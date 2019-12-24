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 П'яна 67-річна водійка врізалася в маршрутку в Києві: постраждали сім пасажирів, п'ятеро з них - госпіталізовані, - поліція

У Києві сталося ДТП за участю легкового автомобіля "Міцубісі" і маршрутки. В результаті аварії травми різного ступеня тяжкості дістали сім пасажирів громадського транспорту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Повідомлення про ДТП у Дніпровському районі столиці в чергову частину надійшло о 21:30. Попередньо встановлено, що жінка-водій автомобілю "Міцубісі" не впоралася з керуванням та виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з маршрутним автобусом. Внаслідок цього семеро пасажирів громадського транспорту отримали різні травми, з яких п’ятеро госпіталізовано до лікарні"- сказано в повідомленні.

Відповідно до проведеного правоохоронцями тесту, 67-річна жінка-водій легковика перебувала в стані алкогольного сп'яніння.

Зазначається, що механізм і причини ДТП будуть встановлені після проведення усіх слідчих дій і судових експертиз.

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"Після отримання інформації від медичних працівників щодо ступеня тілесних ушкоджень, які отримали постраждалі, буде вирішуватися питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні поліції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167098
 
 
 Топ коментарі
 
Купила Міцубісі на підвищену пензію від зелених, а решту пробухала. Пьяная 67-летняя водитель врезалась в маршрутку в Киеве: пострадали семь пассажиров, пятеро из них - госпитализированы, - полиция - Цензор.НЕТ 2106
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П'яна баба і без керма стихійне лихо.
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При зеленых не успела бы насобирать, при порохе купила. Видать тоже порохоботка.
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Купила Міцубісі на підвищену пензію від зелених, а решту пробухала.
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При зеленых не успела бы насобирать, при порохе купила. Видать тоже порохоботка.
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Так епоха бідності закінчилась ще в квітні, ось і назбирала.
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# мама любит скорость ...
Повна фраза: "Мама любит скорость и бухать".
П'яна 67-річна водійка врізалася в маршрутку в Києві: постраждали сім пасажирів, п'ятеро з них - госпіталізовані, - поліція - Цензор.НЕТ 492
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Пьяная баба да еще и за рулем- это стихийное бедствие.
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П'яна баба і без керма стихійне лихо.
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Штукатурила пику в дзеркальце, а куди їде - пофігу.
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С таким стажем пьянки, конечно не стоит садиться за руль.
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Амазонка какая-то , бухая в 67 за рулем - это книга рекордов ....
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зятьок по повній наливав, - квартирка у неї така нічо )))
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собакову ніколи займатись п'яними водіями, йому треба ігорний бізнес кришувати та шити діла на патріотів
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є така приказка: какая я тебе бабуся, я ещё ..буся
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В таком возрасте вообще за руль не всем можно садиться, а тем более бабе, а она еще ***** и пьяная была! П'яна 67-річна водійка врізалася в маршрутку в Києві: постраждали сім пасажирів, п'ятеро з них - госпіталізовані, - поліція - Цензор.НЕТ 1335
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Пока в правилах не будет реального наказания за вождение в пьяном виде - так и будут алкаши гонять и убивать людей. Ежедневно по стране задерживается несколько десятков пьяных за рулем еще больше откупается. И что? Меньше их не становится. Значит наказание не адекватное. Пожизненное лишение прав - вот это адекватно.
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за рецидив пожизненное лишение прав было бы нормально
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#мамалюбитскорость?
Мамашка какого то Служки Урода выехала на прогулку?
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