинено низку підприємств і різко знижується випуск металопродукції. За прогнозами "Укрметалургпрому", в грудні поточного року очікується виробництво чавуну на рівні 1,25 млн тонн, сталі - 1,2 млн тонн, прокату - 1,1 млн тонн, що є одним з найнижчих рівнів випуску металопродукції. Якщо в грудні 2016 року був виплавлено 2,05 млн тонн рідкої сталі, то в грудні-2017 - вже 1,9 млн тонн, грудні-2018 - 1,85 млн тонн, а в грудні-2019 буде виплавлено не більше 1 млн тонн. Об'єднання очікує зниження на 37% обсягів виробництва в грудні-2019 порівняно з груднем-2018 і 42% - з груднем-2016. З огляду на тенденцію, 2019 рік українська металургійна галузь, за прогнозами, завершить так: виробництво чавуну - 20 млн тонн, сталі - 20,5 млн тонн, прокату - 18 млн тонн. "Це найгірший показник за весь період існування незалежної України. Для порівняння, якщо в 2017 році було виплавлено 21,3 млн тонн сталі, то минулого року - 21,1 млн тонн", - констатував "Укрметалургпром".