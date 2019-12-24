 СБУ надіслала Держмитниці перше онлайн-орієнтування

Про це повідомляє пресслужба Нової митниці, передає Цензор.НЕТ.

"Процес відправки доручень відбувається через онлайн-форму з прозорим та зрозумілим алгоритмом дій. Представники правоохоронних органів вносять всю інформацію в спеціальну електронну форму, яка потрапляє до центрального апарату митниці та централізовано вноситься до програмно-інформаційного комплексу, який забезпечує автоматизоване спрацювання щодо ризикових поставок", - йдеться в повідомленні.

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У відомстві нагадали, що раніше "орієнтування" про проведення митного огляду надсилались від СБУ та інших правоохоронних органів до конкретного митного посту в паперовому вигляді. Це призводило до того, що на рівні центральних апаратів митниці та правоохоронних органів неможливо було відслідкувати кількість та результативність таких "орієнтувань". Така процедура збільшувала кількість зловживань на місцях. Запуск централізованого надсилання через електронну систему доручень мінімізує ці явища, переконані в Держмитниці.

"Ми максимально переводимо всю роботу в електронний вигляд та мінімізуємо вплив людського чинника. Особливо - в питаннях перевірок від правоохоронців на митних пунктах. Адже паперові доручення неможливо відслідкувати і вони могли "загубитися" на митниці. Тепер ми максимально сконцентруємо всю цю інформацію в одному місці і будемо контролювати процес перевірок", - прокоментував запуск першого онлайн-доручення Голова Держмитслужби Максим Нефьодов.