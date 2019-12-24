EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події, Суспільство
  1245  8
Все про:ДТП (2686) смерть (3720)

 Суд заарештував без права застави водія "Шевроле", який збив насмерть подружжя велосипедистів під Києвом

Поліція повідомила про підозру водієві Chevrolet Aveo, який збив насмерть подружжя велосипедистів на Брест-Литовському шосе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на столичну поліцію.

Попередньо поліцейські встановили, що водій автомобілю "Шевроле" перевищив безпечну швидкість і скоїв наїзд на велосипедистів, які рухалися в попутному напрямку. Унаслідок події чоловік та жінка, 1974 років народження, зазнали смертельних травм. Водія авто поліцейські затримали на місці в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Також дивіться: Chevrolet на смерть збив двох велосипедистів у Києві, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж

За фактом події слідчі розпочали кримінальне провадження, а в подальшому оголосили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років. Запобіжний захід йому обере суд.

Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії. Призначено низку відповідних експертиз для встановлення усіх обставин події.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167097
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Це реальний вбивця і тут сумнівів немає жодних. Є лише запитання до обставин злочину. Тому це правильно. Про справу Шеремета цього сказати не можна.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Спокойно, если бы водитель оказался волонтером, ветераном и активистом - можно было бы потребовать 100% доказательств что именно он нарушал правила, или что он был в сознании во время наезда а не в припадке как Толстошеев, или вообще что именно он был за рулем, почему нет.
 показати весь коментар
 
Трускавецький юрфак чи бурса права Бугульми?
 показати весь коментар
 
Упоротий, тут є автомобіль і водій, які не аювикликають жодних сумнівів і волонтерство чи участь в АТО не має жодного значення, як і злочини торнадівців. Але тобі потрібно далі мусолити тему Шеремета. Ти навіть не помітив, що у винуваті ть затриманих не вірять вже навіть твої друзі по методичках і просто мовчать. А ти і далі продовжуєш нести пургу. Як думаєш, яким чином ти себе подаєш?
 показати весь коментар
 
 
Ну рано или поздно оно в реале таки проговорится и получит по голове тяжелым тупым предметом. И все дела.

А в тырнетиках оно может ерепениться сколько угодно.
 показати весь коментар
 
 
"Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет."
Объясните, пожалуйста, что значит "с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет." После выхода на свободу еще 3 года нельзя управлять ТС?
 показати весь коментар
 
Казуси КК, це як хабарнику, отримавшому 8 років, 3 роки не можна бути керівником.
 показати весь коментар
 
Если дали срок - то да, лишение прав - это дополнительное наказание, и вступает в силу после отбытия основного.
Если дали условно - там нюанс какой то, точно не помню, но вроде бы то же самое, весь условный срок действует запрет, плюс 3 года по окончании.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору