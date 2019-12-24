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Теми дня: Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
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Все про:Шеремет (317) Антоненко Андрій (44)

 Вилучена у справі про вбивство Шеремета міна не є боєприпасом, - експертиза КНДІСЕ. ДОКУМЕНТ

Згідно з висновками експертів, міна, яку вилучили під час обшуку у справі підозрюваного у вбивстві Павла Шеремета Андрія Антоненка, не належить до вибухових пристроїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на документи, що потрапили в розпорядження "Каналу 24".

У висновках експерти зазначили, що їм на дослідження надали предмет у формі неправильного паралелепіпеда. Він є вихолощеною, тобто без вибухових речовин і двох додаткових детонаторів, промислово виготовленою бойовою протипіхотною осколковою міною МОН-50.

Щоправда, в тому вигляді, в якому її надали на дослідження, вона жодного стосунку до категорії боєприпасів і вибухових пристроїв не має.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Апеляційний суд залишив Антоненка під вартою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вилучена у справі про вбивство Шеремета міна не є боєприпасом, - експертиза КНДІСЕ 01
Вилучена у справі про вбивство Шеремета міна не є боєприпасом, - експертиза КНДІСЕ 02
Вилучена у справі про вбивство Шеремета міна не є боєприпасом, - експертиза КНДІСЕ 03
Вилучена у справі про вбивство Шеремета міна не є боєприпасом, - експертиза КНДІСЕ 04
Вилучена у справі про вбивство Шеремета міна не є боєприпасом, - експертиза КНДІСЕ 05
Вилучена у справі про вбивство Шеремета міна не є боєприпасом, - експертиза КНДІСЕ 06
Вилучена у справі про вбивство Шеремета міна не є боєприпасом, - експертиза КНДІСЕ 07
Вилучена у справі про вбивство Шеремета міна не є боєприпасом, - експертиза КНДІСЕ 08
Вилучена у справі про вбивство Шеремета міна не є боєприпасом, - експертиза КНДІСЕ 09
Вилучена у справі про вбивство Шеремета міна не є боєприпасом, - експертиза КНДІСЕ 10

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167088
 
   
 Топ коментарі
 
Все как и предполагалось....зеленое стадо хором пукнуло в лужу...
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Да пофиг. Янелох сказал - Андрея Антоненко на нары, значит, на нары.
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а если добавить что подозреаемый жидко обделался и трясущимися руками набирал смс брату жены, чтоб "учебную" мину вынесли, то как-то версия с невинным сувениров выглядит не очень убедительно.
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Если это не аргумент.То следующим аргументом ьудут настоящие.
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ну да и машину журналиста взорвали точно такой небоевой
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ау, зеленкины... как вам россса,? зеленая????
божественно!!!!! )))))))
такое фуфло даже янык не придумал
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Аваков и Янелох должны лично оплатить расходы на расследование, экспертизу и компенсацию ущерба. И подать заявления на увольнения в связи с несоответствием должности.
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Просто удивляют порохоботы))) Ясное дело ,что взрывчатое вещество вынято и теперь мина не является взрывчаткой)))))Только вот никто не говорит о том ,что следы гексогена тут и на месте взрывов идентичны-это так себе))))
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ага, кожна хазяйка в себе га кухні готує гексоген по своєму унікальному рецепту
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Вони ідентичні ще у кількох десятках тисяч мін, які були споряяджені вибухівкою з тої самої партії.
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"идентичны" тому що виробляються промисловістю десятками тон і "идентичны" сотням тисяч інших боеприпасів та просто пакетам з гексогеном на складах ***********. Тепер їх можна і до вібухів на складах причепити бо і там "идентичны" сліди є.
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Зебилы -дебилы не удивили. Только вот идеинтично вещество еще в миллионах боеприпасов. тоесть идеентичное вещество в ЛЮБОЙ подоной мине, которых (мин) несколько миллионов.
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Все равно это страшная улика! Во-первых цвет ЗЕЛЕНЫЙ! Во вторых - следы ВЕЩЕСТВА! Название вещества - пока секрет.
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Результати дослідження показують, що вбивцею Шеремета може бути хтось з працівників інституту судових експертиз. Їх зразок гексогену практично співпадає з досліджуваним.
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Все класс! А чего ж тогда даже за отстреляный тубус гранатомета, при хранении его в квартире, наступает уголовная ответственность?
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за отстреляный тубус теоретически ответственность наступать не должна, т.к. это не оружие уже и любая экспертиза это подтвердит. Хотя с Печерским судом я ни в чём не уверен.
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Теоретически может и да, но идет по статье "хранение боеприпасов".
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"Если человек дурак - это надолго... Если идиот - то навсегда..." Имеются "дебилы", путающие "тубус" гранатомёта одноразового использования, с "пусковой трубой" гранатомёта. Последняя - "оружие", так как может перезаряжаться и использоваться много раз. Тубус одноразовый, таковым не является... Тем более, он "боеприпасом" не является, так как не содержит ни метательного вещества, ни поражающих элементов...
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А мазок з тубуса каже що, там існували вибухові речовини ідентичні десь вже знайденим.
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З.Ы. Немного по терминологии:

Точнее не "гранатомёта" а "гранаты". Т.к. если имеется ввиду что-то типа "мухи", то это не "гранатомёт", а если что-то типа РПГ-7, то в этот "отстреляный тубус" вполне можно запихнуть выстрел и это таки оружие .
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В тот тубус, направляющую для ракет, пускувую установку, можно вставить новую ракету и стрельнуть вновь ? ну как патрон в пистолет ? И вообще, експерт напишет что надо, не волнуйся, а лучше вьібрось-от греха подальше.
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Отакои... У зелебобиков опять глаза в "б-жьей росе". Да что ж ты будешь делать? Но однако забавно пронаблюдать, как они отмазываются даже под этой новостью.
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Бльооооо!!!

У зебилов тупо дубль-пусто получилось.
Т.е. вобще ничего не осталось от обвинения, кроме желания любой ценой посадить АТО-шника и волонтеров.
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"Столичные полицейские задержали дерево.
По их словам, у дерева был ствол."
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Ствол надо проверить по базе данньіх, вдруг в каком то ДТП участвовал
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Тепер будуть перевіряти стволи дерев на "идентичность" з вбивством на Гідропарку.
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Изъятая в деле об убийстве Шеремета мина не является боеприпасом, - экспертиза КНИИСЭ.

Що і так було зрозуміло з самого початку. Всі ці "факти" щодо причетності підозрюваних волонтерів та АТО-шників до вбивства Шеремета зліплені до купи зеленими шмарклями та зшиті білими зеленими нитками.
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Масонська ложа отримала черговий пук.
Параша оголосила війну Соросу, а до чого тут українці , а до того що лояльно поставились до нього.
Беня поср...ся з Соросом і перепригнув на бік Пу. Він це зробив заздалегідь і отримавши преференції запустив програму студент.
Роль студента відводилась до іншої особи, однак в останній момент та відмовилась бо забоялась летального кінця.
Вибір пав на блазня, тим більше свого по крові.
Завдання масонської ложі знищити українську ідентичність, підготовити законодавство та адміністративний устрій до вливання, у інший порядок під гаслом "назад у СРСР".
зешмаркля та зебобіки це розмінний матеріал.......зешмаркоя на кожному куті кричить про здатність розігнати КабМін та ВР. Це його завдання , але зараз воно не на часі.
Треба спочатку позбавити українців основного ресурсу - ЗЕМЛІ, бо допоки українець буде мати землю він не переможний ( має хату, пити, їсти, можливість одягнутись ) не залежний, бо має дизентерію - десь.
А коли позбавити українця землі тут він стане - рабом.
От після цього можна буде розігнати і Кабмін і ВР і усю адміністраці......а на місце призвати "нові обличчя" кровосіс, .............і решта. А президентом бесперечно Медведчука.
Пу сказав Медведчука значить так.
А на разі необхідно подавити патріотичні настрої, патріотичні виступи, знищити патріотів.....
навіть фізично....останнє не з повітря, це було у програмі масонської ложі яка привела до влади це невіглазство.
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1) Акакиевашидаказательства?
2) атрицатьочевидное!
3) всевокругвраги!
4) черноеэтобелоетоканаоборот!
5) Путенкармилецнаш!

Скоро порохнявые и до 5 пункта дойдут...
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Мина, не содержащая взрывчатки, не является взрывчатым устройством!

Какая мысль!

И всего десять страниц понадобилось для такого вывода!
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