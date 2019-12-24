 Голови облрад долучилися до заклику не допустити поспішного голосування за законопроєкт Зеленського щодо децентралізації

Як повідомляє Цензор.НЕТ, 23 грудня деякі голови обласних рад долучилися до спільної заяви про необхідність доопрацювання проєкту закону "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" №2598, внесеного 13 грудня 2019 року Президентом України як першочерговий.

Зокрема, заяву підписали голови Миколаївської, Чернігівської, Тернопільської, Волинської, Закарпатської та Львівської обласних рад. Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин на своїй сторінці в соціальній мережі "фейсбук" закликав інших своїх колег підтримати спільне звернення.

Станом на понеділок, 23 грудня, спільну заяву підписали понад сто лідерів місцевого самоврядування та експертів з питань місцевого самоврядування і децентралізації.

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Нагадуємо, 19 грудня, з метою привернути увагу Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, послів країн Великої сімки в Україні, представників ЄС в Україні та інших міжнародних організацій, а також широкої громадськості до загроз для місцевого самоврядування та демократії в цілому, які містяться в проєкті закону "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" №2598, внесеному 13 грудня 2019 року Президентом України як першочерговий, пів сотні підписантів висловили стурбованість з приводу закритості процесу підготовки цього законопроєкту (без участі представників органів місцевого самоврядування, їхніх асоціацій, організацій громадянського суспільства та широкого кола експертів) і закликали не допустити поспішного голосування за законопроєкт №2598 і провести широкі дискусії та професійні консультації для вироблення спільних пропозицій до проєкту конституційних змін щодо децентралізації з урахуванням думки лідерів місцевого самоврядування та експертів.

Підписанти спільної заяви зазначають, що для повноцінного завершення реформи з децентралізації влади і формування повсюдного дієвого місцевого самоврядування в Україні давно назріла потреба в конституційних змінах. Велика кількість положень Європейської хартії місцевого самоврядування також багато років очікують належної імплементації в законодавство України.

Але запропоновані законопроєктом №2598 зміни, порівняно з чинною Конституцією України, містять ознаки централізації влади, звужують статус органів місцевого самоврядування та надмірно розширюють контрольні повноваження держави в особі префектів і Президента. Як доказ цього автори спільної заяви опублікували короткий аналіз загроз для місцевої демократії, який додали до своєї заяви.

Вони звернулися до Президента України Володимира Зеленського з проханням ініціювати створення відкритого майданчика, де всі зацікавлені сторони зможуть висловити аргументовані позиції з метою спільного доопрацювання проєкту змін до Конституції щодо децентралізації і приведення його у відповідність до демократичних цінностей, які всі поділяють.

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