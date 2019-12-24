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Все про:діджиталізація (23) Гончарук_Олексій (394)

 53% українців володіють цифровими навичками нижче середнього рівня, - Гончарук

В Україні провели дослідження, за результатами якого виявили, що 53% українців мають цифрові навички нижче середнього рівня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"В ЄС ще в 2006 році визнали цифрову грамотність, як одну з восьми ключових компетенцій, якою має володіти кожен європейський громадянин. В Україні таке дослідження ми провели вперше: 53% українців володіють цифровими навичками нижче середнього рівня. Проте, ми цілком здатні підвищити рівень цифрових навичок", - написав Гончарук.

Він зазначив, що в Україні впроваджують національну програму цифрової грамотності, щоб українці мали рівні права в користуванні всіма перевагами новітніх технологій. Старт онлайн-платформи "Дія. Цифрова освіта" заплановано на 21 січня 2020 року.

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Гончарук також зазначив, що уряд прагне, щоб 100% державних послуг з часом стали доступні онлайн - "без чиновників, черг і необхідності кудись ходити".

"Люди не повинні стояти за довідкою в черзі годинами, це пережитки радянського минулого. Вони можуть замовити її онлайн, але треба мати навички користування новими технологіями", - підкреслив глава уряду.

53% українців володіють цифровими навичками нижче середнього рівня, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167103
 
 
 Топ коментарі
 
тогда каждому из них вручить по самокату и шубе и перерегисрировать на задний привод
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І лише один самокатний віртуоз!
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Дятел, половина населення це пенси. Якого онлайна ти хочеш від них? Слуги живуть на іншій планеті, точняк.
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тогда каждому из них вручить по самокату и шубе и перерегисрировать на задний привод
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Ото круто будет, электрику вырубил-государство сдохло. И войны не надо.
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Тому і потрібно країну присадити на кацапську електрику.
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А ты еду на кострах готовишь? А то вдруг газ вырубят и ты от голода сдохнешь...
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Им вполне хватает для того, чтобы лайкать котиков и совершать покупки в онлайн магазинах.
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Ну ты прям... а пища для ума стряпни натахимасейчук из тиливизира???
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53% украинцев владеют цифровыми навыками ниже среднего уровня, - саме тому треба спеціалістів змушувати їхати працювати за кордон?
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Шо воно мэлэ, да мы самый вумный, талановытый, працевытый народ в Европе. Да хто б выжил у нас в таком стойбище? Только МЫ.
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50% владеют ниже среднего уровня, другие 50% владеют выше среднего уровня. Информативно.
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Дятел, половина населення це пенси. Якого онлайна ти хочеш від них? Слуги живуть на іншій планеті, точняк.
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******* тупая! Если бы все украинцы были нормальными, и владели "цифровыми навыками", то никто бы не смотрел эту помойку Г+Г, и ваши сериалы, для умственно отсталых, типа "Скоты" или "Слуга Уродов", а ты, и зеленая шобла выродков, получил на выборах 0,73%, и мыл в Польше унитазы, а не чесал по ушам этим самым лохам, без навыков.
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Именно поэтому вам, уроды самокатные, "страна в смартфоне" понадобилась?
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А навичками жити в реальному світі володіє ще менше. В тому числі і вся зелена шобла.
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Маю на увазі, що зелена шобла навичками не володіє.
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цифровыми навыками??? 53% украинцев владеют цифровыми навыками ниже среднего уровня, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3816 Це запатентоване слово сполучення, чи така мисля- це сон сивої кобили?
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И это вам говорит ЗЕленый человек-самокат с дипломом негосударственного образца.
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Гончарук замовчує що всі послуги онлайн платні, а пенсіоненри щоб не платити той 1 відсоток йдуть до банків.
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пальцев трі да пальцев сем - дєсять пальцев будєт всем
к нім прибавь єщьо одін - всьо унаєш ти, мой син!
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Так у нас и в правительстве больше половины имеют умственное развитие ниже среднего и нетрадиционные дипломы, а некоторым Игорь Валерьевич поставил конкретный диагноз - дебилизм!
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ни о чем....
кто будет смотреть или ходить на такие курсы?
пенсы, да? - купи старым и бедным смартфоны и закрой оффлайн платежи...сами научатся.... - жизнь заставит и голод...
Малоросы, которые вас выбрали понимают только такой язык... - язык насилия..
Займись лучше бюджетом.... - 70 лярдов нехватки уже с таким премьер министром...., а 3 лярда зелени от Газпрома профукаете быстро на премии и корпоративы...
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Да, порой трудно понять не только их действия, но и смысл сказанного. Вот кто мне объяснит, что оно хотело сказать?
53% українців володіють цифровими навичками нижче середнього рівня, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2885
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меня волнует судьба 1.5% военного сбора... пошли на закупку газа у кацапов???
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Начнём с того, что если б народ был умный, то не выбрал бы идиотов-клоунов.
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