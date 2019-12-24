 Офіс Генпрокурора запрацює з 2 січня

"Наказую: 1. Днем початку роботи Офісу Генерального прокурора визначити 2 січня 2020 року", - йдеться в наказі Генпрокурора Руслана Рябошапки №351 від 23 грудня, оприлюдненому в газеті "Голос України" у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс- Україна.

Раніше передбачалося, що Офіс Генпрокурора запрацює 1 січня 2020р.

Як повідомлялося, ухвалений 19 вересня передбачає створення нової структури органів прокуратури після проведення атестації прокурорів, ліквідацію військових прокуратур з одночасним наданням генеральному прокурору права у разі потреби створювати спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу Офісу генерального прокурора, обласних прокуратур, окружних прокуратур.

У структурі органів прокуратури регіональні прокуратури стануть обласними, а місцеві - окружними. Перелік і юрисдикцію окружних прокуратур визначатиме генпрокурор своїм наказом.

Закон надає генпрокурору повноваження затверджувати стратегію розвитку прокуратури; систему оцінки якості роботи прокурорів; порядок вимірювання та регулювання навантаження на прокурорів; порядок розгляду звернень щодо неналежного виконання прокурором, котрий обіймає адміністративну посаду, посадових обов'язків.

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Відповідно до закону, в генпрокурора буде два перших заступники та заступники, без обмеження їх кількості.

Закон скасовує військові прокуратури, а у списку прокурорів органу прокуратури виключено посаду заступника генерального прокурора - головного військового прокурора.

Уточнено норму про кількість співробітників. Так, з 15 тис. співробітників органів прокуратури буде не більше ніж 10 тис. прокурорів.

До 1 вересня 2021 року зупиняється дія низки статей, які стосуються діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, а в окремих положеннях закону про прокуратуру назву цього органу замінили "відповідним органом, який здійснює дисциплінарне провадження".

Змінено вимоги до претендента на посаду генпрокурора. Цю посаду зможе обійняти фахівець із юридичною освітою та стажем роботи в галузі права не менше ніж 10 років.

Накази генпрокурора не проходитимуть державної реєстрації в Міністерстві юстиції.

Оклад прокурора окружної (місцевої) прокуратури збільшиться з 12 до 15 прожиткових мінімумів для працездатних громадян, з 2021 року він становитиме 20 прожиткових мінімумів, а з 2022 року - 25 мінімумів.

Крім того, збільшаться оклади керівництва Офісу генерального прокурора, керівників обласних (регіональних) прокуратур.

Преміювання прокурорів здійснюватиметься у порядку, затвердженому генеральним прокурором, за результатами оцінювання якості їхньої роботи.

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Національна академія прокуратури України стане Тренінговим центром прокурорів.

23 вересня спікер парламенту Дмитро Разумков підписав цей документ. Цього самого дня закон про реформування органів прокуратури підписав президент України Володимир Зеленський.

Закон набуває чинності наступного дня після публікації, за винятком окремих його положень.