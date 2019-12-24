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 Затримані контррозвідкою СБУ двоє інформаторів терористів "ЛНР" засуджені до тюремних термінів

Два інформатори незаконних збройних формувань терористичної організації "ЛНР", які раніше були затримані контррозвідкою Служби безпеки України, отримали тюремні терміни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зокрема, житель Новоайдарського району Луганської області передавав своєму куратору інформацію про дислокацію і переміщення військової техніки Збройних Сил України.

"Встановлено, що після отримання одного з повідомлень була здійснена спроба прориву лінії оборони ЗСУ незаконними збройними формуваннями, який супроводжувався артилерійським обстрілом бойовиків. Внаслідок чого пошкоджено військові та цивільні об’єкти на підконтрольній Україні території. Під час затримання інформатора співробітники СБУ вилучили у зловмисника боєприпаси та вибухові пристрої", - сказано в повідомленні.

Затримані контррозвідкою СБУ двоє інформаторів терористів ЛНР засуджені до тюремних термінів 01

Інший інформатор бойовиків, мешканець Лисичанська, виконував завдання зі збору відомостей про напрями руху, місця дислокації, склад та чисельність військової техніки Збройних Сил України. Крім того, за вказівкою кураторів з так званої "ЛНР", він складав і передавав бойовикам списки місцевих мешканців, які служать у військових підрозділах та правоохоронних органах України. Під час обшуку за місцем проживання інформатора правоохоронці вилучили тротилову шашку, гранату Ф-1, набої різного калібру, комп’ютерну техніку та мобільні пристрої, які використовувалась для передачі бойовикам розвідувальної інформації.

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Затримані контррозвідкою СБУ двоє інформаторів терористів ЛНР засуджені до тюремних термінів 02

У судовому засіданні обвинувачені повністю визнали свою вину та причетність до скоєних злочинів, спрямованих на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, сприяння діяльності терористичної організації, незаконне поводження з боєприпасами та вибуховими речовинами.

Затримані контррозвідкою СБУ двоє інформаторів терористів ЛНР засуджені до тюремних термінів 03

Фото: пресслужба СБУ

Згідно з вироком суду їм призначено покарання за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263, а також ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України та засуджено до п’яти та трьох років і трьох місяців позбавлення волі.

Операція із викриття інформаторів проводилась контррозвідниками Управління СБУ в Івано-Франківській спільно з Департаментом контррозвідки Служби.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167095
 
   
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Дык толку... зеля всех отпустит всеравно
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получили тюремные сроки..

Да наплевать, клоун все равно отпустит их на волю...
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