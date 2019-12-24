 Вилучена у справі про вбивство Шеремета міна не є боєприпасом, - експертиза КНДІСЕ. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на документи, що потрапили в розпорядження "Каналу 24".

У висновках експерти зазначили, що їм на дослідження надали предмет у формі неправильного паралелепіпеда. Він є вихолощеною, тобто без вибухових речовин і двох додаткових детонаторів, промислово виготовленою бойовою протипіхотною осколковою міною МОН-50.

Щоправда, в тому вигляді, в якому її надали на дослідження, вона жодного стосунку до категорії боєприпасів і вибухових пристроїв не має.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.