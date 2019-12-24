 Вилучена у справі про вбивство Шеремета міна не є боєприпасом, - експертиза КНДІСЕ. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на документи, що потрапили в розпорядження "Каналу 24".
У висновках експерти зазначили, що їм на дослідження надали предмет у формі неправильного паралелепіпеда. Він є вихолощеною, тобто без вибухових речовин і двох додаткових детонаторів, промислово виготовленою бойовою протипіхотною осколковою міною МОН-50.
Щоправда, в тому вигляді, в якому її надали на дослідження, вона жодного стосунку до категорії боєприпасів і вибухових пристроїв не має.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
божественно!!!!! )))))))
такое фуфло даже янык не придумал
Точнее не "гранатомёта" а "гранаты". Т.к. если имеется ввиду что-то типа "мухи", то это не "гранатомёт", а если что-то типа РПГ-7, то в этот "отстреляный тубус" вполне можно запихнуть выстрел и это таки оружие .
У зебилов тупо дубль-пусто получилось.
Т.е. вобще ничего не осталось от обвинения, кроме желания любой ценой посадить АТО-шника и волонтеров.
По их словам, у дерева был ствол."
Що і так було зрозуміло з самого початку. Всі ці "факти" щодо причетності підозрюваних волонтерів та АТО-шників до вбивства Шеремета зліплені до купи зеленими шмарклями та зшиті
білимизеленими нитками.
Параша оголосила війну Соросу, а до чого тут українці , а до того що лояльно поставились до нього.
Беня поср...ся з Соросом і перепригнув на бік Пу. Він це зробив заздалегідь і отримавши преференції запустив програму студент.
Роль студента відводилась до іншої особи, однак в останній момент та відмовилась бо забоялась летального кінця.
Вибір пав на блазня, тим більше свого по крові.
Завдання масонської ложі знищити українську ідентичність, підготовити законодавство та адміністративний устрій до вливання, у інший порядок під гаслом "назад у СРСР".
зешмаркля та зебобіки це розмінний матеріал.......зешмаркоя на кожному куті кричить про здатність розігнати КабМін та ВР. Це його завдання , але зараз воно не на часі.
Треба спочатку позбавити українців основного ресурсу - ЗЕМЛІ, бо допоки українець буде мати землю він не переможний ( має хату, пити, їсти, можливість одягнутись ) не залежний, бо має дизентерію - десь.
А коли позбавити українця землі тут він стане - рабом.
От після цього можна буде розігнати і Кабмін і ВР і усю адміністраці......а на місце призвати "нові обличчя" кровосіс, .............і решта. А президентом бесперечно Медведчука.
Пу сказав Медведчука значить так.
А на разі необхідно подавити патріотичні настрої, патріотичні виступи, знищити патріотів.....
навіть фізично....останнє не з повітря, це було у програмі масонської ложі яка привела до влади це невіглазство.
2) атрицатьочевидное!
3) всевокругвраги!
4) черноеэтобелоетоканаоборот!
5) Путенкармилецнаш!
Скоро порохнявые и до 5 пункта дойдут...
Какая мысль!
И всего десять страниц понадобилось для такого вывода!