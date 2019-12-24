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Все про:спостерігач (345) ОБСЄ (2334) черга (115) Донбас (12848) КПВВ (80)

 На блокпостах на Донбасі люди змушені ходити в туалет у заміновані лісосмуги, - ОБСЄ

На минулих вихідних, 21 і 22 грудня, спостерігачі спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ зафіксували довгі черги на блокпостах уздовж лінії зіткнення в Донецькій і Луганській областях.

Про це йдеться у звіті Місії, передає Цензор.НЕТ.

"21 і 22 грудня спостерігачі зафіксували довгі черги на блокпостах уздовж лінії зіткнення у Донецькій і Луганській областях. 21 грудня у Луганській області на контрольному пункті в'їзду-виїзду (КПВВ) поблизу Станиці Луганської команда Місії у трьох випадках бачила до 1000 осіб, які чекали на перетин у напрямку непідконтрольних урядові районів, а в двох випадках до 600 осіб чекали на перетин у напрямку підконтрольних урядові районів", - йдеться у звіті.

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"21 грудня у Донецькій області на блокпості поблизу н. п. Кремінець (непідконтрольний урядові, 16 км на південний захід від Донецька) команда Місії зафіксувала понад 200 автомобілів у черзі в напрямку підконтрольних урядові районів. На блокпості біля н. п. Мар’їнка (підконтрольний урядові, 23 км на південний захід від Донецька) спостерігачі бачили понад 400 пішоходів, які прямували до підконтрольних урядові районів, а на КПВВ біля Мар’їнки — понад 200 пішоходів, які очікували на перетин у напрямку непідконтрольних урядові районів. Крім того, на блокпості поблизу н. п. Оленівка (непідконтрольний урядові, 23 км на південний захід від Донецька) команда Місії зафіксувала понад 300 автомобілів у черзі в напрямку підконтрольних урядові районів. 22 грудня на блокпості неподалік н. п. Горлівка (непідконтрольний урядові, 39 км на північний схід від Донецька) команда СММ зафіксувала понад 200 пішоходів і більше 400 автомобілів у черзі в напрямку підконтрольних урядові районів, а також понад 350 пішоходів у черзі в протилежному напрямку. Того ж дня на КПВВ біля н. п. Новотроїцьке (підконтрольний урядові, 57 км на північний захід від Донецька) члени патруля Місії не зафіксували пасажиро-транспортного руху в межах КПВВ, проте бачили 100 пішоходів і 100 транспортних засобів у черзі в напрямку непідконтрольних урядові районів. Співробітник Державної прикордонної служби України повідомив про те, що КПВВ тимчасово не функціонує у зв'язку з ремонтом електромережі. Пізніше того ж дня спостерігачі бачили, що КПВВ функціонував, однак кількість людей і транспортних засобів у черзі була аналогічною", - зазначили спостерігачі ОБСЄ.

"21 і 22 грудня 6 людей на блокпості біля Кремінця повідомили спостерігачам про те, що ночували у своїх автомобілях, щоб зберегти місця у черзі. Члени патруля Місії також бачили, що люди, які стоять у черзі на блокпості, залишають ділянку з твердим покриттям, щоб сходити в туалет у кущах неподалік, незважаючи на небезпеку через міни та невибухлі боєприпаси. За словами людей, які стояли в черзі, єдині туалети розташовані поблизу блокпоста", - акцентували спостерігачі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167096
 
 
 Топ коментарі
 
Это не дело... А то подорвётся один, а прос...утся все...
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Пусть ходят, они за это митинговали и голосовали и вообще нечего им лазить на неоккупированные территории, пусть сидят с оккупантами. Те кто хотели уже давно переехали туда , где безопасно. Наша армия не должна страдать из-за дебилов.
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отличная новость, я считаю! так держать! сепары должны срать на минном поле и ссать на оголенный электропровод
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Пусть ходят, они за это митинговали и голосовали и вообще нечего им лазить на неоккупированные территории, пусть сидят с оккупантами. Те кто хотели уже давно переехали туда , где безопасно. Наша армия не должна страдать из-за дебилов.
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Наоборот, когда по минам, лучше перистальтика кишечника, все процессы идут быстрей. Можно представить линейку ароматов в этой очереди кормильцев Украины.
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Это не дело... А то подорвётся один, а прос...утся все...
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С тех туалетов смеяться надо, стоит себе эдакое а-ля сельский сортир, а на нём значок в виде флажка ЕС. Даже за ЕС неудобно как-то становится))))
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Да, надо построить комфортабельные комплексы, как в Чонгаре и Каланчаке. Крысчане радуются, там теперь по указанию Владимира Александровича центры административных услуг открыли, двустульежопым не надо теперь в Херсон ехать за загранпаспортами... А дамбаские сепары чем хуже, правда?
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Нехай ОБСЄ щакупить горщиків і памперсів.
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и шо??? Орки минировались, дпмбаситы радовались, а теперь нашим хлопцам за ними подчищать? Да и вообще, шо забыли у хунты? Шо претесь? Радуйтесь жизни в молодых республиках.
У меня и в мыслях не звучало пойти в какую-нибудь молодую республику по каким-нибудь делам...
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отличная новость, я считаю! так держать! сепары должны срать на минном поле и ссать на оголенный электропровод
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А хто їх змушує пертись до бандерівців?
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Выбрали это сами пришельцы из лнр/днр, не подумавши, что прийдется в ненависную им Украину устраивать караваны за продуктами и за пенсией. Вот и пришла долгожданная "свобода" от бандеровцев...что приходится шастать по минах.
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Сходил пописать...наступил на ежика или жабу?
Сразу и покакал)))))
Но главное не забывать....
Виноват во всем Биндера и укры! Хунта гадит молодым рИспубликам))))
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самые опасные минные поля это комбинированные На блокпостах на Донбассе люди вынуждены ходить в туалет в заминированные лесополосы, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 6613
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Це дуже важлива проблема - треба терміново виносити її на сесію ООН - позбавлення прав людини на встановлювати мін з органічних відходів у невідведених для цього місцях.
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Зате в кущах ніхто не забороняє гаваріть парускі...
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Как то насрать на них. Пускай ***** им поставит туалеты. Ато они за ***** так голосовали на референдуме а он вместо им туалеты поставить ж/д дорогу в окупированный крым открывал.
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За то какой адреалин, музыкант тоже держал мину в туалете. Запоров не было.
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ОБСЕ разве не знает что срать в посадках ето так по рузки. Зато им никто не запрещает гаварить па рузги.
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"видели до 1 000 людей в очереди в направлении неподконтрольных правительству районов" я так понимаю, что "угольная Швейцария" фсье
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Слепое ОБСЕ говно фиксирует безошибочно.
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ОБСЕ не хочет нам и всеми миру рассказать почему те кого так притисняют биндеры так усердно прутся колонами к самим биндерам?
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Тут два варіанти або Серебряниця або міни в посадці. Вибирай (те).
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только присел, а жопа с кишками уже на ветках...(
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А воно як рвоне, так і полетить гівно в різні боки.
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Все вопросы к Сивохе, он там парашами занимается.
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Ворожа орда здійснює набіги "за хавчиком" і "баблом". А мають утримуватись за рахунок окупантів!!! Зневажали за це ми минулу владу, а з цієї вже відверто глузуємо. Вони ж дурненькі як кури...
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Так касапы вам за это мзду платят😄
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А почему они не кричат с россискими флагами: - "путин памаги вырыть сральники?"
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За людьми в посадке ОБСЕ проследили, молодчаги! Небось следят круглосуточно, выполняя основное достижение встречи ЗЕ с ПУ.
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УВАГА запитання; якщо мірниє жітелі дамбаса ходять срати на мінне поле і ніхто не підірвався то а)в сєпарів міни коров"ячі
б) міни не вибухають під організмами повними гівна
в)мірниє жітєлі які там сруть таки шось знають
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И это радует!
Вы же сами хотели отделиться от Украины, что бы жить в расеянским мире, достатке , "без хунты и бедер". Что же вы в Украину теперь претесь, когда вы уже повыздыхате?
Теперь выстройтесь на своей территории и хором скандируйте"путен, вырой сартиры".
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Они рвались в русский мир - получите и распишитесь. Или биндеравцы должны еще и сральники им построить? На блокпостах на Донбасі люди змушені ходити в туалет у заміновані лісосмуги, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 6546
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