 53% українців володіють цифровими навичками нижче середнього рівня, - Гончарук

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"В ЄС ще в 2006 році визнали цифрову грамотність, як одну з восьми ключових компетенцій, якою має володіти кожен європейський громадянин. В Україні таке дослідження ми провели вперше: 53% українців володіють цифровими навичками нижче середнього рівня. Проте, ми цілком здатні підвищити рівень цифрових навичок", - написав Гончарук.
Він зазначив, що в Україні впроваджують національну програму цифрової грамотності, щоб українці мали рівні права в користуванні всіма перевагами новітніх технологій. Старт онлайн-платформи "Дія. Цифрова освіта" заплановано на 21 січня 2020 року.
Гончарук також зазначив, що уряд прагне, щоб 100% державних послуг з часом стали доступні онлайн - "без чиновників, черг і необхідності кудись ходити".
"Люди не повинні стояти за довідкою в черзі годинами, це пережитки радянського минулого. Вони можуть замовити її онлайн, але треба мати навички користування новими технологіями", - підкреслив глава уряду.
к нім прибавь єщьо одін - всьо унаєш ти, мой син!
кто будет смотреть или ходить на такие курсы?
пенсы, да? - купи старым и бедным смартфоны и закрой оффлайн платежи...сами научатся.... - жизнь заставит и голод...
Малоросы, которые вас выбрали понимают только такой язык... - язык насилия..
Займись лучше бюджетом.... - 70 лярдов нехватки уже с таким премьер министром...., а 3 лярда зелени от Газпрома профукаете быстро на премии и корпоративы...