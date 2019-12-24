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Все про:ПДВ (101) Укрметалургпром (32)

 Підприємствам ГМК вперше за останні роки затримали відшкодування ПДВ на суму понад 2 млрд грн, - "Укрметалургпром"

Підприємствам гірничо-металургійного комплексу (ГМК) України, які формують близько 30% надходжень валютного виторгу в країну, вперше за останні роки затримали відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) більш ніж на 2 млрд грн за поставлену на експорт продукцію, заявило об'єднання "Укрметалургпром".

"І без того ситуацію, в якій опинилася провідна національна галузь, інакше, як критичною, назвати важко: в умовах помітного зниження цін на світовому ринку сталі та істотного підвищення собівартості металургійного виробництва, українські гірничовидобувні і металургійні підприємства, починаючи з початку року працюють з істотною нестачею фінансових ресурсів. І затримка від держави ще понад 2 млрд грн відшкодування ПДВ, на яке металурги мають цілком законне право, викликає, м'яко кажучи, подив", - йдеться в заяві.

На думку "Укрметалургпрому", Державна податкова служба України (ДПС) вкотре в кінці року закриває дірки в бюджеті шляхом перенесення значної частини відшкодування ПДВ на січень 2020 року, через що в першу чергу знову страждає реальний сектор економіки України. Згідно з даними об'єднання, в грудні галузі "притримали" понад 80% заявленого відшкодування ПДВ. В "Укрметалургпромі" нагадали, що новий глава ДПС Сергій Верланов неодноразово публічно наголошував, що відомство активно працює над адмініструванням ПДВ з метою недопущення повтору типової ситуації кінця року і затримки відшкодування.

"У реальності вийшло, що обсяги" притримати "відшкодування ПДВ грудня є рекордними за останні кілька років", - констатується в заяві. Також зазначається, що підприємства ГМК протягом останніх кількох місяців намагалися донести владі, що галузь з початку 2019 року перебуває в глибокій кризі, про що свідчить значне падіння виробництва сталі і рекордний збиток за підсумками трьох кварталів 2019 року. У підприємств ГМК в умовах кризи немає запасу грошей на рахунках і немає можливості протягом декількох днів ці кошти мобілізувати.

Несвоєчасна виплата ПДВ призведе до затримки платежів тисячам постачальників і підрядників, у яких через це можуть виникнути складності з виплатою зарплати напередодні новорічних свят, йдеться в документі. Згідно з ним, адміністративне вимивання обігових коштів із галузі у вигляді несвоєчасного відшкодування ПДВ з великою часткою імовірності призведе до подальшого зниження виробництва на окремих підприємствах ГМК, в результаті чого бюджет недорахується податкових надходжень, а країна – валютного виторгу.

Раніше "Укрметалургпром" вже висловлював глибоку стурбованість кризовою ситуацією в ГМК України, в результаті чого зупинено низку підприємств і різко знижується випуск металопродукції. За прогнозами "Укрметалургпрому", в грудні поточного року очікується виробництво чавуну на рівні 1,25 млн тонн, сталі - 1,2 млн тонн, прокату - 1,1 млн тонн, що є одним з найнижчих рівнів випуску металопродукції. Якщо в грудні 2016 року був виплавлено 2,05 млн тонн рідкої сталі, то в грудні-2017 - вже 1,9 млн тонн, грудні-2018 - 1,85 млн тонн, а в грудні-2019 буде виплавлено не більше 1 млн тонн. Об'єднання очікує зниження на 37% обсягів виробництва в грудні-2019 порівняно з груднем-2018 і 42% - з груднем-2016. З огляду на тенденцію, 2019 рік українська металургійна галузь, за прогнозами, завершить так: виробництво чавуну - 20 млн тонн, сталі - 20,5 млн тонн, прокату - 18 млн тонн. "Це найгірший показник за весь період існування незалежної України. Для порівняння, якщо в 2017 році було виплавлено 21,3 млн тонн сталі, то минулого року - 21,1 млн тонн", - констатував "Укрметалургпром".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167105
 
   
 Топ коментарі
 
Зебобики дохозяйничались???
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Буде робітникам на новорічний стіл святкове блюдо - хрін без ніхріна.
ЇжТе.
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Наступило время ЗЕленых свершений и побед! Радуйтесь ЗЕбилоиды.
23.12.19. Промышленное производство в Украине в ноябре 2019 года сократилось по сравнению с ноябрем 2018 года на 7,5%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики в понедельник, 23 декабря.
По данным ведомства, с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в ноябре-2019 к ноябрю-2018 также снизилось на 6,9%
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tZE inform: Кабинет министров прекратил автоматическую компенсацию возврата НДС.
Возвращаемся к "ручному" возврату НДС. А это - неисчерпаемый источник доходов для коррупционеров.
Браво, зебильё!
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Буде робітникам на новорічний стіл святкове блюдо - хрін без ніхріна.
ЇжТе.
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Догралися. Це вони граються так. Тому і самокати.
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А який відсоток працівників ГМК голосував за СН?
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Наступило время ЗЕленых свершений и побед! Радуйтесь ЗЕбилоиды.
23.12.19. Промышленное производство в Украине в ноябре 2019 года сократилось по сравнению с ноябрем 2018 года на 7,5%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики в понедельник, 23 декабря.
По данным ведомства, с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в ноябре-2019 к ноябрю-2018 также снизилось на 6,9%
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Падіння по всім галузям промисловості за виключенням роздрібної торгівлі. Скорочуються робочі місця, 7 робочих місць закривається, а нових відкривається 6, росте безробіття, зарплати почали затримувати не тільки вчителям і медикам, а й на підприємствах. За таких темпів, то і торгівля піде на спад.
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А нащо нам ці підприємства коли незабаром новий сезон сватів.
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краще сміятися із зеленським, ніж плакати з порошенко!(с)
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УЙДИ ТЕ,ПРОСТО бл
Предприятиям горно-металлургического комплекса (ГМК) Украины, которые формируют около 30% поступлений валютной выручки в страну Источник: https://censor.net.ua/n3167105
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пускай закрываются и валят в след за табачкой, если этим буржуинам не нравитца новая экономическая зе-политика... Предприятиям ГМК впервые за последние годы задержали возмещение НДС на сумму более 2 млрд грн, – "Укрметаллургпром" - Цензор.НЕТ 1308

весь старый, старый мир разрушим, до основанья а затем....
мы наш, мы новый зе-мир построим
кто был ничем - тот станет всем...
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а ще "самокатчик" гончарук на минулому тижні повідомив про необхідність перекинути з бюджету 2020 до бюджету 2019 усього якихось 20 млрд. грн.
Оце так здобули!
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Напомните кто-нибудь металлургам ( особенно Кр. Рога ) за кого они голосовали 21 апреля Предприятиям ГМК впервые за последние годы задержали возмещение НДС на сумму более 2 млрд грн, – "Укрметаллургпром" - Цензор.НЕТ 4103
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Та никто не против, что зеля такой же идиот, как ваш )(уйло
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криза у ГМК спровокована як зовшіншіми факторами (зниженням світових цін на залізорудний концентрат та руду), так й падінням долара, тому що частину валютної виручки підприємства продають за курсом НБУ. Це спричинило зниження доходів у галузі та зменьшення надходжень до держбюджету.
Тому саме цікаве ще попереду.
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Не за курсом НБУ, а за курсом на валютному ринку у день продажу. А НБУ встановлює курс за результатом торгів на валютній біржі. Ревальвація гривні (зміцнення щодо долару) штучно створена. Є багато причин, - це виплата великого боргу зовнішніх запозичень у січні наступного року, чим менший курс, тим менше мінфін потратить гривень на купівлю доларів. Ще один фактор - це ОВГЗ. Так звані іноземні інвестори, які на початку року купували гривневі ОВГЗ під 18 - 19% зараз повертають свої "інвестиції", купуючи долари. Враховуючи низький курс долара і високі процентні ставки, ті 18 - 19% перетворюються для них у 25 - 30%, які їм виплатить український платник податків.
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Кабинет министров готовит указ о принудительном переводе поступаемых платежей "Газпрома" со счетов "Нафтогаза" и оператора ГТС на специальные счета Кабинета министров.



ДО РУКОВОДИЛИСЬ, КЛОУНЫ. Предприятиям ГМК впервые за последние годы задержали возмещение НДС на сумму более 2 млрд грн, – "Укрметаллургпром" - Цензор.НЕТ 4490
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И на фоне этого грандиозного провала дорвавшихся до власти зешутов- 47% украинцев считают жидозеленского политиком года. Предприятиям ГМК впервые за последние годы задержали возмещение НДС на сумму более 2 млрд грн, – "Укрметаллургпром" - Цензор.НЕТ 7138
ПыСы чето ржунимагу с этих зебилоидов.
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Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявляет, что некоторые министры просят зарплату больше, потому что не все имеют "финансовую подушку" и им трудно содержать свои семьи.
Источник: Дубилет в интервью телеканалу "Наш", сообщает Укринформ
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выбирали-веселились,выбрали-прослезились!
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Вы спрашивали - куда будут инвестированы Нафтогазом Газпромовские деньги?
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денег то нема но вы там держиьесь, может таки лучше вороватый пеця, воровал но таки не грабил как зелёнососки
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Предприятия ГМК (и не только) давно уже оформляют налоговые накладные через массу липовых фирм-однодневок.
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Рузке чілавєк, через одноднівки ти отримаєш від струка вуха, а не відшкодування...
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Наголошую. Не тільки металургам, а всім ЕКСПОРТЕРАМ... Всім, без винятку. Компанії на яку я (в тому числі) маю честь працювати держава винна близько 150 мільйонів відшкодування...
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"Кінець епохи бідності"- подкрался незаметно
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шо то пошло не так - да зебилы - так вам и надо - хорошего нового года - ну кому из вас денег не дадут - как то так
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Перестаньте. Вони навчаться. Коли небудь. Портібно почекати ще днів 100, для початку
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во как заскиглили жиротрясы. с офшора украденное переведи сам себе, перекредитуйся, выплати зарплату, через месяц поучишь свой ндс.
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це ПДВ вбиває економіку України. Вже скоро....
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***** новина, а пру трійку років взад кому відшкодовували і як? в ручному режимі і ізбранним.
яб зернотрейдерам взагалі відмінив відшкодування. вони суки вивозять наше зерно-- по суті сировину і на цьому є маржа мінімум в 20%! в цьому році вивезено уже 30 млн тон.
борошно, макарони--так, сировина--хрена!
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ПДВ повертали в автоматичному режимі. в ручному режимі---це хабарі. Зебіли одержали країну ситу, з грошима ,з газом з відновленими ЗСУ,а що зробили за короткій термін. економіку знищують, інвестори пішли,а нові не приходять,Зарплата не виплачується,Пенсію повисили н 7--23 грн ( а при Порошенку більше ніж на !00%),субсидії відміняються,або в рази зменшуються, знаищуються ЗСУ,лягли під рашку, над клоуном сміється весь світ--принижується вся країна. Ви цього хотіли ЗЕБІЛИ--хавайте лайно,але чому велика частина народу повиння так жити ,через те що ви вата і бидло.
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Давно вже слід замінити ПДВ на податок з обороту. Тоді й повертати нічого не треба буде.
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